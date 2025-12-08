Мои заказы

Новогоднее путешествие по Карелии из Петербурга: горный парк и Петрозаводск, музеи и дегустации

Погулять по Онежской набережной, полюбоваться «Рускеалой» в огнях и пообщаться с Дедом Морозом
Погрузитесь в зимнюю сказку Карелии! Вас ждут древние крепости, искрящиеся водопады и волшебный свет Мраморного каньона «Рускеалы». Вы прогуляетесь по старинной деревушке Киндасово и поучаствуете в интерактивной программе.

Окунётесь в атмосферу
читать дальше

праздника в резиденции карельского Деда Мороза, попробуете ароматные калитки с горячим чаем.

Мы побываем в заповеднике «Кивач», совершим экскурсию по Петрозаводску, посетим музей кукол и Центр шунгита. А желающие встретят Новый год с праздничным банкетом и шоу.

Новогоднее путешествие по Карелии из Петербурга: горный парк и Петрозаводск, музеи и дегустации
Новогоднее путешествие по Карелии из Петербурга: горный парк и Петрозаводск, музеи и дегустации
Новогоднее путешествие по Карелии из Петербурга: горный парк и Петрозаводск, музеи и дегустации

Описание тура

Организационные детали

Организатор оставляет за собой право изменять порядок посещения объектов без сокращения их количества. Рекомендуется иметь при себе паспорт, льготный документ и наличные деньги (возможны трудности с оплатой картой). Одежда — тёплая и удобная, по погоде.

Программа тура по дням

1 день

Крепость Корела, лютеранская кирха, дегустация иван-чая, водопады Ахвенкоски, «Рускеала»

Встречаемся рано утром и отправляемся в путешествие, сделав короткую остановку в Приозерске, чтобы отдохнуть и перекусить. Далее осмотрим древнюю крепость Корела — мощное сооружение, хранящее историю Карельского края.

Остановимся у старинной лютеранской кирхи. Внутри вас ждёт музей «Город ангелов» с коллекцией резных скульптур, а затем — уютный музей иван-чая с дегустацией ароматных сортов напитка.

Пообедав, посетим водопады Ахвенкоски, где снимали фильм «А зори здесь тихие». Кульминацией дня станет прогулка по знаменитому горному парку «Рускеала», украшенному вечерней подсветкой — в это время Мраморный каньон похож на сказочный. После — ужин и размещение в отеле «Ладога Фьорд».

Крепость Корела, лютеранская кирха, дегустация иван-чая, водопады Ахвенкоски, «Рускеала»Крепость Корела, лютеранская кирха, дегустация иван-чая, водопады Ахвенкоски, «Рускеала»Крепость Корела, лютеранская кирха, дегустация иван-чая, водопады Ахвенкоски, «Рускеала»Крепость Корела, лютеранская кирха, дегустация иван-чая, водопады Ахвенкоски, «Рускеала»
2 день

Деревня Киндасово, резиденция Талви Укко, встреча Нового года

После завтрака сделаем остановку у магазина в Питкяранте, чтобы все могли докупить необходимые товары к Новому году. Затем посетим деревню Киндасово — самобытное место, где живы карельские традиции и юмор. Здесь вас ждёт участие в праздничной интерактивной программе.

После обеда отправимся в Вотчину Талви Укко — карельского Деда Мороза. Вы познакомитесь с главным зимним волшебником, прогуляетесь по его резиденции и отведаете калитки с ароматным чаем. Вечером — заселение в гостиницу «Калевала».

В 22:00 начнётся праздничная шоу-программа с банкетом.

Деревня Киндасово, резиденция Талви Укко, встреча Нового годаДеревня Киндасово, резиденция Талви Укко, встреча Нового годаДеревня Киндасово, резиденция Талви Укко, встреча Нового года
3 день

Заповедник «Кивач», музей кукол, экскурсия по Петрозаводску

После позднего завтрака едем в заповедник «Кивач». Вы увидите самый крупный равнинный водопад Европы и прогуляетесь по заснеженным тропам.

Далее — обед и визит в уютный музей «Дом Куклы» с авторскими экспонатами. Затем вас ждёт обзорная экскурсия по Петрозаводску и прогулка по Онежской набережной, украшенной праздничными огнями. Будет и свободное время, которое можно провести, наслаждаясь видами и арт-объектами под открытым небом.

Вечером — ужин и отдых в отеле.

Заповедник «Кивач», музей кукол, экскурсия по ПетрозаводскуЗаповедник «Кивач», музей кукол, экскурсия по ПетрозаводскуЗаповедник «Кивач», музей кукол, экскурсия по Петрозаводску
4 день

Шунгитовый центр, музей карелов-ливвиков и Александро-Свирский монастырь

В этот день посетим Шунгитовый центр, где нам расскажут о свойствах этого уникального минерала и покажут изделия из него. Далее побываем в музее карелов-ливвиков с новогодней программой, встречей с героем карельских легенд и зимними забавами.

После обеда и короткой фотопаузы в Олонце отправимся в Александро-Свирский монастырь — один из самых древних на Севере. Возвращение в Санкт-Петербург — около 22:00.

Шунгитовый центр, музей карелов-ливвиков и Александро-Свирский монастырьШунгитовый центр, музей карелов-ливвиков и Александро-Свирский монастырьШунгитовый центр, музей карелов-ливвиков и Александро-Свирский монастырь

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет30 950 ₽
Льготный билет30 450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер на автобусе экскурсионного класса
  • Услуги гида-историка
  • Трассовая экскурсия по всему маршруту
  • Посещение крепости Корела, кирхи, музеев и достопримечательностей
  • Экскурсия по Петрозаводску
  • Входные билеты и дегустации по программе
  • Посещение водопадов Ахвенкоски, парка «Рускеала» (вечерняя подсветка), деревни Киндасово, вотчины Талви Укко, заповедника Кивач, монастыря Александра Свирского и других объектов
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины - от 600 ₽ за приём
  • Новогодний банкет и шоу-программа - от 5000 до 11 000 ₽
  • Дополнительные интерактивные программы и катания в Вотчине Талви Укко (по ценам объекта)
  • Вход в музей «Город ангелов» - 400 ₽ взрослый, 300 ₽ льготный
  • Вход на водопады Ахвенкоски - 450 ₽
  • Льготная цена - 30 450 ₽ для студентов и пенсионеров
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00
Завершение: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, около 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 5192 туристов
Приветствую! За несколько лет работы наша компания познакомила с Карелией, Ленинградской областью и другими соседними регионами тысячи путешественников. Мы гордимся многолетним стажем своих гидов и экскурсоводов. Именно они — наш
читать дальше

«золотой» запас. Многие путешественники ездят с нами снова и снова и открывают новые направления вместе с нами. Это не волшебство и не мистика. Это — результаты работы каждого в нашей компании. Мы работаем, чтобы вы отдыхали!

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Петербург и гастрономическое приключение в Карелии
На автобусе
5 дней
1 отзыв
Петербург и гастрономическое приключение в Карелии
Начало: Санкт-Петербург
11 дек в 10:00
18 дек в 10:00
от 36 600 ₽ за человека
Топ-3. Санкт-Петербург, Выборг, Карелия в одном путешествии
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Топ-3. Санкт-Петербург, Выборг, Карелия в одном путешествии
Начало: Санкт-Петербург
1 июн в 10:00
15 июн в 10:00
от 38 880 ₽ за человека
Уик-энд в Карелии: автобусный тур в Сортавалу и парк «Рускеала», дегустации и экскурсии на выбор
На автобусе
2 дня
1 отзыв
Уик-энд в Карелии: автобусный тур в Сортавалу и парк «Рускеала», дегустации и экскурсии на выбор
Полюбоваться водопадами Ахвенкоски, попробовать настойки и иван-чай, осмотреть крепость Карела
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00; станц...
2 янв в 08:00
3 янв в 08:00
9450 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга