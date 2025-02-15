Драгоценный Саратов: ювелирный цех + мастер-класс по изготовлению колец

Познакомьтесь с ювелирным производством и создайте собственное кольцо! Откройте для себя секреты мастеров и научитесь отличать фальшивое золото
На этом уникальном мастер-классе в Саратове участники узнают о тонкостях ювелирного дела. Сначала они посетят цех, где увидят рабочие места мастеров и инструменты.

Затем будет экскурсия по восковой комнате и литейной,
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где продемонстрируют процесс плавления серебра. В завершение, участники сами изготовят серебряное кольцо, которое смогут забрать с собой.

Этот мастер-класс - отличный шанс научиться отличать фальшивое золото и узнать интересные факты о драгоценностях

5 причин купить этот мастер-класс

  • 💎 Уникальный опыт создания кольца
  • 🔍 Знания о ювелирном производстве
  • 💡 Секреты отличия настоящего золота
  • 🛠️ Практика с профессиональными инструментами
  • 🎓 Обучение от опытного мастера
Драгоценный Саратов: ювелирный цех + мастер-класс по изготовлению колец
Драгоценный Саратов: ювелирный цех + мастер-класс по изготовлению колец
Драгоценный Саратов: ювелирный цех + мастер-класс по изготовлению колец
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Ювелирный цех
  • Восковая комната
  • Литейная

Описание мастер-класса

Начнём с экскурсии по цеху, где вас ждёт знакомство с рабочими местами ювелиров и инструментами, которые помогают создавать шедевры.

Затем осмотрим восковую комнату. Вы услышите, как формируются украшения и зачем для этих целей используется ювелирный воск.

В литейной вас удивит процесс плавления серебра 925-й пробы и отливки слитков — вы увидите, как из металла рождается красота.

Погрузимся в мир ломбардного дела: вы научитесь отличать фальшивое золото (полезный навык при выборе украшений!).

И, наконец, ювелирный мастер-класс! Вы изготовите ювелирную проволоку и серебряное кольцо, которое заберёте с собой.

Все нюансы ювелирного мира. Вы окунётесь в мир ювелирного искусства и узнаете интересные факты о драгоценностях! Например:

  • что за всю историю человечества золота добывается столько же, сколько за 1 час — руды
  • из одного грамма золота можно сделать 3,5 км проволоки, а из 1 грамма платины — 70 км
  • в ювелирных сетях с 2007 года нет натуральных бриллиантов

И многое другое!

Организационные детали

Мастер-класс можно провести с золотом, в этом случае стоимость экскурсии будет 35 000 ₽.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Некрасова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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