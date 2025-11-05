Мои заказы

Познакомьтесь с Саранском через его площади, театры и соборы. Интерактивные задания и сувениры для самых внимательных участников
Эта индивидуальная экскурсия по Саранску предлагает лёгкое и увлекательное знакомство с городом.

Участники посетят ключевые достопримечательности, такие как площадь Тысячелетия и Кафедральный Собор Феодора Ушакова. В ходе прогулки экскурсовод задаст несложные вопросы и задания, чтобы проверить вашу эрудицию. Самые активные участники получат местные сувениры. Узнайте, как был основан Саранск, чем он живёт сегодня и как взаимодействуют культуры в регионе
5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏛️ Знакомство с главными достопримечательностями
  • 🎁 Сувениры для активных участников
  • 🗣️ Интерактивные задания
  • 📚 Исторические факты и культурные аспекты
Ближайшие даты:
15
ноя16
ноя22
ноя23
ноя29
ноя30
ноя6
дек
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Площадь Тысячелетия
  • Кафедральный Собор Феодора Ушакова
  • Иоанно-Богословская церковь
  • Площадь Победы
  • Советская площадь

Описание экскурсии

На прогулке по основным локациям города вы увидите:

  • Современную площадь Тысячелетия, наполненную атмосферой региональных и международных событий.
  • Театры и музеи Саранска, здания которых отражают национальный колорит.
  • Главные улицы центральной части города: современные, благоустроенные, несуетливые.
  • Соборную площадь с Кафедральным собором Феодора Ушакова, а также старейшую в Саранске Иоанно-Богословскую церковь.
  • Площадь Победы, сохранившую память о героях.
  • Советскую площадь, с которой началась интересная история основания города.

И получите ответы на вопросы:

  • Как происходило основание и освоение Саранска.
  • Чем живёт город в настоящее время.
  • Какие народы соседствуют в республике.
  • В чём выражается взаимодействие культур.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Тысячелетия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Саранске
Провела экскурсии для 36 туристов
Здравствуйте! Рада познакомиться, меня зовут Марина. Я являюсь аккредитованным экскурсоводом в Республике Мордовия. Благодаря работе в сфере туризма в моей жизни есть место частым путешествиям, открытиям. Мне нравится выступать как
читать дальше

в роли экскурсанта, получая ценный опыт, так и в роли гида, делясь знаниями, энергией и впечатлениями. Для меня важно, чтобы ваша первая встреча с Саранском прошла с пользой и оставила тёплые воспоминания. До встречи на мордовской земле!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Д
Диляра
5 ноя 2025
Были на экскурсии 4 ноября 2025 года. Экскурсия оставила после себя только положительные эмоции. Маршрут был по знаковым местам города Саранска, расположенным в центре города. Марина рассказала историю Мордовии, ее
читать дальше

быт и нравы. Классная фишка, что в конце экскурсии гидом был проведен маленький квиз (вопросы по итогам прошедшей экскурсии), после чего всем были розданы приятные подарки. Еще балл в сторону гида, что погода была очень холодная и ветреная, гид стойко провела экскурсию согласно заявленному времени. Однозначно всем советую.

Т
Татьяна
14 июл 2025
Очень милый город, экскурсия интересная, материал подан легко и забавно, нам понравилось
Татьяна
Татьяна
12 мая 2025
Были в Саранске недолго, но город очень понравился: уютный, чистый, комфортный. Марина провела для нас прекрасную экскурсию, рассказала про народы Мордовии, культуру, экономику, природу и историю. Экскурсия проходила в комфортном
читать дальше

темпе, слушать было интересно. В конце нас ждала небольшая викторина и приятные сюрпризы. Также Марина помогла с выбором кафе для ужина и обеда, все организационные вопросы — отлично. С удовольствием рекомендуем Марину

З
Зыкина
15 апр 2025
В апреле 2025 года мы приезжали на пару дней в Мордовию. До этого мы никогда в Саранске не останавливались. Программу для посещения составили обширную, включили в неё, конечно же, и
читать дальше

экскурсию по городу. А тут, как нарочно, дождь и сильный ветер… Но, несмотря на непогоду, запланированная экскурсия «Приятно познакомиться, Саранск!» не просто состоялась, а прошла на одном дыхании. Экскурсовод Марина, очень милая заботливая девушка, делала всё, чтобы нам было и интересно, и комфортно. Накануне экскурсии Марина согласовала все организационные моменты, перенесла место начала экскурсии, чтобы нам было удобнее, дала полезные рекомендации. Во время экскурсии мы прошли по центральным улицам, площадям, увидели музеи, театры, церкви, арены, памятники и другие достопримечательности города. Окунулись почти в четырёхсотлетнюю историю столицы республики. На все наши вопросы мы получили ответы. А в завершении экскурсии нас ждала обещанная викторина и приятные сувениры. Мы благодарим Марину за доброжелательное отношение, искреннее желание поделиться своими знаниями о любимом городе, и желаем успехов! А сайту - процветания! Гости Саранска из города Кирова.

С
Светлана
22 мар 2025
Выражаем огромную благодарность гиду-экскурсоводу Марине! Очень интересная экскурсия, лёгкая подача материала, чудесная викторина в конце.
Мариночка - желаем вам удачи и творческого вдохновения!!! Семья Рыбкиных из Дзержинска!

Входит в следующие категории Саранска

