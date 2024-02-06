Пройти по булгаковским местам и узнать о роли Саратова в судьбе писателя
Приглашаю на прогулку по булгаковским местам Саратова, через которые также раскроется история города.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Саратов в жизни Булгакова
Мы в деталях рассмотрим дом, где Михаил Афанасьевич останавливался в Саратове. Поговорим о том, как складывались его отношения с местной жительницей Татьяной Лаппой. Вы узнаете, куда Булгаков ездил на саратовском трамвае, откуда в его романах появился браунинг и как он выслеживал здесь вора. А также услышите выдержки из его текстов, посвящённые нашему городу.
Новый взгляд на город
Шаг за шагом погружаясь в саратовскую историю Булгакова, вы узнаете много нового о городе на рубеже 19-20 веков. Увидите старинную усадьбу, где Столыпин играл в шахматы с булгаковским тестем. Восхититесь готической консерваторией и расшифруете загадочные символы на доме Ивана Шмидта, у которого семья писателя арендовала дачу.
Герои и прототипы
Вы узнаете, где в Саратове жили герои «Театрального романа», кто бросался бутылками из окна гостиницы «Европа» и кому писала письма служанка Воланда Гелла. Найдёте на городских стенах кота Бегемота и, если повезёт, его подругу. А также услышите, что делали в Саратове литературные противники и друзья Булгакова: Ильф, Маяковский и Федин.
Организационные детали
Бонусом к экскурсии я подарю вам авторский буклет о булгаковском Саратове.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Волжская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.