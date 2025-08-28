Мои заказы

Экскурсии 2025

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Саранске, цены от 3400 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Приятно познакомиться, Саранск
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Приятно познакомиться, Саранск
Познакомьтесь с Саранском через его площади, театры и соборы. Интерактивные задания и сувениры для самых внимательных участников
Начало: На площади Тысячелетия
18 окт в 16:00
19 окт в 09:00
3400 ₽ за всё до 10 чел.
Саранск: в поисках утраченного времени
Пешая
2.5 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Саранск: в поисках утраченного времени
Путешествие по Саранску раскроет перед вами его скрытые уголки и увлекательные истории. Прогулка по центру города оставит незабываемые впечатления
Начало: У Парка им. Пушкина
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Квиз-экскурсия «Узнать Саранск за 1 день»
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Квиз-экскурсия «Узнать Саранск за 1 день»
Погрузитесь в атмосферу Саранска, участвуя в увлекательной квиз-экскурсии. Разделитесь на команды и исследуйте город, соревнуясь за главный приз
19 окт в 11:00
25 окт в 11:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    28 августа 2025
    Саранск: в поисках утраченного времени
    Большое спасибо Марине за такую замечательную экскурсию. Очень интересно и познавательно. Всем рекомендую экскурсию с Мариной. Так же советую начинать экскурсию со смотровой площадки университета.
  • Е
    Екатерина
    21 августа 2025
    Саранск: в поисках утраченного времени
    Мы первый раз были в Саранске и благодаря Марине влюбились в этот небольшой, но очаровательный город. Интересные не банальные истории,
    читать дальше

    грамотный маршрут, эмоционально окрашенный рассказ - это несомненно одна из лучших экскурсий, на которых мы были. Однозначно рекомендую гида Марину как первоклассного специалиста с бесконечными познаниями о своём любимом крае!

  • Н
    Наталья
    17 августа 2025
    Саранск: в поисках утраченного времени
    Экскурсия очень понравилась! Интересный маршрут, интересный рассказ,получили представление не только о городе, но и о Республике Мордовия в целом. Марина- супер рассказчик! Экскурсия прошла легко, приятно и в непринужденной обстановке! Очень рекомендую эту экскурсию для знакомства с городом!
  • И
    Ирина
    14 августа 2025
    Саранск: в поисках утраченного времени
    Экскурсия очень понравилась. Рассказали и исторические события и факты, и современные… Понравилось и ребенку. Всё доступным языком. Очень интересно. Были в Саранске проездом, но после экскурсии решили, что здесь надо пожить недельку это точно. Очень много всего интересного.
    Экскурсия очень понравилась. Рассказали и исторические события и факты, и современные… Понравилось и ребенку. Всё доступнымЭкскурсия очень понравилась. Рассказали и исторические события и факты, и современные… Понравилось и ребенку. Всё доступнымЭкскурсия очень понравилась. Рассказали и исторические события и факты, и современные… Понравилось и ребенку. Всё доступным
  • О
    Ольга
    4 августа 2025
    Саранск: в поисках утраченного времени
    Спасибо большое Марине за проведенную экскурсию. Замечательный экскурсовод, узнали много интересного. Сумела заинтересовать не только взрослых, но самое главное и наших внуков. Обстоятельно отвечала на наши все вопросы. Очень рекомендую
  • А
    Андрей
    22 июля 2025
    Саранск: в поисках утраченного времени
    Марина - очень увлечённый своим городом гид. Время экскурсии пролетело незаметно. Приезжали в Саранск, думая, что сможем всё важное посмотреть
    читать дальше

    за 1 день. А после экскурсии поняли, как же здесь много ещё интересного. Если сомневаетесь и выбираете гида с учётом стоимости экскурсии - у Марины, возможно, немного дороже, чем у других, но это точно того стоит.

  • Е
    Елена
    18 июля 2025
    Саранск: в поисках утраченного времени
    Нам очень понравилась экскурсия. Марина относится к своей работе творчески! Она очень увлекательно рассказала об истории и выдающихся деятелях Саранска,
    читать дальше

    национальных особенностях эрзя и мокша, порекомендовала куда ещё сходить и съездить в Саранске и в области. Очень впечатлил подъем на смотровую площадку.
    Нам захотелось вернуться снова!

  • Т
    Татьяна
    14 июля 2025
    Приятно познакомиться, Саранск
    Очень милый город, экскурсия интересная, материал подан легко и забавно, нам понравилось
  • Н
    Наталья
    14 июля 2025
    Саранск: в поисках утраченного времени
    Замечательно прогулялись
    Проактивность - прекрасное предложение подняться на высоту
    Подарочки) 🎁
    И город заиграл красками.
    Рекомендую!
  • Ф
    Филичева
    24 июня 2025
    Саранск: в поисках утраченного времени
    Марина отлично владеет информацией о городе и его истории,,о традициях народа и национальных блюдах, и очень интересно рассказывает. Мы с
    читать дальше

    мужем так заслушались, что даже не заметили, как прошло время. Мы просто зарядились её позитивом. Экскурсия отличная, Марина нам даже рассказала, где и какие сувениры приобрести, и даже подарила приятные презенты) рекомендую и гида и интересную экскурсию!

    Марина отлично владеет информацией о городе и его истории,,о традициях народа и национальных блюдах, и очень
  • А
    Аллка
    17 июня 2025
    Саранск: в поисках утраченного времени
    Очень понравилась и экскурсия, и сама Марина. Провела нас по Огарев арене и далее по городу. Очень было приятно, что
    читать дальше

    Марина не пытается просто отработать свое время, а готова и дальше вести туристов, рассказывая про город, пока её не остановишь из-за собственных временных лимитов. Было интересно. Спасибо Вам, Марина)

  • Т
    Татьяна
    14 июня 2025
    Саранск: в поисках утраченного времени
    Обязательно съездите в Саранск. Это удивительный город, особенно когда про него, историю Мордовии и ее выдающихся людей, рассказывает Марина. Неспешная
    читать дальше

    прогулка по центру города, увлекательный рассказ Марины- время пролетело незаметно. Мы бесконечно благодарны за уделенное сверх оговоренного нам время и милые сувениры в подарок. Экскурсия длилась более 3 часов! Благодаря Марине мы вернемся обязательно в Саранск и будем рекомендовать всем своим друзьям:)

  • В
    Виталий
    11 июня 2025
    Саранск: в поисках утраченного времени
    Я восхищён! Город, история, памятники…
    Супер экскурсия, сразу видно профи в своем деле.
  • Н
    Николай
    25 мая 2025
    Саранск: в поисках утраченного времени
    Всем привет. Хочу искренне поблагодарить Марину и порекомендовать ее как гида по Саранску! Смотровая площадка просто вау! Это задало тон
    читать дальше

    дальнейшей экскурсии) Не уставал удивляться. Отлично подготовленный материал, дополнительные иллюстрации прекрасно дополняли рассказ Марины. Она даёт много рекомендаций: что и где поесть, что купить, куда сходить. Смотреть Саранск только с Мариной!))

  • Т
    Татьяна
    12 мая 2025
    Приятно познакомиться, Саранск
    Были в Саранске недолго, но город очень понравился: уютный, чистый, комфортный. Марина провела для нас прекрасную экскурсию, рассказала про народы
    читать дальше

    Мордовии, культуру, экономику, природу и историю. Экскурсия проходила в комфортном темпе, слушать было интересно. В конце нас ждала небольшая викторина и приятные сюрпризы. Также Марина помогла с выбором кафе для ужина и обеда, все организационные вопросы — отлично. С удовольствием рекомендуем Марину

    Были в Саранске недолго, но город очень понравился: уютный, чистый, комфортный. Марина провела для нас прекраснуюБыли в Саранске недолго, но город очень понравился: уютный, чистый, комфортный. Марина провела для нас прекраснуюБыли в Саранске недолго, но город очень понравился: уютный, чистый, комфортный. Марина провела для нас прекраснуюБыли в Саранске недолго, но город очень понравился: уютный, чистый, комфортный. Марина провела для нас прекрасную
  • С
    Светлана
    8 мая 2025
    Саранск: в поисках утраченного времени
    Экскурсия с Мариной очень понравилась,было и интересно,и познавательно,три часа прогулки пролетели как один миг) Отдельное спасибо за отличные рекомендации магазинов,где
    читать дальше

    удалось приобрести много вкусностей.
    Изюминкой экскурсии была возможность подняться на смотровую площадку МГУ,где на заказе о открываются волшебные виды на Саранск. Очень понравилась интеллигентная и интересная подача материала,на все вопросы Марина отвечала очень подробно,чувствуется глубокое знание своего родного города. Спасибо!

    Экскурсия с Мариной очень понравилась,было и интересно,и познавательно,три часа прогулки пролетели как один миг) Отдельное спасибо
  • П
    Пётр
    5 мая 2025
    Саранск: в поисках утраченного времени
    Очень понравилась экскурсия и отношение гида к нам. Много интересного и полезного узнали о городе и его достопримечательностях. Экскурсия проходит
    читать дальше

    в информационном и игровом формате, который интересен для людей разных возрастов. Чувствуется любовь к городу и профессии. Марина даёт много рекомендаций и отвечала на многие наши вопросы. Даже подарки неожиданные были. Большое спасибо!!!! Рекомендую.

  • Е
    Елена
    2 мая 2025
    Саранск: в поисках утраченного времени
    Прогулка будет интересна не только гостям города, но и жителям Саранска. Марина отличный рассказчик и чудесный собеседник. Маршрут включает основные достопримечательности города о которых Марина дает интересные факты. Благодарим за приятную прогулку!
  • З
    Зыкина
    15 апреля 2025
    Приятно познакомиться, Саранск
    В апреле 2025 года мы приезжали на пару дней в Мордовию. До этого мы никогда в Саранске не останавливались. Программу
    читать дальше

    для посещения составили обширную, включили в неё, конечно же, и экскурсию по городу. А тут, как нарочно, дождь и сильный ветер… Но, несмотря на непогоду, запланированная экскурсия «Приятно познакомиться, Саранск!» не просто состоялась, а прошла на одном дыхании. Экскурсовод Марина, очень милая заботливая девушка, делала всё, чтобы нам было и интересно, и комфортно. Накануне экскурсии Марина согласовала все организационные моменты, перенесла место начала экскурсии, чтобы нам было удобнее, дала полезные рекомендации. Во время экскурсии мы прошли по центральным улицам, площадям, увидели музеи, театры, церкви, арены, памятники и другие достопримечательности города. Окунулись почти в четырёхсотлетнюю историю столицы республики. На все наши вопросы мы получили ответы. А в завершении экскурсии нас ждала обещанная викторина и приятные сувениры. Мы благодарим Марину за доброжелательное отношение, искреннее желание поделиться своими знаниями о любимом городе, и желаем успехов! А сайту - процветания! Гости Саранска из города Кирова.

    В апреле 2025 года мы приезжали на пару дней в Мордовию. До этого мы никогда в
  • Е
    Евгения
    12 апреля 2025
    Саранск: в поисках утраченного времени
    Очень понравилась экскурсия, захотелось вернуться и посетить все музеи и этнографические деревни, рекомендованные гидом

Ответы на вопросы от путешественников по Саранску в категории «Экскурсии 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Саранске
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Приятно познакомиться, Саранск
  2. Саранск: в поисках утраченного времени
  3. Квиз-экскурсия «Узнать Саранск за 1 день»
Какие места ещё посмотреть в Саранске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Площадь тысячелетия
  3. Кафедральный собор Феодора Ушакова
  4. Иоанно-Богословская церковь
  5. Памятник Пушкину
  6. Фонтан Звезда Мордовии
  7. Церковь Иоанна Богослова
Сколько стоит экскурсия по Саранску в октябре 2025
Сейчас в Саранске в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 3400 до 5500. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Саранске на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 24 ⭐ отзыва, цены от 3400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь