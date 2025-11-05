Индивидуальная
до 10 чел.
Шумбрат, Саранск: индивидуальная экскурсия по столице Мордовии
Добро пожаловать в Саранск! Узнайте историю, культуру и традиции столицы Мордовии на индивидуальной экскурсии по городу
Начало: В центральной точке города или у вашего отеля, есл...
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Саранску
Погуляйте по колоритным улочкам Саранска, узнайте его историю и культуру, выучите несколько слов на местных языках и откройте для себя город студентов
Начало: На площади Тысячелетия
Сегодня в 08:00
20 дек в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Лучший выборСаранск: влюбиться за один день
Как почувствовать ритм Саранска? Прогуляйтесь с местным гидом, узнайте историю города и его традиции. Идеально для знакомства с культурой Мордовии
Начало: На площади Тысячелетия
17 дек в 08:00
18 дек в 08:00
3400 ₽ за всё до 13 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Саранском: история и знаковые места
Узнайте о легендах и исторических сюжетах Саранска, посетите знаковые достопримечательности и погрузитесь в современную жизнь столицы Мордовии
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Приятно познакомиться, Саранск
Познакомьтесь с Саранском через его площади, театры и соборы. Интерактивные задания и сувениры для самых внимательных участников
Начало: На площади Тысячелетия
13 дек в 16:00
14 дек в 13:00
3400 ₽ за всё до 10 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборЗагадочная мордва - кто они? История и культура Саранска
Узнайте о колоритном этносе Мордовии, его культуре и традициях. Погрузитесь в историю эрзя и мокша, посетите центральные достопримечательности Саранска
Начало: На Соборной площади
11 дек в 11:00
12 дек в 08:00
3800 ₽
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДиляра5 ноября 2025Были на экскурсии 4 ноября 2025 года. Экскурсия оставила после себя только положительные эмоции. Маршрут был по знаковым местам города
- ТТатьяна14 июля 2025Очень милый город, экскурсия интересная, материал подан легко и забавно, нам понравилось
- ТТатьяна12 мая 2025Были в Саранске недолго, но город очень понравился: уютный, чистый, комфортный. Марина провела для нас прекрасную экскурсию, рассказала про народы
- ЗЗыкина15 апреля 2025В апреле 2025 года мы приезжали на пару дней в Мордовию. До этого мы никогда в Саранске не останавливались. Программу
- ССветлана22 марта 2025Выражаем огромную благодарность гиду-экскурсоводу Марине! Очень интересная экскурсия, лёгкая подача материала, чудесная викторина в конце.
Мариночка - желаем вам удачи и творческого вдохновения!!! Семья Рыбкиных из Дзержинска!
