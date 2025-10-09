Мои заказы

Найдено 5 экскурсий в категории «Городские экскурсии» в Саранске, цены от 3400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Загадочная мордва - кто они?
Пешая
1.5 часа
-
10%
149 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Загадочная мордва - кто они? История и культура Саранска
Узнайте о колоритном этносе Мордовии, его культуре и традициях. Погрузитесь в историю эрзя и мокша, посетите центральные достопримечательности Саранска
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 08:00
12 окт в 08:00
3600 ₽4000 ₽ за всё до 10 чел.
Шумбрат, Саранск
Пешая
2 часа
88 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Шумбрат, Саранск: индивидуальная экскурсия по столице Мордовии
Добро пожаловать в Саранск! Узнайте историю, культуру и традиции столицы Мордовии на индивидуальной экскурсии по городу
Начало: В центральной точке города или у вашего отеля, есл...
20 окт в 10:00
21 окт в 10:00
5000 ₽ за всё до 15 чел.
Старый Саранск: история и крепкие напитки
Пешая
1.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Старый Саранск: история и крепкие напитки
Погрузитесь в атмосферу старого Саранска, прогуливаясь по историческому кварталу. Узнайте о столетней архитектуре, легендах и знаменитых жителях города
13 окт в 10:00
14 окт в 10:00
от 4000 ₽ за всё до 6 чел.
Приятно познакомиться, Саранск
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Приятно познакомиться, Саранск
Познакомьтесь с Саранском через его площади, театры и соборы. Интерактивные задания и сувениры для самых внимательных участников
Начало: На площади Тысячелетия
18 окт в 16:00
19 окт в 09:00
3400 ₽ за всё до 10 чел.
Саранск: влюбиться за один день
Пешая
2 часа
45 отзывов
Индивидуальная
до 13 чел.
Саранск: влюбиться за один день
Как почувствовать ритм Саранска? Прогуляйтесь с местным гидом, узнайте историю города и его традиции. Идеально для знакомства с культурой Мордовии
Начало: На площади Тысячелетия
15 окт в 08:00
16 окт в 08:00
3400 ₽ за всё до 13 чел.

