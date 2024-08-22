2 дня 17 часов
Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Дыбенко
25 окт в 07:00
26 окт в 06:30
от 16 950₽ за человека
1 день 17 часов
10 чудес Карелии. Лайт
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
26 окт в 06:30
30 окт в 06:30
от 8 750₽ за человека
4 дня
Гран-тур Вся Карелия и Валаам за 4 дня (автобус и метеор)
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп.,10
Завтра в 07:00
25 окт в 07:00
от 22 650₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ББакланова22 августа 2024Все понравилось! Места шикарные,красота неописуемая! Гид Наталья и водитель Максим отлично справились со своей работой! Спасибо!P.S. Карелия украла мое сердечко❤️❤️❤️
- ТТатьяна18 августа 2024Было очень здорово. Нам повезло в гидом. Оксана интересно рассказывала обо всем. Виды в Карелии потрясающие, хотелось просто стоять и уединяться с природой.
- ССВЕТЛАНА6 августа 2024Прекрасная экскурсия, хороший экскурсовод Надежда, комфортабельные автобусы. Хорошие гостиницы, с завтраками. Немного было непонятно при заказе тура он-лайн, что входило
- ББлинков18 сентября 2023Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дняПрограмма очень хорошая. Намного напрягло поселение в отеле "Заречная". Отель позиционируется как комфорт-класса, но находится в очень депрессивном районе. Поблизости нет ни одного кафе, все дороги в ямах. Круглосуточных магазинов нет поужинать после 22.30 вообще негде.
- hhi+7913717 сентября 2023Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дняБлагодарю вашу команду за отличный отдых! Нам с мужем очень понравилось путешествие в Карелию))
- ИИрина14 ноября 2022Гран-тур Вся Карелия и водопады за 4 дняПрекрасное путешествие, природа, настроение, сказки Карелии, вкусная и полезная еда. Удалось перезагрузиться и отдохнуть. Спасибо вам большое за это чудо!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Кивач (заповедник)»
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