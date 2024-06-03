В программе тура экскурсии на два самых известных острова Карелии — Кижи и Валаам. У вас будет два варианта посещения Валаама: самая большая экскурсия по острову или экскурсия на Валаам с прогулкой по Ладожским шхерам — уникальный природный объект Ладоги. Также вы посетите жемчужину Карелии — горный парк «Рускеала». Все экскурсии включены в стоимость.

Описание тура