Встречаемся рано утром и отправляемся в путешествие, сделав короткую остановку в Приозерске, чтобы отдохнуть и перекусить. Далее осмотрим древнюю крепость Корела — мощное сооружение, хранящее историю Карельского края.

Остановимся у старинной лютеранской кирхи. Внутри вас ждёт музей «Город ангелов» с коллекцией резных скульптур, а затем — уютный музей иван-чая с дегустацией ароматных сортов напитка.

Пообедав, посетим водопады Ахвенкоски, где снимали фильм «А зори здесь тихие». Кульминацией дня станет прогулка по знаменитому горному парку «Рускеала», украшенному вечерней подсветкой — в это время Мраморный каньон похож на сказочный. После — ужин и размещение в отеле «Ладога Фьорд».