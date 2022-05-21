Жемчужина Карелии - Рускеала в мини-группе

Жемчужина Карелии - Рускеала в мини-группе
Жемчужина Карелии - Рускеала в мини-группе
Жемчужина Карелии - Рускеала в мини-группе
Жемчужина Карелии - Рускеала в мини-группе
Жемчужина Карелии - Рускеала в мини-группе
Жемчужина Карелии - Рускеала в мини-группе
За 1 день Вы познакомитесь: с главным украшением Карелии - горным парком “Рускеала”, водопадами Ахвенкоски, увидите исторические достопримечательности городе Сортавала.
Путешествие станет еще более красочным, если Вы решите за дополнительную плату проехать по маршруту “Рускеала - Сортавала” на настоящем ретро паровозе конца XIX века.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортном современном автобусе
  • Внешний осмотр крепости Корела в городе Приозерск
  • Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
  • Свободное время в горном парке Рускеала для прогулок и развлечений
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • Посещение мест съемок знаменитых фильмов
  • Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства
  • Работа профессионального гида на протяжении всего тура.
  • Входные билеты в горный парк Рускеала
  • Индивидуальная кскурсия "Мраморный каньон" по горному парку Рускеала с аттестованным местным гидом
  • Автобусная обзорная экскурсия по старинному городу Сортавала
  • Увлекательные трассовые экскурсии о Карелии
Что не входит
  • Оплачивается самостоятельно до начала тура:
  • Ж/д билеты: «Ретропоезд» Рускеала – Сортавала: от 420 р. /взр.
  • Оплачивается по желанию на месте:
  • Активные развлечения в горном парке Рускеала (экскурсия "Подземный космос" по пещерам Рускеала, прокат лодок, троллей, веревочный парк и другое): по ценам парка
  • Комплексные обеды: диапазон цен 400-500 руб. /чел.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: Полный билет - 300 руб. /чел.
  • Дети до 7 лет - бесплатно
  • Дети от 7 до 14 лет - 250 руб. /чел., Студенты (очн.) - 250 руб. /чел. Пенсионеры - 250 руб. /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп. , 10
Завершение: м. пл. Восстания; м. Озерки
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
  • Предоплата либо полная оплата тура на "Спутник8" онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Предоплата на "Спутник8" и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
  • При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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