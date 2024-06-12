Хотите сменить обстановку и у вас всего два дня? Познакомьтесь с Карелией! За это время вы успеете увидеть алмазные карельские водопады, насладиться тишиной лесных троп и полюбоваться голубыми глазами озер.
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Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Что вас ожидает:
- Крепость Корела
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Петрозаводск
- Водопад и заповедник «Кивач»
- Фермерская усадьба
- Гора Сампо
Описание тура
Что вас ждет
Предлагаем сбалансированный тур для тех, кто хочет отдохнуть за два дня: вы насладитесь карельской природой и проведете ночь в комфортных условиях в столице Карелии. В туре вы:увидите горный парк «Рускеала» – жемчужину южной Карелии, • прогуляетесь по набережной Онежского озера, • увидите бурлящие воды карельских водопадов, • сделаете много красивых фотографий. Важно! Правила оплаты тура от организатора:Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель категории «Бюджет»
|8 550 ₽
|Отель категории «Оптима»
|9 550 ₽
|Отель категории «Хит»
|10 950 ₽
|Отель категории «Экстра»
|14 650 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Корела
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Петрозаводск
- Водопад и заповедник «Кивач»
- Фермерская усадьба
- Гора Сампо
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Осмотр крепости Корела в Приозерске
- Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 1 ночь
- Завтрак в отеле (кроме категории «стандарт»)
- Посещение самого крупного равнинного водопада Кивач
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Посещение мест съемок фильмов "А зори здесь тихие…", "Темный мир"
- Входные билеты на гору Сампо: лучшие виды Карелии
- Входные билеты на территорию заповедника «Кивач»
- Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
- Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
Что не входит в цену
- Комплексные обеды в туре: диапазон цен 500-700 руб. /чел.
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 руб. /чел., дети до 7 лет - бесплатно, дети от 7 до 14 лет - 300 руб. /чел., студенты (очн.) - 300 руб. /чел., пенсионеры - 300 руб. /чел.
- Входной билет в горный парк «Рускеала»: 550 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завершение: М. пл. Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы от туристов
Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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