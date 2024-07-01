Это нестандартный и очень яркий маршрут, который позволяет насладиться красотой карельский природы, но и получить необычный опыт, который запомнится надолго! Прокатимся на настоящем ретропоезде, увидим мраморный карьер природного парка Рускеала, устроим треккинг в Лахденпохью, позагораем на песчаном пляже Ладожского озера и насладимся свежестью водопадов Койриноя и Белые мосты. А в последний день можно отправиться на остров Валаам или прокатиться на катере к Ладожским шхерам.

Описание

Организационные детали

Условия отмены:

1) В случае отказа от участия за 30 и более дней до даты старта мероприятия или в течение 12 часов после бронирования – возврат 100% стоимости тура.

2) В случае отказа от участия за 30-21 день до даты старта мероприятия – возврат 50% стоимости тура.

3) В случае отказа от участия за 20 дней и менее до даты старта мероприятия – возврат не осуществляется.

4) если Вы найдёте себе замену – возврат 100% стоимости тура.

Список необходимых вещей:

Комплект удобной одежды для поездок и для активных дней. Обязательно штаны, футболки, толстовка, головной убор от солнца. Купальник, ветровка, джинсы.

Яркие вещи для личных фотосессий (Красивая, яркая одежда ради сочных фото: круто заходят шляпы, очки, капюшоны, шарфы, палантины и шелковые платья).

Удобные кроссовки или походные ботинки.

Средства личной гигиены.

Солнцезащитные очки, крем от загара. Обязательно много средства от комаров.

Документы и деньги.

Индивидуальная аптечка, если нужна: (лекарства от своих болезней).

Мобильный телефон, камера, павербанк.

Рюкзак/сумка. Чемоданы брать не желательно, будет проблематично транспортировать.