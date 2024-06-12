Хотите сменить обстановку и у вас всего два дня? Познакомьтесь с Карелией! За это время вы успеете увидеть алмазные карельские водопады, насладиться тишиной лесных троп и полюбоваться голубыми глазами озер.

опытным и душевным гидом вы посетите знаменитый горный парк «Рускеала» и проведете незабываемый вечер в Петрозаводске. Встретьте рассвет на набережной Онежского озера и шепните на ухо Дереву желаний все свои сокровенные тайны.

Описание тура