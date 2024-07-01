3 дня тишины: ретрит молчания с медитациями, йогой, дыхательными техниками
Перезагрузиться среди сосен на берегу озера, попрактиковать випассану, мауну и информационный детокс
Начало: Ленинградская область, пос. Глубокое, ретритный це...
23 мая в 17:00
18 000 ₽ за человека
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Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и норвежские пейзажи
Промчать на катере по Ладожским шхерам, переночевать в уютном шатре и подняться на заброшенную кирху
Начало: Санкт-Петербург, центр, 8:00
8 мая в 10:00
6 июн в 10:00
53 550 ₽
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Начало: Санкт-Петербург, торговый центр «Галерея», 9:00
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13 июн в 10:00
14 350 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктория1 июля 2024«Самый лучший тур!» - наверное, так можно было бы назвать наши незабываемые три дня в Карелии, но мы назвали это
- ННаталия25 июня 2024Мы очень довольны туром. Увидели много потрясающе красивых мест. Причем таких, на которые в обычных экскурсиях не возят. Александр очень внимательный, тактичный и предупредительный. Точно рассчитывает время, способен в случае необходимости быстро перестроить маршрут
- ААнастасия14 декабря 2023Эта поездка была настоящим глотком свежего воздуха для четверых жителей мегаполиса! Для всех нас это было первое знакомство с Карелией и
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