Лёгкий обзорный тур выходного дня на байдарках и каяках в заливе Лехмалахти Ладожского озера — отличный способ отдохнуть от суеты рабочих будней среди красот природы южной Карелии.

Ночёвка в палатках вблизи от открытой Ладоги, приготовление еды на костре и неспешное изучение окрестностей — прекрасная возможность почувствовать дух путешествий, практически без отрыва от цивилизации! Походы проводятся на современных морских каяках, простых в управлении и безопасных лодках.

Туры на каяках и байдарках — набирающий популярность вид активного отдыха на Ладожском озере. Не удивительно! Ведь всего в 150 км от Санкт-Петербурга вы можете совершить настоящий байдарочный поход, погрузившись в атмосферу каякинга и водного путешествия, с ужином у костра и ночёвкой в палатках на острове.

Наличие или отсутствие у вас опыта гребли и походов не имеет особого значения, ведь все наши маршруты разработаны так, чтобы в них было интересно опытным участникам и комфортно новичкам. Все группы сопровождает инструктор, который обучит участников технике гребли на байдарках и каяках, покажет как ставить палатку, разводить костёр и, разумеется, проведёт группу по самым интересным местам этой части Ладожских шхер.