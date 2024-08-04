В первый раз в Санкт-Петербург: автобусный тур
Влюбиться в архитектуру Северной столицы, посетить Петергоф и увидеть уникальные экспонаты Эрмитажа
Начало: Санкт-Петербург, холл гостиницы «Москва», с 9:00 д...
21 апр в 09:00
27 000 ₽ за человека
Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
Услышать мистические легенды, посетить парки, дворцы и форты, попробовать выборгский крендель и глёг
Начало: Московский вокзал, 9:15, памятник Петру I
9 мая в 09:15
12 июн в 09:15
25 600 ₽ за человека
2 в 1: Петербург, Рускеала, Кижи, Шхеры
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 10
6 июн в 09:00
13 июн в 09:00
от 49 900 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина4 августа 2024Мне очень понравился ваш тур в Петербург, Выборг и Кронштадт. Для меня все было отлично: четкость и точность в организации
- ММарина24 июня 2024Очень интересные экскурсии, можно взять дополнительные, если вдруг есть силы, спасибо огромное, встретили, проводили до экскурсионного автобуса, мы очень хорошо провели время
- ММарина29 апреля 2024Майские праздники в Северной столицеТур организован профессионально и на высоком уровне. Отдельное спасибо экскурсоводу Виктории Евгеньевне.
- ИИрина1 апреля 2024В целом оценка твердая 4. Мы жили в отеле Гранд Катарина в центре города, где почти все достопримечательности были в шаговой
- ВВиктория25 декабря 2023Прекрасный тур! Подарили его родителям на день рождения папы! экскурсии все понравились, размещение тоже прекрасное! еда отличная есть выбор даже
- ООльга15 августа 2023Майские праздники в Северной столицеПриобретала путевку, через туроператора «Большая Страна», тур назывался «Гранд-тур по Крыму», с 05 августа по 11 августа. Программа была очень
- ММакарцев4 мая 2023Майские праздники в Северной столицеВсе понравилось) Погода подвела(Если бы организаторы могли поменять программу (в дождь- музеи, нет дождя- Петергоф или другие экскурсии под открытым небом-- было бы вообще прекрасно!)
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Никольский морской собор»
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