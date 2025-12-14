Что вас ждет

Юсуповы — знатный, древний дворянский род. Об их богатстве ходят легенды. Они занимались коллекционированием, меценатством, благотворительностью, развивали фабрики и заводы, были известными полководцами, политиками, музыкантами, историками… Все это отразилось и на внутреннем убранстве в одной из богатейших их резиденций — Юсуповском дворце на набережной реки Мойки. Пройти по парадным залам, услышать интереснейший рассказ о семействе, их привычках и быте вы сможете в ходе нашей экскурсии. 16 декабря 1916 года на территории огромного особняка произошли страшные трагические события, которые привели к смерти знаменитой мистической личности Григория Распутина. Против него ополчились многие, но никто не смел выступить открыто, опасаясь гнева императорской семьи. Заговор, отравление, стрельба…. По некоторым версиям в этом событии была замешана даже английская разведка. Мы пройдем с вами по воссозданным интерьерам, окунемся в атмосферу того дня, увидим, как выглядели основные заговорщики этого дела и многое другое.

Важно знать:

Экскурсия проходит в комфортной мини-группе до 10 человек. В высокий сезон группа может быть увеличена до 15 человек.