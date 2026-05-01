Из Петербурга вокруг Ладоги: Приозерск, Куркиёки, Сортавала, Олонец

Крепость Корела и парк «Рускеала», творчество Кронида Гоголева и культура карелов-ливвиков
Здесь шведские укрепления соседствуют с русскими погостами, а финские усадьбы перемежаются тропами карельских охотников.

Вы познакомитесь с этой мозаикой культур и эпох, рассматривая шпили лютеранских кирх и каменную кладку крепости Корела.
Узнаете, как жил архитектор Ларс Сонк, проектировавший многие здания Хельсинки.

Полюбуетесь искусной резьбой по дереву Кронида Гоголева и прикоснётесь к самобытности ливвиков — коренных жителей Приладожья, чьи традиции, язык, промыслы существенно отличаются от карельских.

И, конечно, насладитесь прекрасной северной природой и увидите визитную карточку региона — бирюзовое озеро в чаше рускеальского мрамора.

Описание тура

Организационные детали

Обязательно возьмите паспорт и медицинский полис.

Программа тура по дням

1 день

Приозерск, крепость Корела, Куркиёки, дом Ларса Сонка, Долина водопадов, оленья ферма

По дороге вы познакомитесь с карельскими легендами и топонимикой, увидите Лосевские пороги. Первую остановку сделаем в Приозерске. Погуляем по городу, где соседствуют православные часовни, лютеранская кирха и крепость Корела. Далее едем в посёлок Куркиёки — бывший Кирьяж, сердце древней Карелии. Увидим старинный маяк на Журавлином мысу и посетим дом Ларса Сонка, в котором сохранились изразцовые камины и хлебопечь начала 20 века.

После обеда поедем в экопарк «Долина водопадов». Будет время для прогулки по живописным тропам и посещения оленьей фермы. Вечером прибудем в Сортавалу, где останемся на 2 ночи. Желающим рекомендуем сходить на органный концерт.

2 день

Сортавала, парк Ваккосалми, музей Кронида Гоголева, Рускеала

В разные периоды Сортавала принадлежала Швеции, Финляндии, России — на экскурсии мы увидим, как причудливо здесь сочетается архитектура. Погуляем по парку Ваккосалми: тут много смотровых, а с горы Кухавуори виден весь город. Посетим музей резчика по дереву Кронида Гоголева, посвящавшего работы Карелии, её жителям и эпосу «Калевала». Далее — жемчужина региона. Вы самостоятельно отдохнёте в парке «Рускеала»: полюбуетесь изумрудным озером в мраморной чаше и карьером в вечерней подсветке.

3 день

Залив Кирьявалахти, Олонец, Музей карелов-ливвиков, Александро-Свирский монастырь

Движемся дальше. Увидим залив Кирьявалахти и заедем в Олонец в пойме 2 рек. Погуляем по городку и посетим единственный в мире Музей карелов-ливвиков в деревянном купеческом особняке. Осмотрим макет древней крепости, познакомимся с культурой, ремёслами, семейными обрядами. На обратном пути в Санкт-Петербург заглянем в Александро-Свирский монастырь.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного при 2-местном размещении24 000 ₽
1-местное проживание28 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Проезд до/от места старта/финиша
  • 3 обеда - 2750 ₽
  • Ужины
  • Входные билеты - Долина водопадов 400-1250 ₽, органный концерт 600 ₽, Рускеала 650 ₽
  • 1-местное проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро «Площадь Восстания», 8:00
Завершение: Станция метро «Площадь Восстания», 22:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алексей
Алексей — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 100 туристов
Мы надёжный туроператор с многолетним опытом и нетривиальным подходом к созданию туров и экскурсий. Будем рады видеть вас в наших поездках! Гарантируем качественный сервис и высокий уровень организации.

