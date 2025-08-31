Юсуповы — древний дворянский род. Они занимались меценатством, развивали фабрики, были известными полководцами, историками и политиками. Всё это отразилось на внутреннем убранстве резиденции. Гид погрузит вас в атмосферу того времени и посвятит в детали жизни скандально известного семейства. Развенчает мифы и приоткроет завесу тайн, скрываемых в стенах особняка. А также поведает о роковой ночи для Григория Распутина.

Описание экскурсии

16 декабря 1916 года на территории особняка свершились трагические события, которые привели к смерти Григория Распутина. Против него ополчились многие, но никто не смел выступить открыто, опасаясь гнева императорской семьи. Заговор, отравление, стрельба… По некоторым версиям в этом событии была замешана даже английская разведка!

Мы с вами окунёмся в атмосферу того дня и раскроем, как выглядели основные заговорщики этого дела.

Вы увидите:

анфиладу гостиных: Синюю, Красную, Зелёную, Гобеленовую и Большую Ротонду

выставочную анфиладу для хранения бесценных коллекций Юсуповых

домашний театр с роскошными интерьерами и уютной атмосферой

личные покои князя, а именно: Музыкальную и Мавританскую гостиные, Секретарскую и Бильярдную, рабочий кабинет

и многое другое

Мы очутимся в роскоши залов, где проходили светские мероприятия. Вы услышите интересный рассказ о семействе, их привычках и быте, семейных драмах и переживаниях, увлечениях и причудах. В домашнем театре погрузимся в любовь Юсуповых к театральному искусству. И, конечно же, пройдём по экспозиции «Убийство Распутина». Кто помог ему достичь величия? К чему это привело? В чём причина событий той роковой ночи? Разберёмся на экскурсии.

Организационные детали