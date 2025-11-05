Индивидуальная
Шумбрат, Саранск: индивидуальная экскурсия по столице Мордовии
Добро пожаловать в Саранск! Узнайте историю, культуру и традиции столицы Мордовии на индивидуальной экскурсии по городу
Начало: В центральной точке города или у вашего отеля
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Саранску
Погуляйте по колоритным улочкам Саранска, узнайте его историю и культуру, выучите несколько слов на местных языках и откройте для себя город студентов
Начало: На площади Тысячелетия
Сегодня в 08:00
20 дек в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Лучший выборСаранск: влюбиться за один день
Как почувствовать ритм Саранска? Прогуляйтесь с местным гидом, узнайте историю города и его традиции. Идеально для знакомства с культурой Мордовии
Начало: На площади Тысячелетия
17 дек в 08:00
18 дек в 08:00
3400 ₽ за всё до 13 чел.
Знакомство с Саранском: история и знаковые места
Узнайте о легендах и исторических сюжетах Саранска, посетите знаковые достопримечательности и погрузитесь в современную жизнь столицы Мордовии
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Лучший выборЗагадочная мордва - кто они? История и культура Саранска
Узнайте о колоритном этносе Мордовии, его культуре и традициях. Погрузитесь в историю эрзя и мокша, посетите центральные достопримечательности Саранска
Начало: На Соборной площади
11 дек в 11:00
12 дек в 08:00
3800 ₽
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр5 ноября 2025Добро пожаловать в СаранскДата посещения: 3 ноября 2025Искали экскурсию и экскурсовода для первого знакомства с Саранском и определенно нашли и то и другое. Комфортный экскурсионный план, интересный
- ННаталья28 ноября 2025Всё прошло великолепно!
- ББабак28 ноября 2025Елена прекрасный гид, очень интересно рассказывает, чувствуется знание города и любовь к нему. Два часа пролетели незаметно, несмотря на плохую
- ВВладислав20 ноября 2025Посетил Саранск в первых числах ноября 2025г., и имея свободное время решил более подробно изучить историю и культуру города, обратившись
- ООльга10 ноября 2025Очень понравилась экскурсия и экскурсовод Елена. Рассказывает очень интересно, подробно. Всем рекомендую.
- ЭЭльмира10 ноября 2025Большое спасибо Елене за интересную экскурсию по Саранску!
- ЕЕлена10 ноября 2025Нам очень понравилась наша прогулка с Еленой. Все очень доходчиво и информативно. Изначально Саранск не был основной целью нашей поездки,
- ННаталья7 ноября 2025Очень позитивная девушка Светлана живо рассказала нам про достопримечательности города. Город развивается. Построен собор, новое здание университета и другие здания.
- ЕЕвгений3 ноября 2025Спасибо Елене, за интересную экскурсию для всей нашей семьи!
- OOksana2 ноября 2025Прекрасный экскурсовод. Приятное знакомство с городом. Все соответствует заявленной теме. Экскурсия не перегружена датами и длинными историями. Все по делу. Отвечала на все наши каверзные вопросы.
- ММарина1 ноября 2025Нам с мамой очень понравилась экскурсия по Саранску, которую провела Юлия. Сразу видно, что она профессионал и любит свой город.
- ААлександр31 октября 202531 октября была проведена экскурсия. Очень грамотно и интересно был построен маршрут. Информация о городе, его истории и событиях исключительно информативна!
Сегодня, 30 октября, были на обзорной экскурсии по Саранску.
Когда заказывали экскурсию, боялись, что она пешеходная и мы устанем.
Но встретившись с
- ЕЕжова26 октября 2025Замечательная экскурсия
- ССпирин18 октября 2025Супер
- ЕЕлена13 октября 2025Экскурсия замечательная, всё чётко, логически оправдано. Захватывает центр города Саранска. Двум взрослым дамам было интересно.
- ООксана6 октября 2025Замечательная экскурсия, очень интересно было пройтись по городу слушая его историю, узнавая обычаи народов мокша и эрзя. Было интересно и познавательно!
- ММоисеева5 октября 2025Отличная экскурсия с Юлией! Мы с коллегами часто ездим в путешествия по городам России, группа разновозрастная и разнохарактерных, но понравилось абсолютно всем. Интересно, познавательно, нестандартно! Большое спасибо!
- ННаталья5 октября 2025Добрый день. Вчера посетили столицу Мордовии - Саранск. Экскурсия была на высоком уровне, Выбрали именно эту экскурсию и не прогадали.
Городок Саранск не большой, но очень понравился.
Экскурсовод Татьяна, хорошо позитивно показала свой город. Много интересного было рассказано. Маршрут составлен удобно. Экскурсовода рекомендую.
Оценка "4" поставлена за то, что экскурсовод про нас забыл и второе: логического окончания экскурсии не было.
