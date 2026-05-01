Поход на байдарках по Ладоге на выходные

Тур на байдарках по Ладоге - отличный способ активно отдохнуть среди красот природы южной Карелии
Описание тура

Лёгкий обзорный тур выходного дня на байдарках и каяках в заливе Лехмалахти Ладожского озера — отличный способ отдохнуть от суеты рабочих будней среди красот природы южной Карелии.

Ночёвка в палатках вблизи от открытой Ладоги, приготовление еды на костре и неспешное изучение окрестностей — прекрасная возможность почувствовать дух путешествий, практически без отрыва от цивилизации! Походы проводятся на современных морских каяках, простых в управлении и безопасных лодках.

Туры на каяках и байдарках — набирающий популярность вид активного отдыха на Ладожском озере. Не удивительно! Ведь всего в 150 км от Санкт-Петербурга вы можете совершить настоящий байдарочный поход, погрузившись в атмосферу каякинга и водного путешествия, с ужином у костра и ночёвкой в палатках на острове.

Наличие или отсутствие у вас опыта гребли и походов не имеет особого значения, ведь все наши маршруты разработаны так, чтобы в них было интересно опытным участникам и комфортно новичкам. Все группы сопровождает инструктор, который обучит участников технике гребли на байдарках и каяках, покажет как ставить палатку, разводить костёр и, разумеется, проведёт группу по самым интересным местам этой части Ладожских шхер.

Программа тура по дням

1 день

Залив Лехмалахти и остров Кильпола

11:00-13:00 Сбор группы в посёлке Берёзово Приозерского района Ленинградской области.
Подготовка к выходу на маршрут:
- получение снаряжения, сборка и подготовка байдарок к походу
- знакомство с правилами поведения на воде
- вводный инструктаж по управлению байдаркой и технике безопасности
Обратите Внимание! 13:00 - это время, когда группа уже отплывает, а не время, в которое участники должные приехать на точку старта. Сбор Группы С 11:00 до 11:30! Мы не сможем ждать опоздавших.
13:00 - 17:00 Переход по заливу Лехмалахти к юго-западному берегу острова Кильпола и открытой Ладоге. В программе - островов залива Лехмалахти и дистанция до 12 км протяженностью (примерно 4-5 часов на воде с учётом остановок).

17:00 - 18:00 прибытие к месту лагеря: установка, палаток, приготовление ужина.
19:00 и далее - лекция по истории Ладожских шхер, ужин и свободное время: можно искупаться, посидеть у костра или прогуляться по побережью, любуясь видами Ладожского озера.

Залив Лехмалахти и остров Кильпола
2 день

Острова Стрела, Медвежий, Ягодный и Белоярский

10:00 - 16:00 Подъём, завтрак, сбор лагеря и возвращение к месту старта/финиша через острова Стрела, Медвежий, Ягодный и Белоярский. При наличии возможности - подъём на гору Руллалахденвуори.

16:00 - 17:00 По прибытию на берег - разгрузка, очистка и, если потребуется, разборка байдарок/каяков. Время финиша рассчитано под электричку до Санкт-Петербурга, отправляющуюся в 18:39 от станции Кузнечное.

Острова Стрела, Медвежий, Ягодный и Белоярский
Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа гида-инструктора
  • Походное питание: в первый день - перекус и ужин, во второй день - завтрак и перекус (все участники в равной степени принимают участие в приготовлении пищи)
  • Общественное костровое снаряжение, общественная посуда, тент
  • Прокат байдарок, вёсел, гермоупаковок объёмом 30Л и спасательных жилетов
  • Для групп больше 6 человек - сопровождение моторной лодкой
Что не входит в цену
  • Трансфер из Санкт-Петербурга и обратно
  • Спальники и пенки (их, в комплекте с вкладышами, мы можем предложить в аренду за дополнительную плату)
  • Прокат палаток (2х или 3х-местные)
О чём нужно знать до поездки

Будет разумно разделить одежду на два типа: мокрую, в которой вы находитесь в байдарке и сухую в которую вы, при необходимости, переодеваетесь на берегу. Обратите Внимание: посадка в каяки происходит из воды, равно как и высадка. На ноги лучше одеть обувь, которую не жалко намочить: коралловые, полиуретановые или неопреновые тапочки, кроксы или сандали.
Мы обеспечиваем наших клиентов самым необходимым — байдарками, средствами спасения, палатками и костровым снаряжением. Однако, есть вещи, которые участники туров на байдарках должны самостоятельно взять с собой в обязательном порядке:
— Перчатки (неопреновые, велосипедные, яхтенные или просто строительные)
— Теплый свитер/толстовка из флиса или шерсти
— Куртка влаго-ветрозащитная (водонепроницаемость от 5000 мм до 10 000 мм)
— Обувь для нахождения в каяке (коралловые, полиуретановые или неопреновые тапочки).
— Пенка (туристический коврик) для сна
— Спальный мешок (температура комфорта не меньше +10C для июня, июля и августа; не менее 0 C для мая и сентября; не менее -5C для октября). Мы можем предоставить спальный мешок в аренду за дополнительную оплату
— Клмн (кружка, ложка, миска, нож)
— Индивидуальные медицинские препараты (захватите пластырь)

Пожелания к путешественнику

Ограничения

— К участию в туре не допускаются граждане моложе 14 лет. Граждане в возрасте от 14 до 18 лет допускаются к участию только в сопровождении родителей
— К участию в туре не допускаются граждане не умеющие плавать
— Распитие алкогольных напитков в наших турах — запрещено. Это одновременно и мера безопасности, и мера культурного отдыха
— К участию в туре не допускаются люди массой более 120 кг и объёмом бёдер более 125 см. Эти ограничения обусловлены конструктивными параметрами байдарки

— Пребывание в наших турах не рекомендуется беременным женщинам и людям с ограниченными возможностями. Если у вас есть сомнения о возможности участия в туре по состоянию здоровья - проконсультируйтесь с клиентской поддержкой Ахтилахти и вашим лечащим врачом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Илья
Илья — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Путешествия — мой стиль жизни, а их организация — профессия и любимое дело. В активном туризме я с 2011 года, а путешествую по России и того дольше — с 2005
года. Посетил большинство регионов: от Калининграда до Сахалина, от Северного полюса до Эльбруса. Являюсь членом Русского географического общества, участником историко-поисковых экспедиций в Республике Тыва, Карском море и Керченском проливе, автором проекта «Самая красивая страна». Регионы моей профессиональной специализации — Мурманская область, Ленинградская область, Республика Карелия и Калининградская область. Любимые активности — фридайвинг, сплавы на байдарках, озёрный каякинг, велопокатушки на фэтбайках и горный треккинг. А ещё я люблю попарить людей в бане:) Я и мои коллеги — аттестованные инструкторы-проводники, а наша компания — официальный туроператор с 2017 года. За время работы мы провели по различным маршрутам свыше 14 000 туристов, многие из которых стали нашими постоянными клиентами и друзьями. Присоединяйтесь! Мы сделаем ваш отдых приятным и незабываемым!;)

