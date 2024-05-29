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Е Елена Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 8 дней Тур отличный, интересные, динамичные экскурсии с превосходным гидом в комфортабельных автобусах.

Ю Юлия Летний Петербург. Тур на 7 дней Тур в Питер вызвал полнейший восторг.