Программа тура по дням
Прибытие в Санкт-Петербург. Автобусная экскурсия по городу. Исаакиевский собор. Эрмитаж. Экскурсии за доп. плату (по желанию)
Прибытие в Санкт-Петербург.
Самостоятельный заезд в гостиницу.
Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает».
10:30 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».
11:10 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Ирис», «Достоевский», «Станция L1», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
11:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс».
12:00 Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Мы сможем увидеть монументальный памятник Петру I – Медный всадник, про который писал А. С. Пушкин в своем стихотворении, Исаакиевскую, Сенатскую и Троицкую площади, проедем по стрелке Васильевского острова, а также увидим знаменитый и величественный крейсер «Аврора».
14:00 Экскурсия в Исаакиевский собор — крупнейший православный храм Петербурга и второе по высоте здание в историческом центре города после Петропавловского собора.
15:00 Свободное время для обеда или теплоходной экскурсии за доп. плату.
16:30 Экскурсия в Эрмитаж. Вы посетите один из самых масштабных музеев мира, где увидите величайшие творения известных художников и скульпторов.
После экскурсии свободное время в Эрмитаже (работает до 20:00).
Дополнительно: экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга.
Прогулка на теплоходе — это отличная возможность отвлечься от забот, получить море положительных эмоций и полюбоваться городом с нового ракурса! (ориентировочно 900 руб., цены уточняются).
Дополнительно: посещение театра-макета «Петровская Акватория» (ориентировочно 700 руб., цены уточняются).
Представьте, что перед Вами предстал Петербург XVIII века, где по улочкам едут кареты, а по рекам и каналам скользят парусники, и это всё Вы сможете увидеть в миниатюрном макете «Петровская акватория».
18:30 Окончание программы.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Автобусная экскурсия в Петергоф. Экскурсия по Нижнему парку. Екатерининский корпус. Большой дворец
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает».
08:15 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс».
08:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Ирис», «Достоевский», «Станция L1», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
09:00 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».
09:00 Автобусная экскурсия в Петергоф.
Экскурсия по Нижнему парку.
Нижний парк Петергофа – место, являющееся обязательным пунктом к посещению каждого туриста, приезжающего в Санкт-Петербург. Прежде всего, Нижний парк знаменит ансамблем центральной части с фонтаном «Самсон, раздирающий пасть льва». Также наличие фонтанов-шутих позволит Вам окунуться в петровские времена, когда царь веселился, наблюдая за тем, как брызги воды «накрывали» проходящих дам и кавалеров.
Экскурсия в Екатерининский корпус, открытый в конце мая 2021 г. после 2 лет реставрации. Это один из малых дворцов середины XVIII века, предназначенный для проведения придворных балов, приемов и банкетов.
Экскурсия в Большой дворец – знаменитое творение придворного архитектора Елизаветы Петровны на берегу Финского залива.
Дополнительно: прогулка по Финскому заливу на теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную (ориентировочно 1400 руб., цены уточняются).
17:00 Окончание программы в центре города на Невском проспекте. Самостоятельное возвращение в гостиницу.
23:30–02:30 Дополнительно: автобусная экскурсия «Ночной Петербург» (ориентировочно 1200 руб. взр., 1000 руб. шк., 1000 руб. студ., 1000 руб. пенс., цены уточняются).
Многие всем известные достопримечательности Петербурга открываются с новой стороны, если любоваться ими во время ночной прогулки.
Автобусная экскурсия в Царское село. Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает».
09:00 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».
09:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Ирис», «Достоевский», «Станция L1», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
09:45 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс».
10:00 Автобусная экскурсия в Царское Село «Под сенью Царскосельских садов».
Царское Село на протяжении двух веков являлось летней резиденцией российских императоров. На территории общей площадью около 300 гектаров рассредоточено более сотни памятников: это величественные дворцы и тихие павильоны, мосты, мраморные монументы, а также экзотические сооружения в стилистике готической, турецкой, китайской архитектуры, придающие этому месту особую романтическую атмосферу.
11:15 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой, известной своей таинственной историей, и Екатерининским парком – великолепным произведением русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.
Свободное время в Царском Селе (3 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.
Дополнительно: автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (ориентировочно 2400 руб. взр., 2000 руб. шк., 2400 руб. студ., 2400 руб. пенс., цены уточняются).
16:00 (18:30) Возвращение в город к станции метро «Пл. Восстания» на Московский вокзал.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Отправление в Карелию. Посёлок Элисенваара. Водопады Ахвенкоски. Горный парк Рускеала
Накануне вечером заказать в отеле ланч-бокс.
Освобождение номеров.
Выезд с вещами.
Накануне вечером приходит смс с телефоном гида и номером автобуса.
06:30 Сбор у гостиницы «Москва» (площадь Александра Невского, 2) — парковка перед зданием гостиницы.
06:45 Отправление.
07:15 Сбор на парковке за Казанским собором.
07:30 Отправление из Санкт-Петербурга. Проезд по центру города с обзором достопримечательностей (Казанский собор, Дворцовая площадь, Адмиралтейство).
Дополнительная посадка в 08:00 у ст. м. «Проспект Просвещения».
11:00 Посёлок Элисенваара. Начинаем свое знакомство с Карелией с настоящего финского дома. Гостеприимная хозяйка расскажет о карело-финских традициях и угостит чаем с традиционной карельской выпечкой.
Экскурсия по восстановленному дому XIX века, чаепитие. В доме есть Лавка чудес с карельскими сувенирами ручной работы.
14:30 Обед в городском кафе (по желанию, за доп. плату).
15:30 Водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки. Это точно самые знаменитые водопады южной части Карелии, герои многих фильмов. Нас ждет прогулка по подвесным мостам, для желающих — экотропа «Аллея сказок» (доп. плата).
16:30 Горный парк Рускеала.
Входной билет в горный парк «Рускеала»: взрослый — 750 руб., студенты — 650 руб., школьники — 550 руб., лица 60-ти лет или старше — 650 руб., члены РГО — 550 руб., ветераны и участники боевых действий — 550 руб. (приобретается самостоятельно на месте, также можно оформить заранее).
Свободное время для прогулки по мраморным карьерам и живописным тропам.
Дополнительно: зиплайн, тарзанка, водные прогулки, конный экипаж (оплачивается на месте). Прогулка в конном экипаже — романтическая поездка на повозке с парой лошадей мимо Мраморного каньона, подземной Рускеалы и хвойного леса к озеру «Светлое». Вместимость — до 4 человек. Заказ у кучера в парке (от 500 руб. /чел.).
19:30–20:00 Прибытие в гостиницу.
Свободное время для ужина и прогулок по окрестностям.
Экскурсия-путешествие «Древние водопады Карелии». Водопад Метсямикли. Крепость Корела
08:00 Завтрак в гостинице.
09:00 Древние водопады Карелии: комфортная экскурсия-путешествие к более труднодоступным водопадам (рекомендуется удобная обувь).
Мы узнаем, как энергия воды использовалась на благо местных жителей, увидим водопады Койриноя (Мельничный, 6 м; Земляничный, 4 м) у руин финской ГЭС, прогуляемся в долине реки Янисйоки с порогами и полуразрушенными плотинами и посмотрим, как работает действующая на ней ГЭС в пос. Харлу.
В конце экскурсии вы сможете проверить свою удачу и с азартом самостоятельно добыть карельские полудрагоценные камни гранаты на крупнейшем месторождении гранатов подобного вида в России. Всё, что найдете, сможете увезти с собой на память.
Мастер-класс по добыче на гранатовых копях.
14:30 Обед в Сортавале (по желанию, за доп. плату).
По пути в Санкт-Петербург заезжаем в магазин форелевого хозяйства (свежая рыба, икра) и магазин карельских бальзамов и настоек.
17:00 Водопад Метсямикли (8 м) — живописный каскад среди скал и леса, к нему проложена экотропа, еще одно идеальное место для фотографий.
19:30 Крепость Корела (г. Приозерск) — средневековая крепость новгородцев XIII века, позже шведская и финская; ныне историко-краеведческий музей на острове в реке Вуокса. Внешний осмотр.
23:00 Прибытие в Санкт-Петербург (остановки: ст. м. «Проспект Просвещения», Казанский собор).
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице в Санкт-Петербурге (выбранная гостиница) и в Сортавале (гостиница по системе «Фортуна»).
Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:
Базовые отели в Санкт-Петербурге (отели, в которых происходит сбор группы) + отели в Сортавале:
1. «Космос Прибалтийская» 4* (г. Санкт-Петербург). Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Кораблестроителей, 14. Ближайшая станция метро: Приморская. Из отеля открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. + «Комфорт» (г. Сортавала).
|Период действия цен (по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандарт
|05.06.2026 - 09.06.2026
|46700
|60650
|42050
|12.06.2026 - 07.07.2026
|44300
|55850
|42050
|10.07.2026 - 25.08.2026
|43250
|53900
|42050
|04.09.2026 - 15.09.2026
|41300
|49850
|42050
|Улучшенный номер
|05.06.2026 - 09.06.2026
|48650
|64700
|42050
|12.06.2026 - 07.07.2026
|46250
|59900
|42050
|10.07.2026 - 25.08.2026
|45200
|57800
|42050
|04.09.2026 - 15.09.2026
|43250
|53900
|42050
2. «Космос Прибалтийская» 4* (г. Санкт-Петербург). Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Кораблестроителей, 14. Ближайшая станция метро: Приморская. Из отеля открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. + «Премиум» (г. Сортавала):
|Период действия цен (по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандарт
|05.06.2026 - 09.06.2026
|49700
|64350
|45050
|12.06.2026 - 07.07.2026
|47300
|59550
|45050
|10.07.2026 - 25.08.2026
|46250
|57600
|45050
|04.09.2026 - 15.09.2026
|44300
|53550
|45050
|Улучшенный номер
|05.06.2026 - 09.06.2026
|51650
|68400
|45050
|12.06.2026 - 07.07.2026
|49250
|63600
|45050
|10.07.2026 - 25.08.2026
|48200
|61500
|45050
|04.09.2026 - 15.09.2026
|46250
|57600
|45050
3. Москва 4* (г. Санкт-Петербург). Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Александра Невского, 2. Ближайшая станция метро — «Площадь Александра Невского» (3-4 линии). Удобное транспортное сообщение позволяет гостям за 15–20 минут добраться до главных исторических достопримечательностей Санкт-Петербурга. + Комфорт (г. Сортавала):
|Период действия цен (по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандарт
|05.06.2026 - 30.06.2026
|46850
|63500
|42050
|03.07.2026 - 25.08.2026
|44450
|58700
|42050
|04.09.2026 - 15.09.2026
|42650
|55100
|42050
4. «Москва» 4* (г. Санкт-Петербург). Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Александра Невского, 2. Ближайшая станция метро — «Площадь Александра Невского» (3-4 линии). Удобное транспортное сообщение позволяет гостям за 15–20 минут добраться до главных исторических достопримечательностей Санкт-Петербурга. + «Премиум» (г. Сортавала):
|Период действия цен (по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандарт
|05.06.2026 - 30.06.2026
|49850
|67200
|45050
|03.07.2026 - 25.08.2026
|47450
|62400
|45050
|04.09.2026 - 15.09.2026
|45650
|58800
|45050
5. «Октябрьская» 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 10. Самая популярная гостиница расположена напротив Московского вокзала в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта. Ближайшие станции метро — «Площадь Восстания / Маяковская». + Комфорт (г. Сортавала):
|Период действия цен (по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандарт
|05.06.2026 - 16.06.2026
|51000
|69150
|-
|19.06.2026 - 23.06.2026
|50000
|67250
|-
|26.06.2026 - 30.06.2026
|51500
|70100
|-
|03.07.2026 - 07.07.2026
|49450
|65850
|-
|10.07.2026 - 18.08.2026
|48350
|63050
|-
|21.08.2026 - 25.08.2026
|47550
|61250
|-
|04.09.2026 - 15.09.2026
|45950
|57650
|-
|Комфорт
|05.06.2026 - 09.06.2026
|52850
|72650
|42350
|12.06.2026 - 16.06.2026
|51950
|72650
|42200
|19.06.2026 - 23.06.2026
|51950
|70850
|42050
|26.06.2026 - 30.06.2026
|53300
|73550
|42500
|03.07.2026 - 07.07.2026
|51350
|69300
|42200
|10.07.2026 - 18.08.2026
|50150
|66200
|42500
|21.08.2026 - 25.08.2026
|49050
|64250
|41400
|04.09.2026 - 15.09.2026
|46850
|60350
|39200
|Полулюкс (Джуниор Сюит)
|05.06.2026 - 16.06.2026
|56500
|79950
|42350
|19.06.2026 - 23.06.2026
|55400
|77750
|42050
|26.06.2026 - 30.06.2026
|57050
|81050
|42500
|03.07.2026 - 07.07.2026
|54700
|76050
|42200
|10.07.2026 - 18.08.2026
|53300
|72650
|42500
|21.08.2026 - 25.08.2026
|52000
|70150
|41800
|04.09.2026 - 15.09.2026
|49400
|65150
|40400
6. «Октябрьская» 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 10. Самая популярная гостиница расположена напротив Московского вокзала в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта. Ближайшие станции метро — «Площадь Восстания / Маяковская». + «Премиум» (г. Сортавала):
|Период действия цен (по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандарт
|05.06.2026 - 16.06.2026
|54000
|72850
|-
|19.06.2026 - 23.06.2026
|53000
|70950
|-
|26.06.2026 - 30.06.2026
|54500
|73800
|-
|03.07.2026 - 07.07.2026
|52450
|69550
|-
|10.07.2026 - 18.08.2026
|51350
|66750
|-
|21.08.2026 - 25.08.2026
|50550
|64950
|-
|04.09.2026 - 15.09.2026
|48950
|61350
|-
|Комфорт
|05.06.2026 - 09.06.2026
|55850
|76350
|45350
|12.06.2026 - 16.06.2026
|54950
|76350
|45200
|19.06.2026 - 23.06.2026
|54950
|74550
|45050
|26.06.2026 - 30.06.2026
|56300
|77250
|45500
|03.07.2026 - 07.07.2026
|54350
|73000
|45200
|10.07.2026 - 18.08.2026
|53150
|69900
|45500
|21.08.2026 - 25.08.2026
|52050
|67950
|44400
|04.09.2026 - 15.09.2026
|49850
|64050
|42200
|Полулюкс (Джуниор Сюит)
|05.06.2026 - 16.06.2026
|59500
|83650
|45350
|19.06.2026 - 23.06.2026
|58400
|81450
|45050
|26.06.2026 - 30.06.2026
|60050
|84750
|45500
|03.07.2026 - 07.07.2026
|57700
|79750
|45200
|10.07.2026 - 18.08.2026
|56300
|76350
|45500
|21.08.2026 - 25.08.2026
|55000
|73850
|44800
|04.09.2026 - 15.09.2026
|52400
|68850
|43400
Отели в Санкт-Петербурге, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
1. Арт Деко Невский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: просп. Обуховской Обороны, 11. Ближайшая станция метро: «Площадь Александра Невского I». В 18 минутах пешком от гостиницы Москва 4*. Здание выделяется богатой историей, которая берет начало с 1825 года, расположенного в самом центре города, рядом с набережной и парковой зоной. До Московского вокзала минут 7 на автомобиле, до метро «пл. Александра Невского» и до места встречи гостиницы «Москва» 18 минут пешком или 1 остановка на 253 автобусе.
Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний заезд с 07:00 + 50%. Ранний заезд до 07:00 + 100%. Цены будут позже.
2. Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). 15 минут пешком до площади Островского, 6. В 16 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-11:00 + 100% тарифа, 11:00-15:00 + 50% тарифа (без завтрака):
|Период действия цен (по дате заезда)
Комфорт
|Премиум
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
Взрослый на
дополнительном
месте
Взрослый на
основном месте
Одноместное
размещение
Взрослый на
дополнительном
месте
|Стандарт
|05.06.2026 -09.06.2026
|51500
|71000
|-
|54500
|74700
|-
|12.06.2026 - 23.06.2026
|45500
|59000
|-
|48500
|62700
|-
|26.06.2026 - 30.06.2026
|54500
|77000
|-
|57500
|80700
|-
|03.07.2026 - 14.07.2026
|45500
|59000
|-
|48500
|62700
|-
|17.07.2026 - 25.08.2026
|44000
|56300
|-
|47000
|60000
|-
|04.09.2026 - 15.09.2026
|42650
|53450
|-
|45650
|57150
|-
|Улучшенный
|05.06.2026 - 09.06.2026
|53450
|75050
|43250
|56450
|78750
|46250
|12.06.2026 - 23.06.2026
|47450
|63050
|43250
|50450
|66750
|46250
|26.06.2026 - 30.06.2026
|56450
|81050
|43250
|59450
|84750
|46250
|03.07.2026 - 14.07.2026
|47450
|63050
|43250
|50450
|66750
|46250
|17.07.2026 - 25.08.2026
|46100
|60200
|43250
|49100
|63900
|46250
|04.09.2026 - 15.09.2026
|44600
|57500
|43250
|47600
|61200
|46250
3. Кронвелл Инн Стремянная 4* / Cronwell Inn Стремянная 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Стремянная ул., 18. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Маяковская», в 5 минутах пешком от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры, в 7 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00–06:00 +100% тарифа, 06:00–12:00 +50% тарифа (без завтрака):
|Период действия цен (по дате заезда)
|Комфорт
|Премиум
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
Взрослый на
дополнительном
месте
Взрослый на
основном месте
Одноместное
размещение
Взрослый на
дополнительном
месте
|Стандарт
|05.06.2026 - 09.06.2026
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12.06.2026 - 07.07.2026
|45050
|61100
|-
|48050
|64800
|-
|10.07.2026 - 18.08.2026
|43100
|57050
|-
|46100
|60750
|-
|21.08.2026 - 25.08.2026
|42100
|55150
|-
|45100
|58850
|-
|04.09.2026 - 15.09.2026
|41600
|54200
|-
|44600
|57900
|-
|Комфорт
|05.06.2026 - 09.06.2026
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12.06.2026 - 07.07.2026
|45800
|62600
|42800
|48800
|66300
|45800
|10.07.2026 - 18.08.2026
|43850
|58700
|42800
|46850
|62400
|45800
|21.08.2026 - 25.08.2026
|42950
|56800
|42800
|45950
|60500
|45800
|04.09.2026 - 15.09.2026
|42500
|55850
|42800
|45500
|59550
|45800
4. Невский Берег 122 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 122. Ближайшая станция метро: «Площадь Восстания». Отель расположился в уютном здании старинной постройки, вблизи от крупнейшей транспортной развязки города – Московского ж/д вокзала. Неподалеку функционирует Эрмитаж, Аничкин мост, торговые центры и множество развлекательных заведений. В 4 минутах пешком до места встречи – гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд до 06:00 – 100%, ранний заезд с 06:00 – 50%, в ранний заезд включен завтрак:
Период действия цен (по дате заезда)
|Комфорт
|Премиум
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
Взрослый на
дополнительном
месте
Взрослый на
основном месте
Одноместное
размещение
Взрослый на
дополнительном
месте
|Стандарт
|05.06.2026 - 09.06.2026
|51750
|72750
|-
|54750
|76450
|-
|12.06.2026 -25.08.2026
|49700
|68600
|-
|52700
|72300
|-
|04.09.2026 - 15.09.2026
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Комфорт
|05.06.2026 - 09.06.2026
|56900
|83100
|42350
|59900
|86800
|45350
|12.06.2026 - 25.08.2026
|54800
|78950
|42350
|57800
|82650
|45350
|04.09.2026 - 15.09.2026
|-
|-
|-
|-
|-
|-
5. Невский берег 93 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 93. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, микроволновая печь, кухонная плита, сейф, отопление. В 5 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний заезд с 07:00 + 50%. Ранний заезд до 07:00 + 100%:
|Период действия цен (по дате заезда)
|Комфорт
|Премиум
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
Взрослый на
дополнительном
месте
Взрослый на
основном месте
Одноместное
размещение
Взрослый на
дополнительном
месте
|Стандарт
|05.06.2026 - 09.06.2026
|51750
|72750
|-
|54750
|76450
|-
|12.06.2026 - 25.08.2026
|49700
|68600
|-
|52700
|72300
|-
|04.09.2026 - 15.09.2026
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Комфорт
|05.06.2026 - 09.06.2026
|56900
|83100
|42350
|59900
|86800
|45350
|12.06.2026 - 25.08.2026
|54800
|78950
|42350
|57800
|82650
|45350
|04.09.2026 - 15.09.2026
|-
|-
|-
|-
|-
|-
6. «Новотель» 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Маяковского, 3А. Ближайшие станции метро: «Площадь Восстания», «Маяковская». Отель расположен в 100 метрах от Невского проспекта, вблизи главных достопримечательностей и в пешей доступности от Московского вокзала, в 8 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд + 100%:
|Период действия цен (по дате заезда)
|Комфорт
|Премиум
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
Взрослый на
дополнительном
месте
Взрослый на
основном месте
Одноместное
размещение
Взрослый на
дополнительном
месте
|Стандарт двухместный
|05.06.2026 - 18.08.2026
|50300
|66200
|-
|53300
|69900
|-
|21.08.2026 - 25.08.2026
|49150
|63950
|-
|52150
|67650
|-
|04.09.2026 - 15.09.2026
|46850
|59450
|-
|49850
|63150
|-
|Премиум двухместный
|05.06.2026 - 18.08.2026
|54500
|74600
|-
|57500
|78300
|-
|21.08.2026 - 25.08.2026
|52750
|71150
|-
|55750
|74850
|-
|04.09.2026 - 15.09.2026
|49250
|64250
|-
|52250
|67950
|-
7. «Русь» 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Артиллерийская ул., 1. Ближайшая станция метро — «Чернышевская». В самом центре города — в 10 минутах пешком от Летнего сада и Михайловского замка, в 20 минутах пешком от гостиницы «Октябрьская» 4* и Московского вокзала (одна остановка на метро). Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд в высокий сезон + 100%, в низкий сезон + 50% к тарифу:
|Период действия цен (по дате заезда)
|Комфорт
Премиум
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
Взрослый на
дополнительном
месте
Взрослый на
основном месте
Одноместное
размещение
Взрослый на
дополнительном
месте
|Классик двухместный
|05.06.2026 - 07.07.2026
|47450
|65900
|44000
|50450
|69600
|47000
|10.07.2026 - 14.07.2026
|46250
|63500
|43200
|49250
|67200
|46200
|17.07.2026 - 15.09.2026
|43850
|58700
|41600
|46850
|62400
|44600
|Полулюкс (Джуниор Сюит)
|05.06.2026 - 07.07.2026
|50000
|68600
|44000
|53000
|72300
|47000
|10.07.2026 - 14.07.2026
|48800
|66200
|43200
|51800
|69900
|46200
|17.07.2026 - 15.09.2026
|46400
|61400
|41600
|49400
|65100
|44600
8. «Ривер Палас Отель» 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: 2-я линия В. О., 61/30. Ближайшая станция метро: «Спортивная» и «Василеостровская». Бизнес-отель в центре Петербурга в историческом здании на набережной Макарова, с видом на Неву и башню «Лахта Центра». В 4 км находится Морской вокзал, а в 3 км — Музей современного искусства «Эрарта». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд до 09:00 + 100%. Ранний заезд после 09:00 + 50%:
|Период действия цен (по дате заезда)
|Комфорт
|Премиум
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
Взрослый на
дополнительном
месте
Взрослый на
основном месте
Одноместное
размещение
Взрослый на
дополнительном
месте
|Стандарт вид на город
|05.06.2026 - 07.07.2026
|51050
|69050
|44450
|54050
|72750
|47450
|10.07.2026 - 14.07.2026
|50350
|67750
|44450
|53350
|71450
|47450
|17.07.2026 - 25.08.2026
|50000
|67100
|44450
|53000
|70800
|47450
|04.09.2026 - 15.09.2026
|47000
|61100
|44450
|50000
|64800
|47450
|Стандарт вид на Неву
|05.06.2026 - 07.07.2026
|51800
|70700
|44450
|54800
|74400
|47450
|10.07.2026 - 14.07.2026
|51300
|69600
|44450
|54300
|73300
|47450
|17.07.2026 - 25.08.2026
|51050
|69050
|44450
|54050
|72750
|47450
|04.09.2026 - 15.09.2026
|47900
|62600
|44450
|50900
|66300
|47450
9. Ярд Резиденс Апарт-отель 4*. Континентальный завтрак. Адрес: ул. Херсонская, 43/12. Ближайшая станция метро: «Площадь Александра Невского I». Каждый номер — это стильные апартаменты с высокими потолками и панорамными окнами. В каждом есть всё, чем вы пользуетесь дома ежедневно. До места встречи гостиницы «Москва» 5 минут пешком. Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний заезд до 08:00 + 100%. Ранний заезд после 08:00 + 50%:
|Период действия цен (по дате заезда)
|Комфорт
|Премиум
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
Взрослый на
дополнительном
месте
Взрослый на
основном месте
Одноместное
размещение
Взрослый на
дополнительном
месте
|Студия
|05.06.2026 - 09.06.2026
|-
|-
|40100
|-
|-
|43100
|12.06.2026 - 16.06.2026
|44000
|58400
|40100
|47000
|62100
|43100
|19.06.2026 - 30.06.2026
|-
|-
|40100
|-
|-
|43100
|03.07.2026 - 18.08.2026
|44000
|58400
|40100
|47000
|62100
|43100
|21.08.2026 - 08.09.2026
|43100
|56450
|40100
|46100
|60150
|43100
|11.09.2026 - 15.09.2026
|41900
|54050
|40100
|44900
|57750
|43100
|Смарт без кухни
|05.06.2026 - 09.06.2026
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12.06.2026 - 16.06.2026
|43250
|56900
|-
|46250
|60600
|-
|19.06.2026 - 30.06.2026
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|03.07.2026 - 18.08.2026
|43250
|56900
|-
|46250
|60600
|-
|21.08.2026 - 15.09.2026
|41000
|52400
|-
|44000
|56100
|-
Отели в Сортавале по системе «Фортуна»:
«Фортуна» — система отдыха, при которой неизвестен конкретный отель. Участник тура выбирает даты и условную «звёздность».
- «Комфорт» в Сортавале: Сортавала, Ягодная Деревня, Моррис, Местечко Светлое, Сеурахуоне, Ладога, Валоранта (номера стандарт), Golden Rose (г. Сортавала), Белые Мосты (г. Питкяранта).
- «Премиум» в Сортавале: Каунис, Белые Ночи, Рантала, Валоранта (номера улучшенные и видовые), Родина (гор. Сортавала).
Скидка:
- детям до 14 лет – 2550 руб.;
- детям 14-16 лет – 250 руб.;
- пенсионерам и студентам – 250 руб.
Доплата за иностранные билеты (исключение для стран ЕАС: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан): 5000 руб. (Петергоф 3750 руб., Царское Село 1250 руб.). Все экскурсии на русском, за остальные музеи доплат нет.
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00 (15:00).
Варианты проживания
Космос Прибалтийская
«Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel» 4* находится в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, в 6,7 км от центра города. Заселяясь сюда, гости оценят красоту берега Финского залива, спокойную атмосферу и хорошую экологию. Высокие стандарты сервиса - отличительная черта гостиницы. Отдыхающим предоставляется бесплатная парковка, доступ к WI-FI и круглосуточное регистрационное обслуживание.
Номерной фонд содержит 1184 номера. Их оснащение подойдёт под потребности туристов и бизнесменов — есть система кондиционирования, телевизор со спутниковыми и кабельными каналами, удобные кровати и стол для работы за ноутбуком. Для безопасности ценных вещей предусмотрен сейф. К услугам постояльцев собственная ванная комната с душем, феном и набором полотенец. По запросу возможно забронировать номера для людей с ограниченными возможностями.
Каждое утро приятно начинать с индивидуальной с чашечки горячего напитка из чайно-кофейной станции. В гостиничном комплексе работают рестораны и бары с широким ассортиментом блюд и напитков. Завтрак типа «шведский стол» сервируется ежедневно согласно режиму работы заведения. Также можно закупиться в ближайших продуктовых магазинах и хранить еду в индивидуальных мини-барах.
Цели поездки могут быть разными, как развлекательными, так и рабочими. Для разного рода собраний действует конференц-зона с вместимостью от 20 до 200 человек. В свободное время можно взбодриться и позаниматься в местном спортзале. На территории работает библиотека для более спокойного времяпровождения.
Благодаря расположению отеля отдыхающие могут разнообразить досуг прогулками и культурной программой. Например, из достопримечательностей в округе стоит выделить Галерею современного искусства «Эрарта» и живописный ботанический сад СПБГУ. Путь до аэропорта «Пулково» составляет 16 км, до Балтийского вокзала - 5,9 км.
Отель «Москва»
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Гостиница «Октябрьская»
Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.
Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.
Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.
Арт деко Невский
Отель «Art Deco Nevsky» находится в оживленной части города Санкт-Петербург, недалеко от центра. Для гостей на личном авто предусмотрена парковка на улице. В числе услуг: билеты на шоу и мероприятия, хранение багажа, пешие прогулки, круглосуточная работа стойки регистрации, доступ к сети Wi-Fi.
Все номера выполнены в изысканном стиле и приятных цветах. Для бронирования доступны несколько категорий с максимальной вместимостью до трех человек. В комнатах есть мягкая мебель в старинном стиле, комфортные спальне места, пространство для хранения одежды, персональная душевая и санузел.
Вкусно и сытно поесть можно в кафе на первом этаже, где представлен широкий ассортимент горячих блюд, закусок и напитков. Также, в шаговой доступности есть множество продуктовых магазинов, ресторанов и сетей быстрого питания.
Рядом есть развитая инфраструктура, исторически значимые места, парки и памятники культуры. Поблизости находится станция метро, Александро-Невская лавра и река Нева. Расстояние до аэропорта Пулково около 15 км, до Московского железнодорожного вокзала 1 км.
Достоевский
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Кронвелл Инн Стремянная
Отель «Cronwell Inn Стремянная» расположен в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Маяковская». Поездка до Государственного Эрмитажа и Александро-Невской лавры занимает 15 минут.
К услугам гостей ресторан и помещения для проведения конференций. На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. Среди прочих удобств — оборудованный конференц-зал с зоной для кофе-брейков.
Номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, письменным столом, холодильником и набором чая. Собственная ванная комната укомплектована бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.
В ресторане отеля «Cronwell Inn Стремянная» подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, гостям предложат завтрак «шведский стол» и послеобеденный чай в английском стиле с разнообразной выпечкой.
Помимо этого, в распоряжении гостей банкомат на территории и помещение для хранения багажа.
Прогулка до Московского железнодорожного вокзала занимает 8 минут. Отель «Cronwell Inn Стремянная» находится в 35 минутах езды от международного аэропорта Пулково.
Невский берег 122
Меблированные комнаты «Невский берег 122» находятся в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.
Светлые комнаты укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.
На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.
Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.
Невский берег 93
В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.
К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.
В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.
Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по домашнему теплым.
Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»
Комфортабельная гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположилась в одноименном городе, на одной их тихих улиц, недалеко от Невского проспекта, железнодорожного вокзала и главных достопримечательностей.
Для пребывания и отдыха предлагается 233 номера категории: стандарт, полулюкс и премиум. Дизайн номеров выполнен в современном стиле. В их оснащение входит удобное спальное место с комплектом постельного белья, диван, телевизор, кондиционер. Также есть санузел с необходимым набором сантехники.
Каждый день в ресторане «Green» проходит завтрак в виде «шведского стола», где можно оценить оригинальную выпечку и насладиться разнообразием горячих и холодных блюд от шеф-повара. В будние дни в ресторане подается бизнес-ланч. Шеф-кондитер отеля регулярно обновляет десертную карту. Наряду с изысканными французскими десертами в карте можно найти популярные лакомства, сочетающие в себе необычные комбинации вкусов и стильную подачу.
Гостиница предоставляет 9 конференц-залов с дневным светом для проведения различного рода мероприятий.
На территории есть большой тренажёрный зал с турецкой парной и бесплатная парковка. Поблизости есть: художественная галерея Гильдия мастеров, Государственный академический театр им. Ленсовета, Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского. Расстояние до аэропорта — 14,5 км. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 0,7 км.
Гостиница «Русь»
«Русь» — это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге по адресу ул. Артиллерийская, 1. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.
Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.
Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.
Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.
Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.
Ривер Палас отель
Четырёхзвёздочный «River Palace Hotel» - отель в центре Санкт-Петербурга, который расположен в грандиозном здании Васильевского острова на набережной Макарова с видом на Неву, а так же башню Лахта. Среди услуг круглосуточный ресепшн, высокоскоростной Wi-Fi, прачечная и обслуживание в номерах. Рядом с отелем есть платная городская парковка.
Для размещения подготовлены стильные и современные номера с уютной обстановкой. В числе удобств имеется комфортабельная и изящная мебель, мини-бар, ЖК-телевизор и собственная ванная комната. Одной из особенностей отеля является наличие видовых террас на 7 этаже.
Для гостей оборудован ресторан итальянской и русской кухни с утонченным меню от бренд-шефа и модный лобби бар с большим выбором коктейлей.
Просторные конференц-залы полностью обустроены техникой и необходимой мебелью.
На территории отеля есть экспресс-офис и фитнес-зал. Расстояние до аэропорта Пулково - 16,8 км, до Витебского железнодорожного вокзала - 4,4 км. Рядом Благовещенский сад, Храм Святой Екатерины, Художественный музей и Музей парфюмерии.
Ярд Резиденс
Апарт-отель «Yard Residence» — новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.
Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.
Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. На первом этаже отеля расположилось «BACKYARD», где гости могут попробовать меню от 14 гастрономических брендов.
Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое. Расстояние до аэропорта — 14,2 км. Расстояние до железнодорожного вокзала — 5,3 км.
Загородный отель «Местечко Светлое»
Загородный отель «Местечко Светлое» расположен в Республике Карелия. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатные парковка и Wi-Fi.
Номерной фонд предоставляет номера различных категорий. В каждом из них кровать, шкаф для вещей, прикроватные тумбы.
Завтраки подаются в номера. На территории собственное большое кафе, осуществляется доставка продуктов.
Расстояние до железнодорожного вокзала — 3,9 км. В шаговой доступности озеро, Карельский мост, красивый лес. В отеле есть сауна, детская площадка, ухоженная терраса для прогулок.
Гостиница «Сортавала»
Гостиница «Сортавала» расположена в одноименном городе.
Номерной фонд представлен 67 комфортабельными и уютными номерами различных категорий. В каждом имеется удобная мебель, техника, а именно телевизор с кабельным телевидением, холодильник, фен и ванной комнатой. Для более удобного передвижения по отелю имеется лифт.
Каждое утро сервируется вкусный и сытный завтрак в ресторане «Бульвар».
Также на первом этаже гостиницы можно воспользоваться салоном красоты, посетить сауну или медицинский кабинет.
Загородный комплекс «Ягодная Деревня»
Загородный отель «Ягодная Деревня» расположен рядом с Ладожским озером в республике Карелия.
Современные и стильные дома имеют все необходимое для великолепного отдыха: двуспальная кровать, барная стойка, большое зеркало и собственный санузел. Для всех удобств постояльцев имеется постельное белье, плед, кондиционер и возможность заселения вместе с домашним питомцем. Доступ к сети Wi-Fi предусмотрен только в кафе на территории отеля.
Гостям предусмотрена система питания с акцентом на карельскую кухню. Отдыхающие также могут самостоятельно заниматься готовкой, т. к. там есть отдельная мангальная зона со всем необходимым кухонными принадлежностями. А для большего удобства присутствует обеденная зона на террасе.
Отель «Моррис»
Отель «Моррис» расположен в историческом городе Сортавала, расположенном в Республике Карелия. Отель осуществляет свою деятельность с 2022 года. «Моррис» — ваш островок комфорта, который оставит теплые воспоминания в вашем сердце. Для гостей предусмотрена бесплатная парковка, а также бесконтактное заселение.
Номерной фонд предлагает 20 уютных номеров: стандартные двухместные, трехместные и семейные, выполненные в современном стиле. В каждом из них удобное спальное место, чайник и набор стаканов, а также собственный санузел, оснащенный феном и гигиеническими принадлежностями.
Для приготовления блюд предусмотрены оборудованные общие кухни. На территории находятся уютные беседки с мангальной зоной, где можно приятно провести время и насладиться вкусным ужином на свежем воздухе.
Из города Сортавала вы сможете отправиться на остров Валаам и посетить уникальное природное чудо – Национальный парк «Ладожские шхеры», совершив путешествие на катере. Расстояние до аэропорта составляет 118,7 км, а до железнодорожной станции — 3,1 км. Исторический парк «Бастион» находится в 9 минутах езды на авто.
Гостиница «Сеурахуоне»
Гостиница «Сеурахуоне» находится в городе Сортавала. Здание имеет достаточно удобное месторасположение.
Комфортные, уютные комнаты. оборудованные необходимой мебелью, телевизором с плоским экраном. Также предусмотрена отдельная ванная с душевой кабиной и всеми принадлежностями.
На территории отеля располагается кафе. В непосредственной близости расположены различные магазины и рестораны, в которых тоже можно вкусно поесть.
Расстояние до ближайшего аэропорта — 96 км.
Гостиница «Ладога»
«Ладога» располагается в городе Сортавала. К услугам гостей: Wi-Fi, ежедневная уборка, круглосуточная стойка регистрации, сауна.
Для размещения подготовлены уютные и светлые номера различной категории и ценовой политики. В каждом установлена необходимая мебель и техника для комфортного отдыха.
Питание организовано в ресторане отеля. Здесь подают вкусные блюда и напитки по меню.
Гостиница «Валоранта»
Отель VALORANTA расположен на берегу Ладожского озера, в исторической части города Сортавала — там, где когда-то находился оживлённый порт Северного Приладожья.
VALORANTA — место, где можно почувствовать спокойствие северной природы и силу Ладожского озера.
На территории VALORANTA вы можете посетить ресторан «ВОЛНА», находящийся в этом же здании.
Отель «Golden Rose»
Гостиница «Golden Rose» находится в Сортавале, в 1,5 км от центра. К размещению предлагаются номера для 2, 3 или 4 гостей.
Среди удобств — звукоизоляция, рабочий стол, быстрый Wi-Fi, плазменный телевизор и ванная комната с косметическими средствами и феном.
Общая кухня оснащена необходимой техникой, в том числе плитой и холодильником, а также удобными обеденными местами и посудой.
В 500 м расположено озеро Кармаланьярви. Недалеко располагается торговый центр «Пирамида» (1,4 км) и «Церковь Николая Чудотворца» (2,1 км).
База отдыха «Белые мосты»
«Белые мосты» — это база отдыха, которая находится в живописном карельском городе Питкяранта, в 279 метрах от Ладожского озера. Это то место, где каждый уголок вызывает восхищение, поскольку «Белые мосты» окружены островами, вековыми деревьями и скалами.
Для размещения гостям предлагаются комфортабельные трехместные коттеджи с чистыми и уютными номерами, где есть всё для качественного отдыха, включая удобную кровать, застеленную белоснежным постельным бельем, комплект полотенец, плотные шторы для крепкого сна, диван, настенные бра для мягкого вечернего света, а также укомплектованный средствами для личной гигиены индивидуальный санузел. Также предусмотрен бесплатный Wi-Fi.
Попробовать домашнюю выпечку и изысканные блюда местной кухни можно в ресторанах «Сытый лис» и «Дикая утка», которые находятся рядом с территорией базы отдыха.
К услугам гостей — парковка, детская площадка, возможность аренды бани и сауны, прокат лодок, снегоходов, рыбалка и различные экскурсии по невероятно красивым местам, в том числе на Валаам и по Ладожским шхерам.
Гостиница «Каунис»
«Каунис» располагается в самом центре города Сортавала. Здесь представлены все условия для комфортного отдыха. На всей территории доступен бесплатный высокоскоростной интернет. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут разместиться и ответят на интересующие вопросы.
Для размещения доступны уютные номера различной вместимости. В каждом из них имеется функциональная мебель, телевизор с плоским экраном, телефон, кабельное телевидение. Собственный санузел оснащен душем, туалетом, раковиной, феном и гигиеническими принадлежностями. Каждому постояльцу предоставляется набор полотенец.
Гости могут посетить кафе, столовые и рестораны, которые находятся в шаговой доступности.
В пределах двух километров расположена площадь Кирова, Никольская церковь, достопримечательность Ротонда, музей Северного Приладожья.
Отель «Белые ночи»
Отель «Белые ночи» расположился в селе Хелюля, в 77 м от остановки общественного транспорта «Совхоз им. Тельмана».
Уютные и светлые номера смогут разместить от двух до трёх гостей. В них всё готово для комфортного проживания: Wi-Fi, ЖК-телевизор, фен и собственная ванная комната с душем.
Самостоятельно организовать питание гости смогут в ресторане, где подаётся русская и кавказская кухня.
Рядом с отелем протекает река, а в шаговой доступности находится местный Дом культуры.
Ландшафтный отель «Рантала»
Ландшафтный отель «Рантала» находится в национальном парке «Ладожские шхеры» в Карелии, на берегу залива Кирьявалахти. Предоставляются парковочные места, чтобы гостям было куда поставить машину.
В номерной фонд отеля входит 25 номеров. В каждом из них есть плазменный телевизор, удобная мебель и ванная комната со средствами личной гигиены, феном и индивидуальными тапочками. Помимо этого, из номера открывается восхитительный вид на карельский лес и залив Ладожского озера благодаря большим окнам. Также на территории расположено 4 коттеджа, все они находятся на первой линии залива. В каждом коттедже есть 2 комнаты: проходная гостиная и спальня, а также ванная комната и тёплые полы. В номерах, коттеджах и ресторане работает бесплатный скоростной Wi-Fi.
В коттеджах имеется оборудованная кухня со всей необходимой бытовой техникой. Кроме того, на придомовой территории находится открытый мангал.
От отеля до центра города Сортавала 9,9 км. До Рускельских водопадов приблизительно 30 минут езды. Расстояние до железнодорожного вокзала Сортавалы — 11,1 км, до аэропорта Петрозаводска — 227 км.
Гостиница «Родина»
«Родина» — гостиница в городе Сортавала, которая имеет удачное месторасположение и предлагает первоклассный сервис. Среди услуг ежедневная уборка, прачечная, парковка для автомобилей и Wi-Fi.
Гостиница включает в себя 25 номеров в стильном дизайне. Для проживания установлен ЖК-телевизор, кондиционер, холодильник. В собственной ванной комнате душевая кабина, а также халаты и косметические средства.
В собственном ресторане подаётся широкий ассортимент блюд. Можно заказать доставку еды и напитков в номер.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание, указанное в программе (завтраки)
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные ночи
- Входной билет в горный парк «Рускеала» (приобретается самостоятельно на месте, можно оформить заранее):взрослый - 750 руб. студенты - 650 руб. школьники - 550 руб. участники тура 60 лет или старше - 650 руб. члены РГО - 550 руб. ветераны и участники боевых действий - 550 руб
- Взрослый - 750 руб
- Студенты - 650 руб
- Школьники - 550 руб
- Участники тура 60 лет или старше - 650 руб
- Члены РГО - 550 руб
- Ветераны и участники боевых действий - 550 руб
- Услуги за дополнительную плату на месте в Карелии: комплексный обед - от 800 руб. /чел. входной билет "Аллея сказок":взрослый - 500 руб. /чел. школьник - 400 руб. /чел. входной билет и развлечения на территории Рускеала (экскурсия "Подземный космос", полет на троллее, прыжок с тарзанки, прогулка в конном экипаже) приобретаются в кассе самостоятельно по актуальным ценам парка
- Комплексный обед - от 800 руб. /чел
- Входной билет «Аллея сказок»:взрослый - 500 руб. /чел. школьник - 400 руб. /чел
- Взрослый - 500 руб. /чел
- Школьник - 400 руб. /чел
- Входной билет и развлечения на территории Рускеала (экскурсия «Подземный космос», полет на троллее, прыжок с тарзанки, прогулка в конном экипаже) приобретаются в кассе самостоятельно по актуальным ценам парка
- Услуги за дополнительную плату на месте в Санкт-Петербурге: экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга - ориентировочно 900 руб. (цены уточняются) автобусная экскурсия "Ночной Петербург" (ориентировочно, цены уточняются):взрослый - 1200 руб. /чел. школьник - 1000 руб. /чел. студент - 1000 руб. /чел. пенсионер - 1000 руб. /чел. посещение театра-макета "Петровская Акватория" - ориентировочно 700 руб. (цены уточняются) прогулка по Финскому заливу на теплоходе "Метеор" из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную - ориентировочно 1400 руб. (цены уточняются). автобусная экскурсия в Павловск с посещением дворцово-паркового ансамбля (стоимость указана ориентировочно, цены уточняются):взрослый - 2400 руб. /чел. школьник - 2000 руб. /чел. студент - 2400 руб. /чел. пенсионер - 2400 руб. /чел
- Экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга - ориентировочно 900 руб. (цены уточняются)
- Автобусная экскурсия «Ночной Петербург» (ориентировочно, цены уточняются):взрослый - 1200 руб. /чел. школьник - 1000 руб. /чел. студент - 1000 руб. /чел. пенсионер - 1000 руб. /чел
- Взрослый - 1200 руб. /чел
- Школьник - 1000 руб. /чел
- Студент - 1000 руб. /чел
- Пенсионер - 1000 руб. /чел
- Посещение театра-макета «Петровская Акватория» - ориентировочно 700 руб. (цены уточняются)
- Прогулка по Финскому заливу на теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную - ориентировочно 1400 руб. (цены уточняются)
- Автобусная экскурсия в Павловск с посещением дворцово-паркового ансамбля (стоимость указана ориентировочно, цены уточняются):взрослый - 2400 руб. /чел. школьник - 2000 руб. /чел. студент - 2400 руб. /чел. пенсионер - 2400 руб. /чел
- Взрослый - 2400 руб. /чел
- Школьник - 2000 руб. /чел
- Студент - 2400 руб. /чел
- Пенсионер - 2400 руб. /чел
- Доплата за иностранные билеты (исключение для стран ЕАС: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан): Петергоф - 3750 руб., Царское Село - 1250 руб. - 5000 руб. (все экскурсии на русском), за остальные музеи доплат нет
- Петергоф - 3750 руб., Царское Село - 1250 руб. - 5000 руб. (все экскурсии на русском), за остальные музеи доплат нет
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Что нас ждёт в туре?
Что Вы посетите в Санкт-Петербурге: Исаакиевский собор, Эрмитаж, Большой дворец и Нижний парк Петергофа с фонтанами, Царское село: Екатерининский дворец и парк.
Что Вы посетите в Карелии: Дом-музей финского быта, многочисленные водопады: Ахвенкоски, Койриноя, Метсямилки, плотины старинных и современных ГЭС на карельских реках, уникальный карьер Рускеала (за доп. плату), место по добыче гранатов, крепость Корела (внешний осмотр).
Что можно приобрести за дополнительную плату на месте в Санкт-Петербурге: теплоходную экскурсию «По рекам и каналам», автобусную экскурсию «Ночной Петербург», посещение театр-макета «Петровская Акватория», прогулку по Финскому заливу на метеоре Петергоф – Санкт-Петербург, экскурсию в Павловск с посещением дворца.
Что можно приобрести за дополнительную плату на месте в Карелии: комплексный обед — от 800 руб. /чел., входной билет «Аллея сказок» — 500 руб. /взр., 400 руб. /шк.; входной билет и развлечения на территории Рускеала (экскурсия «Подземный космос», полет на троллее, прыжок с тарзанки, прогулка в конном экипаже) приобретаются в кассе самостоятельно по актуальным ценам парка.
В первый день вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
В каких объектах размещения возможно проживание в турах организатора?
В рамках туров организатора возможно проживание в следующих объектах размещения (зависят от тура, см. информацию в разделе «Проживание»):
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
На праздничных заездах очередность экскурсий меняется в зависимости от работы музеев.
Какие есть скидки в туре?
- детям до 14 лет – 2550 руб.;
- детям 14-16 лет – 250 руб.;
- пенсионерам и студентам – 250 руб.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.