В программе тура экскурсии на два самых известных острова Карелии — Кижи и Валаам.
У вас будет два варианта посещения Валаама: самая большая экскурсия по острову или экскурсия на Валаам с прогулкой по Ладожским шхерам — уникальный природный объект Ладоги. Также вы посетите жемчужину Карелии — горный парк «Рускеала». Все экскурсии включены в стоимость.
У вас будет два варианта посещения Валаама: самая большая экскурсия по острову или экскурсия на Валаам с прогулкой по Ладожским шхерам — уникальный природный объект Ладоги. Также вы посетите жемчужину Карелии — горный парк «Рускеала». Все экскурсии включены в стоимость.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Описание тура
Что вас ждетТрехдневный тур в Карелию с включенными в стоимость экскурсиями на самые известные острова Карелии: Кижи — музей-заповедник, объект культурного наследия ЮНЕСКО, и Валаам — здесь находится один из самых посещаемых монастырей России. Все самое лучшее в Карелии за три дня! Все экскурсии включены в стоимость! Важно! Правила оплаты тура от организатора:Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|За одного человека при двухместном размещении в номере категории Бюджет
|30 450 ₽
|За одного человека при одноместном размещении в номере категории Бюджет
|35 500 ₽
|За одного человека при двухместном размещении в номере категории Оптима
|33 950 ₽
|За одного человека при одноместном размещении в номере категории Оптима
|40 300 ₽
|За одного человека при двухместном размещении в номере категории Хит
|36 950 ₽
|За одного человека при одноместном размещении в номере категории Хит
|45 850 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Долина водопадов
- Сортавала
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Остров Валаам
- Кижи
Что включено
- Трассовые экскурсии и посещение достопримечательностей по программе тура
- Входной билет в экопарк «Долина водопадов»
- Входные билеты в горный парк «Рускеала»
- Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку "Рускеала" с аттестованным местным гидом
- Автобусная трассовая экскурсия по Сортавала
- Трансфер на «Метеоре» Петрозаводск - о. Кижи - Петрозаводск
- Экскурсия по острову Кижи с местным аттестованным гидом
- Посещение острова Валаам по выбранной программе
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Сопровождение профессионального гида на протяжении двух дней тура
- Посещение экопарка «Долина водопадов»
- Проживание в отеле выбранной категории в регионе г. Сортавала (1 ночь)
- Проживание в отеле выбранной категории в Петрозаводске (1 ночь)
- Завтраки в отеле (кроме отелей категории «бюджет»)
- Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов в Сортавала
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
Что не входит в цену
- По постановлению правительства, обязательный платёж 100 руб. за посещение Валаама. Оплата на сайте oopt-rk. ru
- Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 500-700 руб. /чел.
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 руб. /чел., дети до 7 лет - бесплатно, дети от 7 до 14 лет - 300 руб. /чел., студенты (очн.) - 300 руб. /чел., пенсионеры - 300 руб. /чел.
Место начала и завершения?
М. Площадь Восстания, Лиговский просп., 10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Внимание! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
3 июня 2024
Поездка очень понравилась: первый день был очень насыщенный. Понравился горный парк Рускеале и, в целом, Карелия! Экскурсии на Валаам и Кижи были замечательными, повезло с экскурсоводами. От поездки осталось масса впечатлений. Поездка супер!
Т
Татьяна
26 мая 2024
Поездка Рускела - Валаам - Кижи. В Питере нас встретили во время, предварительно разослали смс сообщения с подтверждением места и времени встречи и с номером автобуса. Катерина очень интересно рассказывала
А
Антонова
19 мая 2024
Валаам и Ладожские шхеры, все замечательно и с погодой повезло. Капитану Евгению особое спасибо.
Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга
ГрупповыеНа автобусеЛетниеПрирода и пейзажиНа выходныеМонастыри, церкви, храмыСвятые местаПо Ленинградской областиВыездныеКарелияОстров ВалаамПопулярные местаКижиРускеалаВсе турыЛадожские шхеры3-дневные турыТуры в РускеалуДолина водопадовВодопад АхвенкоскиВ Валаам на метеореТуры по РоссииВалаам и КижиВ Карелию на выходныеТуры в Карелию на двоихТуры на автобусе на ВалаамПодборка
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