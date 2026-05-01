Вы познакомитесь с этой мозаикой культур и эпох, рассматривая шпили лютеранских кирх и каменную кладку крепости Корела.
Описание тура
Организационные детали
Обязательно возьмите паспорт и медицинский полис.
Программа тура по дням
Приозерск, крепость Корела, Куркиёки, дом Ларса Сонка, Долина водопадов, оленья ферма
По дороге вы познакомитесь с карельскими легендами и топонимикой, увидите Лосевские пороги. Первую остановку сделаем в Приозерске. Погуляем по городу, где соседствуют православные часовни, лютеранская кирха и крепость Корела. Далее едем в посёлок Куркиёки — бывший Кирьяж, сердце древней Карелии. Увидим старинный маяк на Журавлином мысу и посетим дом Ларса Сонка, в котором сохранились изразцовые камины и хлебопечь начала 20 века.
После обеда поедем в экопарк «Долина водопадов». Будет время для прогулки по живописным тропам и посещения оленьей фермы. Вечером прибудем в Сортавалу, где останемся на 2 ночи. Желающим рекомендуем сходить на органный концерт.
Сортавала, парк Ваккосалми, музей Кронида Гоголева, Рускеала
В разные периоды Сортавала принадлежала Швеции, Финляндии, России — на экскурсии мы увидим, как причудливо здесь сочетается архитектура. Погуляем по парку Ваккосалми: тут много смотровых, а с горы Кухавуори виден весь город. Посетим музей резчика по дереву Кронида Гоголева, посвящавшего работы Карелии, её жителям и эпосу «Калевала». Далее — жемчужина региона. Вы самостоятельно отдохнёте в парке «Рускеала»: полюбуетесь изумрудным озером в мраморной чаше и карьером в вечерней подсветке.
Залив Кирьявалахти, Олонец, Музей карелов-ливвиков, Александро-Свирский монастырь
Движемся дальше. Увидим залив Кирьявалахти и заедем в Олонец в пойме 2 рек. Погуляем по городку и посетим единственный в мире Музей карелов-ливвиков в деревянном купеческом особняке. Осмотрим макет древней крепости, познакомимся с культурой, ремёслами, семейными обрядами. На обратном пути в Санкт-Петербург заглянем в Александро-Свирский монастырь.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|За одного при 2-местном размещении
|24 000 ₽
|1-местное проживание
|28 600 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Проезд до/от места старта/финиша
- 3 обеда - 2750 ₽
- Ужины
- Входные билеты - Долина водопадов 400-1250 ₽, органный концерт 600 ₽, Рускеала 650 ₽
- 1-местное проживание