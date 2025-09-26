Легендарные острова Карелии: шедевры Кижей
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
26 сен в 06:30
28 сен в 06:30
14 650 ₽ за человека
Гран-тур Вся Карелия. Лайт
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
25 сен в 06:30
26 сен в 06:30
17 050 ₽ за человека
Двухдневное путешествие к Монастырю Александра Свирского и Мандрогам
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
38 000 ₽ за всё до 4 чел.
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в сентябре 2025
