Комфортный и продуманный: ночёвки в оборудованном кемпинге, несложный сплав на морских каяках, возможность активностей по интересу: катание на сапах, баня. Добраться
Программа тура по дням
Едем в наш кемпинг на острове Кильпола
Те, кто поедет на электричке, встречаются с инструктором на вокзале в 17:00 (на майские и июньские праздники встреча утром в 11:00), остальные едут или водителями, или пассажирами до места встречи на острове Кильпола.
В дороге проведём около 3 часов — можно доспать в электричке, познакомиться с товарищами по приключению или просто наслаждаться пейзажами за окном.
На острове живём в палатках в уютном кемпинге. Здесь есть кухня с питьевой водой, электричество, готовые дрова и костровище, а также душ и баня, которую можно забронировать на оба вечера. Ставим лагерь, ужинаем, знакомимся и слушаем про планы на завтра от инструктора.
Затем — сразу спать, ведь завтра будет долгий и насыщенный впечатлениями день.
- 3 часа на машине до кемпинга
- Ночёвка в палатках
- Вкусный ужин
Прогулка по островам на каяках
Завтракаем, разминаемся и учимся управлять каяком. Распределяемся по парам и выходим на воду.
До обеда пройдём до острова Лапинсало или Хепосаари, по дороге освоим и закрепим мастерство гребли. По возможности заглянем к заливу Кочерга и острову Есусарет.
После обеда можно остаться в лагере, погулять по острову, а также искупаться и отдохнуть. Если же силы останутся, а погодные условия позволят, мы отправимся погулять к восточным каменным мысам острова Хепосаари.
К вечеру возвращаемся в лагерь к жаркому костру, сытному ужину и приятной дружеской беседе. По желанию сегодня можно попариться в баньке, прогреть уставшие мышцы, а потом встретить закат, поделиться впечатлениями в кругу новых друзей и поиграть в настолки.
- Переход от 10 км до 20 км на каяках
- Ночёвка в палатках
- Маршрут регулируется по силам группы
Активный отдых на любой вкус и дорога домой
Сегодня освоим новые виды активности — покатаемся на сапбордах. Можно взять лодку и порыбачить, а тем, кому не хватило водных приключений — покататься на морских каяках на другие острова и скалы. Впрочем, позагорать на лужайке с любимой книжкой или плеером тоже будет здорово.
В заключении прекрасных выходных можно дружно попариться в бане.
Обедаем и постепенно выдвигаемся домой. Кто на своих машинах, а кто на такси и на электричке (большое преимущество электричек, что они не стоят в пробках!).
- Сапы, весельная лодка и другие активности
- 3 часа на дорогу домой
- Дома будем поздно вечером
Проживание
Ночевать мы будем в оборудованном кемпинге. На территории есть:
- общая кухня с холодильником, газовой плитой, питьевой водой и электрочайником;
- дрова для костра и уютная зона для вечерних посиделок;
- электричество для зарядки;
- душ, туалеты и умывальники;
- баня, которую можно забронировать дополнительно к программе;
- охраняемая стоянка для авто.
Варианты проживания
Палатка в оборудованном кемпинге
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Оборудованный комфортабельный кемпинг
- Питание, указанное в программе тура (2 завтрака, 2 обеда, 2 ужина и вкусный глинтвейн на костре)
- Прокат всего необходимого группового снаряжения (палатки, костровое оборудование, газ, горелки)
- Прокат двухместных морских каяков со спасжилетами, веслами, юбками
- Обучение азам гребли на каяках и сапах (предварительный опыт не требуется)
- Гермомешок 40 л для вещей на каждого участника
- Групповая аптечка
- Услуги опытных инструкторов
- Оплата парковки на базе
- Разрешение на посещение нацпарка Ладожские шхеры
- Оформление заявки в МЧС
Что не входит в цену
- Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка - по необходимости, можно взять с 10%-ной скидкой в нашем прокате
- Трансфер на остров Кильпола (переезд на электричке до Кузнечного и такси 20 мин до нашего кемпинга или водителем-пассажиром на личном авто)
- Жаркая русская банька (2000 руб. /час днем или 3000 руб. /час вечером, минимум 2 часа, вместимость 8 чел.)
- Аренда сапа (300 руб. /час или 1500 руб. /день)
- Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одна большая сумка или походный рюкзак вам потребуются для перевозки вещей до кемпинга на острове, также возьмите с собой небольшой рюкзачок для всего необходимого: влажные салфетки, бутылочка воды, пауэрбанк и пр.
Во время катания на каяках ваши вещи будут в гермомешке, каждому будет выдано по 1 мешку. На сапах можно будет кататься налегке.
Снаряжение:
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
- хоба (сидушка туристическая);
- фонарик налобный светодиодный;
- рюкзак/спортивная сумка/чемодан.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- шорты;
- носки или термоноски;
- шерстяные носки;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- перчатки;
- шапочка лёгкая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- шлёпки/кроксы/сандалии.
Личные вещи:
- непромокаемые мешки;
- паспорт;
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- очки солнцезащитные;
- средство от комаров;
- средство от клещей.
Рекомендуем добавить:
- термос;
- фотоаппарат;
- платье;
- пауэрбанк;
- пуховик тонкий.
Будет ли связь на маршруте?
Стабильная связь пропадает при въезде на территорию национального парка Ладожские шхеры. Иногда можно словить связь, но готовьтесь к цифровому детоксу!
Можно ли с собакой?
В этот поход можно отправиться с четвероногим другом! Важное условие: собака социализирована, не боится чужих людей, собак и не агрессивна. В кемпинге правило, что с собакой ходите только на поводке, на островах можно будет её отпустить.
Вам также необходимо иметь свою палатку, в которой вы будете жить с питомцем. Подселение других участников похода в эту палатку не будет планироваться.
Если своей палатки нет, вы можете взять у нас в прокат отдельную палатку, которую потом нужно будет сдать ровно в том же состоянии, в котором она принята, т. е. провести её тщательную очистку от возможной шерсти.
Также вам нужно самостоятельно подготовить для собаки еду, питье и все необходимые условия.
Учтите ещё 2 важных момента: 1) добираться до кемпинга лучше самостоятельно, не каждый местный таксист готов везти собаку в машине, и с этим могут быть сложности; 2) нужно получить разрешение Национального парка Ладожские Шхеры, для этого отправить заявку на посещение на почту: oopt_ladogaskerry@mail.ru. Администрация национального парка рассмотрит заявку в свободной форме и, в зависимости от породы собаки, выдаст или не выдаст разрешение. Оплата посещения для собаки не требуется.
Пожалуйста, укажите заранее в заявке и анкете, что вы идете в поход с собакой.
Если у вас аллергия или вы боитесь собак, обязательно укажите это в предпоходной анкете или заранее уточните у консультанта, планируется ли именно в вашей группе питомец.
По нашему обычаю, мы отталкиваемся от того, кто первый забронирует место в группе, т. е. если вы боитесь собак, предупредили нас об этом и забронировали место в группе, то записаться с собакой в эту группу будет уже нельзя. И наоборот, если в группе уже есть участник с собакой, то мы предупредим об этом того, кто против собак, чтобы он мог самостоятельно решить, готов ли он к такому соседству.
Будет ли связь на маршруте?
Стабильная связь пропадает при въезде на территорию Национального парка Ладожские Шхеры. Иногда можно словить связь, но готовьтесь к цифровому детоксу!
В кемпинге есть wi-fi.
Можно ли с детьми, с какого возраста?
Рекомендуем записаться в наш семейный формат этого же сплава, где проще маршрут и есть специальная развлекательная программа для детей.
При выборе вами именно взрослого формата с нашей стороны ограничений нет. Тем более, если вы и ваш ребенок готовы грести и наслаждаться походным бытом при любой погоде. Грести мы можем около 4 часов, не вылезая из каяка.
По нашему опыту, детям до 5 лет такой поход будет скорее испытанием, чем приключением, поэтому рекомендуем отложить его до более старшего возраста.
Как организовано питание?
В нашем походе организовано трёхразовое питание (в пятницу ужин, в субботу завтрак, обед и ужин, в воскресенье завтрак, обед).
Дополнительную еду можно не брать (только если какие-то ништячки, без которых совсем жизнь не в радость).
Обязательно возьмите с собой бутылочку воды! Пополнить запасы можно будет на пристани в субботу. Для готовки кипятим воду из Ладоги.
В каждый обед и ужин добавляется тушёнка ГОСТ (97,5% мяса) высшего качества.
Вегетарианцев уважаем и ценим, для них доводим еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в котле окажется мясо. Вегетарианцы могут взять с собой что-нибудь, чем привыкли заменять мясо (соевое мясо, сушёные бобовые и т. п.).
Мы также учтём все комментарии по еде, которые вы оставите в анкете перед походом, но не забудьте напоминать о них дежурным перед готовкой.
Приготовлением еды занимаются участники под чутким руководством инструктора. На каждое дежурство гид назначит группу из 3-5 человек.
Есть ли парковка возле кемпинга?
Да, на территории базы с кемпингом есть закрытая парковка. Турклуб оплатит стоянку вашего автомобиля.