Приглашаем вас прикоснутся к духовности — узнать историю Старой Ладоги и Свято-Троицкого монастыря Александра Свирского, посетить удивительную этнодеревню Мандроги и полюбоваться живописными видами.
Описание тураК монастырю Александра Свирского и в Мандроги Ранним утром мы отправимся по Мурманскому шоссе в путешествие. Пересечем несколько могучих рек — Неву, Волхов, Сясь, Пашу, Оять и Свирь, полюбуемся величественными северными лесами и живописными видами. Мы посетим Старую Ладогу, увидим курган Вещего Олега и древние монастыри, а также Староладожскую крепость. Вы сможете совершить омовение в одном из старейших на Руси целебных источников. По запросу вместо Старой Ладоги можно заехать в крепость Орешек. Далее мы побываем в Свято-Троицком монастыре Александра Свирского. На следующий день отправимся на границу с республикой Карелия в «русскую деревню» — Верхние Мандроги. Важная информация:
- Одевайтесь по погоде.
- Для храма женщинам рекомендуется взять с собой юбку и платок (можно шапку) на голову. Также для омовения в святых источниках: полотенце, рубаху, тапочки — все по желанию.
- Можно взять с собой перекус и термос с горячими напитками.
- Варианты проживания можно обсудить при бронировании.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старая Ладога
- Свято-Троицкий монастырь Александра Свирского
- Этнодеревня Мандроги
- Курган Вещего Олега
- Староладожская крепость
Что включено
- Услуги профессионального экскурсовода
- Трансфер на автомобиле. Если вас больше 4-х человек - потребуется доплата за минивэн.
Что не входит в цену
- Оплата за проживание. Гиду тоже нужно будет оплатить номер (по предварительному согласованию)
- Питание
- Билеты в музеи в Старой Ладоге (по желанию)
- Экскурсия в монастыре Александра Свирского (по желанию)
- Экскурсия по деревне Мандроги
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Одевайтесь по погоде
- Для храма женщинам рекомендуется взять с собой юбку и платок (можно шапку) на голову. Также для омовения в святых источниках: полотенце, рубаху, тапочки - все по желанию
- Можно взять с собой перекус и термос с горячими напитками
- Варианты проживания можно обсудить при бронировании
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
