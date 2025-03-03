Ч Черепанов Расследование петербургских тайн Организатор прекрасно организовал тур.

Н Наталья Шедевры Северной столицы. Тур на 7 дней Все прошло нормально. Плюс: работа гидов. Минус, что экскурсия в Кронштадт была совмещена с экскурсией в Питергоф. Из-за риска опоздать на поезд, Пришлось согласиться на замену: поездку в Павловск.

Е Екатерина Расследование петербургских тайн читать дальше объясняет, что сменилась смена и теперь будет общаться новый человек. И так, каждый разговор))))) В итоге, все хорошо. Поездка прошла, нареканий нет, впечатления остались))))). Спасибо. Большая страна, как туроператор, неплохо. Сначала, очень смутило количество менеджеров. Т. е., сначала говорили с одним потом звонит другой и

П Полина Расследование петербургских тайн Менеджеры от компании всегда были на связи и постоянно переживали о том как идёт тур. Местные организаторы очень приветливы и никогда не оставят в беде, с особым подходом относятся к каждому

А Анастасия Шедевры Северной столицы. Тур на 7 дней читать дальше по 1 августа "Шедевры Северной столицы", замечательный! Давно хотела посмотреть исторические дворцы в пригороде Санкт-Петербурга. Особенно хочу отметить профессионализм приветливых экскурсоводов, сопровождавших нас во время автобусных экскурсий. На любой вопрос следовал интересный исчерпывающий рассказ. Спасибо огромное! Буду рекомендовать вашу фирму друзьям. Огромная благодарность оператору "Большая Страна". Прекрасная организация тура, всё чётко, слаженно, максимум полезной информации. Были в туре с 26 июля

И Игорь Шедевры Северной столицы. Тур на 7 дней Кому как, а нам очень понравилось.

Е Елена Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказке Всё понравилось. Особенно забота о туристах. Своих нигде не бросают. Всегда на связи. Постоянно рассылают необходимую информацию. Спасибо.

Т Татьяна Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказке Спасибо организаторам за тур Гран-тур Карелия!