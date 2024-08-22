Кивач (заповедник) – туры в Санкт-Петербурге

Найдено 3 тура в категории «Кивач (заповедник)» в Санкт-Петербурге, цены от 8 750 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
Пешая
На автобусе
98 отзывов
2 дня 17 часов
Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Дыбенко
25 окт в 07:00
26 окт в 06:30
от 16 950 за человека
10 чудес Карелии. Лайт
На автобусе
16 отзывов
1 день 17 часов
10 чудес Карелии. Лайт
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
26 окт в 06:30
30 окт в 06:30
от 8 750 за человека
Гран-тур Вся Карелия и Валаам за 4 дня (автобус и метеор)
На автобусе
На метеоре
13 отзывов
4 дня
Гран-тур Вся Карелия и Валаам за 4 дня (автобус и метеор)
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп.,10
Завтра в 07:00
25 окт в 07:00
от 22 650 за человека

Последние отзывы на туры

  • Б
    Бакланова
    22 августа 2024
    Гран-тур Вся Карелия и Валаам за 4 дня (автобус и метеор)
    Все понравилось! Места шикарные,красота неописуемая! Гид Наталья и водитель Максим отлично справились со своей работой! Спасибо!P.S. Карелия украла мое сердечко❤️❤️❤️
  • Т
    Татьяна
    18 августа 2024
    Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
    Было очень здорово. Нам повезло в гидом. Оксана интересно рассказывала обо всем. Виды в Карелии потрясающие, хотелось просто стоять и уединяться с природой.
  • С
    СВЕТЛАНА
    6 августа 2024
    Гран-тур Вся Карелия и Валаам за 4 дня (автобус и метеор)
    Прекрасная экскурсия, хороший экскурсовод Надежда, комфортабельные автобусы. Хорошие гостиницы, с завтраками. Немного было непонятно при заказе тура он-лайн, что входило
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    в стоимость, за что нужно доплачивать. Так было сказано, что входит Валаам и шхеры. При доплате за экскурсию наВалаам, шхеры почему то не вошли. Ещё хотелось бы, чтобы, если забирают туристов на другой автобус по пути домой, в Санкт-Петербург, им оставляли конкретные места, а не приходилось садиться паре на разные места.

  • Б
    Блинков
    18 сентября 2023
    Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
    Программа очень хорошая. Намного напрягло поселение в отеле "Заречная". Отель позиционируется как комфорт-класса, но находится в очень депрессивном районе. Поблизости нет ни одного кафе, все дороги в ямах. Круглосуточных магазинов нет поужинать после 22.30 вообще негде.
  • h
    hi+79137
    17 сентября 2023
    Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
    Благодарю вашу команду за отличный отдых! Нам с мужем очень понравилось путешествие в Карелию))
  • И
    Ирина
    14 ноября 2022
    Гран-тур Вся Карелия и водопады за 4 дня
    Прекрасное путешествие, природа, настроение, сказки Карелии, вкусная и полезная еда. Удалось перезагрузиться и отдохнуть. Спасибо вам большое за это чудо!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Кивач (заповедник)»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
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  3. Гран-тур Вся Карелия и Валаам за 4 дня (автобус и метеор)
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  2. Петергоф
  3. Музей Фаберже
  4. Эрмитаж
  5. Царское село
  6. Исаакиевский собор
  7. Петропавловская крепость
  8. Петропавловский собор
  9. Ладожское озеро
  10. Набережная
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в октябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Кивач (заповедник)" можно забронировать 3 тура от 8 750 до 22 650. Туристы уже оставили гидам 127 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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