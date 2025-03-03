Туры в Гатчину

Найдено 3 тура в категории «Гатчина» в Санкт-Петербурге, цены от 14 456 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Шедевры Северной столицы. Тур на 7 дней
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Шедевры Северной столицы. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
28 апр в 10:00
5 мая в 10:00
от 41 900 ₽ за человека
Расследование петербургских тайн
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Расследование петербургских тайн
Начало: Россия, Санкт-Петербург
1 мая в 10:00
3 июл в 10:00
от 21 750 ₽ за человека
Петербургские выходные для детей и взрослых: тур-конструктор с экскурсиями на выбор
На автобусе
На микроавтобусе
2 дня
Петербургские выходные для детей и взрослых: тур-конструктор с экскурсиями на выбор
Полюбоваться дворцами Петергофа, Павловска или Стрельны, побывать в Выборге, Пушкине или Гатчине
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Гостиный двор», с ...
14 456 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Ч
    Черепанов
    3 марта 2025
    Расследование петербургских тайн
    Организатор прекрасно организовал тур.
  • Н
    Наталья
    24 февраля 2025
    Шедевры Северной столицы. Тур на 7 дней
    Все прошло нормально. Плюс: работа гидов. Минус, что экскурсия в Кронштадт была совмещена с экскурсией в Питергоф. Из-за риска опоздать на поезд, Пришлось согласиться на замену: поездку в Павловск.
  • Е
    Екатерина
    12 февраля 2025
    Расследование петербургских тайн
    Большая страна, как туроператор, неплохо. Сначала, очень смутило количество менеджеров. Т. е., сначала говорили с одним потом звонит другой и
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    объясняет, что сменилась смена и теперь будет общаться новый человек. И так, каждый разговор))))) В итоге, все хорошо. Поездка прошла, нареканий нет, впечатления остались))))). Спасибо.

    Большая страна, как туроператор, неплохо. Сначала, очень смутило количество менеджеров. Т. е., сначала говорили с однимБольшая страна, как туроператор, неплохо. Сначала, очень смутило количество менеджеров. Т. е., сначала говорили с одним
  • П
    Полина
    3 февраля 2025
    Расследование петербургских тайн
    Менеджеры от компании всегда были на связи и постоянно переживали о том как идёт тур. Местные организаторы очень приветливы и никогда не оставят в беде, с особым подходом относятся к каждому
  • А
    Анастасия
    7 августа 2024
    Шедевры Северной столицы. Тур на 7 дней
    Огромная благодарность оператору "Большая Страна". Прекрасная организация тура, всё чётко, слаженно, максимум полезной информации. Были в туре с 26 июля
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    по 1 августа "Шедевры Северной столицы", замечательный! Давно хотела посмотреть исторические дворцы в пригороде Санкт-Петербурга. Особенно хочу отметить профессионализм приветливых экскурсоводов, сопровождавших нас во время автобусных экскурсий. На любой вопрос следовал интересный исчерпывающий рассказ. Спасибо огромное! Буду рекомендовать вашу фирму друзьям.

  • И
    Игорь
    15 августа 2023
    Шедевры Северной столицы. Тур на 7 дней
    Кому как, а нам очень понравилось.
  • Е
    Елена
    15 апреля 2023
    Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказке
    Всё понравилось. Особенно забота о туристах. Своих нигде не бросают. Всегда на связи. Постоянно рассылают необходимую информацию. Спасибо.
  • Т
    Татьяна
    14 марта 2023
    Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказке
    Спасибо организаторам за тур Гран-тур Карелия!
  • Н
    Наталья
    27 февраля 2023
    Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказке
    Организаторы сделали все чётко. Нигде не подвели. Спасибо за прекрасную поездку.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Гатчина»

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  3. Рускеала
  4. Эрмитаж
  5. Петропавловская крепость
  6. Исаакиевский собор
  7. Петергоф
  8. Ладожское озеро
  9. Дворцовая площадь
  10. Екатерининский дворец
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в марте 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Гатчина" можно забронировать 3 тура от 14 456 до 41 900. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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