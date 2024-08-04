Никольский морской собор – туры в Санкт-Петербурге

Найдено 3 тура в категории «Никольский морской собор» в Санкт-Петербурге, цены от 25 600 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
В первый раз в Санкт-Петербург: автобусный тур
На автобусе
5 дней
4 отзыва
В первый раз в Санкт-Петербург: автобусный тур
Влюбиться в архитектуру Северной столицы, посетить Петергоф и увидеть уникальные экспонаты Эрмитажа
Начало: Санкт-Петербург, холл гостиницы «Москва», с 9:00 д...
21 апр в 09:00
27 000 ₽ за человека
Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
На автобусе
3 дня
1 отзыв
Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
Услышать мистические легенды, посетить парки, дворцы и форты, попробовать выборгский крендель и глёг
Начало: Московский вокзал, 9:15, памятник Петру I
9 мая в 09:15
12 июн в 09:15
25 600 ₽ за человека
2 в 1: Петербург, Рускеала, Кижи, Шхеры
На автобусе
На метеоре
4 дня 7 часов
2 в 1: Петербург, Рускеала, Кижи, Шхеры
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 10
6 июн в 09:00
13 июн в 09:00
от 49 900 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    4 августа 2024
    Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
    Мне очень понравился ваш тур в Петербург, Выборг и Кронштадт. Для меня все было отлично: четкость и точность в организации
    читать дальше

    по времени, комфортный автобус и отель в Выборге, профессиональный и знающий свое дело гид Евгений. Я узнала и увидела много интересного. Большое спасибо!

  • М
    Марина
    24 июня 2024
    В первый раз в Санкт-Петербург: автобусный тур
    Очень интересные экскурсии, можно взять дополнительные, если вдруг есть силы, спасибо огромное, встретили, проводили до экскурсионного автобуса, мы очень хорошо провели время
  • М
    Марина
    29 апреля 2024
    Майские праздники в Северной столице
    Тур организован профессионально и на высоком уровне. Отдельное спасибо экскурсоводу Виктории Евгеньевне.
  • И
    Ирина
    1 апреля 2024
    В первый раз в Санкт-Петербург: автобусный тур
    В целом оценка твердая 4. Мы жили в отеле Гранд Катарина в центре города, где почти все достопримечательности были в шаговой
    читать дальше

    доступности. Завтраки хорошие, каждый смог себе подобрать подходящее питание. Но номера были такие крошечные, что жуть просто. Стены в номерах картонные. В соседнем номере жил мужчина, который просто захлебывался кашлем и это просто отвратительно было. У нас был хороший гид, для взрослых прям самое то, но детям с ней было скучно. На остановках в городе давали 5 минут, чтобы сфотографироваться. Все бегом, это конечно не очень удобно. Но сама программа действительно для того кто первый раз в городе подходящая. Дважды нам меняли автобусы. Вернее один раз поменяли, а второй раз мы поехали в отель кто на метро, кто на такси самостоятельно, т. к. экскурсия уже закончилась и мы возвращались, а автобус в дороге сломался, хорошо что уже в городе, т. к экскурсия была загородная и было бы совсем ужасно, если где-то в дороге между случилась поломка. В общем для взрослых и тех кого не смущают большие экскурсионные группы это хороший тур.

  • В
    Виктория
    25 декабря 2023
    В первый раз в Санкт-Петербург: автобусный тур
    Прекрасный тур! Подарили его родителям на день рождения папы! экскурсии все понравились, размещение тоже прекрасное! еда отличная есть выбор даже
    читать дальше

    шампанское с утра давали🫣. Были приятно удивлены подаркам от экскурсовода и комплементов от отеля(шампанское и шоколад фирменный с их логотипом Катерина) Родителям все понравилось самое главное, буду рекомендовать друзьям 👍🏻

    Прекрасный тур! Подарили его родителям на день рождения папы! экскурсии все понравились, размещение тоже прекрасное! едаПрекрасный тур! Подарили его родителям на день рождения папы! экскурсии все понравились, размещение тоже прекрасное! едаПрекрасный тур! Подарили его родителям на день рождения папы! экскурсии все понравились, размещение тоже прекрасное! еда
  • О
    Ольга
    15 августа 2023
    Майские праздники в Северной столице
    Приобретала путевку, через туроператора «Большая Страна», тур назывался «Гранд-тур по Крыму», с 05 августа по 11 августа. Программа была очень
    читать дальше

    насыщенной, посетили и посмотрели красоты Крыма, все основные достопримечательности. Программа продумана и составлена грамотно и интересно. Также, было время отдохнуть и искупаться. Большое спасибо гиду принимающей стороны Морозовой Анне Петровне и водителю Александру, были лучшими спутниками и организаторами этого путешествия. Их добрая, положительная энергетика, внимательность к каждому клиенту просто превзошли все ожиданиям. Было очень интересно и очень увлекательно. Спасибо за это путешествие! СПАСИБО организаторам принимающей стороны, за такой интересный маршрут. СПАСИБО "Большой Стране" за отличную организацию отдыха. Очень удобный сайт, туры на любой вкус, широкая география. Отдельная благодарность менеджеру Валерии Раковой, за оперативное решение вопросов. Благодаря четкой организации, от отдыха остались только приятные впечатления.

  • М
    Макарцев
    4 мая 2023
    Майские праздники в Северной столице
    Все понравилось) Погода подвела(Если бы организаторы могли поменять программу (в дождь- музеи, нет дождя- Петергоф или другие экскурсии под открытым небом-- было бы вообще прекрасно!)

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Никольский морской собор»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В первый раз в Санкт-Петербург: автобусный тур
  2. Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
  3. 2 в 1: Петербург, Рускеала, Кижи, Шхеры
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Музей Фаберже
  2. Рускеала
  3. Царское село
  4. Петергоф
  5. Ладожское озеро
  6. Эрмитаж
  7. Петропавловская крепость
  8. Исаакиевский собор
  9. Ладожские шхеры
  10. Дворцовая площадь
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в апреле 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Никольский морской собор" можно забронировать 3 тура от 25 600 до 49 900. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте тур в Санкт-Петербурге на 2025 год по теме «Никольский речной собор», 5 ⭐ отзывов, цены от 25600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь