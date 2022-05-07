Образ Петербурга формировали не только архитекторы, но и великие писатели. Прогулка по парадному и не очень центру города познакомит вас с местами, где жили и творили Пушкин, Гоголь и Достоевский, а также их персонажи. Мы оживим для вас знакомых со школы героев через площади, переулки и мосты, которые до сих пор хранят атмосферу золотого века русской литературы. Что вас ожидает: Мы прочувствуем, как петербургский ландшафт влиял на авторов и их героев, формируя характеры. Вы поймете, почему Родион Раскольников мог жить только в Петербурге и узнаете, с кого Достоевский списывал своего персонажа.

С удивлением мы обнаружим, что русские классики жили, работали и творили буквально по соседству с их персонажами, что делает Петербург соавтором наших великих писателей. Мы узнаем, как наши писатели создавали мифы и легенды о Петербурге, которые живы до сих пор и часто принимаются за правду.

С помощью цитат из давно прочитанных произведений, старых картин и фантазии мы окунемся в Петербург XIX века с его контрастами и поймем, почему именно Северная Пальмира стала центром золотого века русской литературы. Организационные детали:Мы проводим экскурсию в любую погоду и даже для одного человека. Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.