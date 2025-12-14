Вас ждет увлекательная экскурсия по Юсуповскому дворцу — резиденции знатного рода Юсуповых, занимавшегося коллекционированием, благотворительностью и развитием промышленности.
Вы пройдетесь по парадным залам дворца, оцените его богатейшее убранство, а еще рассмотрите восстановленные интерьеры дня убийства Григория Распутина.
Описание экскурсии
Что вас ждет
Юсуповы — знатный, древний дворянский род. Об их богатстве ходят легенды. Они занимались коллекционированием, меценатством, благотворительностью, развивали фабрики и заводы, были известными полководцами, политиками, музыкантами, историками… Все это отразилось и на внутреннем убранстве в одной из богатейших их резиденций — Юсуповском дворце на набережной реки Мойки. Пройти по парадным залам, услышать интереснейший рассказ о семействе, их привычках и быте вы сможете в ходе нашей экскурсии. 16 декабря 1916 года на территории огромного особняка произошли страшные трагические события, которые привели к смерти знаменитой мистической личности Григория Распутина. Против него ополчились многие, но никто не смел выступить открыто, опасаясь гнева императорской семьи. Заговор, отравление, стрельба…. По некоторым версиям в этом событии была замешана даже английская разведка. Мы пройдем с вами по воссозданным интерьерам, окунемся в атмосферу того дня, увидим, как выглядели основные заговорщики этого дела и многое другое.
Важно знать:
Экскурсия проходит в комфортной мини-группе до 10 человек. В высокий сезон группа может быть увеличена до 15 человек.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное сопровождение
- Билеты на экспозицию
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Декабристов, 21а
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 434 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Герасенкова
14 дек 2025
Экскурсия потрясающая!!!! Экскурсовод Евгения просто необыкновенный рассказчик. Настолько интересно рассказывала о семействе Юсуповых, о заговоре убийства Распутина, что два с лишним часа пролетели незаметно. Всём рекомендую посетить Юсуповский дворец на Мойке. И если вашем гидом будет Евгения- не пожалеете.
Е
Екатерина
10 дек 2025
Интересно, познавательно, с юмором. Экскурсовод Евгения прекрасно провела экскурсию, хороший звук, маршрут, взаимодействие с группой. Рекомендую!
И
Илья
8 дек 2025
Дворец супер. Экскурсовод Евгения провела отличную экскурссию, я доволен организацией и погружением в историю. Спасибо
Э
Эллеонора
6 дек 2025
Здравствуйте! Экскурсия роскошная! Очень информативная, благодаря экскурсоводу Евгении!
И
Ирина
30 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась, много узнали нового. Экскурсовод очень приятная, провела экскурсию великолепно.
О
Оксана
27 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия. Отличная работа экскурсовода, было интересно слушать. Рекомендую!
Н
Надежда
23 ноя 2025
Очень понравилась подача экскурсовода Ирины, было очень интересно!!!
О
Оксана
20 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Ирина на высоте! Профессионал, очень любит свое дело, спасибо ей большое было очень интересно!
Л
Лилия
12 ноя 2025
Отличная экскурсия
К
Кристина
12 ноя 2025
Нам очень понравилось, экскурсовод Ирина была очень замечательная, рассказывала все подробно и с интересом, мы остались очень довольны
Н
Наталья
10 ноя 2025
Экскурсия прошла на одном дыхании. Экскурсовод Ирина погрузила во времена жизни семьи Юсуповых. Благодаря подробному описанию жизни Юсуповых и вплоть до убийства Распутина время пролетело мгновенно. Спасибо.
Е
Елена
10 ноя 2025
Экскурсия великолепная. Два часа пролетели не заметно. Спасибо гиду Ирине! Ведет экскурсию не шаблонно, а от души. Рекомендую!
Д
Дарья
10 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия. Гид Ирина просто великолепно рассказывала про дворец Юсуповых, его историю и всё что с ними было связано. Экскурсия была увлекательна, интересна, насыщена. Прошла на одном дыхании. Мы с мамой остались очень довольны и под большим впечатлением. Большое спасибо!!!!
К
Клятов
10 ноя 2025
Все понравилось. Интерьеры дворца и интересный рассказ экскурсовода.
Т
Татьяна
10 ноя 2025
Отличная экскурсия!!! Несколько дней были под впечатлением! Отдельная благодарность нашему гиду Ирине, обязательно будем Вас рекомендовать и сами вернёмся к Вам!
