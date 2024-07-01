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путешествием. Путешествием, потому что была свобода выбора куда поехать и что посмотреть (кто еще по вашему желанию остановится и расскажет интересные факты про финское кладбище?). Путешествием, потому что мы наслаждались дикой природой и были в неочевидных местах. Путешествием, потому что было максимально комфортно. Мы очень благодарны Александру за это чудесное приключение (ну и, конечно же, судьбе, что обстоятельства сложились именно таким образом). Было очень печально уезжать, но мы обязательно вернемся не только в Карелию, но и в другие места.