читать дальше

доступности. Завтраки хорошие, каждый смог себе подобрать подходящее питание. Но номера были такие крошечные, что жуть просто. Стены в номерах картонные. В соседнем номере жил мужчина, который просто захлебывался кашлем и это просто отвратительно было. У нас был хороший гид, для взрослых прям самое то, но детям с ней было скучно. На остановках в городе давали 5 минут, чтобы сфотографироваться. Все бегом, это конечно не очень удобно. Но сама программа действительно для того кто первый раз в городе подходящая. Дважды нам меняли автобусы. Вернее один раз поменяли, а второй раз мы поехали в отель кто на метро, кто на такси самостоятельно, т. к. экскурсия уже закончилась и мы возвращались, а автобус в дороге сломался, хорошо что уже в городе, т. к экскурсия была загородная и было бы совсем ужасно, если где-то в дороге между случилась поломка. В общем для взрослых и тех кого не смущают большие экскурсионные группы это хороший тур.