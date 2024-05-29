Петропавловский собор

Найдено 4 тура в категории «Петропавловский собор» в Санкт-Петербурге, цены от 16 780 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Парад шедевров Северной столицы
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Парад шедевров Северной столицы
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 19 225 за человека
Летний Петербург. Тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Летний Петербург. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 780 за человека
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 8 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 8 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 780 за человека
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
6 янв в 10:00
13 янв в 10:00
от 21 080 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Петропавловский собор»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Парад шедевров Северной столицы
  2. Летний Петербург. Тур на 7 дней
  3. Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 8 дней
  4. Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Петергоф
  3. Набережная
  4. Музей Фаберже
  5. Исаакиевский собор
  6. Эрмитаж
  7. Ладожское озеро
  8. Царское село
  9. Остров Валаам
  10. Петропавловский собор
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Петропавловский собор" можно забронировать 4 тура от 16 780 до 21 080. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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