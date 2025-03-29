Встретимся в центре Петербурга и проведём для вас обзорную экскурсию. Вы увидите Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор и Эрмитаж, познакомитесь с барокко и классицизмом в архитектуре. После обеда начнём научную программу в Санкт-Петербургском государственном университете. Вы сможете выбрать один из вариантов.

Вариант 1. «Обитатели древних морей». На занятии вы узнаете, кто обитал в древних морях, рассмотрите останки древних позвоночных и беспозвоночных и даже подержите ископаемые в руках. После вас ждёт небольшое задание, чтобы проверить, как вы запомнили новую информацию.

Вариант 2. «Планета под микроскопом (микромир горных пород Земли)». Примерите на себя роль петрографов. Вам расскажут про разные горные породы нашей планеты, про их строение и формирование. Вы научитесь работать с поляризационным микроскопом, рассмотрите в него минералы и породы и научитесь выявлять их особенности. Специалист покажет модели микроскопов 19-20 веков и другие приборы. А ещё вы узнаете, как появились горные породы, как геологи работают в поле и какие есть интересные исследования в области петрологии.

Вариант 3. «Минералогический калейдоскоп». Вы познакомитесь с разными минералами и ювелирными веществами органического происхождения: янтарём, жемчугом, окаменелым деревом. На практике научитесь определять свойства минералов, отличать природные образования от искусственных аналогов.

Затем — трансфер в отель и заселение.