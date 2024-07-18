Туры в Ораниенбаум

Найдено 3 тура в категории «Ораниенбаум» в Санкт-Петербурге, цены от 20 100 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие из Москвы в Петербург: автобусный тур по Северной столице и окрестностям
На автобусе
4 дня
Путешествие из Москвы в Петербург: автобусный тур по Северной столице и окрестностям
Посетить Кронштадт, полюбоваться фонтанами Нижнего парка и погулять по Петропавловской крепости
Начало: Москва, станция метро "ВДНХ" (стоянка справа от го...
18 июля в 22:00
8 авг в 22:00
20 100 за человека
Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
На автобусе
3 дня
Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
Услышать мистические легенды, пройтись по «Острову фортов», попробовать выборгский крендель и глёг
Начало: Московский вокзал, 09:15, памятник Петру I
2 авг в 09:15
9 авг в 09:15
21 400 за человека
По следам императоров: дворцы, сады и парки Петергофа и окрестностей
На автобусе
5 дней
По следам императоров: дворцы, сады и парки Петергофа и окрестностей
Посетить «Дворец Конгрессов» в Стрельне, заглянуть в Стеклярусный кабинет и увидеть Финский залив
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал, 11:00
14 июля в 11:00
21 июля в 11:00
27 300 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Ораниенбаум»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Путешествие из Москвы в Петербург: автобусный тур по Северной столице и окрестностям
  2. Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
  3. По следам императоров: дворцы, сады и парки Петергофа и окрестностей
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Рускеала
  2. Петергоф
  3. Музей Фаберже
  4. Набережная
  5. Ладожское озеро
  6. Финский Залив
  7. Остров Валаам
  8. Царское село
  9. Исаакиевский собор
  10. Эрмитаж
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июле 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Ораниенбаум" можно забронировать 3 тура от 20 100 до 27 300.
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