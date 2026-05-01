По дороге вы познакомитесь с карельскими легендами и топонимикой, увидите Лосевские пороги. Первую остановку сделаем в Приозерске. Погуляем по городу, где соседствуют православные часовни, лютеранская кирха и крепость Корела. Далее едем в посёлок Куркиёки — бывший Кирьяж, сердце древней Карелии. Увидим старинный маяк на Журавлином мысу и посетим дом Ларса Сонка, в котором сохранились изразцовые камины и хлебопечь начала 20 века.

После обеда поедем в экопарк «Долина водопадов». Будет время для прогулки по живописным тропам и посещения оленьей фермы. Вечером прибудем в Сортавалу, где останемся на 2 ночи. Желающим рекомендуем сходить на органный концерт.