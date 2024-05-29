Туры в Казанский собор Санкт-Петербурга

Найдено 3 тура в категории «Казанский собор» в Санкт-Петербурге, цены от 16 780 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Парад шедевров Северной столицы
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Парад шедевров Северной столицы
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
«Встреча с гидом у Казанского собора (ст»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 19 225 за человека
Летний Петербург. Тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Летний Петербург. Тур на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
«Встреча с гидом у Казанского собора (ст»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 780 за человека
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 8 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 8 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург, Московский вокзал
«Встреча с гидом у Казанского собора (ст»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 780 за человека

Советы к посещению

В Казанский собор можно направиться вместе с детьми. Для них здесь работает художественная студия. Посетить ее могут ребята 6-15 лет. Взрослые могут сходить в крупную библиотеку рядом с храмом. В ее наличии имеется более 5 тысяч книг и более 3 тысяч изданий периодической печати. Также библиотека располагает полезными аудио- и видеоматериалами. Приятен отдых и в сквере рядом с Казанским собором. Особенно красив он в весеннее время, когда расцветают тюльпаны и сирень. Если захватите на экскурсию немного хлеба или семечек, покормите местных голубей. Они настолько привыкли к людям, что даже без опаски едят с рук

Немного истории

В самом начале 18 столетия на месте Казанского собора была возведена часовня. Спустя некоторое время ее переделали в деревянную церковь. Внутри хранилась почитаемая религиозным миром икона Казанской Божией Матери. В тридцатых годах того же века императрица Анна Иоанновна приказала соорудить на месте церкви новый храм из камня. Спустя несколько десятилетий каменный храм потерял презентабельность. Решение об обновлении его внешнего вида принял уже правитель Павел I. В конце 18 столетия он провел конкурс на проектную работу Казанского собора. Ему хотелось, чтобы постройка походила на собор Святого Петра в итальянской столице. В результате лучшей был названа проектная работа прошлого крепостного крестьянина по имени Андрей Воронихин. В скором времени император скончался, так и не увидев великолепный храм. Строительством занимался его сын Александр I. Казанский собор строился на протяжении 10 лет, начиная с 1801 и заканчивая 1811 годом. Еще до начала строительства его планировали использовать для сбережения почитаемой иконы Казанской Божией Матери

Местные экскурсоводы

Посещать Казанский собор лучше всего с опытным экскурсоводом. Подобрать и забронировать необычную экскурсию можно через наш сайт. Найти подходящий вариант помогут описания и фотографии от гидов, отзывы бывших здесь ранее путешественников. В списке представлены пешеходные и автобусные, индивидуальные и групповые экскурсии на любой вкус. Возникшие вопросы задавайте экскурсоводам перед бронированием места

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Парад шедевров Северной столицы
    Хочется выразить огромную благодарность за прекрасно организованные экскурсии! За Ваше внимание, доброжелательность, заботу! Уже посоветовала Вас своим друзьям и знакомым, которые собираются в С-Петербург и сама с удовольствием воспользуюсь Вашими услугами при очередной поездки! Очень рекомендую!!!
    Хочется выразить огромную благодарность за прекрасно организованные экскурсии! За Ваше внимание, доброжелательность, заботу! Уже посоветовала Вас
  • А
    Антонина
    21 мая 2024
    Парад шедевров Северной столицы
    Все очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвал.
    Все очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвалВсе очень ответственно. Хотелось бы фото номеров гостиничных, перед бронью. А остальное выше всяких похвал
  • Т
    Татьяна.
    24 сентября 2023
    Парад шедевров Северной столицы
    Только положительные эмоции. Много посмотрели, многое узнали.
  • Е
    Елена
    21 августа 2023
    Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 8 дней
    Тур отличный, интересные, динамичные экскурсии с превосходным гидом в комфортабельных автобусах.
  • Ю
    Юлия
    19 августа 2023
    Летний Петербург. Тур на 7 дней
    Тур в Питер вызвал полнейший восторг.
  • а
    алексей
    16 августа 2023
    Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 8 дней
    все понравилось.
  • Ж
    Жанна
    20 июля 2023
    Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 8 дней
    Спасибо Большое! Поездка в Санкт-Петербург очень понравилась. Все было замечательно, насладились по полной программе. Хорошая гостиница, хорошие экскурсии, хорошие автобусы, замечательный экскурсовод.
  • Л
    Любовь
    5 июля 2023
    Летний Петербург. Тур на 7 дней
    Очень рада что побывала в Питере! Давно мечтала! Организация тура очень понравилась, особенно хочу сказать большое спасибо экскурсоводу Ларисе Белаш! Это человек который знает свое дело, любит Санкт-Петербург и просто Замечательный Человек! Именно благодаря ей впечатления от поездки самые восторженные!
  • О
    Ольга
    16 августа 2022
    Летний Петербург. Тур на 7 дней
    От тура остались только положительные эмоции. Все было замечательно, организовано. Предоставленное место проживания было хорошим. Особенно большое спасибо экскурсоводам, с которыми ходили по городу, очень интересно и доступно все рассказывали и показывали.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Казанский собор»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Парад шедевров Северной столицы
  2. Летний Петербург. Тур на 7 дней
  3. Летний портрет великого города Петербурга. Тур на 8 дней
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Петергоф
  3. Набережная
  4. Музей Фаберже
  5. Исаакиевский собор
  6. Эрмитаж
  7. Ладожское озеро
  8. Царское село
  9. Остров Валаам
  10. Петропавловский собор
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Казанский собор" можно забронировать 3 тура от 16 780 до 19 225. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Казанский собор – удивительная архитектурная достопримечательность Санкт-Петербурга. Чтобы ближе с ней познакомиться и узнать много интересного, стоит купить тур. Сделать это недорого можно через наш сайт. У нас представлены самые разные варианты: индивидуальные и групповые, пешеходные или на автобусе. Выберите нужную дату и стоимость, почитайте описания от гидов. Обращайте внимание на отзывы – это поможет верно определиться с экскурсией
ХорошоТам