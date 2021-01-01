Представляем дополненную версию самой популярной программы “Гран-тур Вся Карелия” с возможностью совершить увлекательную поездку к комплексу лесных водопадов Юканкоски. Мы проедем вокруг Ладожского озера и покажем все самое стоящее, что должен увидеть каждый гость Карелии. Дивные природные пейзажи будут радовать взгляд, а тщательно продуманный и насыщенный маршрут тура с интерактивной и этнокультурной программой станет увлекательным путешествием в историю 📖 края. Откройте свою Карелию вместе с нами!

ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора: