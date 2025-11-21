Мои заказы

Незабываемые дни на берегах Невы. Неделя в Санкт-Петербурге. Осень-весна

Незабываемые дни на берегах Невы
Незабываемые дни на берегах Невы – классическая программа, включающая основные достопримечательности Петербурга и пригороды: Петергоф и Царское Село.

Петербург покорит вас романтическими видами, чудесными набережными и мостами, старинными площадями и соборами.

Тур подходит для первого знакомства с городом и включает в себя один свободный день, который можно провести как вам захочется.
Программа тура по дням

1 день

Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Музей Фаберже

Прибытие в Санкт-Петербург.

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает».

12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».

12:40 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум».

13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Кронвелл Инн Стремянная», «Смарт Нео Московский», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт Лиговский», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».

Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы».

Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.

А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка.

Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.

15:30 Экскурсия в Шуваловский дворец – великолепный музей ювелирного искусства Фаберже.

За скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются бережно отреставрированные интерьеры и настоящие чудеса ювелирного искусства.

Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв.

Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

16:30 Свободное время в музее (работает до 20:45).

Свободное время в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Рекомендуем посетить знаковые места Петербурга в этот день:

  • фотосалон Карла Буллы в доме Демидовых (работает до 20:00);
  • «Подписные издания» (работают до 22:00);
  • магазин Купцов Елисеевых (работает до 23:00);
  • дом компании Зингер – Дом Книги (работает до 23:00);
  • пышки на Большой Конюшенной (работают до 20:00).
Экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы». Музей Фаберже
2 день

Экскурсия в Петергоф с посещением Большого Петергофского дворца

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает».

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Кронвелл Инн Стремянная», «Смарт Нео Московский», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».

10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум».

11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».

Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге».

Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.

12:30 Экскурсия по Большому Петергофскому дворцу – величественному и изысканному.

Его богато украшенные интерьеры рассказывают о жизни российских правителей.

Трансфер от музея по базовым гостиницам «Москва», «Октябрьская», «Россия» до 17:00.

Дополнительно: посещение Океанариума, где в 19:00 проходит шоу с акулами.

Вас ждёт современный музей живой морской природы, где можно совершить настоящее кругосветное путешествие, побывать в гостях у акул и тюленей, окунуться в сказочный мир кораллового и познакомиться с его экзотическими обитателями. (900 руб. взр., 650 руб. шк., ст., 400 руб. пенс.).

Экскурсия в Петергоф с посещением Большого Петергофского дворца
3 день

Обзорная экскурсия по Петербургу. Петропавловская крепость

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает».

12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».

12:40 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум».

13:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Кронвелл Инн Стремянная», «Смарт Нео Московский», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».

13:15 Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира.

Вы узнаете историю Петербурга, которую отражают его памятники: Петропавловская крепость, Адмиралтейство, Исаакиевский собор, величественные дворцы и гранитные набережные Невы.

Экскурсия в Петропавловскую крепость с посещением собора Святых Петра и Павла.

Вы познакомитесь с историей крепости и узнаете об её архитектурных особенностях, увидите современную городскую скульптуру и посетите главный храм – Петропавловский собор, который стал особенно значимым для всей страны: здесь нашли свой последний покой почти все российские императоры.

Трансфер от музея по базовым гостиницам «Москва», «Октябрьская», «Россия» до 19:00.

Обзорная экскурсия по Петербургу. Петропавловская крепость
4 день

Экскурсии в Царское Село и Екатерининский дворец

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает».

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум».

10:15 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Кронвелл Инн Стремянная», «Смарт Нео Московский», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».

10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».

11:00 Загородная экскурсия в Царское Село.

Царское Село – любимая летняя резиденция императрицы Екатерины II.

Центром ансамбля является Екатерининский дворец – выдающийся памятник эпохи барокко, в котором к трёхсотлетию Петербурга была воссоздана уникальная Янтарная комната: все её стены украшены «дарами солнца».

Рядом с дворцом раскинулся живописный парк, состоящий из регулярной и пейзажных частей.

12:30 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой.

Вы посетите великолепный образец архитектуры русского барокко, который порадует восстановленными интерьерами и расскажет о жизни своих венценосных владельцев.

Свободное время в Царском Селе (2,5 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.

В случае набора группы те, кто не едет на дополнительную экскурсию в Павловск, проводят больше времени в Царском Селе.

Дополнительно: Экскурсия в Павловск с посещением Павловского дворца.

Дворец построили для семьи будущего императора Павла I. Его интерьеры, вдохновлённые впечатлениями от поездки по Европе и тонким вкусом Марии Фёдоровны, создают особое, романтичное, настроение, характерное для его венценосного владельца. (при наборе группе от 18 чел: 1600 руб. взр., 1150 руб. шк., 1500 руб. ст., пенс.)

Трансфер от музея по базовым гостиницам до 17:00 (19:00 при наборе группы в Павловск).

Экскурсии в Царское Село и Екатерининский дворец
5 день

Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Эрмитаж

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает».

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».

10:30 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум».

10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Кронвелл Инн Стремянная», «Смарт Нео Московский», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».

11:00-13:30 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург».

Мы увидим город, где встретились блеск императорского двора и величие церквей, мощь царской гвардии и работа высших органов власти.

Осмотрим роскошные дворцы и соборы, узнаем о театрах, где творили великие артисты и погуляем по Дворцовой площади, где соединились история, культура и искусство.

14:00 Экскурсия в Эрмитаж – один из величайших музеев мира, расположенный в шести уникальных зданиях, в том числе, в Зимнем дворце – резиденции русских царей.

16:00 Свободное время в Эрмитаже (работает до 18:00).

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно: Посещение театра-макета «Петровская Акватория», где вы окунётесь в жизнь города первой половины XVIII столетия. Благодаря движущимся объектам, современным световым, звуковым и визуальным эффектам перед вами оживёт старинный Петербург. (600 руб. взр., 400 руб. шк., 530 руб. студ., 530 руб. пенс., часы работы 10:00-22:00).

Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Эрмитаж
6 день

Свободный день

Завтрак в гостинице.

Свободный день.

Свободный день
7 день

Автобусная экскурсия «Васильевский остров - остров мечты». Завершение программы

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает».

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Россия», в том числе для гостей из отеля «Элкус».

10:40 Встреча с гидом в холле гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Атриум».

Трансфер на Московский вокзал (камера хранения – за свой счет).

Гости из гостиниц, расположенных рядом с Московским вокзалом, могут оставить вещи в багажной комнате гостиниц.

11:00 Встреча с гидом в холле гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Достоевский», «Кронвелл Инн Стремянная», «Смарт Нео Московский», «Новотель», «Невский берег», «Порт Комфорт Лиговский», «Станция», «Сокрома», «Эмеральд».

11:00-13:30 Автобусная экскурсия «Васильевский остров – остров мечты».

По замыслу Петра I именно здесь должен был расположиться культурный и политический центр Петербурга.

Васильевский остров — почти отдельный город со своей историей и множеством тайн и загадок.

Во время экскурсии вы увидите символы нашего города – стрелку Васильевского острова, здания Биржи и Двенадцати коллегий, Кунсткамеру, древних сфинксов и грифонов на Университетской набережной.

Также мы отправимся в бывший промышленный район Васильевского острова, увидим ледокол «Красин» и заглянем в современный творческий кластер «Севкабель порт», который разместился в зданиях первого в нашей стране кабельного завода, откуда открывается живописный вид на Финский залив.

14:00 Экскурсия во дворец Меншикова – первого губернатора Петербурга и ближайшего сподвижника Петра I.

Его дворец был центром петербургской жизни: здесь проходили праздничные пиры, торжественные приёмы и знаменитые ассамблеи, а сегодня восстановлена уникальная атмосфера быта XVIII в.

15:30 Свободное время на Васильевском острове (ст. м. «Василеостровская»), самостоятельное возвращение в гостиницу или на вокзал.

Рекомендуем посетить в этот день:

  • Севкабель порт – современный творческий кластер, разместившийся на Васильевском острове в зданиях первого в нашей стране кабельного завода, откуда открывается живописный вид на Финский залив. Здесь вы присоединитесь к петербуржцам и вместе с ними пройдёте по берегу моря, посмотрите выставки современного искусства и посетите дизайнерские магазины, отдохнёте в баре или ресторане. Рекомендуем посетить выставку «Виктор Цой. Легенда». Экскурсия – хроника, экскурсия – кино (работает до 22:00). Кожевенная линия, 40Б, 20 минут на 7 автобусе от 8-й линии В. О.;
  • арт-пространство «Василеостровский рынок». Василеостровский рынок – одна из интереснейших гастрономических точек Петербурга, где можно найти всё: от французских круассанов до морских ежей, и попробовать блюда грузинской, тайской, дагестанской, корейской и других кухонь мира;
  • музей современного искусства «Артмуза». Артмуза – музей современного искусства и творческий кластер в исторической части Санкт-Петербурга – это 4 этажа всех проявлений творчества. На территории бывшего завода музыкальных инструментов сегодня размещается 10 галерей и множество резиденций: театр, мастерские художников, танцевальные, музыкальные, художественные и дизайнерские студии и школы. Здесь вы можете осмотреть произведения современного искусства, пообщаться с творцами, поучаствовать в мастер-классе или отдохнуть в кафе или баре;
  • музеи на Васильевском острове: Аптека доктора Пеля работает до 20:00. Ледокол «Красин» работает до 17:00. Музей специй работает до 20:00. Музей-квартира академика Павлова до 17:00.
Автобусная экскурсия «Васильевский остров - остров мечты». Завершение программы
Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от размещения и дат заезда:

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы):

Россия 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Чернышевского д. 11. Ближайшие станции метро - «Парк Победы» и «Электросила». Гостиница расположена в респектабельном Московском районе, за 20 минут можно добраться до аэропорта Пулково, ж/д вокзалов и исторического центра города. Из окон открывается красивый вид на площадь Чернышевского и Московский парк Победы. Рядом с нами: Исторический парк «Россия – Моя История», Выставочный Центр EXPOFORUM, Музей «Гранд Макет Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа.

Категория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Номер Стандарт15.10.2025-21.10.20252650035800-
Номер Стандарт22.10.2025-28.10.20252675036350-
Номер Стандарт29.10.2025-04.11.20252800039100-
Номер Стандарт05.11.2025-30.12.20252500032800-
Номер Бизнес одноместный15.10.2025-21.10.2025-35800-
Номер Бизнес одноместный22.10.2025-28.10.2025-35850-
Номер Бизнес одноместный29.10.2025-04.11.2025-36100-
Номер Бизнес одноместный05.11.2025-30.12.2025-34600-
Номер Бизнес15.10.2025-21.10.2025274003790024400
Номер Бизнес22.10.2025-28.10.2025276003830024400
Номер Бизнес29.10.2025-04.11.2025286004030024400
Номер Бизнес05.11.2025-30.12.2025265003580024400

Москва 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Александра Невского, 2. Ближайшая станции метро - «Площадь Александра Невского» (3-4 линии) Удобное транспортное сообщение позволяет гостям за 15–20 минут добраться до главных исторических достопримечательностей Санкт-Петербурга: Дворцовой набережной, Эрмитажа, Адмиралтейства, Казанского собора, Русского музея. Из окон отеля открывается великолепный вид на набережную Невы, разводной мост Александра Невского и на Александро-Невскую лавру (*за вид доплата). Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа.

Категория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Номер Стандарт15.10.2025-21.10.2025313004330032800
Номер Стандарт22.10.2025-28.10.2025331004670032800
Номер Стандарт29.10.2025-04.11.2025340004840032800
Номер Стандарт05.11.2025-11.11.2025317504415032800
Номер Стандарт12.11.2025-30.12.2025313004330032800

Октябрьская 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 10. Самая популярная гостиница расположена напротив Московского вокзала в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта. Ближайшие станции метро - «Площадь Восстания / Маяковская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-08:00 +100% тарифа, 08:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).

Категория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Стандартный номер15.10.2025-21.10.20253250043000-
Стандартный номер22.10.2025-04.11.20253280043600-
Стандартный номер05.11.2025-23.12.20253100040000-
Номер Комфорт15.10.2025-21.10.2025335004470028700
Номер Комфорт22.10.2025-04.11.2025337004510028900
Номер Комфорт05.11.2025-23.12.2025319004270027100

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Арт Деко Невский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: просп. Обуховской Обороны, 11. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. В 18 минутах пешком от гостиницы Москва 4*. Здание выделяется богатой историей, которая берет начало с 1825 года, расположенного в самом центре города, рядом с набережной и парковой зоной. До Московского вокзала минут 7 на автомобиле, до метро пл. Александра Невского пешком минут 10. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд. с 07:00 + 50% Ранний Заезд до 07:00 + 100%.

Категория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещение
Стандартный номер в мансарде15.10.2025-28.10.20252440031800
Стандартный номер в мансарде29.10.2025-04.11.20252470032300
Стандартный номер в мансарде05.11.2025-02.12.20252440031800

Атриум 3*, Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский пр., д. 170. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. Находится в историческом здании и располагает современными и светлыми номерами. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд до 07:00 + 100% Ранний Заезд после 07:30 +50% (с завтраком).

Категория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Стандартный номер15.10.2025-21.10.2025310004240028300
Стандартный номер22.10.2025-28.10.2025326004600029300
Стандартный номер29.10.2025-04.11.2025334004780029800
Стандартный номер05.11.2025-11.11.2025314004330028550
Стандартный номер12.11.2025-23.12.2025310004240028300

Бест Вестерн 4* / Best Western Plus Center Hotel 4*. Континентальный завтрак. Адрес: Лиговский пр. 41/43. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. В 4 минутах от гостиницы Октябрьская 4*.

Категория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Номер Комфорт15.10.2025-21.10.2025334004390028600
Номер Комфорт22.10.2025-04.11.2025337004450028600
Номер Комфорт05.11.2025-23.12.2025322004150028000

Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). В 16 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-11:00 + 100% тарифа, 11:00-15:00 + 50% тарифа (без завтрака).

Категория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещение
Стандартный номер15.10.2025-30.12.20253730046300

Cronwell Inn Стремянная 4*/ Кронвелл Инн Стремянная 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Стремянная ул., 18. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком - от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры, в 7 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-06:00 +100% тарифа, 06:00-12:00 +50% тарифа (без завтрака).

Категория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещение
Номер Стандарт15.10.2025-30.12.20253250047800

Невский берег (122) 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский проспект, 122. в 4 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская».

Категория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещение
Стандартный номер15.10.2025-04.11.20253730052600
Стандартный номер05.11.2025-25.11.20253430046600
Стандартный номер26.11.2025-02.12.20253400046000
Стандартный номер03.12.2025-09.12.20253250043000
Стандартный номер10.12.2025-23.12.20253250043000

Невский берег (93) 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский проспект, 93. в 5 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Цены позже.

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» 4* / Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр. 29. Отель расположен в исторической части Санкт-Петербурга рядом со станцией метро «Площадь Восстания», Невский проспект и БКЗ «Октябрьский», в 4 мин. ходьбы от Московского вокзала и ТРЦ «Галерея», в 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:14:00 +100% тарифа.

Категория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещение
Номер Стандарт15.10.2025-21.10.20253130045400
Номер Стандарт22.10.2025-28.10.20253430051400
Номер Стандарт29.10.2025-04.11.20253580054400
Номер Стандарт05.11.2025-30.12.20253130045400

Смарт Нео Московский 3*. Завтрак "шведский стол". Адрес: Лиговский проспект, 16. Отель полностью отреставрирован и расположен в здании ж/д вокзала «Московский». В 4 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд с 00:00 - 08:00 – 100% от стоимости суток, с 08:00 – 12:00 – 50% от стоимости суток, Поздний выезд: 12:00-20:00 – 50% от стоимости суток, после 20:00 – 100% от стоимости суток

Категория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Стандартный15.10.2025-16.12.2025388005590028900
Стандартный17.12.2025-23.12.2025397505780028900
Стандартный24.12.2025-30.12.2025445006730028900

Гранд Отель Эмеральд 5*. Завтрак «шведский стол». Адрес:Суворовский проспект 18. Отель расположен всего в 10 минутах ходьбы от станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта, а также недалеко от Смольного собора и Таврического сада, в 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*: Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 06:00-12:00+100% тарифа, 12:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).

Категория номераПериод действия цен(по дате заезда)Взрослый на основном местеОдноместное размещениеВзрослый на дополнительном месте
Стандартный номер15.10.2025-23.12.2025445006190041800
Стандартный номер24.12.2025-30.12.2025458006455041800

Скидка детям до 14 лет: 2350 руб.

Скидка детям 14-16 лет: 750 руб.

Доплата за иностранные билеты (исключение республика Беларусь): Большой дворец Петергофа (чтв.) 1650 руб., Екатерининский дворец (субб.) 1250 руб. (все экскурсии на русском), за остальные музеи доплат нет.

Уточняйте цены при бронировании.

Варианты проживания

Отель «Art Deco Nevsky» 4

6 ночей

Отель Art Deco Nevsky удобно расположен в Невском районе Санкт-Петербурга, в 3,5 км от станции метро «Площадь Восстания», в 3,9 км от станции метро «Маяковская» и в 4,1 км от Московского железнодорожного вокзала. К услугам гостей — ресторан, круглосуточная стойка регистрации и услуги консьержа, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. В отеле можно забронировать семейные номера.

В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В числе удобств — шкаф для одежды.

Отель «Art Deco Nevsky» 4
Отель «Достоевский» 4

6 ночей

Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.

Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. На стойке регистрации окажут услуги билетной кассы и экскурсионного бюро.

Отель «Достоевский» 4
Отель «Москва» 4

6 ночей

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Отель «Москва» 4
Апарт-отель «Yard Residence» 4

6 ночей

Апарт-отель YARD Residence расположен в Санкт-Петербурге, в 1,7 км от станции метро «Площадь Восстания» и в 2 км от станции метро «Маяковская». К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. До Московского железнодорожного вокзала — 1,7 км, а до музея Анны Ахматовой и музея Фаберже — 2,7 км. Рядом находятся такие достопримечательности, как Витебский железнодорожный вокзал — в 4,4 км, и Дворцовая площадь — в 4,5 км.

Во всех номерах апарт-отеля установлен шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера оснащены чайником. В некоторых номерах в распоряжении гостей мини-кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и плитой. Кроме того, во всех номерах установлен сейф.

Апарт-отель «Yard Residence» 4
Гостиница «Октябрьская» 4

6 ночей

Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания». К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.

Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В номер есть холодильник, кондиционер и мини-бар, а гости могут постоянно оставаться на связи благодаря бесплатному Wi-Fi.

Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.

Гостиница «Октябрьская» 4
Отель «Best Western Plus Centre» 4

6 ночей

Best Western Plus Centre Hotel – это современный отель с сервисом европейского уровня, предлагающий своим гостям комфортное проживание в сочетании с оригинальностью и функциональностью номерного фонда, безопасностью и максимальным удобством как для проведения деловых встреч, так и отдыха в кругу семьи и друзей.

Четырехзвездочный отель Best Western Plus Centre занимает историческое здание. Стильные номера были отремонтированы в 2014 году. В числе удобств — телевизор с кабельными каналами, гостиная зона, диван, электрический чайник, набор чай и кофе, а также персональный сейф. В собственной ванной комнате имеются туалетно-косметические принадлежности. Во всех помещениях подключен Wi-Fi.

Отель «Best Western Plus Centre» 4
Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4

6 ночей

Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположен в 200 метрах от Невского проспекта и в 4 минутах ходьбы от станций метро «Восстания» и «Маяковская». К услугам гостей тренажерный зал, богатый выбор блюд и номера с принадлежностями для приготовления горячих напитков.

Интерьер отеля «Novotel Санкт-Петербург Центр» оформлен в красивом современном стиле. Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, электрическим чайником, мини-холодильником и кондиционером.

Из бара-ресторана GourmetBar можно выйти на летнюю террасу. Здесь подают напитки и блюда европейской и русской кухни, которые готовят из местных продуктов.

Отель «Novotel Санкт-Петербург Центр» 4
Москва 4

6 ночей

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.

Москва 4
Россия 3

6 ночей

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге. Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

Россия 3
Невский берег 3

6 ночей

В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.

К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.

В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.

Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по-домашнему теплым.

Трехзвездочный отель «Невский берег 122» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.

Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.

На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.

Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.

Невский берег 3
Кронвелл Инн 4

6 ночей

Cronwell Inn Стремянная - это первый отель Галереи отелей Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в 2010 году. Также отель является первым в России сертифицированным экоотелем.

В интерьерах отеля подчеркнут колорит былого Петербурга, но в то же время номера соответствуют всем международным требованиям. Для удобства гостей номера оснащены финскими кроватями с ортопедическими матрасами, также есть фен, кондиционер, сейф, холодильник и чайник.

Каждое утро в ресторане "Фаворит" для гостей сервируется завтрак "шведский стол", с 17.00 до 18.00 проходит английское чаепитие "Five o’clock" с фирменной выпечкой.

Для проведения деловых мероприятий в отеле есть просторный конференц-зал, переговорная комната и чайная комната "Стаффорд", оснащенные всей необходимой аппаратурой и удобной мебелью.

Отель "Кронвелл Инн Стремянная" расположен в самом центре Санкт-Петербурга, на известной улице Стремянной, в историческом здании, которое было полностью реконструировано по проекту гостиницы.

Кронвелл Инн 4
Атриум 3

6 ночей

Отель «Атриум» находится в центре Санкт-Петербурга, в красивом историческом здании.

Отдыхающие могут разместиться в комфортабельных номерах, выполненных в оригинальном дизайне с современной мебелью, современной техникой, индивидуальной ванной комнатой и феном.

На территории есть атмосферный уютный ресторан немецкой кухни «Bier König», в котором для посетителей накрывают завтрак в формате «шведский стол» с 7:00 до 10:00 утра.

Расположен отель в самом сердце северной столицы, неподалеку от Александро-Невской Лавры, в районе богатой инфраструктуры, который оценят как бизнесмены, так и многочисленные туристы.

Атриум 3
Порт Комфорт Лиговский 29 4

6 ночей

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.

Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.

Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.

Расстояние до аэропорта 14,6 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.

Порт Комфорт Лиговский 29 4
Отель Элкус 3

6 ночей

«Элкус» – современный отель, расположенный в Московском районе Санкт-Петербурга.

Номерной фонд состоит из 258 номеров от компактных и эргономичных до просторных и атмосферных с каминами и террасами. Среди удобств имеется кондиционер, телевизор, собственная ванная комната и Wi-fi. С 5 по 16 этаж в номерах открывается панорамный вид на город.

В распоряжение гостей предоставляется электрический чайник и холодильник. Перекусить можно в ресторане отеля или лобби-баре.

На территории имеется крытая парковка, фитнес-клуб, а так же игровая комната для детей. Поблизости парк Авиаторов и Московский парк Победы, музей «Россия - Моя История». Расстояние до аэропорта Пулково - 9 км, до Балтийского железнодорожного вокзала - 3,4 км.

Отель Элкус 3
Смарт Нео Московский 3

6 ночей

Отель «Smart Hotel Neo Московский» расположен в Санкт-Петербурге, в 0,4 км от достопримечательности «Доходный дом Ф. А. Понамарёва». На всей территории работает бесплатный wi-fi.

Во всех категориях номеров, вне зависимости от стоимости, есть все необходимое для комфортного пребывания и досуга гостей.

На территории отеля работают кондитерская «Тили-тесто», сети быстрого питания «Subway» и «Бургер Кинг». Магазин «Белорусский Дворик» расположен в 0,4 км.

На досуге туристы могут посетить визитную карточку района «Конторский корпус Николаевского вокзала», до него добираться 0,4 км. Бар «Дымоход» отдален на 0,3 км. Аэропорт Пулково-2 размещен в 14,2 км, путь до Московского железнодорожного вокзала составляет 0,2 км.

Смарт Нео Московский 3
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
  • Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Обеды (заказывать заранее за доп. плату) и ужины
  • Дополнительные экскурсии
  • Индивидуальный трансфер в гостиницу и обратно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменение программы?

Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

Какую важную информацию нужно знать о туре?

Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.

Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.

Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)

Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.

Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.

Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.

Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.

Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.

Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.

В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).

В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.

Питание:

В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.

В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.

Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».

Транспорт:

При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.

Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.

Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.

Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.

Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;

Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.

Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).

Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.

В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.

Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.

Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.

Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».

Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.

В каких объектах размещения возможно проживание в турах организатора?

В рамках туров организатора возможно проживание в следующих объектах размещения (зависят от тура, см. информацию в разделе «Проживание»):

НазваниеНомер в реестре и ссылка на страницу в реестре
Станция Премьер S12С782024018797
Смарт Нео МосковскийС782024018435
Порт Комфорт МойкаС782024017469
Порт Комфорт Сенная площадьС782024000309
КоринтияС782024010657
Гранд Отель Мойка 22С782024004585
Бутик-отель ОниксС782024004790
ЭлкусС782024003199
Вало БизнесС782024004770
БалтияС782024011948
Хелен отельС782024014377
Вало Рамада ПлазаС782024004769
РусьС782024004054
IZZZI у ВладимирскойС782024012345
Репинский курортС782024019681
Азимут Парк Отель и Спа РепиноС782025003900
Порт Комфорт на ЛиговскомС782024001158
IZZZI на БанковскомС782024022482
Кравт НевскийС782024000500
Невский Берег 93С782025003929
Невский Берег 122С782025003929
Новотель Санкт-Петербург ЦентрС782024016019
Сокрома БохоС782024001182
Ривер Палас ОтельС782024005857
Ярд Резиденс Апарт ОтельС782024003123
АтриумС782024002811
IZZZI у Гостиного двораС782024022470
Талион Империал ОтельС782024007601
Гранд Отель ЭмеральдС782024015550
Космос Селекшен Невский Роял ОтельС782024000889
Палас БриджС782024011687
Лотте Отель Санкт-ПетербургС782024000428
Гранд Отель ЕвропаС782024013240
АнглетерС782024014066
Космос НевскийС782024013054
Космос ПрибалтийскаяС782024022202
МоскваС782024013026
Корт Инн Санкт-Петербург Отель и Конференц ЦентрС782024017451
АмбассадорС782024000663
Индиго Санкт-Петербург - ЧайковскогоС782024019843
ИбисС782024007799
Экспресс СадоваяС782024005332
Рэдиссон СоняС782024003700
ДостоевскийС782024015569
Азимут Отель Санкт-ПетербургС782024008882
Арт Деко НевскийС782024019973
Арт Нуво ПаласС782024020006
Кронвелл Инн СтремяннаяС782024014938
Резиденция ДашковойС782024006859
Бест Вестерн Плюс Центр ОтельС782024010272
Вало НетворкС782024008718
РоссияС782024020386
Театральная ПлощадьС782024007993
АдмиралтейскаяС782024013136
Отель Санкт-ПетербургС782024013950
Новый ПетергофС782024012530
Станция М19С782024014633
СамсонС782024006946
Станция L1С782024017055
ОктябрьскаяС782024015106
Отель на Римского-КорсаковаС782024013237
Петровский Арт ЛофтС782024011398
Отель Парк КрестовскийС782024005893
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

