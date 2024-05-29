В Казанский собор можно направиться вместе с детьми. Для них здесь работает художественная студия. Посетить ее могут ребята 6-15 лет.
Взрослые могут сходить в крупную библиотеку рядом с храмом. В ее наличии имеется более 5 тысяч книг и более 3 тысяч изданий периодической печати. Также библиотека располагает полезными аудио- и видеоматериалами.
Приятен отдых и в сквере рядом с Казанским собором. Особенно красив он в весеннее время, когда расцветают тюльпаны и сирень.
Если захватите на экскурсию немного хлеба или семечек, покормите местных голубей. Они настолько привыкли к людям, что даже без опаски едят с рук
Немного истории
В самом начале 18 столетия на месте Казанского собора была возведена часовня. Спустя некоторое время ее переделали в деревянную церковь. Внутри хранилась почитаемая религиозным миром икона Казанской Божией Матери. В тридцатых годах того же века императрица Анна Иоанновна приказала соорудить на месте церкви новый храм из камня.
Спустя несколько десятилетий каменный храм потерял презентабельность. Решение об обновлении его внешнего вида принял уже правитель Павел I. В конце 18 столетия он провел конкурс на проектную работу Казанского собора. Ему хотелось, чтобы постройка походила на собор Святого Петра в итальянской столице. В результате лучшей был названа проектная работа прошлого крепостного крестьянина по имени Андрей Воронихин. В скором времени император скончался, так и не увидев великолепный храм. Строительством занимался его сын Александр I.
Казанский собор строился на протяжении 10 лет, начиная с 1801 и заканчивая 1811 годом. Еще до начала строительства его планировали использовать для сбережения почитаемой иконы Казанской Божией Матери
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