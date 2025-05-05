Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Дыбенко
Завтра в 07:00
23 мая в 07:00
19 950 ₽ за человека
Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп.,10
24 мая в 06:30
28 мая в 06:30
19 950 ₽ за человека
Ожерелье Карелии: вокруг Ладоги и в гости к Талви Укко
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
Расписание: Январь 2025: 02, 03, 04, 05, 06, 07
13 июн в 07:15
14 июн в 07:15
от 7950 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия5 мая 2025Недавно вернулась из потрясающей поездки по Карелии, и эмоции до сих пор переполняют! Этот край очаровал своей суровой северной красотой,
- ИИрина9 августа 2024Золотое кольцо Карелии: вокруг Ладоги за 3 дняЭкскурси неплохая, но где хотелось бы времени побольше его не было и всё галопом, что даже не всё успели посмотреть,
- ВВиктория5 августа 2024Карелия потрясающе красива! Больше всего в понравилось посещение водопадов Ахвенкоски и путешествие на метеоре на остров Кижи, не смотря на
- ИИнна17 июля 2024Нам очень понравилось! 2 дня даже оказалось маловато для Карелии, но получились насыщенные и крутые от видов Карелии дни! Отдельное спасибо гиду Ольге и водителю, уложились четко по таймингу!
- ННина17 сентября 2023Сила природы Карелии в трёхдневном туреОчень интересная поездка, все хорошо организовано, удобный автобус, приятные гиды, потрясающие виды, спасибо за прекрасный отдых.
- ЕЕкатерина26 августа 2023Сила природы Карелии в трёхдневном туреЕздили с подругой в трёхдневный тур. Гиды Евгения и Наталья очень прекрасные, добрые, умные, хорошо объясняют. Водителям автобусов отдельная благодарность,
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Карельский Дед мороз Талви Укко»
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