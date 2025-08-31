Юсуповский дворец: анфилады гостиных, покои князя и тайна убийства Распутина
За 2,5 часа обойти дворец и окунуться в историю семьи, о богатстве которой ходят легенды
Юсуповы — древний дворянский род.
Они занимались меценатством, развивали фабрики, были известными полководцами, историками и политиками. Всё это отразилось на внутреннем убранстве резиденции. Гид погрузит вас в атмосферу того времени и посвятит в детали жизни скандально известного семейства. Развенчает мифы и приоткроет завесу тайн, скрываемых в стенах особняка. А также поведает о роковой ночи для Григория Распутина.
16 декабря 1916 года на территории особняка свершились трагические события, которые привели к смерти Григория Распутина. Против него ополчились многие, но никто не смел выступить открыто, опасаясь гнева императорской семьи. Заговор, отравление, стрельба… По некоторым версиям в этом событии была замешана даже английская разведка!
Мы с вами окунёмся в атмосферу того дня и раскроем, как выглядели основные заговорщики этого дела.
Вы увидите:
анфиладу гостиных: Синюю, Красную, Зелёную, Гобеленовую и Большую Ротонду
выставочную анфиладу для хранения бесценных коллекций Юсуповых
домашний театр с роскошными интерьерами и уютной атмосферой
личные покои князя, а именно: Музыкальную и Мавританскую гостиные, Секретарскую и Бильярдную, рабочий кабинет
и многое другое
Мы очутимся в роскоши залов, где проходили светские мероприятия. Вы услышите интересный рассказ о семействе, их привычках и быте, семейных драмах и переживаниях, увлечениях и причудах. В домашнем театре погрузимся в любовь Юсуповых к театральному искусству. И, конечно же, пройдём по экспозиции «Убийство Распутина». Кто помог ему достичь величия? К чему это привело? В чём причина событий той роковой ночи? Разберёмся на экскурсии.
Организационные детали
Возрастное ограничение по правилам музея — 16+
Билеты включены в стоимость
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Декабристов
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и среду в 13:00, в субботу в 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 6762 туристов
Я аккредитованный гид-переводчик по Петербургу и пригородам. В туризме работаю с 2018 года и могу с точностью сказать, что мне удалось объединить понятие работы и увлечений. Именно это позволяет мне
отдаться делу не на 100, а на 200%. Я увлекаюсь историей прекрасного города и живших в нём людей. И именно изучение особенностей жизни 18-20 веков позволяет мне создать уникальные экскурсии, а также привнести новое в уже, казалось бы, хорошо известное и знакомое. Я работаю с командой гидов. Это проверенные, аккредитованные правительством Санкт-Петербурга, ответственные коллеги, который помогут вам покорить наш прекрасный город. Также мы организуем многодневные туры в другие страны.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дмитрий
31 авг 2025
Прекрасный замок и прекрасный экскурсовод.
Дарья
27 авг 2025
Что касается рассказа и показа о Юсуповых, то все было супер - очень живо, интересно и подробно, но самое главное не скучно и не нудно.
Но я вообще пошла на эту
экскурсии ради «Тайны убийства Распутина», но как по мне тема не была раскрыта полностью: вот тут заговорщики, вот тут убили, а как убили, почему убили, кто такой Распутин было рассказано лично для меня мало, хотелось бы подробнее, ведь личность неоднозначная, зато и очень интересная. Я до этого смотрела онлайн экскурсию про Распутина по дворцу и там было намного подробнее и интереснее
А
Александра
31 июл 2025
Мои мамы передают большое спасибо за экскурсию, она была восхитительна! Благодарю вас! ♥️
Е
Елена
22 июл 2025
Ужасное отношение организаторов к экскурсантам, хамское. Моя дочь сказала:"Мама, не бери никогда больше туда билеты"!
Евгения
Ответ организатора:
Добрый день Светлана.
Хотелось бы чуть больше деталей по этой ситуации, тк ниже можно увидеть массу отзывов о хорошей организации и
вежливом персонале. Мы курируем наших туристов с момента получения заказа до момента встречи с гидом. Накануне предоставляются рассылки с необходимой информацией. Не имея детального понимания произошедшего, не могу прокомментировать ситуацию.
Н
Надежда
25 июн 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия
Л
Любовь
4 мая 2025
Очень содержательная и интересная экскурсия. Спасибо большое экскурсоводу Елене за отличную подачу материала. Лично для меня 2,5 часа пролетели на одном дыхании.