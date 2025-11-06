Новый Год в эко-Карелии за 3 дня: Дед Мороз Джухани, мраморный каньон Рускеала, долина водопадов и природный зоопарк
Начало: Казанская площадь/м. Проспект Просвещения
Расписание: 31 декабря 2025
31 дек в 09:00
25 950 ₽ за человека
Древнерусский Новый Год: Старая Русса - Великий Новгород
Начало: Казанская площадь/м. Московская
Расписание: 31 декабря
31 дек в 09:00
23 450 ₽ за человека
Большое путешествие по всей Карелии в Новый Год: водопады, Рускеала, Дед Мороз
Начало: Казанская площадь/м. Проспект Просвещения
30 дек в 08:00
30 950 ₽ за человека
Новый год по-карельски. Игры с Дедом Морозом, питомник хаски и парк Рускеала
Начало: Казанская площадь/м. Проспект Просвещения
31 дек в 10:00
25 950 ₽ за человека
Карельский Новый Год в Петрозаводске: в гости к Деду Морозу Талви Укко
Начало: Казанская площадь/м. Улица Дыбенко
Расписание: 31 декабря
31 дек в 09:00
20 950 ₽ за человека
Онежская феерия 2026: Новогодний Петрозаводск и Вотчина Деда Мороза
Начало: Казанская пл., д. 2 / м. «Улица Дыбенко»
31 дек в 09:00
23 950 ₽ за человека
Новый Год по-новгородски: блистательная программа в Амакс Отеле
Начало: Казанская площадь/ м. Московская
31 дек в 10:00
23 950 ₽ за человека
Невероятная Карелия: в Новый Год 2026 вокруг Ладоги
Начало: Казанская площадь/м. Улица Дыбенко
30 дек в 08:00
34 950 ₽ за человека
Новогодний пир у викингов: тур в Карелию на 3 дня
Начало: Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский пр
31 дек в 07:45
32 400 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Новогодняя ночь»
Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 9
- Новый Год в эко-Карелии за 3 дня: Дед Мороз Джухани, мраморный каньон Рускеала, долина водопадов и природный зоопарк
- Древнерусский Новый Год: Старая Русса - Великий Новгород
- Большое путешествие по всей Карелии в Новый Год: водопады, Рускеала, Дед Мороз
- Новый год по-карельски. Игры с Дедом Морозом, питомник хаски и парк Рускеала
- Карельский Новый Год в Петрозаводске: в гости к Деду Морозу Талви Укко
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в ноябре 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Новогодняя ночь" можно забронировать 9 авторских туров от 20 950 до 34 950.
Купите самый интересный из 9 туров в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «Новогодняя ночь», цены от 20950₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь