Туры на водопады Кивач

Найдено 3 тура в категории «Водопад Кивач» в Санкт-Петербурге, цены от 8 490 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
51 отзыв
Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп.,10
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 15 950 за человека
Мини-тур по Карелии: Петрозаводск, "Рускеала", "Кивач" и "Вотчина Талви Укко"
скидка
50%
Авторский тур
2 дня
Мини-тур по Карелии: Петрозаводск, "Рускеала", "Кивач" и "Вотчина Талви Укко"
Прогуляться по мосту над водопадом, полакомиться карельскими вкусностями и увидеть Мраморный каньон
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 07:30. Дополните...
22 июня в 08:00
26 июня в 08:00
169808 490 за человека
Чары Карелии: «Рускеала», Сортавала, Старая Ладога и Петрозаводск
скидка
35%
Авторский тур
3 дня
Чары Карелии: «Рускеала», Сортавала, Старая Ладога и Петрозаводск
Погулять по Олонецким мостам, увидеть величественный Мраморный каньон и узнать историю Сортавалы
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Улица Дыбенко», 07...
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
1998412 990 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Надежда
    18 мая 2024
    Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
    Добрый день, данная оценка сделана из объема поездки 3 дня. Не понравилось: - Киндасово, Вотчина Талви Укко (данные мероприятие быстрее для детей,
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    чем для взрослых). На месте организаторов я бы разделила на категории - для родителей с детьми и для взрослых. На мой взгляд потеряли время. Если бы пояснили, не поехала. - Гостиница в Петразоводске Вилла Айно (конкретно не понравилось ее расположение-очень далеко. Гостиница находится рядом с проезжей дорогой, и очень шумно. Все остальное в гостинице понравилось. Организатором лучше перед поездкой все таки туристам давать выбор. Возможно доплатили бы) - к сожалению чуть-чуть не сложилась поездка в заповедник Кивач. Водой снесло мосты, была только на одной площадки. Понравилось: -гид и рассказы. Спасибо -природа всех заповедников и т. д. - Парк Русакела -Завтраки и обеды, кормили хорошо.

  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
    Классное путешествие! Тур длится три дня, программа насыщенная, сопровождающий гид всегда ответит на вопросы, поможет, также она выступает в качестве экскурсовода. Очень понравилось, буду путешествовать с данной турфирмой снова.
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
    Очень понравился гид Надежда, была ко всем внимательна, интересно рассказывала о достопримечательностях. Интересная и насыщенная программа. Грамотно спланировано расписание передвижений.
  • Б
    Блинков
    18 сентября 2023
    Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
    Программа очень хорошая. Намного напрягло поселение в отеле "Заречная". Отель позиционируется как комфорт-класса, но находится в очень депрессивном районе. Поблизости нет ни одного кафе, все дороги в ямах. Круглосуточных магазинов нет поужинать после 22.30 вообще негде.
  • h
    hi+79137
    17 сентября 2023
    Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
    Благодарю вашу команду за отличный отдых! Нам с мужем очень понравилось путешествие в Карелию))

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Водопад Кивач»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
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  3. Чары Карелии: «Рускеала», Сортавала, Старая Ладога и Петрозаводск
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Петергоф
  3. Набережная
  4. Музей Фаберже
  5. Исаакиевский собор
  6. Эрмитаж
  7. Ладожское озеро
  8. Царское село
  9. Остров Валаам
  10. Петропавловский собор
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Водопад Кивач" можно забронировать 3 тура от 8 490 до 15 950 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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