В Карелию из Петербурга индивидуально: природа, кирхи и крепости, знакомство с культурой

Полюбоваться шхерами и водопадами, осмотреть архитектуру и послушать про жизнь древних карел
Едем туда, где переплетаются история и легенды, а невероятная природа Приладожья дарит умиротворение.

Вы увидите, как плавные песчаные дюны вдруг превращаются в скалы, а стройные громадные сосны становятся коряжистыми и ветвистыми.

Погрузитесь
в жизнь и быт древних карел, покормите оленей, рассмотрите деревянные фигурки ангелов и познакомитесь с Приозерском.

Островерхие крыши гранитных кирх, затерянных в лесах, секретный финский бункер, живописные шхеры и водопады, бесконечные пляжи — настоящая сказка недалеко от Санкт-Петербурга.

Описание тура

Организационные детали

Позаботьтесь об удобной обуви и одежде по сезону.
Тур может быть изменён, программа расширена (по договоренности с гидом).

Программа тура по дням

1 день

Лосево, Мельниково, Приозерск

Встречаемся и отправляемся в путь. По дороге поговорим об истории Приневских и Карельских земель, карелах, особенностях природного ландшафта, легендах и Ладожском озере. Остановимся у Лосевских порогов на реке Вуокса, мекки для любителей водного туризма. Трудно поверить, что Лосевская протока когда-то была судоходной, а ещё раньше здесь добывали жемчуг.

Далее едем в Храм Андрея Первозванного, который стоит на монолитной скале посреди воды. После увидим выполненную из гранита финскую кирху прихода Ряйсяля — образец церковной архитектуры Карельского перешейка. Затем окажемся на берегу Ладоги: отдохнём и посмотрим на действующий 12-метровый маяк Вуохенсало на мощном валу из тёсаных валунов.

После обеда посетим с экскурсией крепость Корела. Она принадлежала шведам, финнам и русским, претерпела 44 осады, а после служила тюрьмой для узников, среди которых — русская «Железная маска» Иоанн Антонович, декабристы, жена и дети Емельяна Пугачева.

Заключительной станет пешеходно-автомобильная экскурсия по Приозерску, который на протяжении веков переходил из рук в руки и назывался Корелой, Кексгольмом, Кякисалми, а с 1948 года — Приозерском. В 18:00-18:30 — отвезём вас в ваш отель.

За день проедем 230 км.

2 день

Приозерск, Куркийоки-Лумиваара, Лахденпохья

Утром едем к бурному и живописному водопаду Асилан, чей исток находится в Финляндии. После проследуем по дороге, прорубленной сквозь скалы, и свернём к Журавлиной реке — Куркийоки, где в деревушке у подножия карельского городища Линнамяки в доме конца 19 века жил биолог доктор Вели Рясянен. Сейчас здесь основан краеведческий центр, в котором вы познакомитесь с историей, жизнью и бытом древних карел.

По возможности посетим музей-усадьбу финского архитектора Ларса Сонка. Затем отправимся в этно-парк «Долина Водопадов». Погуляем вдоль порожистой речки Йийоки, покормим любопытных оленей мхом и лишайником, сфотографируемся с хаски, постреляем из лука и насладимся единением с природой.

На обед при желании угостимся ухой лохикейто на сливках, ароматным карельским чаем и ажурными калитками из ржаного теста с разными начинками. Осмотрим финскую кирху Лумиваара, чудом дожившую до наших дней. Побываем в «Городе ангелов». Здесь, на развалинах некогда многолюдного лютеранского храма Яккима, расположились трогательные фигурки ангелов. Душу и характер в них вложили талантливые резчики по дереву.

Поднимемся на гору Филина — военно-исторический и геологический музей, спрятанный в настоящем бункере (открыт с мая по октябрь). В городе Лахденпохья поужинаем, купим сувениры, рыбу и карельские бальзамы и поедем обратно в Петербург.

В летнее время за дополнительную плату возможна 2-часовая прогулка на катере по островам и шхерам.

За день проедем 300 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Услуги профессионального гида
Что не входит в цену
  • Проживание (в том числе для гида)
  • Питание
  • 2-часовая прогулка на катере по островам и шхерам (в летнее время, по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, 9:00
Завершение: Санкт-Петербург, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 10132 туристов
Я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует уже достаточно давно, средний стаж работы —
10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.

