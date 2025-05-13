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Активный отдых в Карелии. Сплав на каяках с острова Кильпола

Активный отдых в Карелии
Уникальный маршрут в сердце Ладожских шхер — на остров Кильпола.

Комфортный и продуманный: ночёвки в оборудованном кемпинге, несложный сплав на морских каяках, возможность активностей по интересу: катание на сапах, баня. Добраться
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можно на электричке или на машине.

Пройдёмся на каяках среди островов, полюбуемся Ладогой, увидим скалистые берега и обрывы, будем загорать на пляжах и ловить дзен в уютных бухтах с соснами. Испытаем, как меняется характер сурового озера в шхерах и на открытой воде. Покажем, как освоить сапборд, а по завершении можно будет расслабиться в жаркой бане. Морские каяки — это быстроходные устойчивые лодки, байдарки, грубо говоря, с жёстким корпусом.

Подготовка не нужна, обучиться грести и управлять можно в процессе, тем более если есть опыт на байдарке. Настраивайтесь на приятные физические упражнения с веслом и множество впечатлений. Есть также семейный формат этого выезда — Ладожские шхеры. Семейный сплав на каяках с острова Кильпола для семей с детишками от 4 лет.

5
3 отзыва
Активный отдых в Карелии. Сплав на каяках с острова КильполаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Активный отдых в Карелии. Сплав на каяках с острова КильполаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Активный отдых в Карелии. Сплав на каяках с острова КильполаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Едем в наш кемпинг на острове Кильпола

Те, кто поедет на электричке, встречаются с инструктором на вокзале в 17:00 (на майские и июньские праздники встреча утром в 11:00), остальные едут или водителями, или пассажирами до места встречи на острове Кильпола.

В дороге проведём около 3 часов — можно доспать в электричке, познакомиться с товарищами по приключению или просто наслаждаться пейзажами за окном.

На острове живём в палатках в уютном кемпинге. Здесь есть кухня с питьевой водой, электричество, готовые дрова и костровище, а также душ и баня, которую можно забронировать на оба вечера. Ставим лагерь, ужинаем, знакомимся и слушаем про планы на завтра от инструктора.

Затем — сразу спать, ведь завтра будет долгий и насыщенный впечатлениями день.

  • 3 часа на машине до кемпинга
  • Ночёвка в палатках
  • Вкусный ужин
Едем в наш кемпинг на острове КильполаЕдем в наш кемпинг на острове КильполаЕдем в наш кемпинг на острове Кильпола
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Прогулка по островам на каяках

Завтракаем, разминаемся и учимся управлять каяком. Распределяемся по парам и выходим на воду.

До обеда пройдём до острова Лапинсало или Хепосаари, по дороге освоим и закрепим мастерство гребли. По возможности заглянем к заливу Кочерга и острову Есусарет.

После обеда можно остаться в лагере, погулять по острову, а также искупаться и отдохнуть. Если же силы останутся, а погодные условия позволят, мы отправимся погулять к восточным каменным мысам острова Хепосаари.

К вечеру возвращаемся в лагерь к жаркому костру, сытному ужину и приятной дружеской беседе. По желанию сегодня можно попариться в баньке, прогреть уставшие мышцы, а потом встретить закат, поделиться впечатлениями в кругу новых друзей и поиграть в настолки.

  • Переход от 10 км до 20 км на каяках
  • Ночёвка в палатках
  • Маршрут регулируется по силам группы
Прогулка по островам на каякахПрогулка по островам на каякахПрогулка по островам на каяках
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Активный отдых на любой вкус и дорога домой

Сегодня освоим новые виды активности — покатаемся на сапбордах. Можно взять лодку и порыбачить, а тем, кому не хватило водных приключений — покататься на морских каяках на другие острова и скалы. Впрочем, позагорать на лужайке с любимой книжкой или плеером тоже будет здорово.

В заключении прекрасных выходных можно дружно попариться в бане.

Обедаем и постепенно выдвигаемся домой. Кто на своих машинах, а кто на такси и на электричке (большое преимущество электричек, что они не стоят в пробках!).

  • Сапы, весельная лодка и другие активности
  • 3 часа на дорогу домой
  • Дома будем поздно вечером
Активный отдых на любой вкус и дорога домойАктивный отдых на любой вкус и дорога домойАктивный отдых на любой вкус и дорога домой
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Ночевать мы будем в оборудованном кемпинге. На территории есть:

  • общая кухня с холодильником, газовой плитой, питьевой водой и электрочайником;
  • дрова для костра и уютная зона для вечерних посиделок;
  • электричество для зарядки;
  • душ, туалеты и умывальники;
  • баня, которую можно забронировать дополнительно к программе;
  • охраняемая стоянка для авто.

Варианты проживания

Палатка в оборудованном кемпинге

2 ночи

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Оборудованный комфортабельный кемпинг
  • Питание, указанное в программе тура (2 завтрака, 2 обеда, 2 ужина и вкусный глинтвейн на костре)
  • Прокат всего необходимого группового снаряжения (палатки, костровое оборудование, газ, горелки)
  • Прокат двухместных морских каяков со спасжилетами, веслами, юбками
  • Обучение азам гребли на каяках и сапах (предварительный опыт не требуется)
  • Гермомешок 40 л для вещей на каждого участника
  • Групповая аптечка
  • Услуги опытных инструкторов
  • Оплата парковки на базе
  • Разрешение на посещение нацпарка Ладожские шхеры
  • Оформление заявки в МЧС
Что не входит в цену
  • Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка - по необходимости, можно взять с 10%-ной скидкой в нашем прокате
  • Трансфер на остров Кильпола (переезд на электричке до Кузнечного и такси 20 мин до нашего кемпинга или водителем-пассажиром на личном авто)
  • Жаркая русская банька (2000 руб. /час днем или 3000 руб. /час вечером, минимум 2 часа, вместимость 8 чел.)
  • Аренда сапа (300 руб. /час или 1500 руб. /день)
  • Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
Место начала и завершения?
Финляндский вокзал, Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одна большая сумка или походный рюкзак вам потребуются для перевозки вещей до кемпинга на острове, также возьмите с собой небольшой рюкзачок для всего необходимого: влажные салфетки, бутылочка воды, пауэрбанк и пр.

Во время катания на каяках ваши вещи будут в гермомешке, каждому будет выдано по 1 мешку. На сапах можно будет кататься налегке.

Снаряжение:

  • пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
  • спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
  • хоба (сидушка туристическая);
  • фонарик налобный светодиодный;
  • рюкзак/спортивная сумка/чемодан.

Одежда:

  • одежда для сна;
  • нижнее бельё;
  • плавательный костюм (купальник, плавки);
  • термобельё;
  • штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
  • штаны теплые для вечера (флисовые);
  • шорты;
  • носки или термоноски;
  • шерстяные носки;
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • теплая флисовая кофта с горловиной;
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
  • перчатки;
  • шапочка лёгкая;
  • головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
  • накидка от дождя с капюшоном;
  • шлёпки/кроксы/сандалии.

Личные вещи:

  • непромокаемые мешки;
  • паспорт;
  • набор посуды (КЛМН);
  • многоразовая бутылка;
  • туалетная бумага;
  • индивидуальная аптечка;
  • солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • предметы личной гигиены;
  • лёгкое полотенце;
  • очки солнцезащитные;
  • средство от комаров;
  • средство от клещей.

Рекомендуем добавить:

  • термос;
  • фотоаппарат;
  • платье;
  • пауэрбанк;
  • пуховик тонкий.
Будет ли связь на маршруте?

Стабильная связь пропадает при въезде на территорию национального парка Ладожские шхеры. Иногда можно словить связь, но готовьтесь к цифровому детоксу!

Можно ли с собакой?

В этот поход можно отправиться с четвероногим другом! Важное условие: собака социализирована, не боится чужих людей, собак и не агрессивна. В кемпинге правило, что с собакой ходите только на поводке, на островах можно будет её отпустить.

Вам также необходимо иметь свою палатку, в которой вы будете жить с питомцем. Подселение других участников похода в эту палатку не будет планироваться.

Если своей палатки нет, вы можете взять у нас в прокат отдельную палатку, которую потом нужно будет сдать ровно в том же состоянии, в котором она принята, т. е. провести её тщательную очистку от возможной шерсти.

Также вам нужно самостоятельно подготовить для собаки еду, питье и все необходимые условия.

Учтите ещё 2 важных момента: 1) добираться до кемпинга лучше самостоятельно, не каждый местный таксист готов везти собаку в машине, и с этим могут быть сложности; 2) нужно получить разрешение Национального парка Ладожские Шхеры, для этого отправить заявку на посещение на почту: oopt_ladogaskerry@mail.ru. Администрация национального парка рассмотрит заявку в свободной форме и, в зависимости от породы собаки, выдаст или не выдаст разрешение. Оплата посещения для собаки не требуется.

Пожалуйста, укажите заранее в заявке и анкете, что вы идете в поход с собакой.

Если у вас аллергия или вы боитесь собак, обязательно укажите это в предпоходной анкете или заранее уточните у консультанта, планируется ли именно в вашей группе питомец.

По нашему обычаю, мы отталкиваемся от того, кто первый забронирует место в группе, т. е. если вы боитесь собак, предупредили нас об этом и забронировали место в группе, то записаться с собакой в эту группу будет уже нельзя. И наоборот, если в группе уже есть участник с собакой, то мы предупредим об этом того, кто против собак, чтобы он мог самостоятельно решить, готов ли он к такому соседству.

Будет ли связь на маршруте?

Стабильная связь пропадает при въезде на территорию Национального парка Ладожские Шхеры. Иногда можно словить связь, но готовьтесь к цифровому детоксу!

В кемпинге есть wi-fi.

Можно ли с детьми, с какого возраста?

Рекомендуем записаться в наш семейный формат этого же сплава, где проще маршрут и есть специальная развлекательная программа для детей.

При выборе вами именно взрослого формата с нашей стороны ограничений нет. Тем более, если вы и ваш ребенок готовы грести и наслаждаться походным бытом при любой погоде. Грести мы можем около 4 часов, не вылезая из каяка.

По нашему опыту, детям до 5 лет такой поход будет скорее испытанием, чем приключением, поэтому рекомендуем отложить его до более старшего возраста.

Как организовано питание?

В нашем походе организовано трёхразовое питание (в пятницу ужин, в субботу завтрак, обед и ужин, в воскресенье завтрак, обед).

Дополнительную еду можно не брать (только если какие-то ништячки, без которых совсем жизнь не в радость).

Обязательно возьмите с собой бутылочку воды! Пополнить запасы можно будет на пристани в субботу. Для готовки кипятим воду из Ладоги.

В каждый обед и ужин добавляется тушёнка ГОСТ (97,5% мяса) высшего качества.

Вегетарианцев уважаем и ценим, для них доводим еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в котле окажется мясо. Вегетарианцы могут взять с собой что-нибудь, чем привыкли заменять мясо (соевое мясо, сушёные бобовые и т. п.).

Мы также учтём все комментарии по еде, которые вы оставите в анкете перед походом, но не забудьте напоминать о них дежурным перед готовкой.

Приготовлением еды занимаются участники под чутким руководством инструктора. На каждое дежурство гид назначит группу из 3-5 человек.

Есть ли парковка возле кемпинга?

Да, на территории базы с кемпингом есть закрытая парковка. Турклуб оплатит стоянку вашего автомобиля.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
S
Сложилось всё, коллектив, погода, организация. Захотел в тур на каяках ещё два года назад, когда увидел с высоко берега Ладоги подобную группу летом, ожидания оправдались на 100%. Рекомендую попробовать каждому. Были мелкие персональные просчеты, кто соберется весной утепляйтесь и гидроизолируйтесь основательно, и небольшие в плане техники, уверен организаторы устранят, но даже они не испортили впечатление.
Сложилось всё, коллектив, погода, организация. Захотел в тур на каяках ещё два года назад, когда увидел
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С
Очень рекомендую! Был с ребёнком 8 лет. Довольны оба)
Очень рекомендую! Был с ребёнком 8 лет. Довольны оба)
Очень рекомендую! Был с ребёнком 8 лет. Довольны оба)
Очень рекомендую! Был с ребёнком 8 лет. Довольны оба)
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С
Доброе утро! Все было прекрасно 👌
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Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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