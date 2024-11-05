Знакомиться с городом всегда интересно, а делать это в формате квеста - вдвойне увлекательно. Даже местные жители открывают для себя привычные места с новой стороны. Прогулка-квест посвящена истории Саратова и
5 причин купить этот квест
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Что можно увидеть
Описание квеста
Мы пройдём по главному проспекту города им. Петра Столыпина, погуляем в окрестностях Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова и посетим парк «Липки».
Во время прогулки вы будете выполнять увлекательные задания, искать ответы на загадки и одновременно исследовать различные места, связанные с историей Саратова.
Узнаете о важных событиях и людях, которые здесь жили или посещали город. А также познакомитесь с местными легендами.
В конце вас ждёт награда за прохождение квеста.
Организационные детали
Квест проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 700 ₽
|Пенсионеры
|1 250 ₽
|Школьники
|1 250 ₽
|Студенты
|1 250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У цветомузыкального фонтана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Саратове
Являюсь студентом 2-го курса магистратуры, направление «Туризм». С первого курса бакалавриата изучаю историю города. Ради достижения поставленной цели я участвую в российских конференциях, в рамках научных статей, и в форумах, создаю экскурсии для малозащищённых слоёв населения. Провожу экскурсии вместе с командой единомышленников.Задать вопрос
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