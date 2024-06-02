Саратовская консерватория – экскурсии в Саратове

Найдено 4 экскурсии в категории «Саратовская консерватория» в Саратове, цены от 3 339 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с древним Саратовом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
180 отзывов
Знакомство с древним Саратовом: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в удивительный мир древнего Саратова, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Ул. Октябрьская или проспект Кирова
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
3 400 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Саратов
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
110 отзывов
Добро пожаловать в Саратов: путешествие по историческим местам
Откройте тайны Саратова на индивидуальной экскурсии: легенды, байки и уникальные места ждут вас
Начало: Возле памятника Петру Первому (ориентир - гостиниц...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 600 за всё до 3 чел.
Прогулка по «Саратовскому Арбату»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Прогулка по «Саратовскому Арбату»: Индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по историческому проспекту Кирова и узнайте, как Саратов стал столицей Поволжья. Посетите архитектурные сокровища и тайные дворики
Начало: У входа в цирк
12 июня в 12:00
14 июня в 12:30
3 339 за всё до 8 чел.
Булгаковский Саратов
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Булгаковский Саратов: экскурсия по следам великого писателя
Погрузитесь в атмосферу Саратова начала XX века, исследуя места, связанные с жизнью и творчеством Михаила Булгакова
Начало: На ул. Волжская
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 550 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лидия
    2 июня 2024
    Знакомство с древним Саратовом
    Мария, спасибо, за интересную экскурсию по городу. Экскурсовод прислушивается к своим гостям, старается заинтересовать каждого. Мария неординарно доводит информацию, что завораживает и оставляет желание узнать больше!
  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Знакомство с древним Саратовом
    Отличная экскурсия. Было интересно и познавательно как для гостей города, так и для местного жителя. Евгений Евгеньевич отличный гид. Рассказ
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    о городской жизни, жителях, оставивших свой след в истории города был увлекательным, с долей юмора. Три часа пролетели незаметно. Спасибо огромное организаторам!!!

  • К
    Катерина
    30 мая 2024
    Прогулка по «Саратовскому Арбату»
    Очень интересная, содержательная экскурсия. Особенно понравилось чередовать изучение фасадов с заходами во дворы и парадные. Два часа пролетели незаметно. Спасибо большое!
  • А
    Александр
    19 мая 2024
    Знакомство с древним Саратовом
    Все было просто замечательно! Экскурсия была настолько интересной и увлекательной, что эти три часа пролетели просто незаметно!
  • Н
    Наталья
    19 мая 2024
    Добро пожаловать в Саратов
    Огромное спасибо Михаилу за 4х часовое путешествие! Несмотря на перекрытый город, мы увидели его с разных сторон и нашли все самое интересное!
  • М
    Марина
    14 мая 2024
    Добро пожаловать в Саратов
    Нам, всё очень понравилось. Спасибо Михаилу. Всё было интересно))) Спасибо Трипситер наши путешествия с вами, удобны и интересные))) Благодарим!
    Нам, всё очень понравилось. Спасибо Михаилу. Всё было интересно)))
  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Булгаковский Саратов
    Моим гидом был профессор Алексей Алексеевич Г., автор книги о булгаковском Саратове. (Жаль, что она не переиздается и ее нельзя
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    приобрести.) Я получила огромное удовольствие от общения с ним. Алексей - прекрасный рассказчик, доброжелательный и очень умный человек. Он прекрасно знает родной город и вполне мог бы водить обзорные экскурсии по нему. Я благодарна Tripster за эту встречу.

  • В
    Вадим
    2 мая 2024
    Добро пожаловать в Саратов
    Замечательная экскурсия. Рекомендуем всем!
  • Ю
    Юлия
    12 апреля 2024
    Прогулка по «Саратовскому Арбату»
    Хочу выразить благодарность Денису за прогулку. Его любовь к Саратову, является ключом сквозь пространство и время. Город оживает на глазах
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    в блеске куполов и крестов церквей, в фасадах домов, в прохладе подъездов, в солнечных бликах на старинных фресках, в очаровании чугунной ковки ворот и лестниц, в истории жизни великих людей, которые внесли свой вклад в становление нашего чудесного и невероятно красивого города.

    Хочу выразить благодарность Денису за прогулку. Его любовь к Саратову, является ключом сквозь пространство и времяХочу выразить благодарность Денису за прогулку. Его любовь к Саратову, является ключом сквозь пространство и времяХочу выразить благодарность Денису за прогулку. Его любовь к Саратову, является ключом сквозь пространство и времяХочу выразить благодарность Денису за прогулку. Его любовь к Саратову, является ключом сквозь пространство и времяХочу выразить благодарность Денису за прогулку. Его любовь к Саратову, является ключом сквозь пространство и времяХочу выразить благодарность Денису за прогулку. Его любовь к Саратову, является ключом сквозь пространство и время
  • С
    Светлана
    22 марта 2024
    Прогулка по «Саратовскому Арбату»
    Очень понравилась экскурсия. Денис великолепный рассказчик, который чувствует настроение. Он легко перестроил материал под мои интересы и показал много архитектурных
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    деталей. Все это сопровождалось рассказом с погружением в историю города. Уже порекомендовала прогулки с ним своим друзьям. Денис, спасибо огромное за чудесный рассказ.

Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Саратовская консерватория»

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Сколько стоит экскурсия по Саратову в июне 2024
Сейчас в Саратове в категории "Саратовская консерватория" можно забронировать 4 экскурсии от 3 339 до 5 600. Туристы уже оставили гидам 310 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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