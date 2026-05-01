1 день

Экскурсия с дегустацией на рыбоводческой ферме в пос. Ропша. Фотоостановка у Крепости Копорье. Посещение Ижорского музея с экскурсией

Прибытие в Санкт-Петербург.

09:00 Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале г. Санкт-Петербург. Табличка «Встречает Петербург».

Переезд в поселок Ропша.

10:30 Экскурсия с дегустацией на рыбоводческой ферме в пос. Ропша. В историческом здании императорской бумажной фабрики XVIII века находится уникальное для Северо-Запада предприятие «Рак-ша» по разведению раков и других речных и морских моллюсков.

На экскурсии мы погрузимся в процесс ухода и содержания разных видов, познакомимся с уникальными аквасистемами с пресной и морской водой.

Нас ждет встреча с владельцами предприятия и дегустация 3-х видов морепродуктов (устрицы, морские ежи, гребешки) в сопровождении напитка на выбор.

13:30 Фотоостановка у Крепости Копорье. Копорская крепость — древний форпост на скалистом мысу в Ленинградской области. Основанная в XIII веке, она помнит Александра Невского и долгие споры со шведами.

Сегодня это музей с мощными башнями, глубокими оврагами и уникальной архитектурой: ворота скрыты в стене, а к ним ведёт лишь узкий мост. Место с суровым характером и богатой историей.

Переезд в деревню Ручьи.

Посещение Ижорского музея с экскурсией. Сейчас много говорят о традициях и сохранении традиций. На самой границе нашей страны традиции своих народов сохраняют небольшие музеи. При этих музеях люди собираются, осваивают традиционные ремесла, занимаются в языковых клубах, отмечают свои праздники.

В этом туре мы заедем в гости к народу Ижора, узнаем об аутентичной местной керамике, а потом познакомимся со священником местной православной общины и полюбуемся на красоту, которую община деревни создает своими руками: восстановленную Никольскую церковь, минизоопарк и сирингарий.

Домашний обед в Никольском скиту.

Переезд в приграничный Ивангород.

После 19:00 заселение в отель.

