гидом Еленой, благодаря которой этот день стал по-настоящему особенным.

С первых минут Елена расположила к себе — очень милая, обаятельная, внимательная и профессиональная. Она не просто проводила экскурсию — она делилась своей любовью к родному городу. Её рассказ был наполнен теплом, душой и искренней увлечённостью.

Нам с подругой особенно приятно было, что Елена учла интересы каждой из нас. Моей подруге хотелось больше узнать о истории города, а меня больше интересовали местные «фишечки», традиции и атмосфера. Елена гармонично сочетала всё это в рассказе, и ни один вопрос не остался без внимания.

Особенно тронула её история о мордовской культуре — о народах эрзя и мокша, их традициях и различиях. Елена показывала исторические фотографии, рассказывала с таким чувством и уважением к корням, что мы словно прикоснулись к живой истории.

Экскурсия пролетела незаметно и оставила самые тёплые впечатления. Это было не просто знакомство с городом — это была встреча с душой Саранска. Благодаря Елене у нас появилось искреннее желание вернуться сюда снова, чтобы продолжить это удивительное знакомство.

Спасибо за незабываемую прогулку и атмосферу, в которой чувствуешь себя не туристом, а желанным гостем.