город Приозерск (крепость Корела) – город Сортавала – водопады Ахвенкоски – горный парк Рускеала – поездка на Ретро-поезде (по желанию) – город Сортавала – город Лахденпохья – магазин форелевого хозяйства
Прекрасная возможность за 1 день окунуться в атмосферу зимней сказки и увидеть настоящее сокровище Карелии - горный парк 🌳 Рускеала! Волшебство цветных огней на мраморных скалах в окружении неповторимой северной природы подарит Вам незабываемые впечатления! Маршрут продуман таким образом, чтобы дорога не была утомительной, а Вы познакомились с самыми знаковыми местами региона.
Что входит
⬤ Трансфер на комфортабельном туристическом автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
⬤ Работа профессионального гида на протяжении всего тура
⬤ Увлекательные трассовые экскурсии о Карелии
⬤ Осмотр крепости Корела в Приозерске
⬤ Обзорная экскурсия по старинному городу Сортавала
⬤ Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
⬤ Дополнительное время в горном парке Рускеала для прогулок и развлечений
⬤ Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
⬤ Посещение мест съемок знаменитых фильмов
⬤ Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства
Что не входит
⬤ Активные развлечения в горном парке Рускеала (экскурсия "Подземный космос" по пещерам Рускеалы, прокат спортивного оборудования, прокат лодок, троллей, веревочный парк и другое): по ценам парка
⬤ Обед в одном из кафе города Сортавала: 350-450 руб.
⬤ Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: от 200 руб. /взр., от 100 руб. /дет.
Начало
🚩 м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
Место завершения
🏁 м. пл. Восстания; м. Озерки
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.