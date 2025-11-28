Индивидуальная
до 10 чел.
Шумбрат, Саранск: индивидуальная экскурсия по столице Мордовии
Добро пожаловать в Саранск! Узнайте историю, культуру и традиции столицы Мордовии на индивидуальной экскурсии по городу
Начало: В центральной точке города или у вашего отеля
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Саранску
Погуляйте по колоритным улочкам Саранска, узнайте его историю и культуру, выучите несколько слов на местных языках и откройте для себя город студентов
Начало: На площади Тысячелетия
Сегодня в 08:00
20 дек в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Лучший выборСаранск: влюбиться за один день
Как почувствовать ритм Саранска? Прогуляйтесь с местным гидом, узнайте историю города и его традиции. Идеально для знакомства с культурой Мордовии
Начало: На площади Тысячелетия
17 дек в 08:00
18 дек в 08:00
3400 ₽ за всё до 13 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Саранском: история и знаковые места
Узнайте о легендах и исторических сюжетах Саранска, посетите знаковые достопримечательности и погрузитесь в современную жизнь столицы Мордовии
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Квиз-экскурсия «Узнать Саранск за 1 день»
Погрузитесь в атмосферу Саранска, участвуя в увлекательной квиз-экскурсии. Разделитесь на команды и исследуйте город, соревнуясь за главный приз
13 дек в 11:00
20 дек в 11:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.

5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборЗагадочная мордва - кто они? История и культура Саранска
Узнайте о колоритном этносе Мордовии, его культуре и традициях. Погрузитесь в историю эрзя и мокша, посетите центральные достопримечательности Саранска
Начало: На Соборной площади
11 дек в 11:00
12 дек в 08:00
3800 ₽
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Бабак28 ноября 2025Елена прекрасный гид, очень интересно рассказывает, чувствуется знание города и любовь к нему. Два часа пролетели незаметно, несмотря на плохую
Владислав20 ноября 2025Посетил Саранск в первых числах ноября 2025г., и имея свободное время решил более подробно изучить историю и культуру города, обратившись
Ольга10 ноября 2025Очень понравилась экскурсия и экскурсовод Елена. Рассказывает очень интересно, подробно. Всем рекомендую.
Эльмира10 ноября 2025Большое спасибо Елене за интересную экскурсию по Саранску!
Евгений2 ноября 2025Спасибо Эльмире за интересную экскурсию!
Александр31 октября 202531 октября была проведена экскурсия. Очень грамотно и интересно был построен маршрут. Информация о городе, его истории и событиях исключительно информативна!
- ООльга30 октября 2025Сегодня, 30 октября, были на обзорной экскурсии по Саранску.
Когда заказывали экскурсию, боялись, что она пешеходная и мы устанем.
Но встретившись с
Моисеева6 октября 2025Спасибо большое Эльмира за прекрасно проведенный квиз! Мы не просто узнали что-то новое о городе, но получили огромное удовольствие от игры. Соревновательный момент добавил азарта, получилось очень живо и увлекательно!
Ольга17 сентября 2025Спасибо Елене за экскурсию. Ни пожелали ни разу что пошли. Во время экскурсии было много вопросов которые задавали Елене и получили на каждый развёрнутый ответ. Спасибо большое. Остались очень довольны и даже поделились полученной информацией с друзьями. 😊
Светлана22 августа 2025Интересная экскурсия, все понравилось. Спасибо Елене!
Игорь13 августа 2025Познавательная экскурсия, интересный рассказ об истории, архитектуре, культуре, языках Мордовии. Кое-что узнали впервые. Саранск - красивый город, достойный того, чтобы однажды в нем побывать. Что интересно, гид Елена имеет профильное высшее образование в сфере туризма и это чувствуется. Рекомендуем!
Наталия3 августа 2025Приятная молодая девушка рассказала о городе и республике. Материалом владеет. Ответила на все вопросы (их было много). Посоветовала, где попробывать национальную кухню, купить подарки и сувениры в подарок.
Виктория1 августа 2025Недавно мне посчастливилось побывать в Саранске — городе, который удивил своей атмосферой и гостеприимством. Но особенно запомнилась экскурсия с прекрасным
Павел28 июля 2025Спасибо за интересную экскурсию по городу, в котором с первого взгляда интересного не много =) Но теперь мы знаем факты, которые обогатили наши знания о Саранске =)
Евгения14 июня 2025Очень понравилась экскурсия с Еленой. Приехали из соседней области познакомиться с центром Мордовии и хотелось узнать национальные особенности данной республики.
Людмила2 мая 2025Мы первый раз в Саранске, нам все понравилось, много информации, позитивный молодой экскурсовод, прошли по всем основным достопримечательностям. Влюбились в Саранск за одну экскурсию!
Приедем ещё!
Приедем ещё!
Людмила16 марта 2025Счастливый случай привёл в Саранск 8 марта. Прогулка по центру этого чудесного города с Еленой запомнилась всей нашей компании!
Леночка
Леночка
елена6 марта 2025Все отлично!
Александр30 января 2025Экскурсовод Елена очень нас порадовала своей компетентностью и умением увлечь!
Вера13 января 2025Наша пешеходная экскурсия проходила в январский выходной. Елена учла все наши пожелания с учетом передвижения по гололеду. Ни один наш вопрос не остался без ответа. Интересный рассказ о городе и республике преподнесен с любовью о крае!
