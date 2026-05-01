Вы увидите, как плавные песчаные дюны вдруг превращаются в скалы, а стройные громадные сосны становятся коряжистыми и ветвистыми.
Погрузитесь
Описание тура
Организационные детали
Позаботьтесь об удобной обуви и одежде по сезону.
Тур может быть изменён, программа расширена (по договоренности с гидом).
Программа тура по дням
Лосево, Мельниково, Приозерск
Встречаемся и отправляемся в путь. По дороге поговорим об истории Приневских и Карельских земель, карелах, особенностях природного ландшафта, легендах и Ладожском озере. Остановимся у Лосевских порогов на реке Вуокса, мекки для любителей водного туризма. Трудно поверить, что Лосевская протока когда-то была судоходной, а ещё раньше здесь добывали жемчуг.
Далее едем в Храм Андрея Первозванного, который стоит на монолитной скале посреди воды. После увидим выполненную из гранита финскую кирху прихода Ряйсяля — образец церковной архитектуры Карельского перешейка. Затем окажемся на берегу Ладоги: отдохнём и посмотрим на действующий 12-метровый маяк Вуохенсало на мощном валу из тёсаных валунов.
После обеда посетим с экскурсией крепость Корела. Она принадлежала шведам, финнам и русским, претерпела 44 осады, а после служила тюрьмой для узников, среди которых — русская «Железная маска» Иоанн Антонович, декабристы, жена и дети Емельяна Пугачева.
Заключительной станет пешеходно-автомобильная экскурсия по Приозерску, который на протяжении веков переходил из рук в руки и назывался Корелой, Кексгольмом, Кякисалми, а с 1948 года — Приозерском. В 18:00-18:30 — отвезём вас в ваш отель.
За день проедем 230 км.
Приозерск, Куркийоки-Лумиваара, Лахденпохья
Утром едем к бурному и живописному водопаду Асилан, чей исток находится в Финляндии. После проследуем по дороге, прорубленной сквозь скалы, и свернём к Журавлиной реке — Куркийоки, где в деревушке у подножия карельского городища Линнамяки в доме конца 19 века жил биолог доктор Вели Рясянен. Сейчас здесь основан краеведческий центр, в котором вы познакомитесь с историей, жизнью и бытом древних карел.
По возможности посетим музей-усадьбу финского архитектора Ларса Сонка. Затем отправимся в этно-парк «Долина Водопадов». Погуляем вдоль порожистой речки Йийоки, покормим любопытных оленей мхом и лишайником, сфотографируемся с хаски, постреляем из лука и насладимся единением с природой.
На обед при желании угостимся ухой лохикейто на сливках, ароматным карельским чаем и ажурными калитками из ржаного теста с разными начинками. Осмотрим финскую кирху Лумиваара, чудом дожившую до наших дней. Побываем в «Городе ангелов». Здесь, на развалинах некогда многолюдного лютеранского храма Яккима, расположились трогательные фигурки ангелов. Душу и характер в них вложили талантливые резчики по дереву.
Поднимемся на гору Филина — военно-исторический и геологический музей, спрятанный в настоящем бункере (открыт с мая по октябрь). В городе Лахденпохья поужинаем, купим сувениры, рыбу и карельские бальзамы и поедем обратно в Петербург.
В летнее время за дополнительную плату возможна 2-часовая прогулка на катере по островам и шхерам.
За день проедем 300 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Услуги профессионального гида
Что не входит в цену
- Проживание (в том числе для гида)
- Питание
- 2-часовая прогулка на катере по островам и шхерам (в летнее время, по желанию)