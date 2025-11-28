Мои заказы

Скульптура лиса – экскурсии в Саранске

Найдено 6 экскурсий в категории «Скульптура лиса» в Саранске, цены от 3400 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Шумбрат, Саранск
Пешая
2 часа
89 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Шумбрат, Саранск: индивидуальная экскурсия по столице Мордовии
Добро пожаловать в Саранск! Узнайте историю, культуру и традиции столицы Мордовии на индивидуальной экскурсии по городу
Начало: В центральной точке города или у вашего отеля, есл...
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Саранск
Пешая
1.5 часа
69 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Саранску
Погуляйте по колоритным улочкам Саранска, узнайте его историю и культуру, выучите несколько слов на местных языках и откройте для себя город студентов
Начало: На площади Тысячелетия
Сегодня в 08:00
20 дек в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Саранск: влюбиться за один день
Пешая
2 часа
51 отзыв
Индивидуальная
до 13 чел.
Лучший выбор
Саранск: влюбиться за один день
Как почувствовать ритм Саранска? Прогуляйтесь с местным гидом, узнайте историю города и его традиции. Идеально для знакомства с культурой Мордовии
Начало: На площади Тысячелетия
17 дек в 08:00
18 дек в 08:00
3400 ₽ за всё до 13 чел.
Знакомство с Саранском
Пешая
1.5 часа
69 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Саранском: история и знаковые места
Узнайте о легендах и исторических сюжетах Саранска, посетите знаковые достопримечательности и погрузитесь в современную жизнь столицы Мордовии
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Квиз-экскурсия «Узнать Саранск за 1 день»
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Квиз-экскурсия «Узнать Саранск за 1 день»
Погрузитесь в атмосферу Саранска, участвуя в увлекательной квиз-экскурсии. Разделитесь на команды и исследуйте город, соревнуясь за главный приз
13 дек в 11:00
20 дек в 11:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Загадочная мордва - кто они?
Пешая
1.5 часа
-
5%
153 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Загадочная мордва - кто они? История и культура Саранска
Узнайте о колоритном этносе Мордовии, его культуре и традициях. Погрузитесь в историю эрзя и мокша, посетите центральные достопримечательности Саранска
Начало: На Соборной площади
11 дек в 11:00
12 дек в 08:00
3800 ₽4000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Бабак
    28 ноября 2025
    Саранск: влюбиться за один день
    Елена прекрасный гид, очень интересно рассказывает, чувствуется знание города и любовь к нему. Два часа пролетели незаметно, несмотря на плохую
    читать дальше

    погоду. Отдельно хочу отметить внимание к клиенту, я не смогла сразу сориентироваться по месту встречи, и Елена терпеливо направляла меня по телефону:)))

    Елена прекрасный гид, очень интересно рассказывает, чувствуется знание города и любовь к нему. Два часа пролетелиЕлена прекрасный гид, очень интересно рассказывает, чувствуется знание города и любовь к нему. Два часа пролетели
  • В
    Владислав
    20 ноября 2025
    Саранск: влюбиться за один день
    Посетил Саранск в первых числах ноября 2025г., и имея свободное время решил более подробно изучить историю и культуру города, обратившись
    читать дальше

    к гиду Елене. Экскурсия прошла на одном дыхании, маршрут был построен грамотно, и за 2 часа удалось посмотреть и узнать много нового и интересного. Рассказ Елены живой, небанальный, сопровождается интерактивом - ты не только слушатель, но и непосредственно вовлеченный участник экскурсии. Однозначно рекомендую данный маршрут и гида Елену всем, у кого будет желание и возможность узнать Саранск и Мордовию поближе.

  • О
    Ольга
    10 ноября 2025
    Саранск: влюбиться за один день
    Очень понравилась экскурсия и экскурсовод Елена. Рассказывает очень интересно, подробно. Всем рекомендую.
  • Э
    Эльмира
    10 ноября 2025
    Саранск: влюбиться за один день
    Большое спасибо Елене за интересную экскурсию по Саранску!
  • Е
    Евгений
    2 ноября 2025
    Квиз-экскурсия «Узнать Саранск за 1 день»
    Спасибо Эльмире за интересную экскурсию!
  • А
    Александр
    31 октября 2025
    Саранск: влюбиться за один день
    31 октября была проведена экскурсия. Очень грамотно и интересно был построен маршрут. Информация о городе, его истории и событиях исключительно информативна!
  • О
    Ольга
    30 октября 2025
    Саранск: влюбиться за один день
    Сегодня, 30 октября, были на обзорной экскурсии по Саранску.
    Когда заказывали экскурсию, боялись, что она пешеходная и мы устанем.
    Но встретившись с
    читать дальше

    Еленой (нашим эускурсоводом), увлеклись ее рассказом об истории города, республики, о музеях и театрах, о памятниках и храмах, а, самое главное, людях, которые оставили след в истории своей малой Родины, прославили Мордовию.
    Мы много узнали о настоящем и прошлом Мордовский края, захотели узнать больше и вернуться сюда еще раз.
    Спасибо за экскурсию,Леночка!

    Сегодня, 30 октября, были на обзорной экскурсии по СаранскуСегодня, 30 октября, были на обзорной экскурсии по Саранску
  • М
    Моисеева
    6 октября 2025
    Квиз-экскурсия «Узнать Саранск за 1 день»
    Спасибо большое Эльмира за прекрасно проведенный квиз! Мы не просто узнали что-то новое о городе, но получили огромное удовольствие от игры. Соревновательный момент добавил азарта, получилось очень живо и увлекательно!
  • О
    Ольга
    17 сентября 2025
    Саранск: влюбиться за один день
    Спасибо Елене за экскурсию. Ни пожелали ни разу что пошли. Во время экскурсии было много вопросов которые задавали Елене и получили на каждый развёрнутый ответ. Спасибо большое. Остались очень довольны и даже поделились полученной информацией с друзьями. 😊
    Спасибо Елене за экскурсию. Ни пожелали ни разу что пошли. Во время экскурсии было много вопросовСпасибо Елене за экскурсию. Ни пожелали ни разу что пошли. Во время экскурсии было много вопросовСпасибо Елене за экскурсию. Ни пожелали ни разу что пошли. Во время экскурсии было много вопросовСпасибо Елене за экскурсию. Ни пожелали ни разу что пошли. Во время экскурсии было много вопросовСпасибо Елене за экскурсию. Ни пожелали ни разу что пошли. Во время экскурсии было много вопросовСпасибо Елене за экскурсию. Ни пожелали ни разу что пошли. Во время экскурсии было много вопросовСпасибо Елене за экскурсию. Ни пожелали ни разу что пошли. Во время экскурсии было много вопросовСпасибо Елене за экскурсию. Ни пожелали ни разу что пошли. Во время экскурсии было много вопросовСпасибо Елене за экскурсию. Ни пожелали ни разу что пошли. Во время экскурсии было много вопросовСпасибо Елене за экскурсию. Ни пожелали ни разу что пошли. Во время экскурсии было много вопросов
  • С
    Светлана
    22 августа 2025
    Саранск: влюбиться за один день
    Интересная экскурсия, все понравилось. Спасибо Елене!
  • И
    Игорь
    13 августа 2025
    Саранск: влюбиться за один день
    Познавательная экскурсия, интересный рассказ об истории, архитектуре, культуре, языках Мордовии. Кое-что узнали впервые. Саранск - красивый город, достойный того, чтобы однажды в нем побывать. Что интересно, гид Елена имеет профильное высшее образование в сфере туризма и это чувствуется. Рекомендуем!
  • Н
    Наталия
    3 августа 2025
    Саранск: влюбиться за один день
    Приятная молодая девушка рассказала о городе и республике. Материалом владеет. Ответила на все вопросы (их было много). Посоветовала, где попробывать национальную кухню, купить подарки и сувениры в подарок.
  • В
    Виктория
    1 августа 2025
    Саранск: влюбиться за один день
    Недавно мне посчастливилось побывать в Саранске — городе, который удивил своей атмосферой и гостеприимством. Но особенно запомнилась экскурсия с прекрасным
    читать дальше

    гидом Еленой, благодаря которой этот день стал по-настоящему особенным.
    С первых минут Елена расположила к себе — очень милая, обаятельная, внимательная и профессиональная. Она не просто проводила экскурсию — она делилась своей любовью к родному городу. Её рассказ был наполнен теплом, душой и искренней увлечённостью.
    Нам с подругой особенно приятно было, что Елена учла интересы каждой из нас. Моей подруге хотелось больше узнать о истории города, а меня больше интересовали местные «фишечки», традиции и атмосфера. Елена гармонично сочетала всё это в рассказе, и ни один вопрос не остался без внимания.
    Особенно тронула её история о мордовской культуре — о народах эрзя и мокша, их традициях и различиях. Елена показывала исторические фотографии, рассказывала с таким чувством и уважением к корням, что мы словно прикоснулись к живой истории.
    Экскурсия пролетела незаметно и оставила самые тёплые впечатления. Это было не просто знакомство с городом — это была встреча с душой Саранска. Благодаря Елене у нас появилось искреннее желание вернуться сюда снова, чтобы продолжить это удивительное знакомство.
    Спасибо за незабываемую прогулку и атмосферу, в которой чувствуешь себя не туристом, а желанным гостем.

    Недавно мне посчастливилось побывать в Саранске — городе, который удивил своей атмосферой и гостеприимством. Но особенноНедавно мне посчастливилось побывать в Саранске — городе, который удивил своей атмосферой и гостеприимством. Но особенноНедавно мне посчастливилось побывать в Саранске — городе, который удивил своей атмосферой и гостеприимством. Но особенноНедавно мне посчастливилось побывать в Саранске — городе, который удивил своей атмосферой и гостеприимством. Но особенноНедавно мне посчастливилось побывать в Саранске — городе, который удивил своей атмосферой и гостеприимством. Но особенноНедавно мне посчастливилось побывать в Саранске — городе, который удивил своей атмосферой и гостеприимством. Но особенноНедавно мне посчастливилось побывать в Саранске — городе, который удивил своей атмосферой и гостеприимством. Но особенноНедавно мне посчастливилось побывать в Саранске — городе, который удивил своей атмосферой и гостеприимством. Но особенноНедавно мне посчастливилось побывать в Саранске — городе, который удивил своей атмосферой и гостеприимством. Но особенноНедавно мне посчастливилось побывать в Саранске — городе, который удивил своей атмосферой и гостеприимством. Но особенно
  • П
    Павел
    28 июля 2025
    Саранск: влюбиться за один день
    Спасибо за интересную экскурсию по городу, в котором с первого взгляда интересного не много =) Но теперь мы знаем факты, которые обогатили наши знания о Саранске =)
    Спасибо за интересную экскурсию по городу, в котором с первого взгляда интересного не много =) Но
  • Е
    Евгения
    14 июня 2025
    Саранск: влюбиться за один день
    Очень понравилась экскурсия с Еленой. Приехали из соседней области познакомиться с центром Мордовии и хотелось узнать национальные особенности данной республики.
    читать дальше

    Елена очень информативно и интересно рассказала обо всех особенностях народа, показала самые красивые достопримечательности центра, а также подсказала куда ещё можно сходить и где купить национальные продукты и сувениры

    Очень понравилась экскурсия с Еленой. Приехали из соседней области познакомиться с центром Мордовии и хотелось узнатьОчень понравилась экскурсия с Еленой. Приехали из соседней области познакомиться с центром Мордовии и хотелось узнать
  • Л
    Людмила
    2 мая 2025
    Саранск: влюбиться за один день
    Мы первый раз в Саранске, нам все понравилось, много информации, позитивный молодой экскурсовод, прошли по всем основным достопримечательностям. Влюбились в Саранск за одну экскурсию!
    Приедем ещё!
    Мы первый раз в Саранске, нам все понравилось, много информации, позитивный молодой экскурсовод, прошли по всем
  • Л
    Людмила
    16 марта 2025
    Саранск: влюбиться за один день
    Счастливый случай привёл в Саранск 8 марта. Прогулка по центру этого чудесного города с Еленой запомнилась всей нашей компании!
    Леночка
    читать дальше

    потрясающий рассказчик. Знает и любит свой город. У Леночки правильная и грамотная речь, она показала интересные локации для фото и фотографировала нас, посоветовала где что ещё посмотреть, купить, какой ресторанчик посетить. ….. Мы действительно ВЛЮБИЛИСЬ в этот небольшой мордовский городок! Хочется приехать ещё и ещё! Теперь уже планируем летом!
    Спасибо Елена за восхитительные впечатления и чудесный день 8марта.

    Всем рекомендуем. Если в Саранск- то только с Еленой❤️

  • е
    елена
    6 марта 2025
    Саранск: влюбиться за один день
    Все отлично!
  • А
    Александр
    30 января 2025
    Саранск: влюбиться за один день
    Экскурсовод Елена очень нас порадовала своей компетентностью и умением увлечь!
  • В
    Вера
    13 января 2025
    Саранск: влюбиться за один день
    Наша пешеходная экскурсия проходила в январский выходной. Елена учла все наши пожелания с учетом передвижения по гололеду. Ни один наш вопрос не остался без ответа. Интересный рассказ о городе и республике преподнесен с любовью о крае!

Ответы на вопросы от путешественников по Саранску в категории «Скульптура лиса»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Саранске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Шумбрат, Саранск
  2. Добро пожаловать в Саранск
  3. Саранск: влюбиться за один день
  4. Знакомство с Саранском
  5. Квиз-экскурсия «Узнать Саранск за 1 день»
Какие места ещё посмотреть в Саранске
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Кафедральный собор Феодора Ушакова
  2. Самое главное
  3. Площадь тысячелетия
  4. Иоанно-Богословская церковь
  5. Фонтан Звезда Мордовии
  6. Советская площадь
  7. Памятник Пушкину
  8. Соборная площадь
  9. Церковь Иоанна Богослова
Сколько стоит экскурсия по Саранску в декабре 2025
Сейчас в Саранске в категории "Скульптура лиса" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3400 до 5500 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 433 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Саранске на 2025 год по теме «Скульптура лиса», 433 ⭐ отзыва, цены от 3400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль