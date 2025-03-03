Шедевры Северной столицы. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
28 апр в 10:00
5 мая в 10:00
от 41 900 ₽ за человека
Расследование петербургских тайн
Начало: Россия, Санкт-Петербург
1 мая в 10:00
3 июл в 10:00
от 21 750 ₽ за человека
Петербургские выходные для детей и взрослых: тур-конструктор с экскурсиями на выбор
Полюбоваться дворцами Петергофа, Павловска или Стрельны, побывать в Выборге, Пушкине или Гатчине
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Гостиный двор», с ...
14 456 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЧЧерепанов3 марта 2025Организатор прекрасно организовал тур.
- ННаталья24 февраля 2025Все прошло нормально. Плюс: работа гидов. Минус, что экскурсия в Кронштадт была совмещена с экскурсией в Питергоф. Из-за риска опоздать на поезд, Пришлось согласиться на замену: поездку в Павловск.
- ЕЕкатерина12 февраля 2025Большая страна, как туроператор, неплохо. Сначала, очень смутило количество менеджеров. Т. е., сначала говорили с одним потом звонит другой и
- ППолина3 февраля 2025Менеджеры от компании всегда были на связи и постоянно переживали о том как идёт тур. Местные организаторы очень приветливы и никогда не оставят в беде, с особым подходом относятся к каждому
- ААнастасия7 августа 2024Огромная благодарность оператору "Большая Страна". Прекрасная организация тура, всё чётко, слаженно, максимум полезной информации. Были в туре с 26 июля
- ИИгорь15 августа 2023Кому как, а нам очень понравилось.
- ЕЕлена15 апреля 2023Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказкеВсё понравилось. Особенно забота о туристах. Своих нигде не бросают. Всегда на связи. Постоянно рассылают необходимую информацию. Спасибо.
- ТТатьяна14 марта 2023Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказкеСпасибо организаторам за тур Гран-тур Карелия!
- ННаталья27 февраля 2023Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказкеОрганизаторы сделали все чётко. Нигде не подвели. Спасибо за прекрасную поездку.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Гатчина»
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