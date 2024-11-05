Квест-экскурсия «Саратов с картой: сокровища проспекта»

Знакомство с Саратовом через увлекательный квест. Погуляйте по проспекту Столыпина, решайте загадки и узнайте интересные факты о городе
Знакомиться с городом всегда интересно, а делать это в формате квеста - вдвойне увлекательно. Даже местные жители открывают для себя привычные места с новой стороны. Прогулка-квест посвящена истории Саратова и
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увлечёт как новичков, так и коренных саратовцев.

Во время экскурсии участники выполняют задания, ищут ответы на загадки и узнают о важных событиях и людях, связанных с городом. В конце всех ждёт награда за прохождение квеста

5 причин купить этот квест

  • 🌟 Увлекательные задания
  • 📜 Исторические факты
  • 🏞 Прогулка по проспекту Столыпина
  • 🎭 Местные легенды
  • 🏆 Награда за прохождение
    • Квест-экскурсия «Саратов с картой: сокровища проспекта»
    Квест-экскурсия «Саратов с картой: сокровища проспекта»
    Квест-экскурсия «Саратов с картой: сокровища проспекта»
    Ближайшие даты:
    Время начала: 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

    Что можно увидеть

  • Проспект Петра Столыпина
  • Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова
  • Парк «Липки»

    • Описание квеста

    Мы пройдём по главному проспекту города им. Петра Столыпина, погуляем в окрестностях Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова и посетим парк «Липки».

    Во время прогулки вы будете выполнять увлекательные задания, искать ответы на загадки и одновременно исследовать различные места, связанные с историей Саратова.

    Узнаете о важных событиях и людях, которые здесь жили или посещали город. А также познакомитесь с местными легендами.

    В конце вас ждёт награда за прохождение квеста.

    Организационные детали

    Квест проведу я или другой гид из нашей команды.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Стоимость квеста

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный1 700 ₽
    Пенсионеры1 250 ₽
    Школьники1 250 ₽
    Студенты1 250 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У цветомузыкального фонтана
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Входит в следующие категории Саратова

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