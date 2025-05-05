Карельский Дед мороз Талви Укко – туры в Санкт-Петербурге

Найдено 3 тура в категории «Карельский Дед мороз Талви Укко» в Санкт-Петербурге, цены от 7950 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
Пешая
На автобусе
2 дня 17 часов
104 отзыва
Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Дыбенко
Завтра в 07:00
23 мая в 07:00
19 950 ₽ за человека
Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
Пешая
На автобусе
На метеоре
2 дня
56 отзывов
Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп.,10
24 мая в 06:30
28 мая в 06:30
19 950 ₽ за человека
Ожерелье Карелии: вокруг Ладоги и в гости к Талви Укко
На автобусе
1.5 день
Ожерелье Карелии: вокруг Ладоги и в гости к Талви Укко
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
Расписание: Январь 2025: 02, 03, 04, 05, 06, 07
13 июн в 07:15
14 июн в 07:15
от 7950 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    5 мая 2025
    Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
    Недавно вернулась из потрясающей поездки по Карелии, и эмоции до сих пор переполняют! Этот край очаровал своей суровой северной красотой,
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    богатой историей и удивительной энергетикой. Но главным украшением нашей поездки стал гид Иван! Это не просто экскурсовод, а настоящий фанат своего дела, влюблённый в Карелию и её историю. Его рассказы были настолько живыми и увлекательными, что мы слушали, затаив дыхание. Иван не просто сыпал датами и фактами – он погружал нас в прошлое, раскрывал тайны мест, делился легендами и даже малоизвестными деталями, которые не найдёшь в путеводителях. Его энергия и искренняя увлечённость сделали поездку по-настоящему особенной. Если будете в Карелии – обязательно возьмите экскурсию с Иваном! Это тот редкий случай, когда гид не просто отрабатывает программу, а дарит настоящие эмоции и знания.

  • И
    Ирина
    9 августа 2024
    Золотое кольцо Карелии: вокруг Ладоги за 3 дня
    Экскурси неплохая, но где хотелось бы времени побольше его не было и всё галопом, что даже не всё успели посмотреть,
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    но возможно, что надо просто выбрать именно туда экскурсию и поехать на один день, что касается экскурсовода, мне кажется, что он больше гид, всех устроить, взять билеты без очереди, хотелось бы больше информации, переезды большие по времени и мы тупо спали, размещение в гостинице… Хоть и две звезды, но нам хватило, чисто, аккуратно, по питанию тоже вопросов нет, вывод… Рускеала отдельно и на весь день, бастион побольше времени, а так всё понравилось, приедем ещё раз, но уже по другому маршруту

  • В
    Виктория
    5 августа 2024
    Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
    Карелия потрясающе красива! Больше всего в понравилось посещение водопадов Ахвенкоски и путешествие на метеоре на остров Кижи, не смотря на
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    то, что погода весь второй день была пасмурная. Понравилась организация экскурсии: 1. Чёткий и хорошо продуманный тайминг и очень насыщенная, но не избыточная программа. 2. Высочайший профессионализм водителя Александра и багаж знаний и гибкость в организационных моментах гида Александра Матиешина. Не понравилось размещение в гостинице "Заречная". Из плюсов: 1. Дружелюбный персонал. 2. Приемлемый завтрак в формате "шведский стол". Из минусов: 1. Расположение в ужасном месте, как ниже верно писали, - в депрессивном районе. Вокруг всё перерыто и чрезвычайно мрачно и неприглядно, а также очень далеко от центра и любых работающих после 22 часов заведений общепита. Чтобы поужинать, пришлось брать такси и ехать в ресторан "Ягель". 2. Стены в гостинице будто картонные - выспаться вам не удастся, слышно все разговоры, музыку, телевизор за стенами. Сделанный нами вывод: нельзя было брать формат размещения "оптима" (попадаешь в "Заречную"), нужно было брать формат "хит" (размещение в гостиницах в центре города). Ну, кто ж знал. Повторю, что сама экскурсия понравилась, поэтому снижать оценку не стала.

  • И
    Инна
    17 июля 2024
    Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
    Нам очень понравилось! 2 дня даже оказалось маловато для Карелии, но получились насыщенные и крутые от видов Карелии дни! Отдельное спасибо гиду Ольге и водителю, уложились четко по таймингу!
  • Н
    Нина
    17 сентября 2023
    Сила природы Карелии в трёхдневном туре
    Очень интересная поездка, все хорошо организовано, удобный автобус, приятные гиды, потрясающие виды, спасибо за прекрасный отдых.
  • Е
    Екатерина
    26 августа 2023
    Сила природы Карелии в трёхдневном туре
    Ездили с подругой в трёхдневный тур. Гиды Евгения и Наталья очень прекрасные, добрые, умные, хорошо объясняют. Водителям автобусов отдельная благодарность,
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    в беде не бросят. За время тура можно познакомиться с интересными людьми, наслаждаться природой Карелии, познакомиться с её культурой. Тур очень активный, имейте в виду, ходить, подниматься, спускаться много. Но это того стоит, очень полезно). В одном из отелей в ванной пахло канализацией, это не сильно испугало. Спасибо организаторам❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Карельский Дед мороз Талви Укко»

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