Обзорная пешеходная экскурсия для детей и взрослых

5
1 отзыв
Обзорная пешеходная экскурсия для детей и взрослых
Обзорная пешеходная экскурсия для детей и взрослых
Обзорная пешеходная экскурсия для детей и взрослых
Обзорная пешеходная экскурсия для детей и взрослых
Обзорная пешеходная экскурсия для детей и взрослых
Обзорная пешеходная экскурсия для детей и взрослых

Что вы увидите 🤩

  • Исаакиевский собор
  • Медный всадник
  • Дворцовую площадь
  • Казанский собор
  • Невский проспект
  • Спас-на-Крови
  • Екатерининский сад
  • площадь Искусств и др.
Это может быть ваша самая первая, обзорная экскурсия по исторической части города. Даже если вы уже увидели Невский проспект, Дворцовую площадь и другие самые главные достопримечательности - мы будем петлять улочками, нырять во дворы, открывать секретные пути и смотреть на достопримечательности с разных ракурсов. Мы поговорим об архитектуре, о знаковых зданиях, ансамблях, о восхитительных архитекторах, которым не всегда просто творилось в Петербурге, о жителях города, которых знают и любят до сих пор.
Этот тур, наверное, самый ответственный для гида, потому что хочется сразу и навсегда влюбить гостей в Петербург, передать им ту любовь, которую испытываем к своему городу мы, ленинградцы и петербуржцы!
Экскурсия подойдет и семьям с детьми - мы всегда общаемся с детьми и вовлекаем их в процесс экскурсии, задавая вопросы.
По вашему желанию, возможностям и совпадении их с режимом работы Исаакиевского собора мы можем подняться на колоннаду Исаакиевского собора. Билеты не входят в стоимость. Ведь одно из самых лучших способов знакомства с городом - это посмотреть на него с высоты!
🚩 Начало: Екатерининский сад
🏁 Место завершения: Гостиный двор
 Что не входит
  • билеты на колоннаду
Важная информация
  • Желательно
  • сказать заранее о своем желании подняться на колоннаду Исаакиевского собора. Обратите внимание
  • что лифта в соборе нет.
Время проведения: Это частный тур
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Алина С.
Алина С.
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