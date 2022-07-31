Огромные готические церкви среди степей, аутентичные дома в шахматную клетку, вальмовые крыши, монументальные мельницы — мы проедем по следу Республики немцев Поволжья и углубимся в историю этих земель. Я расскажу о противостоянии иностранных поселенцев набегам киргиз-кайсаков, их борьбе с засухами и создании собственной культуры.

Описание

Что вас ожидает

«Новая Швейцария»

Вы узнаете, какие события привели к появлению тысяч колонистов в этих краях и с какими неожиданностями им пришлось столкнуться. В бывшей немецкой колонии Шефер увидите руины монументальной кирхи и осмотрите дом пастора, а я расскажу, как пару лет назад местные жители спасли церковный колокол. По дороге вы узнаете историю великого авантюриста барона де Борегарда де Кано и вы поймете, как в Поволжье появились близнецы городов «Швейцарского союза».

Поэзия Поволжья

Проезжая мимо колонии Унтервальден, вы услышите рассказ о том, как оказались в этом селе цесаревич Александр и Василий Жуковский — наставник юноши. Мы поговорим о том, как немецкие села связаны с Гавриилом Романовичем Державиным, и попробуем увидеть на горизонте первый Парнас русской поэзии. В Цюрихе осмотрим Церковь Иисуса Царя — уникальный пример полной реставрации памятника немецкой готики — и сытно пообедаем в гостевом доме. В летнюю или осеннюю погоду мы прогуляемся по дубовой роще или искупаемся в местной речке.

Город с тремя названиями

Возвращаясь, заглянем в бывший Екатериненштадт-Баронск, ныне город Маркс, чтобы увидеть памятник императрице, создавшей в этих землях новую цивилизацию, и посетить музей с экспозицией, посвященной немцам Поволжья. Мы посмотрим на типичную немецкую архитектуру и, возможно, заглянем в католический монастырь — часть религиозной традиции Немцев Поволжья. С Хлебной пристани увидим Змиевы горы на другом берегу Волги и обсудим, почему в этом месте появился памятник Фритьофу Нансену.

Организационные детали