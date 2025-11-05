Мои заказы

Памятник Ф. Ушакову – экскурсии в Саранске

Найдено 6 экскурсий в категории «Памятник Ф. Ушакову» в Саранске, цены от 3400 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Шумбрат, Саранск
Пешая
2 часа
89 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Шумбрат, Саранск: индивидуальная экскурсия по столице Мордовии
Добро пожаловать в Саранск! Узнайте историю, культуру и традиции столицы Мордовии на индивидуальной экскурсии по городу
Начало: В центральной точке города или у вашего отеля, есл...
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Саранск
Пешая
1.5 часа
69 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Саранску
Погуляйте по колоритным улочкам Саранска, узнайте его историю и культуру, выучите несколько слов на местных языках и откройте для себя город студентов
Начало: На площади Тысячелетия
Сегодня в 08:00
20 дек в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Саранск: влюбиться за один день
Пешая
2 часа
51 отзыв
Индивидуальная
до 13 чел.
Лучший выбор
Саранск: влюбиться за один день
Как почувствовать ритм Саранска? Прогуляйтесь с местным гидом, узнайте историю города и его традиции. Идеально для знакомства с культурой Мордовии
Начало: На площади Тысячелетия
17 дек в 08:00
18 дек в 08:00
3400 ₽ за всё до 13 чел.
Знакомство с Саранском
Пешая
1.5 часа
69 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Саранском: история и знаковые места
Узнайте о легендах и исторических сюжетах Саранска, посетите знаковые достопримечательности и погрузитесь в современную жизнь столицы Мордовии
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Приятно познакомиться, Саранск
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Приятно познакомиться, Саранск
Познакомьтесь с Саранском через его площади, театры и соборы. Интерактивные задания и сувениры для самых внимательных участников
Начало: На площади Тысячелетия
13 дек в 16:00
14 дек в 13:00
3400 ₽ за всё до 10 чел.
Загадочная мордва - кто они?
Пешая
1.5 часа
-
5%
153 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Загадочная мордва - кто они? История и культура Саранска
Узнайте о колоритном этносе Мордовии, его культуре и традициях. Погрузитесь в историю эрзя и мокша, посетите центральные достопримечательности Саранска
Начало: На Соборной площади
11 дек в 11:00
12 дек в 08:00
3800 ₽4000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Диляра
    5 ноября 2025
    Приятно познакомиться, Саранск
    Были на экскурсии 4 ноября 2025 года. Экскурсия оставила после себя только положительные эмоции. Маршрут был по знаковым местам города
    читать дальше

    Саранска, расположенным в центре города. Марина рассказала историю Мордовии, ее быт и нравы. Классная фишка, что в конце экскурсии гидом был проведен маленький квиз (вопросы по итогам прошедшей экскурсии), после чего всем были розданы приятные подарки. Еще балл в сторону гида, что погода была очень холодная и ветреная, гид стойко провела экскурсию согласно заявленному времени. Однозначно всем советую.

  • Т
    Татьяна
    14 июля 2025
    Приятно познакомиться, Саранск
    Очень милый город, экскурсия интересная, материал подан легко и забавно, нам понравилось
  • Т
    Татьяна
    12 мая 2025
    Приятно познакомиться, Саранск
    Были в Саранске недолго, но город очень понравился: уютный, чистый, комфортный. Марина провела для нас прекрасную экскурсию, рассказала про народы
    читать дальше

    Мордовии, культуру, экономику, природу и историю. Экскурсия проходила в комфортном темпе, слушать было интересно. В конце нас ждала небольшая викторина и приятные сюрпризы. Также Марина помогла с выбором кафе для ужина и обеда, все организационные вопросы — отлично. С удовольствием рекомендуем Марину

  • З
    Зыкина
    15 апреля 2025
    Приятно познакомиться, Саранск
    В апреле 2025 года мы приезжали на пару дней в Мордовию. До этого мы никогда в Саранске не останавливались. Программу
    читать дальше

    для посещения составили обширную, включили в неё, конечно же, и экскурсию по городу. А тут, как нарочно, дождь и сильный ветер… Но, несмотря на непогоду, запланированная экскурсия «Приятно познакомиться, Саранск!» не просто состоялась, а прошла на одном дыхании. Экскурсовод Марина, очень милая заботливая девушка, делала всё, чтобы нам было и интересно, и комфортно. Накануне экскурсии Марина согласовала все организационные моменты, перенесла место начала экскурсии, чтобы нам было удобнее, дала полезные рекомендации. Во время экскурсии мы прошли по центральным улицам, площадям, увидели музеи, театры, церкви, арены, памятники и другие достопримечательности города. Окунулись почти в четырёхсотлетнюю историю столицы республики. На все наши вопросы мы получили ответы. А в завершении экскурсии нас ждала обещанная викторина и приятные сувениры. Мы благодарим Марину за доброжелательное отношение, искреннее желание поделиться своими знаниями о любимом городе, и желаем успехов! А сайту - процветания! Гости Саранска из города Кирова.

  • С
    Светлана
    22 марта 2025
    Приятно познакомиться, Саранск
    Выражаем огромную благодарность гиду-экскурсоводу Марине! Очень интересная экскурсия, лёгкая подача материала, чудесная викторина в конце.
    Мариночка - желаем вам удачи и творческого вдохновения!!! Семья Рыбкиных из Дзержинска!

