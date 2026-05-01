1 день

Прибытие в Санкт-Петербург. Автобусная экскурсия по городу. Исаакиевский собор. Эрмитаж. Экскурсии за доп. плату (по желанию)

Самостоятельный заезд в гостиницу.

Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает».

10:30 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».

11:10 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Ирис», «Достоевский», «Станция L1», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

11:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс».

12:00 Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Мы сможем увидеть монументальный памятник Петру I – Медный всадник, про который писал А. С. Пушкин в своем стихотворении, Исаакиевскую, Сенатскую и Троицкую площади, проедем по стрелке Васильевского острова, а также увидим знаменитый и величественный крейсер «Аврора».

14:00 Экскурсия в Исаакиевский собор — крупнейший православный храм Петербурга и второе по высоте здание в историческом центре города после Петропавловского собора.

15:00 Свободное время для обеда или теплоходной экскурсии за доп. плату.

16:30 Экскурсия в Эрмитаж. Вы посетите один из самых масштабных музеев мира, где увидите величайшие творения известных художников и скульпторов.

После экскурсии свободное время в Эрмитаже (работает до 20:00).

Дополнительно: экскурсия по рекам и каналам Санкт-Петербурга.

Прогулка на теплоходе — это отличная возможность отвлечься от забот, получить море положительных эмоций и полюбоваться городом с нового ракурса! (ориентировочно 900 руб., цены уточняются).

Дополнительно: посещение театра-макета «Петровская Акватория» (ориентировочно 700 руб., цены уточняются).

Представьте, что перед Вами предстал Петербург XVIII века, где по улочкам едут кареты, а по рекам и каналам скользят парусники, и это всё Вы сможете увидеть в миниатюрном макете «Петровская акватория».

18:30 Окончание программы.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

