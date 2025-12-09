Встретимся в Санкт-Петербурге и поедем в Карелию. Первым на нашем пути будет экопарк «Долина водопадов»: выдыхаем, оставив городскую суету позади, наслаждаемся богатствами северной природы, гуляя по деревянным настилам и мостикам. За обедом познакомимся с кухней региона: попробуем уху по-карельски, ряпушки, калитки, рыбу, ягодные настойки.

Следующая остановка — уютная и по-скандинавски минималистичная Сортавала. Пройдём по улочкам, проводим закат на набережной и тут же поужинаем.

Вечером доберёмся до отеля. После заселения знакомимся друг с другом, занимаемся лёгкой творческой практикой. Также расслабимся с помощью йога-нидры, идеальной для новичков: нужно просто лежать и слушать наставника.