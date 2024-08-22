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в стоимость, за что нужно доплачивать. Так было сказано, что входит Валаам и шхеры. При доплате за экскурсию наВалаам, шхеры почему то не вошли. Ещё хотелось бы, чтобы, если забирают туристов на другой автобус по пути домой, в Санкт-Петербург, им оставляли конкретные места, а не приходилось садиться паре на разные места.