🌟 Увлекательные задания 📜 Исторические факты 🏞 Прогулка по проспекту Столыпина 🎭 Местные легенды 🏆 Награда за прохождение

Знакомиться с городом всегда интересно, а делать это в формате квеста - вдвойне увлекательно. Даже местные жители открывают для себя привычные места с новой стороны. Прогулка-квест посвящена истории Саратова и

увлечёт как новичков, так и коренных саратовцев. Во время экскурсии участники выполняют задания, ищут ответы на загадки и узнают о важных событиях и людях, связанных с городом. В конце всех ждёт награда за прохождение квеста

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

за 1-3 человека или 1700 ₽ за человека, если вас больше

от 6 000 ₽ за 1-3 человека или 1700 ₽ за человека, если вас больше

Ваш представитель в Саратове

Илья Ваш представитель в Саратове

Время начала: 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание квеста

Мы пройдём по главному проспекту города им. Петра Столыпина, погуляем в окрестностях Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова и посетим парк «Липки».

Во время прогулки вы будете выполнять увлекательные задания, искать ответы на загадки и одновременно исследовать различные места, связанные с историей Саратова.

Узнаете о важных событиях и людях, которые здесь жили или посещали город. А также познакомитесь с местными легендами.

В конце вас ждёт награда за прохождение квеста.

Организационные детали

Квест проведу я или другой гид из нашей команды.