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Жемчужина Карелии - Рускеала

СканТур
СканТур – Гид из Санкт-Петербурга
Жемчужина Карелии - Рускеала
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 👣Пешеходная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☃️Зимняя
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 24 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 2 100 ₽ за человека

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Жемчужина Карелии - Рускеала
Жемчужина Карелии - Рускеала

Что вы увидите

  • город Приозерск (крепость Корела) – город Сортавала – водопады Ахвенкоски – горный парк Рускеала – поездка на Ретро-поезде (по желанию) – город Сортавала – город Лахденпохья – магазин форелевого хозяйства
Прекрасная возможность за 1 день окунуться в атмосферу зимней сказки и увидеть настоящее сокровище Карелии - горный парк 🌳 Рускеала! Волшебство цветных огней на мраморных скалах в окружении неповторимой северной природы подарит Вам незабываемые впечатления! Маршрут продуман таким образом, чтобы дорога не была утомительной, а Вы познакомились с самыми знаковыми местами региона.
Что входит
  • ⬤ Трансфер на комфортабельном туристическом автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • ⬤ Работа профессионального гида на протяжении всего тура
  • ⬤ Увлекательные трассовые экскурсии о Карелии
  • ⬤ Осмотр крепости Корела в Приозерске
  • ⬤ Обзорная экскурсия по старинному городу Сортавала
  • ⬤ Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
  • ⬤ Дополнительное время в горном парке Рускеала для прогулок и развлечений
  • ⬤ Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • ⬤ Посещение мест съемок знаменитых фильмов
  • ⬤ Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства
Что не входит
  • ⬤ Активные развлечения в горном парке Рускеала (экскурсия "Подземный космос" по пещерам Рускеалы, прокат спортивного оборудования, прокат лодок, троллей, веревочный парк и другое): по ценам парка
  • ⬤ Обед в одном из кафе города Сортавала: 350-450 руб.
  • ⬤ Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: от 200 руб. /взр., от 100 руб. /дет.
Начало
🚩 м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
Место завершения
🏁 м. пл. Восстания; м. Озерки
Жемчужина Карелии - Рускеала
Жемчужина Карелии - Рускеала
Жемчужина Карелии - Рускеала

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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СканТур
СканТур
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