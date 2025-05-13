В этот поход можно отправиться с четвероногим другом! Важное условие: собака социализирована, не боится чужих людей, собак и не агрессивна. В кемпинге правило, что с собакой ходите только на поводке, на островах можно будет её отпустить.

Вам также необходимо иметь свою палатку, в которой вы будете жить с питомцем. Подселение других участников похода в эту палатку не будет планироваться.

Если своей палатки нет, вы можете взять у нас в прокат отдельную палатку, которую потом нужно будет сдать ровно в том же состоянии, в котором она принята, т. е. провести её тщательную очистку от возможной шерсти.

Также вам нужно самостоятельно подготовить для собаки еду, питье и все необходимые условия.

Учтите ещё 2 важных момента: 1) добираться до кемпинга лучше самостоятельно, не каждый местный таксист готов везти собаку в машине, и с этим могут быть сложности; 2) нужно получить разрешение Национального парка Ладожские Шхеры, для этого отправить заявку на посещение на почту: oopt_ladogaskerry@mail.ru. Администрация национального парка рассмотрит заявку в свободной форме и, в зависимости от породы собаки, выдаст или не выдаст разрешение. Оплата посещения для собаки не требуется.

Пожалуйста, укажите заранее в заявке и анкете, что вы идете в поход с собакой.

Если у вас аллергия или вы боитесь собак, обязательно укажите это в предпоходной анкете или заранее уточните у консультанта, планируется ли именно в вашей группе питомец.

По нашему обычаю, мы отталкиваемся от того, кто первый забронирует место в группе, т. е. если вы боитесь собак, предупредили нас об этом и забронировали место в группе, то записаться с собакой в эту группу будет уже нельзя. И наоборот, если в группе уже есть участник с собакой, то мы предупредим об этом того, кто против собак, чтобы он мог самостоятельно решить, готов ли он к такому соседству.