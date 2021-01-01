Санкт-Петербург – Фермерская Усадьба – Александро-Свирский монастырь – Олонец. Музей карелов-ливвиков – деревня Киндасово – Петрозаводск – заповедник и водопад "Кивач" – питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви Укко – Петрозаводск
Национальный музей Республики Карелия – деревня Кинерма – водопады Ахвенкоски – горный парк "Рускеала" – по желанию из парка до Сортавалы на Ретропоезде – Сортавала – Свободный день/Экскурсия к лесным водопадам на специализированном транспорте: водопад Юканкоски (Белые мосты)
водопады Койриноя – место добычи полудрагоценного камня гранат – Сортавала
жд вокзал
Представляем дополненную версию самой популярной программы “Гран-тур Вся Карелия” с возможностью совершить увлекательную поездку к комплексу лесных водопадов Юканкоски. Мы проедем вокруг Ладожского озера и покажем все самое стоящее, что должен увидеть каждый гость Карелии. Дивные природные пейзажи будут радовать взгляд, а тщательно продуманный и насыщенный маршрут тура с интерактивной и этнокультурной программой станет увлекательным путешествием в историю 📖 края. Откройте свою Карелию вместе с нами!
ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
Предоплата либо полная оплата тура на "Спутник8" онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
Предоплата на "Спутник8" и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Что входит
⬤ Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
⬤ Сопровождение признанными в профессиональной среде гидами на протяжении всей поездки
⬤ 2 ночи в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей)
⬤ Завтраки в отеле (кроме категории размещения «Стандарт»)
⬤ Посещение Александро-Свирского монастыря
⬤ Экскурсия по Олонецкому музею карелов-ливвиков
⬤ Входные билеты в Олонецкий музей
⬤ Интерактивная программа в веселой деревне Киндасово
⬤ Обзорная экскурсия по столице Карелии – Петрозаводску
⬤ Экскурсия по питомнику хаски с входными билетами
⬤ Посещение оленьей фермы, саамской деревни и подворья
⬤ Осмотр пестрого залива Кирьявалахти
⬤ Входные билеты в горный парк Рускеала
⬤ Экскурсия по горному парку Рускеала “Мраморный каньон” с местным лицензированным гидом
⬤ Остановка у водопадов Ахвенкоски - мест съемок фильмов "А зори здесь тихие", "Темный мир"
⬤ Посещение фирменного магазина при форелевом хозяйстве
⬤ Входной билет в Национальный музей Республики Карелия
⬤ Экскурсия в Национальный музей Республики Карелия
Что не входит
⬤ Полная экскурсия к древним водопадам Юканкоски, Койриноя и месторождению камня полудрагоценного гранат* + обед + экскурсия в Северной Фиваиде = 2600р. /чел.
возможна отмена по погодным условиям
в период с 01. 01. 2021 по 10. 01. 2021 (вкючительно) возможно бронировать только стандартную экскурсию: водопады Юканкоски, Койриноя и месторождению камня полудрагоценного гранат. Стоимость: 1800р. /взр., 1500р. /реб.
При желании поехать на Ретропоезде приобретается самостоятельно перед поездкой:
⬤ Ж/д билеты:«Ретропоезд» Рускеала – Сортавала: от 420 р. /взр.
⬤ Комплексные обеды в туре: диапазон цен 350-450 р.
⬤ Услуги на территории комплекса Талви Укко: по ценам комплекса
⬤ Экскурсия по карельской деревне Кинерма с местным жителем: от 100 р.
⬤ Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: Взрослый - 250 руб. Школьники, Студенты - 150 руб. Дети до 7 лет - бесплатно
⬤ Активные развлечения в горном парке Рускеала: по ценам парка
Начало
🚩 м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10;м. Дыбенко
Место завершения
🏁 Железнодорожный вокзал Сортавалы
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.