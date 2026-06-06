Наша экскурсия — прекрасный выбор для тех, кто впервые отправляется на прогулку с гидом! Мы не просто ходим по центральным проспектам и площадям — мы петляем по переулочкам, отыскиваем непривычные пути и заглядываем во дворики.
Наши гиды вовлекают участников в общение, и даже у самых маленьких будет возможность найти ответы на все важные вопросы о Петербурге.
Наши гиды вовлекают участников в общение, и даже у самых маленьких будет возможность найти ответы на все важные вопросы о Петербурге.
Описание экскурсииЭто может быть ваша самая первая, обзорная экскурсия по исторической части города. За два часа тура вы увидите самый центр города и его главные площади - Дворцовую, Сенатскую, Исаакиевскую. Экскурсия может начинаться от Исаакиевской или Дворцовой площади, где вам удобнее. На Исаакиевской площади посмотрим на Исаакиевский собор, узнаем почему памятник Николая I уцелел в советское время, где останавливаются самые почетные гости Петербурга и самый широкий мост. Мы пройдемся по Александровскому саду, подойдем к Адмиралтейству, и поговорим о планировочном принципе Петербурга. Мы выйдем на набережную Невы к Медному всаднику и посмотрим с берега на Васильевский остров, где построены старейшие здания Петербурга. И, конечно, посмотрим. что за здания расположились на самой главной площади Петербурга - Дворцовой. Экскурсия подойдет и семьям с детьми - Исаакиевская площадь, Александровский сад - спокойное и безопасное для детей пространство, и мы всегда общаемся с детьми и вовлекаем их в процесс экскурсии, задавая вопросы. По вашему желанию, возможностям и совпадении их с режимом работы Исаакиевского собора мы можем подняться на колоннаду Исаакиевского собора. Билеты не входят в стоимость. Ведь одно из самых лучших способов знакомства с городом - это посмотреть на него с высоты! Нас несколько гидов, будем рады провести вам тур. В праздничные дни при блокировки улиц возможны изменения маршрута.
Это частный тур
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исаакиевский собор
- Медный всадник
- Дворцовую площадь
- Невский проспект
- Адмиралтейство
- Мариинский дворец
- Памятник Николаю I
- Манеж
- Дом со львами
- Адмиралтейский проспект и пр
Что не входит в цену
- Билеты на колоннаду
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая площадь
Завершение: Исаакиевская площадь или дальше
Когда и сколько длится?
Когда: Это частный тур
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 36 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
Алина - прекрасный интеллигентный гид, очень чуткая к пожеланиям участников экскурсии, рассказывала очень интересно, на все вопросы отвечала, пошла на встречу по поводу времени экскурсии, помогла сориентировать, где лучше посмотреть развод мостов. Однозначно рекомендую и спасибо за прекрасную экскурсию!
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П
Всё что хотели - увидели. Жаль, что Дворцовая площадь завалена всякими сценами и агитационной мебелью. Нельзя портить исторические места металлическими конструкциями сцен, павильонов и т. п.
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Y
Это наша вторая экскурсия с Алиной и мы остались как и прежде очень довольны. Рассказ получился живой, с наглядной декорацией в виде городских улиц и их легенд. Очень приятно, что
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Y
Это наша вторая экскурсия с Алиной и мы остались как и прежде очень довольны. Рассказ получился живой, с наглядной декорацией в виде городских улиц и их легенд. Очень приятно, что
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А
29.07 у нас была прекрасная экскурсия с экскурсоводом Дарьей! Мы остались в полном восторге от экскурсии! Было очень интересно, познавательно, а главное весело! Дочери (9,5 лет) тоже очень понравилось! Встретились в заранее обговорено и месте, в темпе, который удобен нам прошла вся экскурсия! В общем рекомендую однозначно!!
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Н
Очень интересная экскурсия, особенно рада, что экскурсовод учитывала, что был ребенок 10 лет. Она смогла преподнести информацию и для взрослого, и для ребенка, поэтому всем быдо интересно.
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