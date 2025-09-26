Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь" можно забронировать 3 тура от 14 650 до 38 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5