Это может быть ваша самая первая, обзорная экскурсия по исторической части города. Даже если вы уже увидели Невский проспект, Дворцовую площадь и другие самые главные достопримечательности - мы будем петлять улочками, нырять во дворы, открывать секретные пути и смотреть на достопримечательности с разных ракурсов. Мы поговорим об архитектуре, о знаковых зданиях, ансамблях, о восхитительных архитекторах, которым не всегда просто творилось в Петербурге, о жителях города, которых знают и любят до сих пор.

Этот тур, наверное, самый ответственный для гида, потому что хочется сразу и навсегда влюбить гостей в Петербург, передать им ту любовь, которую испытываем к своему городу мы, ленинградцы и петербуржцы!

Экскурсия подойдет и семьям с детьми - мы всегда общаемся с детьми и вовлекаем их в процесс экскурсии, задавая вопросы.

По вашему желанию, возможностям и совпадении их с режимом работы Исаакиевского собора мы можем подняться на колоннаду Исаакиевского собора. Билеты не входят в стоимость. Ведь одно из самых лучших способов знакомства с городом - это посмотреть на него с высоты!