для посещения составили обширную, включили в неё, конечно же, и экскурсию по городу. А тут, как нарочно, дождь и сильный ветер… Но, несмотря на непогоду, запланированная экскурсия «Приятно познакомиться, Саранск!» не просто состоялась, а прошла на одном дыхании. Экскурсовод Марина, очень милая заботливая девушка, делала всё, чтобы нам было и интересно, и комфортно. Накануне экскурсии Марина согласовала все организационные моменты, перенесла место начала экскурсии, чтобы нам было удобнее, дала полезные рекомендации. Во время экскурсии мы прошли по центральным улицам, площадям, увидели музеи, театры, церкви, арены, памятники и другие достопримечательности города. Окунулись почти в четырёхсотлетнюю историю столицы республики. На все наши вопросы мы получили ответы. А в завершении экскурсии нас ждала обещанная викторина и приятные сувениры. Мы благодарим Марину за доброжелательное отношение, искреннее желание поделиться своими знаниями о любимом городе, и желаем успехов! А сайту - процветания! Гости Саранска из города Кирова.