Прекрасная возможность за 1 день окунуться в атмосферу зимней сказки и увидеть настоящее сокровище Карелии - горный парк 🌳 Рускеала! Волшебство цветных огней на мраморных скалах в окружении неповторимой северной природы подарит Вам незабываемые впечатления! Маршрут продуман таким образом, чтобы дорога не была утомительной, а Вы познакомились с самыми знаковыми местами региона.