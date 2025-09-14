Утром встретимся в Санкт-Петербурге и поедем в Выборг. По прибытии взбодримся чашечкой ароматного кофе и начнём прогулку по городку, где всё ещё царит атмосфера Средневековья.

Увидим Рыночную площадь, усадьбу бюргера, Часовую и Круглую башни, костёл Святого Гиацинта, шведский замок и многие другие достопримечательности. После обеда экскурсия на выбор: визит в библиотеку Алвара Аалто, поездка на катере по бухте и заливу или осмотр архитектуры.