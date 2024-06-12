10 чудес Карелии. Лайт

Хотите сменить обстановку и у вас всего два дня? Познакомьтесь с Карелией! За это время вы успеете увидеть алмазные карельские водопады, насладиться тишиной лесных троп и полюбоваться голубыми глазами озер.

С
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опытным и душевным гидом вы посетите знаменитый горный парк «Рускеала» и проведете незабываемый вечер в Петрозаводске.

Встретьте рассвет на набережной Онежского озера и шепните на ухо Дереву желаний все свои сокровенные тайны.

5
1 отзыв
10 чудес Карелии. Лайт
10 чудес Карелии. Лайт
10 чудес Карелии. Лайт
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Что вас ожидает:

  • Крепость Корела
  • Водопады Ахвенкоски
  • Горный парк «Рускеала»
  • Петрозаводск
  • Водопад и заповедник «Кивач»
  • Фермерская усадьба
  • Гора Сампо

Описание тура

Что вас ждет

Предлагаем сбалансированный тур для тех, кто хочет отдохнуть за два дня: вы насладитесь карельской природой и проведете ночь в комфортных условиях в столице Карелии. В туре вы:

увидите горный парк «Рускеала» – жемчужину южной Карелии, • прогуляетесь по набережной Онежского озера, • увидите бурлящие воды карельских водопадов, • сделаете много красивых фотографий. Важно! Правила оплаты тура от организатора:Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель категории «Бюджет»8 550 ₽
Отель категории «Оптима»9 550 ₽
Отель категории «Хит»10 950 ₽
Отель категории «Экстра»14 650 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Крепость Корела
  • Водопады Ахвенкоски
  • Горный парк «Рускеала»
  • Петрозаводск
  • Водопад и заповедник «Кивач»
  • Фермерская усадьба
  • Гора Сампо
Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Осмотр крепости Корела в Приозерске
  • Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 1 ночь
  • Завтрак в отеле (кроме категории «стандарт»)
  • Посещение самого крупного равнинного водопада Кивач
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • Посещение мест съемок фильмов "А зори здесь тихие…", "Темный мир"
  • Входные билеты на гору Сампо: лучшие виды Карелии
  • Входные билеты на территорию заповедника «Кивач»
  • Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
  • Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
Что не входит в цену
  • Комплексные обеды в туре: диапазон цен 500-700 руб. /чел.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 руб. /чел., дети до 7 лет - бесплатно, дети от 7 до 14 лет - 300 руб. /чел., студенты (очн.) - 300 руб. /чел., пенсионеры - 300 руб. /чел.
  • Входной билет в горный парк «Рускеала»: 550 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завершение: М. пл. Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
  • Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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