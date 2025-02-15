На этом уникальном мастер-классе в Саратове участники узнают о тонкостях ювелирного дела. Сначала они посетят цех, где увидят рабочие места мастеров и инструменты.Затем будет экскурсия по восковой комнате и литейной,

где продемонстрируют процесс плавления серебра. В завершение, участники сами изготовят серебряное кольцо, которое смогут забрать с собой. Этот мастер-класс - отличный шанс научиться отличать фальшивое золото и узнать интересные факты о драгоценностях

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Саратове

Виталий Ваш гид в Саратове

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание мастер-класса

Начнём с экскурсии по цеху, где вас ждёт знакомство с рабочими местами ювелиров и инструментами, которые помогают создавать шедевры.

Затем осмотрим восковую комнату. Вы услышите, как формируются украшения и зачем для этих целей используется ювелирный воск.

В литейной вас удивит процесс плавления серебра 925-й пробы и отливки слитков — вы увидите, как из металла рождается красота.

Погрузимся в мир ломбардного дела: вы научитесь отличать фальшивое золото (полезный навык при выборе украшений!).

И, наконец, ювелирный мастер-класс! Вы изготовите ювелирную проволоку и серебряное кольцо, которое заберёте с собой.

Все нюансы ювелирного мира. Вы окунётесь в мир ювелирного искусства и узнаете интересные факты о драгоценностях! Например:

что за всю историю человечества золота добывается столько же, сколько за 1 час — руды

из одного грамма золота можно сделать 3,5 км проволоки, а из 1 грамма платины — 70 км

в ювелирных сетях с 2007 года нет натуральных бриллиантов

И многое другое!

Организационные детали

Мастер-класс можно провести с золотом, в этом случае стоимость экскурсии будет 35 000 ₽.