В СПбГУ вы сможете примерить
Описание тура
Организационные детали
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Проживание. Будем жить в отеле 4*, 2-местное размещение. Точное название отеля будет известно непосредственно перед туром. Возможно 3-местное проживание.
Питание. В стоимость включены завтрак в отеле и 2 обеда в кафе. Ужины оплачиваются самостоятельно.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус.
Дети. Участие возможно с 6 лет.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Петербургу и научная программа в СПбГУ на выбор
Встретимся в центре Петербурга и проведём для вас обзорную экскурсию. Вы увидите Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор и Эрмитаж, познакомитесь с барокко и классицизмом в архитектуре. После обеда начнём научную программу в Санкт-Петербургском государственном университете. Вы сможете выбрать один из вариантов.
Вариант 1. «Обитатели древних морей». На занятии вы узнаете, кто обитал в древних морях, рассмотрите останки древних позвоночных и беспозвоночных и даже подержите ископаемые в руках. После вас ждёт небольшое задание, чтобы проверить, как вы запомнили новую информацию.
Вариант 2. «Планета под микроскопом (микромир горных пород Земли)». Примерите на себя роль петрографов. Вам расскажут про разные горные породы нашей планеты, про их строение и формирование. Вы научитесь работать с поляризационным микроскопом, рассмотрите в него минералы и породы и научитесь выявлять их особенности. Специалист покажет модели микроскопов 19-20 веков и другие приборы. А ещё вы узнаете, как появились горные породы, как геологи работают в поле и какие есть интересные исследования в области петрологии.
Вариант 3. «Минералогический калейдоскоп». Вы познакомитесь с разными минералами и ювелирными веществами органического происхождения: янтарём, жемчугом, окаменелым деревом. На практике научитесь определять свойства минералов, отличать природные образования от искусственных аналогов.
Затем — трансфер в отель и заселение.
Кунсткамера, музей-аптека «Доктора Пеля» и Музей оптики университета ИТМО
После завтрака побываем в Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого — «Кунсткамере». Рассмотрим научные инструменты и узнаем, как исследователи наблюдали за звёздным небом в 18 веке, как работали службы времени и картографы. Увидим один из первых экспонатов музея — Большой Готторпский глобус.
Заглянем в Музей-аптеку «Доктора Пеля», чтобы познакомиться с историей фармацевтики в России и узнать, какое место в ней занимала династия Пелей. Пройдём по торговому залу аптеки, где до мелочей восстановили старинный интерьер, а ещё можно увидеть медицинские инструменты, лекарства, флаконы и лекарства разных эпох. В алхимической лаборатории вы приготовите лечебный порошок доктора Пеля по его старинному рецепту.
После обеда побываем в Музее оптики университета ИТМО. Вы увидите голограммы и узнаете, как их создают и для чего применяют. Услышите историю осветительных приборов: от горящей палки до лазера. Нам покажут бронзовое китайское зеркало с секретом. Многие экспонаты здесь интерактивные — с ними можно взаимодействовать: посмотреть первые мультфильмы, поуправлять молниями и даже поразглядывать изобретения Леонардо да Винчи.
Затем — трансфер на вокзал.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|14 350 ₽
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Что включено
- Проживание
- 1 завтрак и 2 обеда
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Ужины
- Стоимость тура зависит от даты:
- В марте и ноябре - 12 800 ₽ за взрослого и 12 150 ₽ за ребёнка до 14 лет
- В мае, июне и июле - 14 350 ₽ за взрослого и 13 700 ₽ за ребёнка до 14 лет