Выдыхай: перезагрузка с йога-практиками и арт-терапией в идиллических пейзажах Карелии
Отдохнуть душой и телом на природе, отстроить асаны, погулять по "Рускеале" и "Ладожским шхерам"
На одни выходные забываем обо всём на свете и отправляемся в край суровой и прекрасной северной природы — Карелию.
Будем жить в экологически чистом уголке на берегу озера Янисъярви, окружённого сосновым
бором, — только представьте, какой тут свежий воздух! Выплеснем эмоции на бумагу с помощью кисти и красок и под чутким руководством Ирины Легостаевой снимем стресс и расслабимся: попрактикуем йогу, дыхательные техники, гвоздестояние.
И, конечно, вдоволь налюбуемся открыточными видами, гуляя по «Долине водопадов», «Рускеале», «Ладожским шхерам», а также погрузимся в скандинавскую атмосферу Сортавалы и Лахденпохьи.
Возраст участников — 18+
Программа тура по дням
1 день
«Долина водопадов», Сортавала
Встретимся в Санкт-Петербурге и поедем в Карелию. Первым на нашем пути будет экопарк «Долина водопадов»: выдыхаем, оставив городскую суету позади, наслаждаемся богатствами северной природы, гуляя по деревянным настилам и мостикам. За обедом познакомимся с кухней региона: попробуем уху по-карельски, ряпушки, калитки, рыбу, ягодные настойки.
Следующая остановка — уютная и по-скандинавски минималистичная Сортавала. Пройдём по улочкам, проводим закат на набережной и тут же поужинаем.
Вечером доберёмся до отеля. После заселения знакомимся друг с другом, занимаемся лёгкой творческой практикой. Также расслабимся с помощью йога-нидры, идеальной для новичков: нужно просто лежать и слушать наставника.
2 день
Горный парк «Рускеала»
Ещё до завтрака — йога-практика: отстроим базовые асаны и основные дыхательные техники. Сегодня на весь день отправимся в горный парк «Рускеала». По оборудованным тропам пройдём над каньоном с изумрудной водой, поговорим о появлении карьера и добыче мрамора: местную породу использовали в украшении Исаакиевского и Казанского соборов, Михайловского замка и многих других зданий Петербурга.
Будет свободное время, которое можно потратить на непринуждённые прогулки или активный отдых (тарзанка, зиплайн, катание на лодке — за доплату). Купим варенье из карельских ягод, сфотографируемся на фоне ретропоезда «Рускеальский экспресс». После обеда доберёмся к водопадам, отыщем место съёмок фильма «А зори здесь тихие» и узнаем, почему вода тут цвета кофе. По возвращении в отель — арт-терапия (техника подбирается под групповой запрос) и баня (по желанию).
3 день
Отдых на свежем воздухе
Начнём день с йоги: сегодняшняя практика включит энергичную динамику и силовую статику. После завтрака прогуляемся к вершине горы Паасонвуори, где располагалось городище древних карелов. Полюбуемся видами и попытаемся выучить названия местных посёлков. По возвращении в отель будем отдыхать. Проводим закат у озера, если позволит погода — устроим пикник и постоим на гвоздях. Вечером — телесные практики на взаимодействие с собой и окружающими.
4 день
«Ладожские шхеры», Лахденпохья
Покажем вам те йога-практики, которые вы сможете самостоятельно повторить дома. После завтрака освободим номера и отправимся в обратный путь.
По дороге заедем в национальный парк «Ладожские шхеры» с невероятными скальными ландшафтами, напоминающими фьорды, и руинами средневековых крепостей. Заглянем и в Лахденпохью: осмотрим лютеранскую церковь и выйдем к озеру. К вечеру вернёмся в Санкт-Петербург и попрощаемся.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
48 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Входные билеты и экскурсии по программе
Йога с инструктором
Арт-терапия
Что не входит в цену
Билеты в Санкт-Петербург и обратно в ваш город
Трансферы от/до аэропорта
Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Чёрная речка», 11:00
Завершение: Санкт-Петербург, станция метро «Чёрная речка», 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Наталья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я гид по Петербургу, имею специализацию гида. Свою карьеру начинала в Индии. Путешествовала по разным странам. Вернувшись в Россию, на протяжении нескольких лет я составляю маршруты и провожу экскурсии по
Петербургу.
Обожаю этот город, он для меня всегда разный и в разную погоду по своему притягателен. Люблю гулять по его улочкам и находить новые необычные места. Узнавать историю и когда то живших в этих местах людей. Покажу Петербург моими глазами!