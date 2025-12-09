Встречаем 2026 год в уединённом формате в историческом отеле.
Нас ждёт магия зимней Карелии: древние крепости, водопад Кивач, Онежское озеро и праздничный Петрозаводск. И главное — интерактивы с карельскими духами зимы: Талви Укко и Паккайне!
Описание тураВстреча Нового 2026 Года в формате закрытого мероприятия: в хорошем отеле с рестораном, где отмечает и проживает только ваша группа. Древняя крепость в Старой Ладоге, Олонец и его знаменитые мосты, нарядно украшенный Петрозаводск, живописное Онежское озеро и величественный водопад Кивач. Две локации с новогодними интерактивами: чудеса на вотчине карельского Деда Мороза Талви Укко и праздничная программа с Морозцем Паккайне.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казанская пл., д. 2 / м. «Улица Дыбенко»
Завершение: М. «Улица Дыбенко» / Казанская пл., д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
