Описание тура
Лёгкий обзорный тур выходного дня на байдарках и каяках в заливе Лехмалахти Ладожского озера — отличный способ отдохнуть от суеты рабочих будней среди красот природы южной Карелии.
Ночёвка в палатках вблизи от открытой Ладоги, приготовление еды на костре и неспешное изучение окрестностей — прекрасная возможность почувствовать дух путешествий, практически без отрыва от цивилизации! Походы проводятся на современных морских каяках, простых в управлении и безопасных лодках.
Туры на каяках и байдарках — набирающий популярность вид активного отдыха на Ладожском озере. Не удивительно! Ведь всего в 150 км от Санкт-Петербурга вы можете совершить настоящий байдарочный поход, погрузившись в атмосферу каякинга и водного путешествия, с ужином у костра и ночёвкой в палатках на острове.
Наличие или отсутствие у вас опыта гребли и походов не имеет особого значения, ведь все наши маршруты разработаны так, чтобы в них было интересно опытным участникам и комфортно новичкам. Все группы сопровождает инструктор, который обучит участников технике гребли на байдарках и каяках, покажет как ставить палатку, разводить костёр и, разумеется, проведёт группу по самым интересным местам этой части Ладожских шхер.
Программа тура по дням
Залив Лехмалахти и остров Кильпола
11:00-13:00 Сбор группы в посёлке Берёзово Приозерского района Ленинградской области.
Подготовка к выходу на маршрут:
- получение снаряжения, сборка и подготовка байдарок к походу
- знакомство с правилами поведения на воде
- вводный инструктаж по управлению байдаркой и технике безопасности
Обратите Внимание! 13:00 - это время, когда группа уже отплывает, а не время, в которое участники должные приехать на точку старта. Сбор Группы С 11:00 до 11:30! Мы не сможем ждать опоздавших.
13:00 - 17:00 Переход по заливу Лехмалахти к юго-западному берегу острова Кильпола и открытой Ладоге. В программе - островов залива Лехмалахти и дистанция до 12 км протяженностью (примерно 4-5 часов на воде с учётом остановок).
17:00 - 18:00 прибытие к месту лагеря: установка, палаток, приготовление ужина.
19:00 и далее - лекция по истории Ладожских шхер, ужин и свободное время: можно искупаться, посидеть у костра или прогуляться по побережью, любуясь видами Ладожского озера.
Острова Стрела, Медвежий, Ягодный и Белоярский
10:00 - 16:00 Подъём, завтрак, сбор лагеря и возвращение к месту старта/финиша через острова Стрела, Медвежий, Ягодный и Белоярский. При наличии возможности - подъём на гору Руллалахденвуори.
16:00 - 17:00 По прибытию на берег - разгрузка, очистка и, если потребуется, разборка байдарок/каяков. Время финиша рассчитано под электричку до Санкт-Петербурга, отправляющуюся в 18:39 от станции Кузнечное.
Что включено
- Работа гида-инструктора
- Походное питание: в первый день - перекус и ужин, во второй день - завтрак и перекус (все участники в равной степени принимают участие в приготовлении пищи)
- Общественное костровое снаряжение, общественная посуда, тент
- Прокат байдарок, вёсел, гермоупаковок объёмом 30Л и спасательных жилетов
- Для групп больше 6 человек - сопровождение моторной лодкой
Что не входит в цену
- Трансфер из Санкт-Петербурга и обратно
- Спальники и пенки (их, в комплекте с вкладышами, мы можем предложить в аренду за дополнительную плату)
- Прокат палаток (2х или 3х-местные)
О чём нужно знать до поездки
Будет разумно разделить одежду на два типа: мокрую, в которой вы находитесь в байдарке и сухую в которую вы, при необходимости, переодеваетесь на берегу. Обратите Внимание: посадка в каяки происходит из воды, равно как и высадка. На ноги лучше одеть обувь, которую не жалко намочить: коралловые, полиуретановые или неопреновые тапочки, кроксы или сандали.
Мы обеспечиваем наших клиентов самым необходимым — байдарками, средствами спасения, палатками и костровым снаряжением. Однако, есть вещи, которые участники туров на байдарках должны самостоятельно взять с собой в обязательном порядке:
— Перчатки (неопреновые, велосипедные, яхтенные или просто строительные)
— Теплый свитер/толстовка из флиса или шерсти
— Куртка влаго-ветрозащитная (водонепроницаемость от 5000 мм до 10 000 мм)
— Обувь для нахождения в каяке (коралловые, полиуретановые или неопреновые тапочки).
— Пенка (туристический коврик) для сна
— Спальный мешок (температура комфорта не меньше +10C для июня, июля и августа; не менее 0 C для мая и сентября; не менее -5C для октября). Мы можем предоставить спальный мешок в аренду за дополнительную оплату
— Клмн (кружка, ложка, миска, нож)
— Индивидуальные медицинские препараты (захватите пластырь)
Пожелания к путешественнику
Ограничения
— К участию в туре не допускаются граждане моложе 14 лет. Граждане в возрасте от 14 до 18 лет допускаются к участию только в сопровождении родителей
— К участию в туре не допускаются граждане не умеющие плавать
— Распитие алкогольных напитков в наших турах — запрещено. Это одновременно и мера безопасности, и мера культурного отдыха
— К участию в туре не допускаются люди массой более 120 кг и объёмом бёдер более 125 см. Эти ограничения обусловлены конструктивными параметрами байдарки
— Пребывание в наших турах не рекомендуется беременным женщинам и людям с ограниченными возможностями. Если у вас есть сомнения о возможности участия в туре по состоянию здоровья - проконсультируйтесь с клиентской поддержкой Ахтилахти и вашим лечащим врачом.