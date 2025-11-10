Дворец Юсуповых — архитектурный ансамбль, над которым время не властно. Вы пройдёте по его парадным залам и личным покоям членов семьи. Полюбуетесь роскошными интерьерами и ощутите атмосферу аристократов. Мы расскажем вам об убийстве Распутина, английской разведке МИ-6 и многом другом!
Описание экскурсии
- Мы посетим усадебный сад, поговорим о том, что здесь было со времён Петра Великого и почему дворец приобрели Юсуповы
- Пройдём по парадным залам и посетим знаменитый театр, где бывал сам император и пела Полина Виардо
- Заглянем в будуары матушки Феликса Юсупова
- Побываем на мужской половине дворца, оформленной в разных стилях — мавританском, турецком, стиле Генриха II
- На половине молодых вы увидите серебряный будуар, комнату для хранения драгоценностей, туалетные комнаты
- В завершение посетим квартирку Феликса, где в ночь с 16 на 17 декабря произошло убийство Распутина
Вы узнаете, откуда берёт начало род Юсуповых, как они нажили своё несметное богатство и какую роль эта семья сыграла в революции 1917 года.
Организационные детали
Входные билеты в стоимость не входят. Оплачиваются отдельно и включают в себя парадные залы, будуар Зинаиды Николаевны, Покои молодых, «Убийство Распутина». Стоимость — 2000 ₽. Льгот нет. Оплачивается сразу после подтверждения заказа.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в пятницу и субботу в 11:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Петербурга
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Меня зовут Михаил. Я родился и вырос в Петербурге. Очень люблю путешествия и с удовольствием познакомлю вас с моим дорогим городом, с его прекрасными дворцами и пригородами. Работаю с командой профессиональных гидов. Ждём вас на наших экскурсиях!Задать вопрос
