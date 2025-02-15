Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваш гид в Саратове
Я 23 года занимаюсь коммерческой деятельностью, имею несколько предприятий. Выступаю на сцене в качестве хобби, занимаюсь охотой и рыбалкой. Написал несколько книг. Участник крупных семинаров, связанных с бизнесом и саморазвитием. С удовольствием расскажу вам о заповедниках, в которых люблю отдыхать с семьёй, и прокачу вас на своём прекрасном катере.