Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Дыбенко
25 сен в 07:00
26 сен в 07:00
19 950 ₽ за человека
Гран-тур. Карельская сага
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:00
25 сен в 07:00
42 950 ₽ за человека
Ладожский вояж: путешествие по знаковым локациям Карелии на автобусе со стартом из Санкт-Петербурга
Посетить Старую Ладогу, заглянуть в резиденцию Талви Укко и погулять по парку «Рускеала»
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 7:30. В 8:3...
«Вас ждёт Старая Ладога с курганом Вещего Олега, строгая красота Александро-Свирского монастыря и мощные воды водопада Кивач»
26 сен в 07:30
3 окт в 07:30
13 950 ₽ за человека
