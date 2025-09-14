Мои заказы

Выходные на берегах Выборгского и Финского заливов только для вашей компании

Погрузиться в атмосферу Средневековья, погулять по парку «Монрепо» и увидеть усадьбу Ильи Репина
Приглашаем вас в индивидуальный тур у кромки Балтийского моря.

Сперва мы отправимся к побережью Выборгского залива: вдоль и поперёк исследуем Выборг, где всё ещё чувствуется средневековая атмосфера, и насладимся умиротворяющими пейзажами
читать дальше

заповедного парка «Монрепо».

Осмотрим оборонительные сооружения прошлых лет — Аннинские укрепления и крепость Тронгзунд, а затем переместимся к Финскому заливу, чтобы побывать в уютном Зеленогорске. На обратном пути заедем в усадьбу «Пенаты» — дом, где прожил 30 лет и умер художник Илья Репин.

5
1 отзыв
Выходные на берегах Выборгского и Финского заливов только для вашей компании
Выходные на берегах Выборгского и Финского заливов только для вашей компании
Выходные на берегах Выборгского и Финского заливов только для вашей компании
Ближайшие даты:
13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+.

Питание. Не входит в стоимость.

Транспорт. Менее 4 участников — кроссовер. Более 4 участников — минивэн или микроавтобус с доплатой.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Прогулки по Выборгу

Утром встретимся в Санкт-Петербурге и поедем в Выборг. По прибытии взбодримся чашечкой ароматного кофе и начнём прогулку по городку, где всё ещё царит атмосфера Средневековья.

Увидим Рыночную площадь, усадьбу бюргера, Часовую и Круглую башни, костёл Святого Гиацинта, шведский замок и многие другие достопримечательности. После обеда экскурсия на выбор: визит в библиотеку Алвара Аалто, поездка на катере по бухте и заливу или осмотр архитектуры.

Прогулки по ВыборгуПрогулки по ВыборгуПрогулки по ВыборгуПрогулки по Выборгу
2 день

Парк «Монрепо», Зеленогорск, Репино

Начнём день с посещения заповедника «Монрепо», далее осмотрим Аннинские укрепления и Петровскую гору. По желанию и наличию свободных мест сможем поучаствовать в кулинарном мастер-классе по выпечке кренделя или сходить в Военный музей Карельского перешейка (на выбор).

После обеда покинем Выборг и отправимся к крепости Тронгзунд. Затем заедем в Зеленогорск, чтобы увидеть финскую кирху, а потом по Королевской дороге доберёмся к посёлку Репино. Нашей целью будет усадьба «Пенаты» — дом, где прожил 30 лет и умер художник Илья Репин (внешний осмотр). К вечеру вернёмся в Санкт-Петербург.

Парк «Монрепо», Зеленогорск, РепиноПарк «Монрепо», Зеленогорск, РепиноПарк «Монрепо», Зеленогорск, РепиноПарк «Монрепо», Зеленогорск, Репино

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Санкт-Петербург и обратно в ваш город
  • Проживание - от 2000 ₽
  • Питание
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, точное место - по договорённости, 8:00
Завершение: Санкт-Петербург, точное место - по договорённости, 19:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 8990 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует
читать дальше

уже достаточно давно, средний стаж работы — 10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
С
Светлана
14 сен 2025
**Идеальный формат — два дня в Выборге! **

Экскурсия превзошла все ожидания! Формат двухдневной поездки — это просто находка: можно не спеша насладиться атмосферой Выборга, не уставая от беготни, как это
читать дальше

часто бывает в однодневных турах. Отличный вариант, если хочется щадящего ритма, но при этом увидеть действительно много.

Особенное впечатление оставила **вечерняя прогулка по городу**. Выборг в это время — как кадр из старого романтичного фильма: уютные улочки, мягкий свет фонарей, полное ощущение спокойствия и уюта. Ради этого вечера уже стоило поехать!

Отдельное спасибо нашему гиду — **Евгению**. Его подача материала была невероятно интересной: живо, с юмором, с любовью к городу. Видно, что человек увлечён своим делом, и это сразу создаёт особую атмосферу в группе.

**Отдельный плюс — возможность попробовать местную кухню. ** По рекомендации гида заглянули в одно из уютных кафе, где подают блюда карельской кухни. Всё было очень вкусно и с душой! Калитки, уха, блюда из рыбы — простой, но очень самобытный вкус, который добавляет глубины впечатлению от поездки. Такие гастрономические детали делают путешествие ещё более запоминающимся.

Рекомендую экскурсию всем, кто хочет познакомиться с Выборгом вдумчиво и с удовольствием. Два дня — идеальный вариант, чтобы прочувствовать город, не спеша всё посмотреть, отдохнуть и вкусно поесть. Спасибо за отличную организацию и яркие эмоции!

**Идеальный формат — два дня в Выборге! ****Идеальный формат — два дня в Выборге! ****Идеальный формат — два дня в Выборге! ****Идеальный формат — два дня в Выборге! ****Идеальный формат — два дня в Выборге! ****Идеальный формат — два дня в Выборге! ****Идеальный формат — два дня в Выборге! ****Идеальный формат — два дня в Выборге! ****Идеальный формат — два дня в Выборге! ****Идеальный формат — два дня в Выборге! **

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Белые ночи на Финском заливе. Релакс-тур на 6 дней в Санкт-Петербург: отдых на побережье с экскурсиями
6 дней
3 отзыва
Белые ночи на Финском заливе. Релакс-тур на 6 дней в Санкт-Петербург: отдых на побережье с экскурсиями
Начало: Санкт-Петербург
14 июн в 10:00
21 июн в 10:00
от 37 150 ₽ за человека
Дворцы и усадьбы петербургской знати. Тур в Санкт-Петербург на 5 дней
На автобусе
5 дней
1 отзыв
Дворцы и усадьбы петербургской знати. Тур в Санкт-Петербург на 5 дней
Начало: Санкт-Петербург
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
от 31 650 ₽ за человека
Сортавала и окрестности: мраморные берега "Рускеалы" и атмосфера прошлого в парке "Бастион"
На автобусе
2 дня
2 отзыва
Сортавала и окрестности: мраморные берега "Рускеалы" и атмосфера прошлого в парке "Бастион"
Попробовать калитки и медовуху, пройтись по следам истории и полюбоваться главным каньоном Карелии
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 7:30; станция ме...
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
13 100 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга