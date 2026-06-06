Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Наша экскурсия — прекрасный выбор для тех, кто впервые отправляется на прогулку с гидом! Мы не просто ходим по центральным проспектам и площадям — мы петляем по переулочкам, отыскиваем непривычные пути и заглядываем во дворики.



Наши гиды вовлекают участников в общение, и даже у самых маленьких будет возможность найти ответы на все важные вопросы о Петербурге. 5 36 отзывов

Алина Ваш гид в Санкт-Петербурге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 8000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 36 отзывов 2 часа 1-4 человека Пешком Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Это может быть ваша самая первая, обзорная экскурсия по исторической части города. За два часа тура вы увидите самый центр города и его главные площади - Дворцовую, Сенатскую, Исаакиевскую. Экскурсия может начинаться от Исаакиевской или Дворцовой площади, где вам удобнее. На Исаакиевской площади посмотрим на Исаакиевский собор, узнаем почему памятник Николая I уцелел в советское время, где останавливаются самые почетные гости Петербурга и самый широкий мост. Мы пройдемся по Александровскому саду, подойдем к Адмиралтейству, и поговорим о планировочном принципе Петербурга. Мы выйдем на набережную Невы к Медному всаднику и посмотрим с берега на Васильевский остров, где построены старейшие здания Петербурга. И, конечно, посмотрим. что за здания расположились на самой главной площади Петербурга - Дворцовой. Экскурсия подойдет и семьям с детьми - Исаакиевская площадь, Александровский сад - спокойное и безопасное для детей пространство, и мы всегда общаемся с детьми и вовлекаем их в процесс экскурсии, задавая вопросы. По вашему желанию, возможностям и совпадении их с режимом работы Исаакиевского собора мы можем подняться на колоннаду Исаакиевского собора. Билеты не входят в стоимость. Ведь одно из самых лучших способов знакомства с городом - это посмотреть на него с высоты! Нас несколько гидов, будем рады провести вам тур. В праздничные дни при блокировки улиц возможны изменения маршрута.

Это частный тур Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Исаакиевский собор

Медный всадник

Дворцовую площадь

Невский проспект

Адмиралтейство

Мариинский дворец

Памятник Николаю I

Манеж

Дом со львами

Адмиралтейский проспект и пр Что не входит в цену Билеты на колоннаду Где начинаем и завершаем? Начало: Дворцовая площадь Завершение: Исаакиевская площадь или дальше Когда и сколько длится? Когда: Это частный тур Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.