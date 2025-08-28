Индивидуальная
до 10 чел.
Приятно познакомиться, Саранск
Познакомьтесь с Саранском через его площади, театры и соборы. Интерактивные задания и сувениры для самых внимательных участников
Начало: На площади Тысячелетия
18 окт в 16:00
19 окт в 09:00
3400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Саранск: в поисках утраченного времени
Путешествие по Саранску раскроет перед вами его скрытые уголки и увлекательные истории. Прогулка по центру города оставит незабываемые впечатления
Начало: У Парка им. Пушкина
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Квиз-экскурсия «Узнать Саранск за 1 день»
Погрузитесь в атмосферу Саранска, участвуя в увлекательной квиз-экскурсии. Разделитесь на команды и исследуйте город, соревнуясь за главный приз
19 окт в 11:00
25 окт в 11:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир28 августа 2025Большое спасибо Марине за такую замечательную экскурсию. Очень интересно и познавательно. Всем рекомендую экскурсию с Мариной. Так же советую начинать экскурсию со смотровой площадки университета.
- ЕЕкатерина21 августа 2025Мы первый раз были в Саранске и благодаря Марине влюбились в этот небольшой, но очаровательный город. Интересные не банальные истории,
- ННаталья17 августа 2025Экскурсия очень понравилась! Интересный маршрут, интересный рассказ,получили представление не только о городе, но и о Республике Мордовия в целом. Марина- супер рассказчик! Экскурсия прошла легко, приятно и в непринужденной обстановке! Очень рекомендую эту экскурсию для знакомства с городом!
- ИИрина14 августа 2025Экскурсия очень понравилась. Рассказали и исторические события и факты, и современные… Понравилось и ребенку. Всё доступным языком. Очень интересно. Были в Саранске проездом, но после экскурсии решили, что здесь надо пожить недельку это точно. Очень много всего интересного.
- ООльга4 августа 2025Спасибо большое Марине за проведенную экскурсию. Замечательный экскурсовод, узнали много интересного. Сумела заинтересовать не только взрослых, но самое главное и наших внуков. Обстоятельно отвечала на наши все вопросы. Очень рекомендую
- ААндрей22 июля 2025Марина - очень увлечённый своим городом гид. Время экскурсии пролетело незаметно. Приезжали в Саранск, думая, что сможем всё важное посмотреть
- ЕЕлена18 июля 2025Нам очень понравилась экскурсия. Марина относится к своей работе творчески! Она очень увлекательно рассказала об истории и выдающихся деятелях Саранска,
- ТТатьяна14 июля 2025Очень милый город, экскурсия интересная, материал подан легко и забавно, нам понравилось
- ННаталья14 июля 2025Замечательно прогулялись
Проактивность - прекрасное предложение подняться на высоту
Подарочки) 🎁
И город заиграл красками.
Рекомендую!
- ФФиличева24 июня 2025Марина отлично владеет информацией о городе и его истории,,о традициях народа и национальных блюдах, и очень интересно рассказывает. Мы с
- ААллка17 июня 2025Очень понравилась и экскурсия, и сама Марина. Провела нас по Огарев арене и далее по городу. Очень было приятно, что
- ТТатьяна14 июня 2025Обязательно съездите в Саранск. Это удивительный город, особенно когда про него, историю Мордовии и ее выдающихся людей, рассказывает Марина. Неспешная
- ВВиталий11 июня 2025Я восхищён! Город, история, памятники…
Супер экскурсия, сразу видно профи в своем деле.
- ННиколай25 мая 2025Всем привет. Хочу искренне поблагодарить Марину и порекомендовать ее как гида по Саранску! Смотровая площадка просто вау! Это задало тон
- ТТатьяна12 мая 2025Были в Саранске недолго, но город очень понравился: уютный, чистый, комфортный. Марина провела для нас прекрасную экскурсию, рассказала про народы
- ССветлана8 мая 2025Экскурсия с Мариной очень понравилась,было и интересно,и познавательно,три часа прогулки пролетели как один миг) Отдельное спасибо за отличные рекомендации магазинов,где
- ППётр5 мая 2025Очень понравилась экскурсия и отношение гида к нам. Много интересного и полезного узнали о городе и его достопримечательностях. Экскурсия проходит
- ЕЕлена2 мая 2025Прогулка будет интересна не только гостям города, но и жителям Саранска. Марина отличный рассказчик и чудесный собеседник. Маршрут включает основные достопримечательности города о которых Марина дает интересные факты. Благодарим за приятную прогулку!
- ЗЗыкина15 апреля 2025В апреле 2025 года мы приезжали на пару дней в Мордовию. До этого мы никогда в Саранске не останавливались. Программу
- ЕЕвгения12 апреля 2025Очень понравилась экскурсия, захотелось вернуться и посетить все музеи и этнографические деревни, рекомендованные гидом
