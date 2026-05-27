Время, когда не нужно проверять телефон и куда-то спешить.
Дорога до станции и трансфер к подножию горы станут началом нашего активного путешествия с походной романтикой. Каждый день вас ждут радиальные выходы налегке. Вечером — костёр, ужин и разговоры в кругу небольшой группы.
Этот маршрут — прекрасная возможность сбежать от городской суеты и насладиться самобытной карельской природой.
Описание тура
Организационные детали
Обязательно взять с собой: паспорт, спальник, пенку, термос, личную посуду, средства гигиены, тёплую одежду.
Программа тура по дням
1 день
Начало маршрута
Рано утром приезжаем на станцию «Гимольская». Отсюда отправимся на трансфере к подножию горы. На месте разобьём лагерь и позавтракаем, после чего выйдем в радиальный поход. Вернувшись в лагерь, поужинаем и отдохнём.
2 день
Исследуем окрестности
После завтрака снова отправимся в горы, чтобы посмотреть те места, которые не успели накануне. Прогуляемся, сделаем фотографии. Вечером соберёмся у костра: проведём время за разговорами и играми.
3 день
Окончание похода
Позавтракаем, немного прогуляемся по окрестностям, затем соберём лагерь и отправимся обратно. При желании за дополнительную плату можно будет организовать баню (обсуждается заранее) или воспользоваться душем на вокзале.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|С предоставлением палатки
|21 000 ₽
|Без палатки (если берёте свою)
|20 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Ночёвки в палатках
- Трёхразовое питание
- Трансфер
- Услуги гида
- Экскурсии
- Туристическое снаряжение: костровое оборудование, групповая аптечка, палатки
- Регистрация в МЧС
- Оформление разрешения на пребывание на территории заказника
Что не входит в цену
- Проезд до Санкт-Петербурга и обратно
- Билеты на поезд (5000 ₽ в обе стороны)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ладожский вокзал, 17:08
Завершение: Ладожский вокзал, 10:51
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Я профессиональный инструктор по пешеходному треккингу и туризму. Много времени провожу в лесах, это мой второй дом. Организую и провожу путешествия по самым живописным и тихим уголкам Карелии и Ленобласти. Для
