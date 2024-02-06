Помимо Москвы и Киева, в жизни Булгакова был ещё один важный для него город — Саратов. Сюда он стремился всей душой к возлюбленной и будущей жене Татьяне Лаппе. Здесь гулял по заснеженным улицам, отдыхал на даче и работал в госпитале. Приглашаю на прогулку по булгаковским местам Саратова, через которые также раскроется история города.

Описание

Что вас ожидает

Саратов в жизни Булгакова

Мы в деталях рассмотрим дом, где Михаил Афанасьевич останавливался в Саратове. Поговорим о том, как складывались его отношения с местной жительницей Татьяной Лаппой. Вы узнаете, куда Булгаков ездил на саратовском трамвае, откуда в его романах появился браунинг и как он выслеживал здесь вора. А также услышите выдержки из его текстов, посвящённые нашему городу.

Новый взгляд на город

Шаг за шагом погружаясь в саратовскую историю Булгакова, вы узнаете много нового о городе на рубеже 19-20 веков. Увидите старинную усадьбу, где Столыпин играл в шахматы с булгаковским тестем. Восхититесь готической консерваторией и расшифруете загадочные символы на доме Ивана Шмидта, у которого семья писателя арендовала дачу.

Герои и прототипы

Вы узнаете, где в Саратове жили герои «Театрального романа», кто бросался бутылками из окна гостиницы «Европа» и кому писала письма служанка Воланда Гелла. Найдёте на городских стенах кота Бегемота и, если повезёт, его подругу. А также услышите, что делали в Саратове литературные противники и друзья Булгакова: Ильф, Маяковский и Федин.

Организационные детали

Бонусом к экскурсии я подарю вам авторский буклет о булгаковском Саратове.