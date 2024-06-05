1 чел.
По популярности
скидка
35%
Групповая
13 часов
Путешествие в горный парк Рускеала: автобусная экскурсия по Карелии
Групповая поездка в Карелию с посещением крепости Корела, водопадов Ахинкоски и горного парка Рускеала. Узнайте историю региона и насладитесь природой
Начало: В районе метро Невский проспект или Гостиный двор
«Остановка на обед в кафе в Сортавала, старейшем городе Карелии, который побывал в руках трех империй»
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
33842 200₽ за человека
Групповая
13 часов
В тренде
Лучшие места Карелии за 1 день: групповая экскурсия из Петербурга
Погрузитесь в красоту Карелии за один день! Посетите мраморный каньон Рускеала, крепость Корела, водопады Ахвеноски и город Сортавала
Начало: У Казанского собора или по предварительной записи ...
«Вас ждёт путешествие к жемчужине Карелии — мраморному каньону Рускеала, поражающему своей красотой»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2 490₽ за человека
Групповая
13 часов
Карелия: фьорды, водопады, Рускеала в мини-группе с ретро-поездом
Откройте для себя красоту Карелии в уютной группе до 18 человек. Фьорды, водопады, Рускеала и путешествие на ретро-поезде ждут вас
Начало: На площади Искусств
«Вы узнаете о Карелии, погуляете по атмосферной Сортавале, полюбуетесь ладожскими шхерами и исследуете горный парк Рускеала»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
5 900₽ за человека
Групповая
15 часов
Карельский калейдоскоп: мрамор, ретропоезд, фьорды
Погрузитесь в атмосферу Карелии: уникальная природа, исторические места и захватывающая поездка на ретропоезде
Начало: Площадь Искусств
«Именно эти места когда-то вдохновили советского поэта Кима Рыжова на создание песни “Долго будет Карелия сниться”»
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 5 900₽ за человека
Групповая
16 часов
Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
Начало: Площадь у Казанского собора
«Классический однодневный автобусный тур, идеальный для первого свидания с Карелией»
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
от 2 200₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
В Карелию! Каньон Рускеала и поездка на ретро-поезде
Залюбоваться природой, открыть историю заповедного края и прокатиться на уникальном экспрессе
Начало: Любой адрес в черте города
«Карелия поистине страна чудес: здесь в этот день вас ждут сказочные леса, водопады и даже «Хогвартс-экспресс»»
10 июня в 06:00
17 июня в 06:00
39 900₽ за всё до 2 чел.
Групповая
18 часов
Острова Карелии на катере: Ладожские шхеры и места силы
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
«В этом туре Вы совершите водную прогулку на катерах, которая позволит посмотреть на красоты Карелии с непривычного ракурса»
Расписание: Ежедневно в 06:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
от 3 990₽ за человека
Групповая
15 часов
Эко-тур в Карелию: места силы и необитаемый остров
Начало: Площадь у Казанского собора
«Карелия - мистическое место, один из самых энергетически сильных регионов России»
Расписание: По субботам, на майских праздниках в 07:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
от 2 190₽ за человека
Групповая
16 часов
Жемчужина Карелии - Рускеала
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
«У вас есть прекрасная возможность за один день окунуться в атмосферу сказки и увидеть настоящее сокровище Карелии — горный парк Рускеала»
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
от 3 190₽ за человека
Групповая
16 часов
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
Начало: Казанская пл. /м. Проспект просвещения
«Карелия — волшебное место, расположенное рядом с Петербургом»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
2 990₽ за человека
Групповая
17 часов
Тур в Карелию с посещением водопадов и горного парка «Рускеала»
Начало: Ул. Казанская, д. 2
«Каждый уголок горного парка «Рускеала» пропитан историей и культурой Карелии»
Расписание: Ежедневно с 07:00
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
3 250₽ за человека
Групповая
17 часов
Путешествие в Рускеалу на автобусе премиум-класса из СПб
Откройте для себя великолепие Рускеалы, погрузитесь в атмосферу Карелии и её природные чудеса
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
«На автобусе бизнес-класса с незабываемыми видами из окна вы посетите уникальную достопримечательность Карелии»
Расписание: Ежедневно по расписанию
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 3 590₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Два дня в Ладожской Карелии: экскурсия из Петербурга
Оценить природу и исторические памятники Северного Приладожья и узнать самое любопытное о регионе
Начало: У метро Озерки или любой другой адрес в Санкт-Пете...
«Юканкоски, или Белые мосты — самые высокие водопады южной Карелии»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
34 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
«Отправляйтесь на один день в необычную экскурсию по Карелии»
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
12 июня в 07:30
15 июня в 07:30
3 690₽ за человека
скидка
10%
Групповая
16 часов
В Карелию на день из Петербурга в мини-группе
Начало: Площадь Искусств, у памятника А.С. Пушкину
«Карелия — один из самых красивых регионов России»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
55004 950₽ за человека
Мини-группа
15 часов
Жемчужина Карелии - Рускеала в мини-группе
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
«За 1 день Вы познакомитесь: с главным украшением Карелии - горным парком “Рускеала”, водопадами Ахвенкоски, увидите исторические достопримечательности городе Сортавала»
9 июня в 07:00
12 июня в 07:00
5 690₽ за человека
Групповая
16 часов
Вояж по Карелии
Начало: Думская улица, дом 2, зеленый киоск
«Экскурсионный тур в Карелию с посещением горного парка Рускеала - это отличный способ провести время»
Расписание: в понедельник 2 января в 7:00
10 июня в 07:30
12 июня в 07:30
от 4 000₽ за человека
скидка
10%
Групповая
13 часов
В Карелию на день из Петербурга - в мини-группе
Путешествие по Южной Карелии: крепость Корела, водопады, ладожские шхеры, горный парк Рускеала и традиционная карельская кухня
Начало: На площади Искусств
«Здесь вы увидите крупнейшую лютеранскую кирху в Карелии Яаккима»
Расписание: ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
55004 950₽ за человека
скидка
45%
Групповая
13 часов
Из Петербурга - в Рускеалу, сердце Южной Карелии
Оценить красоту горного парка, полюбоваться каскадами Ахинкоски и познакомиться с историей Корелы
Начало: За Казанским собором или у СТ.М. пр. Просвещения
«Заглянете в гости к сказке лесных водопадов Карелии»
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
39002 145₽ за человека
Групповая
13 часов
Мрамор Рускеалы и водопады Ахинкоски: групповой тур из Петербурга
На автобусе отправиться в Карелию, проникнуться красотой ее природы и услышать об истории края
Начало: У метро Площадь Восстания
«За один день в группе до 45 человек вы посетите знаменитые достопримечательности Карелии: горный парк Рускеала, где когда-то добывали мрамор, и каскад из четырех шумных водопадов»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 300₽ за человека
Групповая
13 часов
Карельские выходные: Рускеала и Сортавала за 2 дня
Сосчитать водопады Карелии, увидеть Ладожские шхеры и открыть историю Северной Фиваиды (в группе)
Начало: У метро Площадь Восстания
«Семь водопадов Карелии: за один день вы увидите каскады рускеальских Ахинкоски, водопады Верхний и Нижний Койриноя, систему из двух водопадов Юканкоски и водопад с поэтичным названием Северная мелодия»
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
13 100₽ за человека
Групповая
13 часов
Рускеала: подземелье и наземье Мраморного каньона
Исследовать лабиринты штолен, прогуляться по горному парку и оценить красоту карельской природы
Начало: У метро Площадь Восстания
«Из Петербурга мы отправляемся в живописные леса Карелии»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 800₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Долина водопадов и треккинг по карельскому лесу с хаски
Побывать в эко-парке и погулять с веселыми собаками и опытными инструкторами
Начало: У метро Василеостровская
«Долина водопадов — новая звезда Карелии»
26 июня в 08:00
4 июля в 08:00
11 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Прогулка на конях по неизведанной и заброшенной Карелии
Конная прогулка по карельскому лесу, заброшенные финские кирхи и «Город ангелов» в Яккиме
Начало: У станции метро «Василеостровская»
«Теперь мы в одном из самых душевных городов Карелии»
26 июня в 08:30
4 июля в 08:30
11 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
К зимним красотам Карелии - на снегоходах, санях и ватрушках
Снежное путешествие с нотками адреналина и щедрой порцией горячей финской ухи (всё включено)
Начало: У станции метро "Озерки" или "Василеостровская"
«Зимой Карелия превращается в ту самую снежную сказку, которую мы привыкли видеть на картинах и в фильмах»
26 июня в 08:00
4 июля в 08:00
11 500₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Петербурга - на Ладожские шхеры: с рыбалкой и ухой
Отправиться в заповедные места Карелии, пройти на катере меж островов и побывать у заброшенной кирхи
Начало: У метро «Василеостровская»
«А затем на катере поплывём изучать Карелию с воды»
26 июня в 08:00
4 июля в 08:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
50%
Групповая
13 часов
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Оценить карельскую природу и небанальные достопримечательности в формате «всё включено»
Начало: На Казанской площади
«В группе до 50 человек вы познакомитесь с природой, культурой, обитателями и кухней Карелии»
12 июня в 07:00
15 июня в 07:00
73803 690₽ за человека
скидка
50%
Групповая
13 часов
Групповое путешествие в царство мрамора - Рускеалу
Сбежать из Петербурга к чудесам Карелии на 1 день
Начало: У Казанского собора
«Конечно, в Карелию стоит приехать недельки так на две, чтобы многое успеть»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
44002 200₽ за человека
Групповая
13 часов
Путешествие из Петербурга в Рускеалу на Ласточке и ретро-поезде
Мраморный каньон, водопады и Деревня викингов - съездить на день в Карелию
Начало: На Финляндском вокзале Петербурга
«Рассказы о Карелии с разных сторон»
1 890₽ за человека
скидка
50%
Групповая
13 часов
Места силы в Карелии: автобусная экскурсия
Волшебные камни, древнее капище, протосаамский лабиринт и другие таинственные локации края
Начало: около Казанского собора и от СТ.М. «Проспект Просв...
«🔷 В путешествии вы познакомитесь с историческими и природными достопримечательностями Карелии»
Завтра в 07:15
9 июня в 07:15
43802 190₽ за человека
Групповая
17 часов
Путешествие в Рускеалу первым классом
«На автобусе бизнес-класса со всеми удобствами и незабываемыми видами из окна вы посетите уникальную достопримечательность Карелии»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:00
4 990₽ за человека
Групповая
17 часов
Жемчужина Карелии - Рускеала
«Прекрасная возможность за один день окунуться в атмосферу зимней сказки и увидеть настоящее сокровище Карелии – горный парк «Рускеала»»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:00
4 590₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Карелия за 1 день из Петербурга на вашем автомобиле
Крепость Корела, водопады Ахинкоски, каньон Рускеала - под рассказы гида о самобытном крае
Начало: На Площади Искусств
«Вы заглянете во второй после Петрозаводска туристический центр Карелии, где чувствуется финское наследие»
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
18 000₽ за всё до 3 чел.
Круиз
16 часов
Природа Карелии: четыре водопада и круиз на ладье по Ладожским шхерам
Начало: Площадь у Казанского собора/м. Проспект Просвещени...
«По красотам Карелии Погрузитесь в живописный мир карельской природы на один день»
Расписание: По ср, сб и праздничным дням
9 июня в 07:30
12 июня в 07:30
3 690₽ за человека
скидка
40%
Групповая
13 часов
Знакомство с Карелией: хаски, олени, водопады и горный парк «Рускеала» (в группе)
Посетить за 1 день 2 парка Карелии, пройти экотропой и покормить северных оленей
Начало: В районе Казанского собора или станции метро «Прос...
«Предлагаем вам насыщенную экскурсию по красивым местам Карелии»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
32501 950₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 2024Все понравилось. Немного напрягал экскурсовод.
- ННаталья5 июня 2024Экскурсовод прекрасен. Более грязной машины я не видела за свою жизнь…. в салоне бардак наивысшего уровня. Конечно, надо было отказаться при посадке, но было как-то неловко… На 1 день в Карелию-галопом по Европам. Утомительно. Укачало. Слава Богу назад поехали поездом.
- ЮЮлия4 июня 2024Кончено экскурсия далекая. Увидите Карелию из окна автобуса. Достаточно утомительна, но природа потрясающая. Сочно и девственно, воздух которым не возможно
- ЕЕлена4 июня 2024Экскурсия супер! Гид Александра интересно вела рассказ. Даже небольшой дождь не испортил впечатления!
- ННаталья2 июня 2024Экскурсия понравилась, все четко организовано, несмотря на большую группу, особо никаких накладок не было. Времени хватило на все, единственное, на водопадах хотелось побыть подольше, уж очень нам там понравилось, нереальная красота!
- ЛЛидия2 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Гид прекрасно подавала информацию, организационные моменты все чётко проговаривала. Впечатления хорошие, с погодой повезло.
- ССергей2 июня 2024Экскурсия класс, Рускеала оставила отличные впечатления от увиденного, а водопады Ахинкоски их преумножили в несколько раз. Не пожалел что выбрал
- ЮЮлия31 мая 2024По ряду причин мы обратились к Фёдору с просьбой провести экскурсию не за два, а за один день - и
- ССветлана31 мая 202423 мая ездила в Карелию в мини-группе. Поездка очень понравилась, всё было на высшем уровне. Экскурсовод Наталья очень интересно рассказывала, было интересно. Сама Карелия поразила, это действительно место силы. Всем советую поехать, не пожалеете.
- ЕЕкатерина29 мая 2024Спасибо Александру и Сергею за замечательную экскурсию! В прошлом году была на экскурсии у Антона, в этом году привезла семью и снова не пожалела. Было очень круто! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Карелия»
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Экскурсионные туры в Карелию из Санкт-Петербурга с гидом и трансфером – вы увидите удивительно красивые карельские природные достопримечательности, познакомитесь с местной культурой, а поездка на несколько дней будет комфортной. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024