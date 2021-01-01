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Гран-тур Вся Карелия + водопады

СканТур
СканТур – Гид из Санкт-Петербурга
Гран-тур Вся Карелия + водопады
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☃️Зимняя
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 96 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 15 790 ₽ за человека

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Гран-тур Вся Карелия + водопады
Гран-тур Вся Карелия + водопады

Что вы увидите

  • Санкт-Петербург – Фермерская Усадьба – Александро-Свирский монастырь – Олонец. Музей карелов-ливвиков – деревня Киндасово – Петрозаводск – заповедник и водопад "Кивач" – питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви Укко – Петрозаводск
  • Национальный музей Республики Карелия – деревня Кинерма – водопады Ахвенкоски – горный парк "Рускеала" – по желанию из парка до Сортавалы на Ретропоезде – Сортавала – Свободный день/Экскурсия к лесным водопадам на специализированном транспорте: водопад Юканкоски (Белые мосты)
  • водопады Койриноя – место добычи полудрагоценного камня гранат – Сортавала
  • жд вокзал
Представляем дополненную версию самой популярной программы “Гран-тур Вся Карелия” с возможностью совершить увлекательную поездку к комплексу лесных водопадов Юканкоски. Мы проедем вокруг Ладожского озера и покажем все самое стоящее, что должен увидеть каждый гость Карелии. Дивные природные пейзажи будут радовать взгляд, а тщательно продуманный и насыщенный маршрут тура с интерактивной и этнокультурной программой станет увлекательным путешествием в историю 📖 края. Откройте свою Карелию вместе с нами!

ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:

  • Предоплата либо полная оплата тура на "Спутник8" онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
  • Предоплата на "Спутник8" и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Что входит
  • ⬤ Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • ⬤ Сопровождение признанными в профессиональной среде гидами на протяжении всей поездки
  • ⬤ 2 ночи в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей)
  • ⬤ Завтраки в отеле (кроме категории размещения «Стандарт»)
  • ⬤ Посещение Александро-Свирского монастыря
  • ⬤ Экскурсия по Олонецкому музею карелов-ливвиков
  • ⬤ Входные билеты в Олонецкий музей
  • ⬤ Интерактивная программа в веселой деревне Киндасово
  • ⬤ Обзорная экскурсия по столице Карелии – Петрозаводску
  • ⬤ Входные билеты в заповедник "Кивач"
  • ⬤ Посещение водопада Кивач
  • ⬤ Посещение музея природы в заповеднике "Кивач"
  • ⬤ Посещение туркомплекса "Вотчина карельского Деда Мороза Талви Укко"
  • ⬤ Экскурсия по питомнику хаски с входными билетами
  • ⬤ Посещение оленьей фермы, саамской деревни и подворья
  • ⬤ Осмотр пестрого залива Кирьявалахти
  • ⬤ Входные билеты в горный парк Рускеала
  • ⬤ Экскурсия по горному парку Рускеала “Мраморный каньон” с местным лицензированным гидом
  • ⬤ Остановка у водопадов Ахвенкоски - мест съемок фильмов "А зори здесь тихие", "Темный мир"
  • ⬤ Посещение фирменного магазина при форелевом хозяйстве
  • ⬤ Входной билет в Национальный музей Республики Карелия
  • ⬤ Экскурсия в Национальный музей Республики Карелия
Что не входит
  • ⬤ Полная экскурсия к древним водопадам Юканкоски, Койриноя и месторождению камня полудрагоценного гранат* + обед + экскурсия в Северной Фиваиде = 2600р. /чел.
  • возможна отмена по погодным условиям
  • в период с 01. 01. 2021 по 10. 01. 2021 (вкючительно) возможно бронировать только стандартную экскурсию: водопады Юканкоски, Койриноя и месторождению камня полудрагоценного гранат. Стоимость: 1800р. /взр., 1500р. /реб.
  • При желании поехать на Ретропоезде приобретается самостоятельно перед поездкой:
  • ⬤ Ж/д билеты:«Ретропоезд» Рускеала – Сортавала: от 420 р. /взр.
  • ⬤ Комплексные обеды в туре: диапазон цен 350-450 р.
  • ⬤ Услуги на территории комплекса Талви Укко: по ценам комплекса
  • ⬤ Экскурсия по карельской деревне Кинерма с местным жителем: от 100 р.
  • ⬤ Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: Взрослый - 250 руб. Школьники, Студенты - 150 руб. Дети до 7 лет - бесплатно
  • ⬤ Активные развлечения в горном парке Рускеала: по ценам парка
Начало
🚩 м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10;м. Дыбенко
Место завершения
🏁 Железнодорожный вокзал Сортавалы
Гран-тур Вся Карелия + водопады
Гран-тур Вся Карелия + водопады
Гран-тур Вся Карелия + водопады

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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СканТур
СканТур
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