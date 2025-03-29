Стать алхимиком, палеонтологом или геологом: научный тур для всей семьи в СПбГУ, ИТМО и Кунсткамеру

Увидеть целый мир в микроскоп, приготовить лечебный порошок и подержать в руках ископаемых
Для вас и ваших детей откроются двери ведущего вуза России — Санкт-Петербургского государственного университета. А также старинной аптеки-музея «Доктора Пеля» и музея антропологии и этнографии «Кунсткамера».

В СПбГУ вы сможете примерить
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на себя роль палеонтолога и поработать с останками древних животных или стать петрографом и изучить горные породы в микроскоп. Возможно, вы захотите научиться определять, настоящие ли перед вами жемчуг и янтарь или подделка.

В алхимической лаборатории при аптеке вас ждёт увлекательный мастер-класс: по старинному рецепту приготовим лечебный порошок.

А в Музее оптики на базе университета ИТМО познакомимся с изобретениями Леонардо да Винчи и узнаем секрет китайского зеркала.

Стать алхимиком, палеонтологом или геологом: научный тур для всей семьи в СПбГУ, ИТМО и Кунсткамеру
Стать алхимиком, палеонтологом или геологом: научный тур для всей семьи в СПбГУ, ИТМО и Кунсткамеру
Стать алхимиком, палеонтологом или геологом: научный тур для всей семьи в СПбГУ, ИТМО и Кунсткамеру
Ближайшие даты:
29
мар2
мая13
июн5
июл1
ноя
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

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Проживание. Будем жить в отеле 4*, 2-местное размещение. Точное название отеля будет известно непосредственно перед туром. Возможно 3-местное проживание.

Питание. В стоимость включены завтрак в отеле и 2 обеда в кафе. Ужины оплачиваются самостоятельно.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус.

Дети. Участие возможно с 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Петербургу и научная программа в СПбГУ на выбор

Встретимся в центре Петербурга и проведём для вас обзорную экскурсию. Вы увидите Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор и Эрмитаж, познакомитесь с барокко и классицизмом в архитектуре. После обеда начнём научную программу в Санкт-Петербургском государственном университете. Вы сможете выбрать один из вариантов.

Вариант 1. «Обитатели древних морей». На занятии вы узнаете, кто обитал в древних морях, рассмотрите останки древних позвоночных и беспозвоночных и даже подержите ископаемые в руках. После вас ждёт небольшое задание, чтобы проверить, как вы запомнили новую информацию.

Вариант 2. «Планета под микроскопом (микромир горных пород Земли)». Примерите на себя роль петрографов. Вам расскажут про разные горные породы нашей планеты, про их строение и формирование. Вы научитесь работать с поляризационным микроскопом, рассмотрите в него минералы и породы и научитесь выявлять их особенности. Специалист покажет модели микроскопов 19-20 веков и другие приборы. А ещё вы узнаете, как появились горные породы, как геологи работают в поле и какие есть интересные исследования в области петрологии.

Вариант 3. «Минералогический калейдоскоп». Вы познакомитесь с разными минералами и ювелирными веществами органического происхождения: янтарём, жемчугом, окаменелым деревом. На практике научитесь определять свойства минералов, отличать природные образования от искусственных аналогов.

Затем — трансфер в отель и заселение.

Обзорная экскурсия по Петербургу и научная программа в СПбГУ на выборОбзорная экскурсия по Петербургу и научная программа в СПбГУ на выборОбзорная экскурсия по Петербургу и научная программа в СПбГУ на выбор
2 день

Кунсткамера, музей-аптека «Доктора Пеля» и Музей оптики университета ИТМО

После завтрака побываем в Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого — «Кунсткамере». Рассмотрим научные инструменты и узнаем, как исследователи наблюдали за звёздным небом в 18 веке, как работали службы времени и картографы. Увидим один из первых экспонатов музея — Большой Готторпский глобус.

Заглянем в Музей-аптеку «Доктора Пеля», чтобы познакомиться с историей фармацевтики в России и узнать, какое место в ней занимала династия Пелей. Пройдём по торговому залу аптеки, где до мелочей восстановили старинный интерьер, а ещё можно увидеть медицинские инструменты, лекарства, флаконы и лекарства разных эпох. В алхимической лаборатории вы приготовите лечебный порошок доктора Пеля по его старинному рецепту.

После обеда побываем в Музее оптики университета ИТМО. Вы увидите голограммы и узнаете, как их создают и для чего применяют. Услышите историю осветительных приборов: от горящей палки до лазера. Нам покажут бронзовое китайское зеркало с секретом. Многие экспонаты здесь интерактивные — с ними можно взаимодействовать: посмотреть первые мультфильмы, поуправлять молниями и даже поразглядывать изобретения Леонардо да Винчи.

Затем — трансфер на вокзал.

Кунсткамера, музей-аптека «Доктора Пеля» и Музей оптики университета ИТМОКунсткамера, музей-аптека «Доктора Пеля» и Музей оптики университета ИТМОКунсткамера, музей-аптека «Доктора Пеля» и Музей оптики университета ИТМОКунсткамера, музей-аптека «Доктора Пеля» и Музей оптики университета ИТМОКунсткамера, музей-аптека «Доктора Пеля» и Музей оптики университета ИТМОКунсткамера, музей-аптека «Доктора Пеля» и Музей оптики университета ИТМО

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет14 350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 1 завтрак и 2 обеда
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Ужины
  • Стоимость тура зависит от даты:
  • В марте и ноябре - 12 800 ₽ за взрослого и 12 150 ₽ за ребёнка до 14 лет
  • В мае, июне и июле - 14 350 ₽ за взрослого и 13 700 ₽ за ребёнка до 14 лет
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, торговый центр «Галерея», 9:00
Завершение: Санкт-Петербург, Московский ж/д вокзал, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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