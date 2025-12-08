Окунётесь в атмосферу
Описание тура
Организационные детали
Организатор оставляет за собой право изменять порядок посещения объектов без сокращения их количества. Рекомендуется иметь при себе паспорт, льготный документ и наличные деньги (возможны трудности с оплатой картой). Одежда — тёплая и удобная, по погоде.
Программа тура по дням
Крепость Корела, лютеранская кирха, дегустация иван-чая, водопады Ахвенкоски, «Рускеала»
Встречаемся рано утром и отправляемся в путешествие, сделав короткую остановку в Приозерске, чтобы отдохнуть и перекусить. Далее осмотрим древнюю крепость Корела — мощное сооружение, хранящее историю Карельского края.
Остановимся у старинной лютеранской кирхи. Внутри вас ждёт музей «Город ангелов» с коллекцией резных скульптур, а затем — уютный музей иван-чая с дегустацией ароматных сортов напитка.
Пообедав, посетим водопады Ахвенкоски, где снимали фильм «А зори здесь тихие». Кульминацией дня станет прогулка по знаменитому горному парку «Рускеала», украшенному вечерней подсветкой — в это время Мраморный каньон похож на сказочный. После — ужин и размещение в отеле «Ладога Фьорд».
Деревня Киндасово, резиденция Талви Укко, встреча Нового года
После завтрака сделаем остановку у магазина в Питкяранте, чтобы все могли докупить необходимые товары к Новому году. Затем посетим деревню Киндасово — самобытное место, где живы карельские традиции и юмор. Здесь вас ждёт участие в праздничной интерактивной программе.
После обеда отправимся в Вотчину Талви Укко — карельского Деда Мороза. Вы познакомитесь с главным зимним волшебником, прогуляетесь по его резиденции и отведаете калитки с ароматным чаем. Вечером — заселение в гостиницу «Калевала».
В 22:00 начнётся праздничная шоу-программа с банкетом.
Заповедник «Кивач», музей кукол, экскурсия по Петрозаводску
После позднего завтрака едем в заповедник «Кивач». Вы увидите самый крупный равнинный водопад Европы и прогуляетесь по заснеженным тропам.
Далее — обед и визит в уютный музей «Дом Куклы» с авторскими экспонатами. Затем вас ждёт обзорная экскурсия по Петрозаводску и прогулка по Онежской набережной, украшенной праздничными огнями. Будет и свободное время, которое можно провести, наслаждаясь видами и арт-объектами под открытым небом.
Вечером — ужин и отдых в отеле.
Шунгитовый центр, музей карелов-ливвиков и Александро-Свирский монастырь
В этот день посетим Шунгитовый центр, где нам расскажут о свойствах этого уникального минерала и покажут изделия из него. Далее побываем в музее карелов-ливвиков с новогодней программой, встречей с героем карельских легенд и зимними забавами.
После обеда и короткой фотопаузы в Олонце отправимся в Александро-Свирский монастырь — один из самых древних на Севере. Возвращение в Санкт-Петербург — около 22:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|30 950 ₽
|Льготный билет
|30 450 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер на автобусе экскурсионного класса
- Услуги гида-историка
- Трассовая экскурсия по всему маршруту
- Посещение крепости Корела, кирхи, музеев и достопримечательностей
- Экскурсия по Петрозаводску
- Входные билеты и дегустации по программе
- Посещение водопадов Ахвенкоски, парка «Рускеала» (вечерняя подсветка), деревни Киндасово, вотчины Талви Укко, заповедника Кивач, монастыря Александра Свирского и других объектов
Что не входит в цену
- Обеды и ужины - от 600 ₽ за приём
- Новогодний банкет и шоу-программа - от 5000 до 11 000 ₽
- Дополнительные интерактивные программы и катания в Вотчине Талви Укко (по ценам объекта)
- Вход в музей «Город ангелов» - 400 ₽ взрослый, 300 ₽ льготный
- Вход на водопады Ахвенкоски - 450 ₽
- Льготная цена - 30 450 ₽ для студентов и пенсионеров