Здесь были написаны шедевры: литературная экскурсия по Петербургу

Архитектура Петербурга скрывает в себе множество культурных слоев, и в этот раз мы с вами поговорим о литературе

4.8
40 отзывов
Групповая
Архитектура Петербурга скрывает в себе множество культурных слоев, и в этот раз мы с вами поговорим о литературе.

Побываем сразу в трех литературно-исторических измерениях: мрачном Петербурге Достоевского, парадном — Пушкина и абсурдном — Гоголя.

Прогуляемся от Медного всадника до Сенной теми же дорогами, по которым ходили Раскольников с Соней Мармеладовой, Онегин и Евгений из «Медного всадника», нос майора Ковалева и «чухонские нимфы» из «Невского проспекта».
Здесь были написаны шедевры: литературная экскурсия по Петербургу
Здесь были написаны шедевры: литературная экскурсия по Петербургу
Здесь были написаны шедевры: литературная экскурсия по Петербургу
Здесь были написаны шедевры: литературная экскурсия по Петербургу
Здесь были написаны шедевры: литературная экскурсия по Петербургу
Здесь были написаны шедевры: литературная экскурсия по Петербургу

Что вас ожидает 🤩

  • Медный всадник
  • Сенатская площадь
  • Бульвар Евгения Онегина
  • Исаакиевский собор
  • Дом со львами
  • Англетер и Астория
  • Памятник Николаю Первому (На ремонте до 2021)
  • Синий мост
  • Мариинский дворец
  • Места жизни писателей Ф. Достоевского и Н. Гоголя
  • Дом Хлестакова (Иохима)
  • Дом Раскольникова
  • Дворы и непарадные улицы старого Петербурга
  • Дом Сони Мармеладовой
  • Гауптвахта, где сидел Достоевский
  • Сенная площадь
Образ Петербурга формировали не только архитекторы, но и великие писатели. Прогулка по парадному и не очень центру города познакомит вас с местами, где жили и творили Пушкин, Гоголь и Достоевский, а также их персонажи. Мы оживим для вас знакомых со школы героев через площади, переулки и мосты, которые до сих пор хранят атмосферу золотого века русской литературы. Что вас ожидает: Мы прочувствуем, как петербургский ландшафт влиял на авторов и их героев, формируя характеры. Вы поймете, почему Родион Раскольников мог жить только в Петербурге и узнаете, с кого Достоевский списывал своего персонажа.
С удивлением мы обнаружим, что русские классики жили, работали и творили буквально по соседству с их персонажами, что делает Петербург соавтором наших великих писателей. Мы узнаем, как наши писатели создавали мифы и легенды о Петербурге, которые живы до сих пор и часто принимаются за правду.
С помощью цитат из давно прочитанных произведений, старых картин и фантазии мы окунемся в Петербург XIX века с его контрастами и поймем, почему именно Северная Пальмира стала центром золотого века русской литературы. Организационные детали:Мы проводим экскурсию в любую погоду и даже для одного человека. Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Медный всадник
Завершение: Сенная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда с 11:00, в субботу с 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Мы проводим экскурсию в любую погоду и даже для одного человека. Надевайте удобную обувь и одежду по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Понедельник, среда с 11:00, в субботу с 15:00

Отзывы от туристов

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