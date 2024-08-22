По прибытии в город заглянем в кафе на завтрак. Далее вас ждёт экскурсия по старой Петергофской дороге — историческому тракту, который связывал Санкт-Петербург с императорской резиденцией в Петергофе. Дорога была одной из главных транспортных артерий Российской империи и служила для поездок царской семьи и знати. Старая Петергофская дорога начиналась от Фонтанки и проходила через Стрельну, Петергоф, Ораниенбаум. На ней располагались многочисленные усадьбы, дачи и дворцы русской аристократии. Вдоль дороги также находились почтовые станции, трактиры и постоялые дворы.

Затем погуляем по Нижнему парку, который был создан по приказу Петра I и занимает площадь более 100 гектаров. В Нижнем парке расположено множество фонтанов, скульптур, аллей и павильонов. Среди самых знаменитых фонтанов парка можно выделить Большой каскад, фонтан «Самсон», каскады «Шахматная гора» и «Золотая гора». Также в парке находятся дворцы Монплезир, Марли и Эрмитаж.

После этого по подводному тоннелю направимся в Кронштадт — город-порт в России, расположенный на острове Котлин в Финском заливе. Вы посетите Морской Никольский собор, который является одним из символов города. Это величественное здание было построено в начале 20 века и известно своей красивой архитектурой и внутренним убранством. А ещё узнаете, как здесь появился Итальянский дворец, где находится пуп Земли и множество других интересных фактов.

Пообедав, поедем в отель. Заселившись, вы сможете самостоятельно пройтись по Санкт-Петербургу.