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Путешествие из Москвы в Петербург: автобусный тур по Северной столице и окрестностям
Посетить Кронштадт, полюбоваться фонтанами Нижнего парка и погулять по Петропавловской крепости
Начало: Москва, станция метро "ВДНХ" (стоянка справа от го...
18 июля в 22:00
8 авг в 22:00
20 100₽ за человека
3 дня
Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
Услышать мистические легенды, пройтись по «Острову фортов», попробовать выборгский крендель и глёг
Начало: Московский вокзал, 09:15, памятник Петру I
2 авг в 09:15
9 авг в 09:15
21 400₽ за человека
5 дней
По следам императоров: дворцы, сады и парки Петергофа и окрестностей
Посетить «Дворец Конгрессов» в Стрельне, заглянуть в Стеклярусный кабинет и увидеть Финский залив
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал, 11:00
14 июля в 11:00
21 июля в 11:00
27 300₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Ораниенбаум»
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