Увидеть наследие поволжских немцев и услышать истории, которые легко могли бы стать сюжетами романов
Я расскажу о противостоянии иностранных поселенцев набегам киргиз-кайсаков, их борьбе с засухами и создании собственной культуры.
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Описание
Что вас ожидает
«Новая Швейцария»
Вы узнаете, какие события привели к появлению тысяч колонистов в этих краях и с какими неожиданностями им пришлось столкнуться. В бывшей немецкой колонии Шефер увидите руины монументальной кирхи и осмотрите дом пастора, а я расскажу, как пару лет назад местные жители спасли церковный колокол. По дороге вы узнаете историю великого авантюриста барона де Борегарда де Кано и вы поймете, как в Поволжье появились близнецы городов «Швейцарского союза».
Поэзия Поволжья
Проезжая мимо колонии Унтервальден, вы услышите рассказ о том, как оказались в этом селе цесаревич Александр и Василий Жуковский — наставник юноши. Мы поговорим о том, как немецкие села связаны с Гавриилом Романовичем Державиным, и попробуем увидеть на горизонте первый Парнас русской поэзии. В Цюрихе осмотрим Церковь Иисуса Царя — уникальный пример полной реставрации памятника немецкой готики — и сытно пообедаем в гостевом доме. В летнюю или осеннюю погоду мы прогуляемся по дубовой роще или искупаемся в местной речке.
Город с тремя названиями
Возвращаясь, заглянем в бывший Екатериненштадт-Баронск, ныне город Маркс, чтобы увидеть памятник императрице, создавшей в этих землях новую цивилизацию, и посетить музей с экспозицией, посвященной немцам Поволжья. Мы посмотрим на типичную немецкую архитектуру и, возможно, заглянем в католический монастырь — часть религиозной традиции Немцев Поволжья. С Хлебной пристани увидим Змиевы горы на другом берегу Волги и обсудим, почему в этом месте появился памятник Фритьофу Нансену.
Организационные детали
- Для этой экскурсии нужен автомобиль. Если вы приехали не своей машине, я помогу арендовать автомобиль, минивэн или микроавтобус с водителем. Ориентировочная стоимость аренды за день — от 3000 руб. (автомобиль) до 9000 руб. (микроавтобус).
- Дополнительные расходы (по желанию):
— обед в гостевом доме в Цюрихе (от 250 руб.). Если вы заказываете обед в гостевом доме, мы просим вас также заложить в бюджет обед для гида и водителя.
— билеты в Краеведческий музей в Марксе-Баронске: 100 руб. на человека.
— пожертвование в католическом храме в Марксе — по желанию, если есть интерес посетить.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Волжская, 27а
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Мы проехали по местам первых поселений немцев Поволжья. Узнали многое о непростой судьбе этого народа.
Для читателей вашего отзыва хочу все-таки уточнить, что это не была замена гида в последний момент, как это порой бывает. Ешё до того, как вы подтвердили свой заказ, я предупредил о том, что экскурсию, возможно, будет проводить мой коллега. Процитирую моё сообщение из нашей с вами переписки на сайте Tripster:
"Есть небольшой шанс, что меня может не быть в Саратове 1 мая - тогда я предоставлю вам гида, вместе с которым мы разрабатывали этот маршрут, и который полноценно, глубоко и ярко покажет вам эти места) если такое дополнение вам ОК, то подтверждайте экскурсию с вашей стороны)".
Будем рады вас еще раз видеть видеть в Саратовской области!