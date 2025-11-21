Петербург покорит вас романтическими видами, чудесными набережными и мостами, старинными площадями и соборами.
Тур подходит для первого знакомства с городом и включает в себя один свободный день, который можно провести как вам захочется.
Программа тура по дням
Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Музей Фаберже
Прибытие в Санкт-Петербург.
Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает».
12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».
12:40 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум».
13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Кронвелл Инн Стремянная», «Смарт Нео Московский», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт Лиговский», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».
Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».
Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.
А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка.
Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
15:30 Экскурсия в Шуваловский дворец – великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.
За скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются бережно отреставрированные интерьеры и настоящие чудеса ювелирного искусства.
Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв.
Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
16:30 Свободное время в музее (работает до 20:45).
Свободное время в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Рекомендуем посетить знаковые места Петербурга в этот день:
- фотосалон Карла Буллы в доме Демидовых (работает до 20:00);
- «Подписные издания» (работают до 22:00);
- магазин Купцов Елисеевых (работает до 23:00);
- дом компании Зингер – Дом Книги (работает до 23:00);
- пышки на Большой Конюшенной (работают до 20:00).
Экскурсия в Петергоф с посещением Большого Петергофского дворца
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает».
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Кронвелл Инн Стремянная», «Смарт Нео Московский», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».
10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум».
11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге».
Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
12:30 Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – величественному и изысканному.
Его богато украшенные интерьеры рассказывают о жизни российских правителей.
Трансфер от музея по базовым гостиницам «Москва», «Октябрьская», «Россия» до 17:00.
Дополнительно: посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами.
Вас ждёт современный музей живой морской природы, где можно совершить настоящее кругосветное путешествие, побывать в гостях у акул и тюленей, окунуться в сказочный мир кораллового и познакомиться с его экзотическими обитателями. (900 руб. взр., 650 руб. шк., ст., 400 руб. пенс.).
Обзорная экскурсия по Петербургу. Петропавловская крепость
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает».
12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».
12:40 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум».
13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Кронвелл Инн Стремянная», «Смарт Нео Московский», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».
13:15 Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира.
Вы узнаете историю Петербурга, которую отражают его памятники: Петропавловская крепость, Адмиралтейство, Исаакиевский собор, величественные дворцы и гранитные набережные Невы.
Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением собора Святых Петра и Павла.
Вы познакомитесь с историей крепости и узнаете об её архитектурных особенностях, увидите современную городскую скульптуру и посетите главный храм – Петропавловский собор, который стал особенно значимым для всей страны: здесь нашли свой последний покой почти все российские императоры.
Трансфер от музея по базовым гостиницам «Москва», «Октябрьская», «Россия» до 19:00.
Экскурсии в Царское Село и Екатерининский дворец
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает».
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум».
10:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Кронвелл Инн Стремянная», «Смарт Нео Московский», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».
10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».
11:00 Загородная экскурсия в Царское Село.
Царское Село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.
Центром ансамбля является Екатерининский дворец – выдающийся памятник эпохи барокко, в котором к трёхсотлетию Петербурга была воссоздана уникальная Янтарная комната: все её стены украшены «дарами солнца».
Рядом с дворцом раскинулся живописный парк, состоящий из регулярной и пейзажных частей.
12:30 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой.
Вы посетите великолепный образец архитектуры русского барокко, который порадует восстановленными интерьерами и расскажет о жизни своих венценосных владельцев.
Свободное время в Царском Селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.
В случае набора группы те, кто не едет на дополнительную экскурсию в Павловск, проводят больше времени в Царском Селе.
Дополнительно: Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца.
Дворец построили для семьи будущего императора Павла I. Его интерьеры, вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом Марии Фёдоровны, создают особое, романтичное, настроение, характерное для его венценосного владельца. (при наборе группе от 18 чел: 1600 руб. взр., 1150 руб. шк., 1500 руб. ст., пенс.)
Трансфер от музея по базовым гостиницам до 17:00 (19:00 при наборе группы в Павловск).
Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Эрмитаж
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает».
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».
10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум».
10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Кронвелл Инн Стремянная», «Смарт Нео Московский», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».
11:00-13:30 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург».
Мы увидим город, где встретились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти.
Осмотрим роскошные дворцы и соборы, узнаем о театрах, где творили великие артисты и погуляем по Дворцовой площади, где соединились история, культура и искусство.
14:00 Экскурсия в Эрмитаж – один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.
16:00 Свободное время в Эрмитаже (работает до 18:00).
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (600 руб. взр., 400 руб. шк., 530 руб. студ., 530 руб. пенс., часы работы 10:00-22:00).
Свободный день
Завтрак в гостинице.
Свободный день.
Автобусная экскурсия «Васильевский остров - остров мечты». Завершение программы
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает».
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».
10:40 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум».
Трансфер на Московский вокзал (камера хранения – за свой счет).
Гости из гостиниц, расположенных рядом с Московским вокзалом, могут оставить вещи в багажной комнате гостиниц.
11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Кронвелл Инн Стремянная», «Смарт Нео Московский», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт Лиговский», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».
11:00-13:30 Автобусная экскурсия «Васильевский остров – остров мечты».
По замыслу Петра I именно здесь должен был расположиться культурный и политический центр Петербурга.
Васильевский остров — почти отдельный город со своей историей и множеством тайн и загадок.
Во время экскурсии вы увидите символы нашего города – стрелку Васильевского острова, здания Биржи и Двенадцати коллегий, Кунсткамеру, древних сфинксов и грифонов на Университетской набережной.
Также мы отправимся в бывший промышленный район Васильевского острова, увидим ледокол «Красин» и заглянем в современный творческий кластер «Севкабель порт», который разместился в зданиях первого в нашей стране кабельного завода, откуда открывается живописный вид на Финский залив.
14:00 Экскурсия во дворец Меншикова – первого губернатора Петербурга и ближайшего сподвижника Петра I.
Его дворец был центром петербургской жизни: здесь проходили праздничные пиры, торжественные приёмы и знаменитые ассамблеи, а сегодня восстановлена уникальная атмосфера быта XVIII в.
15:30 Свободное время на Васильевском острове (ст. м. «Василеостровская»), самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал.
Рекомендуем посетить в этот день:
- Севкабель порт – современный творческий кластер, разместившийся на Васильевском острове в зданиях первого в нашей стране кабельного завода, откуда открывается живописный вид на Финский залив. Здесь вы присоединитесь к петербуржцам и вместе с ними пройдёте по берегу моря, посмотрите выставки современного искусства и посетите дизайнерские магазины, отдохнёте в баре или ресторане. Рекомендуем посетить выставку «Виктор Цой. Легенда». Экскурсия – хроника, экскурсия – кино (работает до 22:00). Кожевенная линия, 40Б, 20 минут на 7 автобусе от 8-й линии В. О.;
- арт-пространство «Василеостровский рынок». Василеостровский рынок – одна из интереснейших гастрономических точек Петербурга, где можно найти всё: от французских круассанов до морских ежей, и попробовать блюда грузинской, тайской, дагестанской, корейской и других кухонь мира;
- музей современного искусства «Артмуза». Артмуза – музей современного искусства и творческий кластер в исторической части Санкт-Петербурга – это 4 этажа всех проявлений творчества. На территории бывшего завода музыкальных инструментов сегодня размещается 10 галерей и множество резиденций: театр, мастерские художников, танцевальные, музыкальные, художественные и дизайнерские студии и школы. Здесь вы можете осмотреть произведения современного искусства, пообщаться с творцами, поучаствовать в мастер-классе или отдохнуть в кафе или баре;
- музеи на Васильевском острове: Аптека доктора Пеля работает до 20:00. Ледокол «Красин» работает до 17:00. Музей специй работает до 20:00. Музей-квартира академика Павлова до 17:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.
Скидка детям до 14 лет: 2350 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 750 руб.
Доплата за иностранные билеты (исключение республика Беларусь): Большой дворец Петергофа (чтв.) 1650 руб., Екатерининский дворец (субб.) 1250 руб. (все экскурсии на русском), за остальные музеи доплат нет.
Уточняйте цены при бронировании.
Варианты проживания
Отель «Art Deco Nevsky» 4
Отель Art Deco Nevsky удобно расположен в Невском районе Санкт-Петербурга, в 3,5 км от станции метро «Площадь Восстания», в 3,9 км от станции метро «Маяковская» и в 4,1 км от Московского железнодорожного вокзала. К услугам гостей — ресторан, круглосуточная стойка регистрации и услуги консьержа, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. В отеле можно забронировать семейные номера.
В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В числе удобств — шкаф для одежды.
Отель «Достоевский» 4
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро.
Отель «Москва» 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Апарт-отель «Yard Residence» 4
Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. До Московского железнодорожного вокзала — 1,7 км, а до музея Анны Ахматовой и музея Фаберже — 2,7 км. Рядом находятся такие достопримечательности, как Витебский железнодорожный вокзал — в 4,4 км, и Дворцовая площадь — в 4,5 км.
Во всех номерах апарт-отеля установлен шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.
Гостиница «Октябрьская» 4
Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания». К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.
Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В номер есть холодильник, кондиционер и мини-бар, а гости могут постоянно оставаться на связи благодаря бесплатному Wi-Fi.
Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.
Отель «Best Western Plus Centre» 4
Best Western Plus Centre Hotel – это современный отель с сервисом европейского уровня, предлагающий своим гостям комфортное проживание в сочетании с оригинальностью и функциональностью номерного фонда, безопасностью и максимальным удобством как для проведения деловых встреч, так и отдыха в кругу семьи и друзей.
Четырехзвездочный отель Best Western Plus Centre занимает историческое здание. Стильные номера были отремонтированы в 2014 году. В числе удобств — телевизор с кабельными каналами, гостиная зона, диван, электрический чайник, набор чай и кофе, а также персональный сейф. В собственной ванной комнате имеются туалетно-косметические принадлежности. Во всех помещениях подключен Wi-Fi.
Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4
Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская». К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков.
Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле. Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.
Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.
Москва 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Россия 3
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Невский берег 3
В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.
К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.
В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.
Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по-домашнему теплым.
Трехзвездочный отель «Невский берег 122» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.
Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.
На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.
Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.
Кронвелл Инн 4
Cronwell Inn Стремянная - это первый отель Галереи отелей Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в 2010 году. Также отель является первым в России сертифицированным экоотелем.
В интерьерах отеля подчеркнут колорит былого Петербурга, но в то же время номера соответствуют всем международным требованиям. Для удобства гостей номера оснащены финскими кроватями с ортопедическими матрасами, также есть фен, кондиционер, сейф, холодильник и чайник.
Каждое утро в ресторане "Фаворит" для гостей сервируется завтрак "шведский стол", с 17.00 до 18.00 проходит английское чаепитие "Five o’clock" с фирменной выпечкой.
Для проведения деловых мероприятий в отеле есть просторный конференц-зал, переговорная комната и чайная комната "Стаффорд", оснащенные всей необходимой аппаратурой и удобной мебелью.
Отель "Кронвелл Инн Стремянная" расположен в самом центре Санкт-Петербурга, на известной улице Стремянной, в историческом здании, которое было полностью реконструировано по проекту гостиницы.
Атриум 3
Отель «Атриум» находится в центре Санкт-Петербурга, в красивом историческом здании.
Отдыхающие могут разместиться в комфортабельных номерах, выполненных в оригинальном дизайне с современной мебелью, современной техникой, индивидуальной ванной комнатой и феном.
На территории есть атмосферный уютный ресторан немецкой кухни «Bier König», в котором для посетителей накрывают завтрак в формате «шведский стол» с 7:00 до 10:00 утра.
Расположен отель в самом сердце северной столицы, неподалеку от Александро-Невской Лавры, в районе богатой инфраструктуры, который оценят как бизнесмены, так и многочисленные туристы.
Порт Комфорт Лиговский 29 4
Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.
Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.
Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.
Расстояние до аэропорта 14,6 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.
Отель Элкус 3
«Элкус» – современный отель, расположенный в Московском районе Санкт-Петербурга.
Номерной фонд состоит из 258 номеров от компактных и эргономичных до просторных и атмосферных с каминами и террасами. Среди удобств имеется кондиционер, телевизор, собственная ванная комната и Wi-fi. С 5 по 16 этаж в номерах открывается панорамный вид на город.
В распоряжение гостей предоставляется электрический чайник и холодильник. Перекусить можно в ресторане отеля или лобби-баре.
На территории имеется крытая парковка, фитнес-клуб, а так же игровая комната для детей. Поблизости парк Авиаторов и Московский парк Победы, музей «Россия - Моя История». Расстояние до аэропорта Пулково - 9 км, до Балтийского железнодорожного вокзала - 3,4 км.
Смарт Нео Московский 3
Отель «Smart Hotel Neo Московский» расположен в Санкт-Петербурге, в 0,4 км от достопримечательности «Доходный дом Ф. А. Понамарёва». На всей территории работает бесплатный wi-fi.
Во всех категориях номеров, вне зависимости от стоимости, есть все необходимое для комфортного пребывания и досуга гостей.
На территории отеля работают кондитерская «Тили-тесто», сети быстрого питания «Subway» и «Бургер Кинг». Магазин «Белорусский Дворик» расположен в 0,4 км.
На досуге туристы могут посетить визитную карточку района «Конторский корпус Николаевского вокзала», до него добираться 0,4 км. Бар «Дымоход» отдален на 0,3 км. Аэропорт Пулково-2 размещен в 14,2 км, путь до Московского железнодорожного вокзала составляет 0,2 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Обеды (заказывать заранее за доп. плату) и ужины
- Дополнительные экскурсии
- Индивидуальный трансфер в гостиницу и обратно
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Какие расчетные часы в гостинице?
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможно ли изменение программы?
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.
В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.
