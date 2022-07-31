Из Саратова в Шефер, Баронск и Цюрих
Индивидуальная экскурсия в Саратове

Увидеть наследие поволжских немцев и услышать истории, которые легко могли бы стать сюжетами романов

5
5 отзывов
Огромные готические церкви среди степей, аутентичные дома в шахматную клетку, вальмовые крыши, монументальные мельницы — мы проедем по следу Республики немцев Поволжья и углубимся в историю этих земель.

Я расскажу о противостоянии иностранных поселенцев набегам киргиз-кайсаков, их борьбе с засухами и создании собственной культуры.
Из Саратова в Шефер, Баронск и Цюрих
Из Саратова в Шефер, Баронск и Цюрих
Из Саратова в Шефер, Баронск и Цюрих
Из Саратова в Шефер, Баронск и Цюрих
Из Саратова в Шефер, Баронск и Цюрих
Из Саратова в Шефер, Баронск и Цюрих
Из Саратова в Шефер, Баронск и Цюрих
Из Саратова в Шефер, Баронск и Цюрих
Из Саратова в Шефер, Баронск и Цюрих
Из Саратова в Шефер, Баронск и Цюрих
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Описание

Что вас ожидает

«Новая Швейцария»

Вы узнаете, какие события привели к появлению тысяч колонистов в этих краях и с какими неожиданностями им пришлось столкнуться. В бывшей немецкой колонии Шефер увидите руины монументальной кирхи и осмотрите дом пастора, а я расскажу, как пару лет назад местные жители спасли церковный колокол. По дороге вы узнаете историю великого авантюриста барона де Борегарда де Кано и вы поймете, как в Поволжье появились близнецы городов «Швейцарского союза».

Поэзия Поволжья

Проезжая мимо колонии Унтервальден, вы услышите рассказ о том, как оказались в этом селе цесаревич Александр и Василий Жуковский — наставник юноши. Мы поговорим о том, как немецкие села связаны с Гавриилом Романовичем Державиным, и попробуем увидеть на горизонте первый Парнас русской поэзии. В Цюрихе осмотрим Церковь Иисуса Царя — уникальный пример полной реставрации памятника немецкой готики — и сытно пообедаем в гостевом доме. В летнюю или осеннюю погоду мы прогуляемся по дубовой роще или искупаемся в местной речке.

Город с тремя названиями

Возвращаясь, заглянем в бывший Екатериненштадт-Баронск, ныне город Маркс, чтобы увидеть памятник императрице, создавшей в этих землях новую цивилизацию, и посетить музей с экспозицией, посвященной немцам Поволжья. Мы посмотрим на типичную немецкую архитектуру и, возможно, заглянем в католический монастырь — часть религиозной традиции Немцев Поволжья. С Хлебной пристани увидим Змиевы горы на другом берегу Волги и обсудим, почему в этом месте появился памятник Фритьофу Нансену.

Организационные детали

  • Для этой экскурсии нужен автомобиль. Если вы приехали не своей машине, я помогу арендовать автомобиль, минивэн или микроавтобус с водителем. Ориентировочная стоимость аренды за день — от 3000 руб. (автомобиль) до 9000 руб. (микроавтобус).
  • Дополнительные расходы (по желанию):
    — обед в гостевом доме в Цюрихе (от 250 руб.). Если вы заказываете обед в гостевом доме, мы просим вас также заложить в бюджет обед для гида и водителя.
    — билеты в Краеведческий музей в Марксе-Баронске: 100 руб. на человека.
    — пожертвование в католическом храме в Марксе — по желанию, если есть интерес посетить.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Волжская, 27а
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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Александр
31 июля 2022
Спасибо нашему экскурсоводу Руслану за интересную экскурсию, а водителю Ларисе за не скучную дорогу)
Мы проехали по местам первых поселений немцев Поволжья. Узнали многое о непростой судьбе этого народа.
Наталья
20 мая 2022
Спасибо за чудесную экскурсию.
П
3 июля 2021
Максим прекрасный эрудированный гид, знания которого выходят далеко за рамки экскурсии. Было жаль, что всё закончилось. Приедем еще и обязательно воспользуемся и другими маршрутами, разработанными Максимом.
Л
2 мая 2021
Из-за замены гида познакомились с прекрасным, интересным человеком-Юрием Леонидовичем, саратовским просветителем, очень неординарным, незаурядным человеком. Это здорово. А вот сам факт замены гида нас огорчил. Нашим выбором пренебрегли.
Максим
Максим
Ответ организатора:
Уважаемая Лариса! Я искренне рад, что вам понравилась экскурсия. Зная Юрия Леонидовича, был уверен, что у вас останутся наилучшие воспоминания о поездке.
Для читателей вашего отзыва хочу все-таки уточнить, что это не была замена гида в последний момент, как это порой бывает. Ешё до того, как вы подтвердили свой заказ, я предупредил о том, что экскурсию, возможно, будет проводить мой коллега. Процитирую моё сообщение из нашей с вами переписки на сайте Tripster:
"Есть небольшой шанс, что меня может не быть в Саратове 1 мая - тогда я предоставлю вам гида, вместе с которым мы разрабатывали этот маршрут, и который полноценно, глубоко и ярко покажет вам эти места) если такое дополнение вам ОК, то подтверждайте экскурсию с вашей стороны)".

Будем рады вас еще раз видеть видеть в Саратовской области!
М
27 апр 2021
Мы провели 10 незабываемых часов, путешествуя по землям, когда-то принадлежащим одному из интереснейших, а в настоящее время, к сожалению, очень малочисленному народу - поволжских немцам, под крайне занимательный рассказ про их историю, быт и культуру, при этом мы не только посетили деревни и храмы, но и погрузились в атмосферу этих мест и даже увидели сурков-байбаков) Отлично спланированная экскурсия, огромное спасибо Максиму, всем рекомендую!

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