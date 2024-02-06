Булгаковский Саратов
Индивидуальная экскурсия в Саратове

Пройти по булгаковским местам и узнать о роли Саратова в судьбе писателя

Помимо Москвы и Киева, в жизни Булгакова был ещё один важный для него город — Саратов. Сюда он стремился всей душой к возлюбленной и будущей жене Татьяне Лаппе. Здесь гулял по заснеженным улицам, отдыхал на даче и работал в госпитале.

Приглашаю на прогулку по булгаковским местам Саратова, через которые также раскроется история города.
Булгаковский Саратов
Булгаковский Саратов
Булгаковский Саратов
Ближайшие даты:
6
фев
7
фев
8
фев
9
фев
10
фев
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Описание

Что вас ожидает

Саратов в жизни Булгакова

Мы в деталях рассмотрим дом, где Михаил Афанасьевич останавливался в Саратове. Поговорим о том, как складывались его отношения с местной жительницей Татьяной Лаппой. Вы узнаете, куда Булгаков ездил на саратовском трамвае, откуда в его романах появился браунинг и как он выслеживал здесь вора. А также услышите выдержки из его текстов, посвящённые нашему городу.

Новый взгляд на город

Шаг за шагом погружаясь в саратовскую историю Булгакова, вы узнаете много нового о городе на рубеже 19-20 веков. Увидите старинную усадьбу, где Столыпин играл в шахматы с булгаковским тестем. Восхититесь готической консерваторией и расшифруете загадочные символы на доме Ивана Шмидта, у которого семья писателя арендовала дачу.

Герои и прототипы

Вы узнаете, где в Саратове жили герои «Театрального романа», кто бросался бутылками из окна гостиницы «Европа» и кому писала письма служанка Воланда Гелла. Найдёте на городских стенах кота Бегемота и, если повезёт, его подругу. А также услышите, что делали в Саратове литературные противники и друзья Булгакова: Ильф, Маяковский и Федин.

Организационные детали

Бонусом к экскурсии я подарю вам авторский буклет о булгаковском Саратове.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Волжская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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