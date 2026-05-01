Встречаемся и отправляемся в путь. По дороге поговорим об истории Приневских и Карельских земель, карелах, особенностях природного ландшафта, легендах и Ладожском озере. Остановимся у Лосевских порогов на реке Вуокса, мекки для любителей водного туризма. Трудно поверить, что Лосевская протока когда-то была судоходной, а ещё раньше здесь добывали жемчуг.

Далее едем в Храм Андрея Первозванного, который стоит на монолитной скале посреди воды. После увидим выполненную из гранита финскую кирху прихода Ряйсяля — образец церковной архитектуры Карельского перешейка. Затем окажемся на берегу Ладоги: отдохнём и посмотрим на действующий 12-метровый маяк Вуохенсало на мощном валу из тёсаных валунов.

После обеда посетим с экскурсией крепость Корела. Она принадлежала шведам, финнам и русским, претерпела 44 осады, а после служила тюрьмой для узников, среди которых — русская «Железная маска» Иоанн Антонович, декабристы, жена и дети Емельяна Пугачева.

Заключительной станет пешеходно-автомобильная экскурсия по Приозерску, который на протяжении веков переходил из рук в руки и назывался Корелой, Кексгольмом, Кякисалми, а с 1948 года — Приозерском. В 18:00-18:30 — отвезём вас в ваш отель.

За день проедем 230 км.