Затем – суровая крепость Копорье времен Александра Невского и знакомство с народом ижора в Никольском
Программа тура по дням
Экскурсия с дегустацией на рыбоводческой ферме в пос. Ропша. Фотоостановка у Крепости Копорье. Посещение Ижорского музея с экскурсией
Прибытие в Санкт-Петербург.
09:00 Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале г. Санкт-Петербург. Табличка «Встречает Петербург».
Переезд в поселок Ропша.
10:30 Экскурсия с дегустацией на рыбоводческой ферме в пос. Ропша. В историческом здании императорской бумажной фабрики XVIII века находится уникальное для Северо-Запада предприятие «Рак-ша» по разведению раков и других речных и морских моллюсков.
На экскурсии мы погрузимся в процесс ухода и содержания разных видов, познакомимся с уникальными аквасистемами с пресной и морской водой.
Нас ждет встреча с владельцами предприятия и дегустация 3-х видов морепродуктов (устрицы, морские ежи, гребешки) в сопровождении напитка на выбор.
13:30 Фотоостановка у Крепости Копорье. Копорская крепость — древний форпост на скалистом мысу в Ленинградской области. Основанная в XIII веке, она помнит Александра Невского и долгие споры со шведами.
Сегодня это музей с мощными башнями, глубокими оврагами и уникальной архитектурой: ворота скрыты в стене, а к ним ведёт лишь узкий мост. Место с суровым характером и богатой историей.
Переезд в деревню Ручьи.
Посещение Ижорского музея с экскурсией. Сейчас много говорят о традициях и сохранении традиций. На самой границе нашей страны традиции своих народов сохраняют небольшие музеи. При этих музеях люди собираются, осваивают традиционные ремесла, занимаются в языковых клубах, отмечают свои праздники.
В этом туре мы заедем в гости к народу Ижора, узнаем об аутентичной местной керамике, а потом познакомимся со священником местной православной общины и полюбуемся на красоту, которую община деревни создает своими руками: восстановленную Никольскую церковь, минизоопарк и сирингарий.
Домашний обед в Никольском скиту.
Переезд в приграничный Ивангород.
После 19:00 заселение в отель.
Экскурсия по территории Ивангородской крепости. Дегустация продукции местного предприятия "Юникс". Экскурсия " Усадьба в Елизаветино
Завтрак в ресторане гостиницы. Освобождение номеров, выезд с вещами на программу.
10:00 Экскурсия по территории Ивангородской крепости. Ивангородская крепость — выдающийся памятник оборонного зодчества XV–XVI веков, основанная Иваном III в 1492 году на границе с Ливонией.
Её мощные стены, храмы и смотровые площадки с видом на эстонскую Нарву позволяют погрузиться в историю приграничья.
Рядом с крепостью расположен исторический район Парусинка, получивший название в XIX веке от парусинного производства барона Штиглица. Мы познакомимся с деятельностью Выставочного центра, сотрудники которого начали бережный сбор всей информации об этом промышленном квартале.
В нашей программе будет просмотр фильма и мини-лекция, прогулка по набережной реки Наровы с видом на Нарвские водопады и фабричные корпуса и посещение восстановленной Троицкой церкви, где находится усыпальница семьи Штиглицев.
Обед в кафе. Во время обеда нас ждет дегустация продукции местного предприятия «Юникс». Рыбный промысел в реке Нарове всегда был одним из самых важных в Ивангороде. На сегодняшний день только это предприятие занимается выловом и переработкой миноги.
Переезд в пос. Дылицы с остановкой и небольшой экскурсией в г. Кингисепп.
16:30 Экскурсия «Усадьба в Елизаветино. Восстановленная из руин история». Нас ждет увлекательная прогулка по господскому исторической усадьбы, с душой восстановленной частными инвесторами, с погружением в местные легенды и секреты самых известных людей России XVIII и XIX веков.
Вы сможете прогуляться по двухъярусному пейзажному парку, увидеть живописный Лебединый пруд, оранжерею и яблоневый сад. Особое внимание приковывают уникальные «цветочные часы», созданные по задумке хозяйки имения – княгини Трубецкой – еще в XIX веке.
19:00 Окончание программы. Отправление в Санкт-Петербург
22:00 Возвращение в Санкт-Петербург на Московский вокзал.
Рекомендуем приобретать билеты на вечерние поезда с запасом плюс 2 часа или бронировать дополнительную ночь в Санкт-Петербурге.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения:
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы).
Отель "Тихий Дворик" 3*, г. Ивангород, ул. Маяковского, д. 3. Завтрак "Континентальный".
|Категория номера
|Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандарт
|04.07.2026-13.09.2026
|20050
|22750
|20050
Гостиница "у Водопада" 3*, г. Ивангород, ул. Льнопрядильная, д. 11А. Завтрак "Континентальный".
|Категория номера
|Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Стандарт
|04.07.2026-13.09.2026
|20050
|22750
|20050
Варианты проживания
Гостиница «Тихий дворик»
Гостиница «Тихий дворик» расположилась в спокойном уголке неподалёку от центра Ивангорода. Гостям доступны бесплатный Wi‑Fi и парковка, а также возможность размещения с питомцами — за отдельную плату.
На территории работают прачечная и сувенирный магазин. Номера оснащены всем необходимым: здесь есть телевизор, фен, холодильник и сейф, предусмотрено отопление. При необходимости можно воспользоваться услугой ускоренной регистрации заезда и выезда.
В шаговой доступности от гостиницы — разнообразные магазины и знаковые достопримечательности: Ивангородская крепость, исторический район Парусинка и живописные Нарвские водопады.
Гостиница «У водопада»
Гостиница «У водопада» ждёт гостей в Ивангороде — всего в 10 минутах ходьбы от живописных Нарвских водопадов.
К услугам отдыхающих — уютные комфортабельные номера со всем необходимым для полноценного отдыха. На территории работает кафе, а также собственная кулинария «Сытый папа».
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание, указанное в программе: завтраки, 2 дегустации, 2 обеда
- Радиооборудование (наушники)
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе: ужины
- Дополнительные услуги
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Может ли измениться программа тура?
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
Предоставляются ли на тур скидки?
Скидка школьникам, пенсионерам РФ и студентам: 300 руб.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какую информацию важно знать?
Обратите внимание! Данный тур проходит в том числе по приграничной зоне и доступен к покупке только для граждан РФ. С собой необходимо иметь паспорт гражданина РФ, для граждан до 14 лет свидетельство о рождении со штампом подтверждения гражданства на обратной стороне.