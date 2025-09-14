Сперва мы отправимся к побережью Выборгского залива: вдоль и поперёк исследуем Выборг, где всё ещё чувствуется средневековая атмосфера, и насладимся умиротворяющими пейзажами
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+.
Питание. Не входит в стоимость.
Транспорт. Менее 4 участников — кроссовер. Более 4 участников — минивэн или микроавтобус с доплатой.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
Прогулки по Выборгу
Утром встретимся в Санкт-Петербурге и поедем в Выборг. По прибытии взбодримся чашечкой ароматного кофе и начнём прогулку по городку, где всё ещё царит атмосфера Средневековья.
Увидим Рыночную площадь, усадьбу бюргера, Часовую и Круглую башни, костёл Святого Гиацинта, шведский замок и многие другие достопримечательности. После обеда экскурсия на выбор: визит в библиотеку Алвара Аалто, поездка на катере по бухте и заливу или осмотр архитектуры.
Парк «Монрепо», Зеленогорск, Репино
Начнём день с посещения заповедника «Монрепо», далее осмотрим Аннинские укрепления и Петровскую гору. По желанию и наличию свободных мест сможем поучаствовать в кулинарном мастер-классе по выпечке кренделя или сходить в Военный музей Карельского перешейка (на выбор).
После обеда покинем Выборг и отправимся к крепости Тронгзунд. Затем заедем в Зеленогорск, чтобы увидеть финскую кирху, а потом по Королевской дороге доберёмся к посёлку Репино. Нашей целью будет усадьба «Пенаты» — дом, где прожил 30 лет и умер художник Илья Репин (внешний осмотр). К вечеру вернёмся в Санкт-Петербург.
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Санкт-Петербург и обратно в ваш город
- Проживание - от 2000 ₽
- Питание
- Входные билеты
Экскурсия превзошла все ожидания! Формат двухдневной поездки — это просто находка: можно не спеша насладиться атмосферой Выборга, не уставая от беготни, как это