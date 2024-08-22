Мы проедем по старой Петергофской дороге, посетим Нижний
Описание тура
Организационные детали
Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.
Вы можете оплатить тур полностью или внести предоплату 20% в течение 7 дней. Окончательную оплату необходимо произвести не позднее, чем за 14 дней до начала вашего путешествия.
Проживание. Двухместное размещение в отеле «Космос» 4*. За доплату возможно одноместное размещение. Также возможно трёхместное размещение в номерах повышенной комфортности под запрос.
Питание. В стоимость входят завтраки и два обеда. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.
Программа тура по дням
Переезд в Санкт-Петербург
Встречаемся у гостиницы «Космос» в 22:00, а уже в 22:30 стартуем в Петербург. По пути сделаем 2-3 остановки.
Нижний парк и Кронштадт
По прибытии в город заглянем в кафе на завтрак. Далее вас ждёт экскурсия по старой Петергофской дороге — историческому тракту, который связывал Санкт-Петербург с императорской резиденцией в Петергофе. Дорога была одной из главных транспортных артерий Российской империи и служила для поездок царской семьи и знати. Старая Петергофская дорога начиналась от Фонтанки и проходила через Стрельну, Петергоф, Ораниенбаум. На ней располагались многочисленные усадьбы, дачи и дворцы русской аристократии. Вдоль дороги также находились почтовые станции, трактиры и постоялые дворы.
Затем погуляем по Нижнему парку, который был создан по приказу Петра I и занимает площадь более 100 гектаров. В Нижнем парке расположено множество фонтанов, скульптур, аллей и павильонов. Среди самых знаменитых фонтанов парка можно выделить Большой каскад, фонтан «Самсон», каскады «Шахматная гора» и «Золотая гора». Также в парке находятся дворцы Монплезир, Марли и Эрмитаж.
После этого по подводному тоннелю направимся в Кронштадт — город-порт в России, расположенный на острове Котлин в Финском заливе. Вы посетите Морской Никольский собор, который является одним из символов города. Это величественное здание было построено в начале 20 века и известно своей красивой архитектурой и внутренним убранством. А ещё узнаете, как здесь появился Итальянский дворец, где находится пуп Земли и множество других интересных фактов.
Пообедав, поедем в отель. Заселившись, вы сможете самостоятельно пройтись по Санкт-Петербургу.
Свободный день, дополнительные экскурсии
После завтрака вы сможете отправиться на выбранную заранее экскурсию (за доплату).
Вариант 1. Желающие посетят Гатчину. Город был основан в 18 веке как имение графа Григория Орлова, фаворита Екатерины II. В Гатчине находится великолепный дворцово-парковый ансамбль, который включает Гатчинский дворец, Приоратский дворец и живописный парк. Он занимает площадь более 140 гектаров и славится своими озёрами, мостами и павильонами. В парке можно увидеть многочисленные памятники архитектуры, среди которых особое место занимают Адмиралтейские ворота, Чесменский обелиск и Павильон Венеры на острове Любви.
Вариант 2. Автобусная экскурсия в Ораниенбаум. История места начинается с 18 века, когда Пётр I подарил эти земли князю Александру Меншикову. В дальнейшем Ораниенбаум стал резиденцией для нескольких поколений российских императоров и их приближённых. В состав ансамбля входят три архитектурных комплекса: Большой (Меншиковский) дворец, Петерштадт и Собственная дача. Все они окружены великолепными парками с фонтанами, скульптурами и павильонами. Также вы сможете побывать в Китайском дворце.
Вариант 3. Те, кто давно мечтал посетить Карелию, отправятся в парк «Рускеала». Во время экскурсии вы осмотрите крепость Корела, город Сортавала, увидите водопады Ахвенкоски и заглянете на форелевое хозяйство.
Вариант 4 и 5. Для вас мы также подготовили экскурсию по каналам Санкт-Петербурга на катере. При желании вы увидите ночной город и застанете разведение мостов.
*Последние экскурсии оплачиваются на месте и обязательно состоятся при наборе минимальной группы.
Топовые локации Петербурга и возвращение в Москву
Позавтракав, выезжаем в сторону Невского проспекта. Далее осмотрим Дворцовую площадь, Зимний дворец, Сенатскую площадь, на которой красуется Медный всадник. Заглянем на Васильевский остров, Марсово поле и увидим храм Спаса на Крови.
Далее вас ждёт пешеходная экскурсия по Петропавловской крепости. Она имеет форму неправильного шестиугольника с шестью бастионами, которые были названы именами сподвижников Петра I. Внутри крепости расположены различные здания и сооружения, среди которых особое место занимает Петропавловский собор с колокольней, ставший символом города. Собор был построен по проекту архитектора Доменико Трезини и долгое время служил усыпальницей российских императоров.
Затем полюбуемся Исаакиевским собором, который был построен по проекту архитектора Огюста Монферрана в 19 веке и посвящён Исаакию Далматскому, византийскому святому, в день поминовения которого родился Пётр I. Строительство собора заняло 40 лет и потребовало огромных усилий и ресурсов. Внутри вы осмотрите великолепные мозаичные полы, мраморные колонны, росписи и скульптуры. С колоннады собора открывается потрясающий вид на город.
После обеда выезжаем в Москву. Ориентировочное время прибытия — 23:30.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|20 100 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание (три завтрака и два обеда)
- Трансфер из/до Санкт-Петербурга
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Остальное питание
- Одноместное размещение - 24 050 руб
- Дополнительные экскурсии в третий день тура:
- В Гатчину - взрослый - 2600 руб., ребенок - 2200 руб., студенты и пенсионеры - 2300 руб
- В Ораниенбаум - взрослый - 2750 руб., ребенок - 2450 руб., студенты и пенсионеры - 2500 руб
- В парк «Рускеала» - взрослый - 3450 руб., школьники - 3200 руб., студенты и пенсионеры - 3250 руб
- Водная экскурсия на катере - взрослый - 1000 руб., ребёнок - 800 руб
- Экскурсия с разведением мостов - взрослый - 1000 руб., ребёнок - 800 руб
- Стоимость тура в сентябре при двухместном размещении - 18 700 руб
- Стоимость тура при трёхместном размещении - 19 600 руб. или 18 300 руб. (в сентябре)