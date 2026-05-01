Мои заказы

Ивангород - Елизаветино: морские ежи, миноги, крепости, усадьбы

Ивангород - Елизаветино
Начнем с дегустации свежайших устриц, морских ежей и гребешков на ферме «Рак-ша» в стенах императорской фабрики.

Затем – суровая крепость Копорье времен Александра Невского и знакомство с народом ижора в Никольском
читать дальшеуменьшить

скиту с домашним обедом и живым сирингарием.

Нас ждет Ивангородская твердыня с видом на эстонскую Нарву, тайны барона Штиглица и дегустация редкой миноги.

Финал – усадьба Елизаветино, восставшая из руин: цветочные часы XIX века, лебединый пруд и легенды княгини Трубецкой.

Ивангород - Елизаветино: морские ежи, миноги, крепости, усадьбыФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ивангород - Елизаветино: морские ежи, миноги, крепости, усадьбыФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ивангород - Елизаветино: морские ежи, миноги, крепости, усадьбыФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия с дегустацией на рыбоводческой ферме в пос. Ропша. Фотоостановка у Крепости Копорье. Посещение Ижорского музея с экскурсией

Прибытие в Санкт-Петербург.

09:00 Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале г. Санкт-Петербург. Табличка «Встречает Петербург».

Переезд в поселок Ропша.

10:30 Экскурсия с дегустацией на рыбоводческой ферме в пос. Ропша. В историческом здании императорской бумажной фабрики XVIII века находится уникальное для Северо-Запада предприятие «Рак-ша» по разведению раков и других речных и морских моллюсков.

На экскурсии мы погрузимся в процесс ухода и содержания разных видов, познакомимся с уникальными аквасистемами с пресной и морской водой.

Нас ждет встреча с владельцами предприятия и дегустация 3-х видов морепродуктов (устрицы, морские ежи, гребешки) в сопровождении напитка на выбор.

13:30 Фотоостановка у Крепости Копорье. Копорская крепость — древний форпост на скалистом мысу в Ленинградской области. Основанная в XIII веке, она помнит Александра Невского и долгие споры со шведами.

Сегодня это музей с мощными башнями, глубокими оврагами и уникальной архитектурой: ворота скрыты в стене, а к ним ведёт лишь узкий мост. Место с суровым характером и богатой историей.

Переезд в деревню Ручьи.

Посещение Ижорского музея с экскурсией. Сейчас много говорят о традициях и сохранении традиций. На самой границе нашей страны традиции своих народов сохраняют небольшие музеи. При этих музеях люди собираются, осваивают традиционные ремесла, занимаются в языковых клубах, отмечают свои праздники.

В этом туре мы заедем в гости к народу Ижора, узнаем об аутентичной местной керамике, а потом познакомимся со священником местной православной общины и полюбуемся на красоту, которую община деревни создает своими руками: восстановленную Никольскую церковь, минизоопарк и сирингарий.

Домашний обед в Никольском скиту.

Переезд в приграничный Ивангород.

После 19:00 заселение в отель.

Экскурсия с дегустацией на рыбоводческой ферме в пос. Ропша. Фотоостановка у Крепости Копорье. Посещение Ижорского музея с экскурсиейЭкскурсия с дегустацией на рыбоводческой ферме в пос. Ропша. Фотоостановка у Крепости Копорье. Посещение Ижорского музея с экскурсиейЭкскурсия с дегустацией на рыбоводческой ферме в пос. Ропша. Фотоостановка у Крепости Копорье. Посещение Ижорского музея с экскурсией
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Экскурсия по территории Ивангородской крепости. Дегустация продукции местного предприятия "Юникс". Экскурсия " Усадьба в Елизаветино

Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров, выезд с вещами на программу.

10:00 Экскурсия по территории Ивангородской крепости. Ивангородская крепость — выдающийся памятник оборонного зодчества XV–XVI веков, основанная Иваном III в 1492 году на границе с Ливонией.

Её мощные стены, храмы и смотровые площадки с видом на эстонскую Нарву позволяют погрузиться в историю приграничья.

Рядом с крепостью расположен исторический район Парусинка, получивший название в XIX веке от парусинного производства барона Штиглица. Мы познакомимся с деятельностью Выставочного центра, сотрудники которого начали бережный сбор всей информации об этом промышленном квартале.

В нашей программе будет просмотр фильма и мини-лекция, прогулка по набережной реки Наровы с видом на Нарвские водопады и фабричные корпуса и посещение восстановленной Троицкой церкви, где находится усыпальница семьи Штиглицев.

Обед в кафе. Во время обеда нас ждет дегустация продукции местного предприятия «Юникс». Рыбный промысел в реке Нарове всегда был одним из самых важных в Ивангороде. На сегодняшний день только это предприятие занимается выловом и переработкой миноги.

Переезд в пос. Дылицы с остановкой и небольшой экскурсией в г. Кингисепп.

16:30 Экскурсия «Усадьба в Елизаветино. Восстановленная из руин история». Нас ждет увлекательная прогулка по господскому исторической усадьбы, с душой восстановленной частными инвесторами, с погружением в местные легенды и секреты самых известных людей России XVIII и XIX веков.

Вы сможете прогуляться по двухъярусному пейзажному парку, увидеть живописный Лебединый пруд, оранжерею и яблоневый сад. Особое внимание приковывают уникальные «цветочные часы», созданные по задумке хозяйки имения – княгини Трубецкой – еще в XIX веке.

19:00 Окончание программы. Отправление в Санкт-Петербург

22:00 Возвращение в Санкт-Петербург на Московский вокзал.

Рекомендуем приобретать билеты на вечерние поезда с запасом плюс 2 часа или бронировать дополнительную ночь в Санкт-Петербурге.

Экскурсия по территории Ивангородской крепости. Дегустация продукции местного предприятия "Юникс". Экскурсия " Усадьба в ЕлизаветиноЭкскурсия по территории Ивангородской крепости. Дегустация продукции местного предприятия "Юникс". Экскурсия " Усадьба в ЕлизаветиноЭкскурсия по территории Ивангородской крепости. Дегустация продукции местного предприятия "Юникс". Экскурсия " Усадьба в ЕлизаветиноЭкскурсия по территории Ивангородской крепости. Дегустация продукции местного предприятия "Юникс". Экскурсия " Усадьба в Елизаветино
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы).

Отель "Тихий Дворик" 3*, г. Ивангород, ул. Маяковского, д. 3. Завтрак "Континентальный".

Категория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Стандарт04.07.2026-13.09.2026200502275020050

Гостиница "у Водопада" 3*, г. Ивангород, ул. Льнопрядильная, д. 11А. Завтрак "Континентальный".

Категория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Стандарт04.07.2026-13.09.2026200502275020050

Скидка школьникам, пенсионерам РФ и студентам: 300 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Тихий дворик»

1 ночь

Гостиница «Тихий дворик» расположилась в спокойном уголке неподалёку от центра Ивангорода. Гостям доступны бесплатный Wi‑Fi и парковка, а также возможность размещения с питомцами — за отдельную плату.

На территории работают прачечная и сувенирный магазин. Номера оснащены всем необходимым: здесь есть телевизор, фен, холодильник и сейф, предусмотрено отопление. При необходимости можно воспользоваться услугой ускоренной регистрации заезда и выезда.

В шаговой доступности от гостиницы — разнообразные магазины и знаковые достопримечательности: Ивангородская крепость, исторический район Парусинка и живописные Нарвские водопады.

Гостиница «Тихий дворик»Гостиница «Тихий дворик»Гостиница «Тихий дворик»Гостиница «Тихий дворик»Гостиница «Тихий дворик»Гостиница «Тихий дворик»Гостиница «Тихий дворик»Гостиница «Тихий дворик»Гостиница «Тихий дворик»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «У водопада»

1 ночь

Гостиница «У водопада» ждёт гостей в Ивангороде — всего в 10 минутах ходьбы от живописных Нарвских водопадов.

К услугам отдыхающих — уютные комфортабельные номера со всем необходимым для полноценного отдыха. На территории работает кафе, а также собственная кулинария «Сытый папа».

Гостиница «У водопада»Гостиница «У водопада»Гостиница «У водопада»Гостиница «У водопада»Гостиница «У водопада»Гостиница «У водопада»Гостиница «У водопада»Гостиница «У водопада»Гостиница «У водопада»Гостиница «У водопада»Гостиница «У водопада»Гостиница «У водопада»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе: завтраки, 2 дегустации, 2 обеда
  • Радиооборудование (наушники)
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе: ужины
  • Дополнительные услуги
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Может ли измениться программа тура?

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

Предоставляются ли на тур скидки?

Скидка школьникам, пенсионерам РФ и студентам: 300 руб.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какую информацию важно знать?

Обратите внимание! Данный тур проходит в том числе по приграничной зоне и доступен к покупке только для граждан РФ. С собой необходимо иметь паспорт гражданина РФ, для граждан до 14 лет свидетельство о рождении со штампом подтверждения гражданства на обратной стороне.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие туры на «Ивангород - Елизаветино: морские ежи, миноги, крепости, усадьбы»

Древние крепости России: Великий Новгород, Изборск, Псков и Печоры
На автобусе
1 день 16 часов
108 отзывов
Древние крепости России: Великий Новгород, Изборск, Псков и Печоры
Начало: Казанская площадь/м. Московская
Расписание: По субботам и праздничным дням в 07:00
12 июн в 07:00
13 июн в 07:00
11 450 ₽ за человека
Выходные на берегах Выборгского и Финского заливов только для вашей компании
На машине
2 дня
1 отзыв
Выходные на берегах Выборгского и Финского заливов только для вашей компании
Погрузиться в атмосферу Средневековья, погулять по парку «Монрепо» и увидеть усадьбу Ильи Репина
Начало: Санкт-Петербург, точное место - по договорённости,...
30 мая в 08:00
31 мая в 08:00
39 500 ₽ за всё до 4 чел.
Морская душа Петербурга
На автобусе
На теплоходе
4 дня
1 отзыв
Морская душа Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
24 июл в 10:00
от 21 260 ₽ за человека
Дворцы и усадьбы петербургской знати. Тур в Санкт-Петербург на 5 дней
На автобусе
5 дней
1 отзыв
Дворцы и усадьбы петербургской знати. Тур в Санкт-Петербург на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
от 32 090 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга
от 20 050 ₽ за человека