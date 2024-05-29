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Авторский тур
9 дней
Парад шедевров Северной столицы
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 19 225₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Летний Петербург. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 780₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 8 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 780₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Весенний портрет великого города Петербурга. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
6 янв в 10:00
13 янв в 10:00
от 21 080₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена29 мая 2024Хочется выразить огромную благодарность за прекрасно организованные экскурсии! За Ваше внимание, доброжелательность, заботу! Уже посоветовала Вас своим друзьям и знакомым, которые собираются в С-Петербург и сама с удовольствием воспользуюсь Вашими услугами при очередной поездки! Очень рекомендую!!!
- ААнтонина21 мая 2024Все очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвал.
- ААнна19 марта 2024Всё организовано хорошо. Всегда на связи. Всё объяснили. Я довольна.
- ВВладимир5 октября 2023Парад шедевров Северной столицыВсё понравилось, всем рекомендуем, на все вопросы сразу же отвечали. Всё внимательны, корректны.
- ТТатьяна.24 сентября 2023Только положительные эмоции. Много посмотрели, многое узнали.
- ТТатьяна.24 сентября 2023Парад шедевров Северной столицыВсё чётко организовано. Спасибо.
- ДДинара22 сентября 2023Парад шедевров Северной столицыДовольна сотрудничеством с менеджерами компании Большая Страна. Все мои пожелания по программе "Летний портрет великого города Петербурга" были учтены, все экскурсии грамотно организованы, все документы вовремя получены… я довольна и муж тоже. Спасибо всем за хорошую работу.
- ЕЕлена21 августа 2023Тур отличный, интересные, динамичные экскурсии с превосходным гидом в комфортабельных автобусах.
- ЮЮлия19 августа 2023Тур в Питер вызвал полнейший восторг.
- аалексей16 августа 2023все понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Петропавловский собор»
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