Эта индивидуальная экскурсия по Саранску предлагает лёгкое и увлекательное знакомство с городом.
Участники посетят ключевые достопримечательности, такие как площадь Тысячелетия и Кафедральный Собор Феодора Ушакова. В ходе прогулки экскурсовод задаст несложные вопросы и задания, чтобы проверить вашу эрудицию. Самые активные участники получат местные сувениры. Узнайте, как был основан Саранск, чем он живёт сегодня и как взаимодействуют культуры в регионе
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏛️ Знакомство с главными достопримечательностями
- 🎁 Сувениры для активных участников
- 🗣️ Интерактивные задания
- 📚 Исторические факты и культурные аспекты
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Площадь Тысячелетия
- Кафедральный Собор Феодора Ушакова
- Иоанно-Богословская церковь
- Площадь Победы
- Советская площадь
Описание экскурсии
На прогулке по основным локациям города вы увидите:
- Современную площадь Тысячелетия, наполненную атмосферой региональных и международных событий.
- Театры и музеи Саранска, здания которых отражают национальный колорит.
- Главные улицы центральной части города: современные, благоустроенные, несуетливые.
- Соборную площадь с Кафедральным собором Феодора Ушакова, а также старейшую в Саранске Иоанно-Богословскую церковь.
- Площадь Победы, сохранившую память о героях.
- Советскую площадь, с которой началась интересная история основания города.
И получите ответы на вопросы:
- Как происходило основание и освоение Саранска.
- Чем живёт город в настоящее время.
- Какие народы соседствуют в республике.
- В чём выражается взаимодействие культур.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Тысячелетия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Саранске
Провела экскурсии для 36 туристов
Здравствуйте! Рада познакомиться, меня зовут Марина. Я являюсь аккредитованным экскурсоводом в Республике Мордовия. Благодаря работе в сфере туризма в моей жизни есть место частым путешествиям, открытиям. Мне нравится выступать какЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Диляра
5 ноя 2025
Были на экскурсии 4 ноября 2025 года. Экскурсия оставила после себя только положительные эмоции. Маршрут был по знаковым местам города Саранска, расположенным в центре города. Марина рассказала историю Мордовии, ее
Т
Татьяна
14 июл 2025
Очень милый город, экскурсия интересная, материал подан легко и забавно, нам понравилось
Татьяна
12 мая 2025
Были в Саранске недолго, но город очень понравился: уютный, чистый, комфортный. Марина провела для нас прекрасную экскурсию, рассказала про народы Мордовии, культуру, экономику, природу и историю. Экскурсия проходила в комфортном
З
Зыкина
15 апр 2025
В апреле 2025 года мы приезжали на пару дней в Мордовию. До этого мы никогда в Саранске не останавливались. Программу для посещения составили обширную, включили в неё, конечно же, и
С
Светлана
22 мар 2025
Выражаем огромную благодарность гиду-экскурсоводу Марине! Очень интересная экскурсия, лёгкая подача материала, чудесная викторина в конце.
Мариночка - желаем вам удачи и творческого вдохновения!!! Семья Рыбкиных из Дзержинска!
Входит в следующие категории Саранска
