просто через него проложили наш маршрут в Болдино из Питера (вечером пятницы поезд СПб -Саранск, день на посмотреть город и взять в прокат машину, следующим днём с утра в Болдино и Львовку, тут ближе, чем из Нижнего, всего 1.5 часа и на следующий день днём самолётом в Питер). При таком раскладе многого от Саранска не ожидала, но город удивил, заинтересовал рассказ Елены про Эрзю и Мокшу, настолько, что по ее совету успели и в этнографический, и в музей Эрзи, причём меня больше в нем интересовали костюмы и картины:) Так что экскурсии с Еленой рекомендую, комфортно и интересно. Жаль, что по ее совету не успевали уже в Подопечную Тавлу в Этно- Кудо, но зато по ее же совету сходили утром пн. В музей мореного дуба - оказалось познавательно и "сувенирно";)