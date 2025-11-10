Дворец Юсуповых — архитектурный ансамбль, над которым время не властно. Вы пройдёте по его парадным залам и личным покоям членов семьи. Полюбуетесь роскошными интерьерами и ощутите атмосферу аристократов. Мы расскажем вам об убийстве Распутина, английской разведке МИ-6 и многом другом!

Мы посетим усадебный сад, поговорим о том, что здесь было со времён Петра Великого и почему дворец приобрели Юсуповы

Пройдём по парадным залам и посетим знаменитый театр, где бывал сам император и пела Полина Виардо

Заглянем в будуары матушки Феликса Юсупова

Побываем на мужской половине дворца, оформленной в разных стилях — мавританском, турецком, стиле Генриха II

На половине молодых вы увидите серебряный будуар, комнату для хранения драгоценностей, туалетные комнаты

В завершение посетим квартирку Феликса, где в ночь с 16 на 17 декабря произошло убийство Распутина

Вы узнаете, откуда берёт начало род Юсуповых, как они нажили своё несметное богатство и какую роль эта семья сыграла в революции 1917 года.

Входные билеты в стоимость не входят. Оплачиваются отдельно и включают в себя парадные залы, будуар Зинаиды Николаевны, Покои молодых, «Убийство Распутина». Стоимость — 2000 ₽. Льгот нет. Оплачивается сразу после подтверждения заказа.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.