Поход-перезагрузка среди дикой природы Карелии в мини-группе (из Санкт-Петербурга)

С ночёвками на природе, посиделками у костра и подъёмом на Воттаваара
Время, когда не нужно проверять телефон и куда-то спешить.

Дорога до станции и трансфер к подножию горы станут началом нашего активного путешествия с походной романтикой. Каждый день вас ждут радиальные выходы налегке. Вечером — костёр, ужин и разговоры в кругу небольшой группы.

Этот маршрут — прекрасная возможность сбежать от городской суеты и насладиться самобытной карельской природой.
Описание тура

Организационные детали

Обязательно взять с собой: паспорт, спальник, пенку, термос, личную посуду, средства гигиены, тёплую одежду.

Программа тура по дням

1 день

Начало маршрута

Рано утром приезжаем на станцию «Гимольская». Отсюда отправимся на трансфере к подножию горы. На месте разобьём лагерь и позавтракаем, после чего выйдем в радиальный поход. Вернувшись в лагерь, поужинаем и отдохнём.

2 день

Исследуем окрестности

После завтрака снова отправимся в горы, чтобы посмотреть те места, которые не успели накануне. Прогуляемся, сделаем фотографии. Вечером соберёмся у костра: проведём время за разговорами и играми.

3 день

Окончание похода

Позавтракаем, немного прогуляемся по окрестностям, затем соберём лагерь и отправимся обратно. При желании за дополнительную плату можно будет организовать баню (обсуждается заранее) или воспользоваться душем на вокзале.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
С предоставлением палатки21 000 ₽
Без палатки (если берёте свою)20 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Ночёвки в палатках
  • Трёхразовое питание
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Туристическое снаряжение: костровое оборудование, групповая аптечка, палатки
  • Регистрация в МЧС
  • Оформление разрешения на пребывание на территории заказника
Что не входит в цену
  • Проезд до Санкт-Петербурга и обратно
  • Билеты на поезд (5000 ₽ в обе стороны)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ладожский вокзал, 17:08
Завершение: Ладожский вокзал, 10:51
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Я профессиональный инструктор по пешеходному треккингу и туризму. Много времени провожу в лесах, это мой второй дом. Организую и провожу путешествия по самым живописным и тихим уголкам Карелии и Ленобласти. Для
меня важно, чтобы вы не просто увидели красоты севера, а прочувствовали всю их мощь и умиротворяющую энергетику. Моя цель — подарить вам настоящее погружение в природу, где можно перезагрузиться и обрести гармонию.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

