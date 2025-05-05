читать дальше

то, что погода весь второй день была пасмурная. Понравилась организация экскурсии: 1. Чёткий и хорошо продуманный тайминг и очень насыщенная, но не избыточная программа. 2. Высочайший профессионализм водителя Александра и багаж знаний и гибкость в организационных моментах гида Александра Матиешина. Не понравилось размещение в гостинице "Заречная". Из плюсов: 1. Дружелюбный персонал. 2. Приемлемый завтрак в формате "шведский стол". Из минусов: 1. Расположение в ужасном месте, как ниже верно писали, - в депрессивном районе. Вокруг всё перерыто и чрезвычайно мрачно и неприглядно, а также очень далеко от центра и любых работающих после 22 часов заведений общепита. Чтобы поужинать, пришлось брать такси и ехать в ресторан "Ягель". 2. Стены в гостинице будто картонные - выспаться вам не удастся, слышно все разговоры, музыку, телевизор за стенами. Сделанный нами вывод: нельзя было брать формат размещения "оптима" (попадаешь в "Заречную"), нужно было брать формат "хит" (размещение в гостиницах в центре города). Ну, кто ж знал. Повторю, что сама экскурсия понравилась, поэтому снижать оценку не стала.