Туры из центра Санкт-Петербурга

Найдено 3 тура в категории «Из центра» в Санкт-Петербурге, цены от 14 350 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
3 дня тишины: ретрит молчания с медитациями, йогой, дыхательными техниками
3 дня
3 дня тишины: ретрит молчания с медитациями, йогой, дыхательными техниками
Перезагрузиться среди сосен на берегу озера, попрактиковать випассану, мауну и информационный детокс
Начало: Ленинградская область, пос. Глубокое, ретритный це...
23 мая в 17:00
18 000 ₽ за человека
Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и норвежские пейзажи
На машине
На катере
3 дня
-
15%
3 отзыва
Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и норвежские пейзажи
Промчать на катере по Ладожским шхерам, переночевать в уютном шатре и подняться на заброшенную кирху
Начало: Санкт-Петербург, центр, 8:00
8 мая в 10:00
6 июн в 10:00
53 550 ₽63 000 ₽ за человека
Стать алхимиком, палеонтологом или геологом: научный тур для всей семьи в СПбГУ, ИТМО и Кунсткамеру
На машине
2 дня
Стать алхимиком, палеонтологом или геологом: научный тур для всей семьи в СПбГУ, ИТМО и Кунсткамеру
Увидеть целый мир в микроскоп, приготовить лечебный порошок и подержать в руках ископаемых
Начало: Санкт-Петербург, торговый центр «Галерея», 9:00
2 мая в 10:00
13 июн в 10:00
14 350 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    1 июля 2024
    Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и норвежские пейзажи
    «Самый лучший тур!» - наверное, так можно было бы назвать наши незабываемые три дня в Карелии, но мы назвали это
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    путешествием. Путешествием, потому что была свобода выбора куда поехать и что посмотреть (кто еще по вашему желанию остановится и расскажет интересные факты про финское кладбище?). Путешествием, потому что мы наслаждались дикой природой и были в неочевидных местах. Путешествием, потому что было максимально комфортно. Мы очень благодарны Александру за это чудесное приключение (ну и, конечно же, судьбе, что обстоятельства сложились именно таким образом). Было очень печально уезжать, но мы обязательно вернемся не только в Карелию, но и в другие места.

    «Самый лучший тур!» - наверное, так можно было бы назвать наши незабываемые три дня в Карелии«Самый лучший тур!» - наверное, так можно было бы назвать наши незабываемые три дня в Карелии«Самый лучший тур!» - наверное, так можно было бы назвать наши незабываемые три дня в Карелии«Самый лучший тур!» - наверное, так можно было бы назвать наши незабываемые три дня в Карелии«Самый лучший тур!» - наверное, так можно было бы назвать наши незабываемые три дня в Карелии«Самый лучший тур!» - наверное, так можно было бы назвать наши незабываемые три дня в Карелии«Самый лучший тур!» - наверное, так можно было бы назвать наши незабываемые три дня в Карелии«Самый лучший тур!» - наверное, так можно было бы назвать наши незабываемые три дня в Карелии
  • Н
    Наталия
    25 июня 2024
    Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и норвежские пейзажи
    Мы очень довольны туром. Увидели много потрясающе красивых мест. Причем таких, на которые в обычных экскурсиях не возят. Александр очень внимательный, тактичный и предупредительный. Точно рассчитывает время, способен в случае необходимости быстро перестроить маршрут
  • А
    Анастасия
    14 декабря 2023
    Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и норвежские пейзажи
    Эта поездка была настоящим глотком свежего воздуха для четверых жителей мегаполиса! Для всех нас это было первое знакомство с Карелией и
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    мы пропитались умиротворяющей атмосферой самых разных уголков региона, смогли замедлиться в наслаждение местной жизнью и природой, прочувствовать по настоящему захватывающие дух виды и посмотреть на необычные для туризма места. Огромное спасибо Александру и Наталье за отличную организацию, комфортное и безопасное передвижение; все было предусмотрено и продумано за нас в этой поездке, мы наслаждались вкусной едой и могли не думать о всех бытовых заботах. Эта поездка подарила нам яркие впечатления от Карелии и мы остаемся на связи с Александром для будущих приключений!

    Эта поездка была настоящим глотком свежего воздуха для четверых жителей мегаполиса!Эта поездка была настоящим глотком свежего воздуха для четверых жителей мегаполиса!Эта поездка была настоящим глотком свежего воздуха для четверых жителей мегаполиса!Эта поездка была настоящим глотком свежего воздуха для четверых жителей мегаполиса!Эта поездка была настоящим глотком свежего воздуха для четверых жителей мегаполиса!Эта поездка была настоящим глотком свежего воздуха для четверых жителей мегаполиса!Эта поездка была настоящим глотком свежего воздуха для четверых жителей мегаполиса!Эта поездка была настоящим глотком свежего воздуха для четверых жителей мегаполиса!Эта поездка была настоящим глотком свежего воздуха для четверых жителей мегаполиса!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Из центра»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. 3 дня тишины: ретрит молчания с медитациями, йогой, дыхательными техниками
  2. Автотур по Карелии: топовые и секретные места, эксклюзивные отели и норвежские пейзажи
  3. Стать алхимиком, палеонтологом или геологом: научный тур для всей семьи в СПбГУ, ИТМО и Кунсткамеру
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Музей Фаберже
  2. Рускеала
  3. Царское село
  4. Петергоф
  5. Петропавловская крепость
  6. Эрмитаж
  7. Исаакиевский собор
  8. Ладожское озеро
  9. Дворцовая площадь
  10. Крейсер Аврора
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в апреле 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Из центра" можно забронировать 3 тура от 14 350 до 53 550 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте тур в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «Из центра», 3 ⭐ отзыва, цены от 14350₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь